Dante Labs gaat een partnerschap aan met de Renato Dulbecco Foundation om gepersonaliseerde geneesmiddelen voor kanker, COVID-19 en zeldzame ziekten te ontwikkelen

NEW YORK, Feb. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldwijde leider in genomica en precisiegeneeskunde, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerking is aangegaan met The Renato Dulbecco Foundation om meer gepersonaliseerde therapieën te leveren op het gebied van zeldzame ziekten, oncologie en COVID-19.Protelica, het baanbrekende Amerikaanse biotechnologiebedrijf, heeft zijn bibliotheek van miljarden pronectines nano-antilichamen en een portefeuille van 12 patenten in licentie gegeven aan The Renato Dulbecco Foundation. Als onderdeel van het partnerschap voor geneesmiddelenonderzoek zal The Renato Dulbecco Foundation het Dante Platform gebruiken om nano-antilichamen en hun werkzaamheid te identificeren voor een breed scala van toepassingen, waaronder de experimentele behandeling van COVID-19 en alle varianten daarvan die resistent zijn tegen traditionele therapieën en weesziekten. Bijkomende O&O-activiteiten zullen worden uitbesteed aan Twist Biosciences.



“Voor gepersonaliseerde geneeskunde zijn gepersonaliseerde gegevens nodig, en door partnerschappen zoals dat met The Renato Dulbecco Foundation kunnen we de kracht van genomische informatie benutten om ziekten te behandelen en uiteindelijk betere gezondheidsresultaten voor patiënten te bereiken”, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs.

“Ik ben er vast van overtuigd dat deze samenwerking zal leiden tot de ontdekking van nieuwe pronectines die moeten worden beschouwd als een medicijn van de volgende generatie, en dit het pad zal openen naar de behandeling van ongeneeslijke ziekten”, vertelt Prof. Giuseppe Nisticò, leider van The Renato Dulbecco Foundation en voormalig lid van de raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) CHMP (Committee for Human Medical Products) en EMA.

Het partnerschap werd enthousiast onthaald door Dr. Roberto Crea, wetenschappelijk directeur van The Renato Dulbecco Foundation, de beroemde wetenschapper, biotechnologisch pionier en een van de eerste medewerkers van Genentech.

The Renato Dulbecco Foundation werd geselecteerd voor overheidssubsidies ten bedrage van ongeveer 30 miljoen USD (ca. 27 miljoen euro). Dit zal een positief effect hebben op de werkgelegenheid en minstens 100 mensen, waaronder onderzoekers, medewerkers en werknemers een job bieden. Het instituut draagt de naam van Nobelprijswinnaar Renato Dulbecco, en brengt hulde aan deze beroemde Italiaans-Amerikaanse moleculair bioloog en viroloog die in 1975 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde kreeg voor zijn werk rond oncovirussen en kanker. Hij wordt beschouwd als de vader van de ontcijfering van het menselijk genoom.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

