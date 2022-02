English Dutch French

23 février 2022 à 7h00 CET

Résultats de l’année 2021

Hausse des volumes et actions sur les prix se sont traduits par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et de l’EBITDA. Les pressions inflationnistes ont été surmontées, des marges solides maintenues

Faits marquants

Le chiffre d'affaires de 2021 s’établit à €10,1 milliards, soit une progression organique de +17% sur un an, avec une contribution des volumes pour 12% et des prix pour 5%. Plus de la moitié de l'impact lié aux prix a été réalisée au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires de l’année est en hausse de +4,4% organiquement par rapport à 2019, reflétant la bonne dynamique sur nos principaux marchés, et notamment l'automobile et l'électronique. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de +22,4% sur un an et de +17,1% par rapport à 2019.

de 2021 s’établit à €10,1 milliards, soit une progression organique de +17% sur un an, avec une contribution des volumes pour 12% et des prix pour 5%. Plus de la moitié de l'impact lié aux prix a été réalisée au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires de l’année est en hausse de +4,4% organiquement par rapport à 2019, reflétant la bonne dynamique sur nos principaux marchés, et notamment l'automobile et l'électronique. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de +22,4% sur un an et de +17,1% par rapport à 2019. L'accélération de la hausse des prix a largement compensé l’impact de €465 millions lié à l'inflation des coûts variables.

a largement compensé l’impact de €465 millions lié à l'inflation des coûts variables. Les économies de coûts structurelles au cours de l'année s’élèvent à €213 millions, portant le total des économies structurelles depuis 2019 à €390 millions, soit 80 % de l’objectif de €500 millions (en rythme annuel) à atteindre avant la fin de 2024.

au cours de l'année s’élèvent à €213 millions, portant le total des économies structurelles depuis 2019 à €390 millions, soit 80 % de l’objectif de €500 millions (en rythme annuel) à atteindre avant la fin de 2024. L'EBITDA sous-jacent a augmenté de +27% par rapport à 2020, établissant un nouveau record à €2 356 millions. La hausse par rapport à 2019 s’établit à +8% malgré une reprise lente du marché de l'aéronautique civile. Cette performance témoigne d’un excellent levier opérationnel. La marge d'EBITDA sous-jacente s’établit à 23,3 %, soit une hausse de 160 points sur un an, et au-delà des effets liés à environnement inflationniste. L'EBITDA du quatrième trimestre a crû de +24 % organiquement, ou de +19 % en excluant l’impact net de €27 millions lié à des gains ponctuels.

a augmenté de +27% par rapport à 2020, établissant un nouveau record à €2 356 millions. La hausse par rapport à 2019 s’établit à +8% malgré une reprise lente du marché de l'aéronautique civile. Cette performance témoigne d’un excellent levier opérationnel. La marge d'EBITDA sous-jacente s’établit à 23,3 %, soit une hausse de 160 points sur un an, et au-delà des effets liés à environnement inflationniste. L'EBITDA du quatrième trimestre a crû de +24 % organiquement, ou de +19 % en excluant l’impact net de €27 millions lié à des gains ponctuels. Le bénéfice net sous- jacent s’élève à €1,0 milliard, en hausse de 68,3 % sur un an.

s’élève à €1,0 milliard, en hausse de 68,3 % sur un an. Forte génération de free cash flow disponible de €843 millions reflétant la hausse des bénéfices et des améliorations au niveau du fonds de roulement, ce qui a permis, entre autres, de réinvestir pour un total de €736 millions en 2021.

disponible de €843 millions reflétant la hausse des bénéfices et des améliorations au niveau du fonds de roulement, ce qui a permis, entre autres, de réinvestir pour un total de €736 millions en 2021. Poursuite du renforcement du bilan avec une réduction de la dette nette (€-249 millions) et des provisions (€-487 millions), ce qui porte le ratio de levier à 1,7x, soit le plus bas niveau depuis 2015.

avec une réduction de la dette nette (€-249 millions) et des provisions (€-487 millions), ce qui porte le ratio de levier à 1,7x, soit le plus bas niveau depuis 2015. Le ROCE pour 2021 atteint un niveau record à 11,4% contre 6,9% en 2020 et 8,1% en 2019.

pour 2021 atteint un niveau record à 11,4% contre 6,9% en 2020 et 8,1% en 2019. Le dividende total proposé pour l’année 2021 est de 3,85 € par action, soit une augmentation de €0,10 par action, et qui sera soumis à l'approbation des actionnaires.





Quatrième trimestre 12 mois Sous-jacent, en millions d’€ 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Chiffre d’affaires 2 703 2 214 2 440 +22,4% +17,1% 10 105 8 965 10 244 +17,0% +4,4% EBITDA 572 464 525 +24,0% +16,0% 2 356 1 945 2 322 +27,0% +8,0% Marge d’EBITDA 21,2% 21,0% 21,5% - - 23,3% 21,7% 22,7% - - FCF1 150 161 261 - - 843 963 606 - - FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 37,6% 51,1% 27,8% - - 37,6% 51,1% 27,8% - -

Ilham Kadri, CEO

"L'année 2021 marque une nouvelle année de progrès pour la transformation de Solvay. Nous sommes sortis renforcés sur tous les fronts: notre gestion des prix, notre profitabilité, notre génération de liquidités et notre rentabilité en témoignent. Nous avons été confrontés à de nombreux défis et avons su surmonter avec succès la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et les turbulences rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement. Nous continuons à bâtir notre réussite sur des fondations solides, et je suis confiante dans la capacité du Groupe à tenir ses objectifs. Le dévouement de nos équipes, les progrès que nous réalisons au service de nos clients ainsi que nos investissements récents nous mettent en bonne position pour atteindre une croissance supérieure dans les années à venir."

Perspectives 2022

Dans un contexte inflationniste sans précédent, nos actions sur les prix devraient s’accélérer et l’EBITDA de l’année devrait connaître une croissance organique qualifiée de “mid-single digits”. Avec le cycle actuel d'investissements de croissance en cours, le free cash flow des activités poursuivies devrait dépasser €650 millions.

1 Free cash flow est le Free cash flow aux actionnaires Solvay issu des activités poursuivies

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

