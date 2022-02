English Dutch French

23 februari 2022 om 7.00 uur CET

Resultaten Solvay 2021

De omzet en EBITDA in 2021 stegen met dubbele cijfers dankzij sterke volumes en prijsacties,

waardoor onze marges op peil bleven en we de inflatiekosten trotseerden

Hoogtepunten

De netto-omzet voor jaar 2021 steeg organisch tot €10,1 miljard (+17% ten opzichte van 2020), waarbij 12% van de groei te danken was aan volumes en 5% aan prijszetting. Meer dan de helft van het effect van de prijsinitiatieven in 2021 werd in het vierde kwartaal gerealiseerd. De netto-omzet steeg in 2021 met 4,4% organisch tegenover 2019 als gevolg van het aanhoudende momentum in belangrijke markten zoals de automobielindustrie en de elektronicasector. In het vierde kwartaal steeg de netto-omzet met 22,4% ten opzichte van 2020 en met 17,1% ten opzichte van 2019.

De versnelling van de prijsverhogingen compenseerde grotendeels de stijging met €465 miljoen van de variabele kosten.

De structurele kostenbesparingen voor 2021 bedroegen €213 miljoen, wat het totaal aan structurele besparingen sinds 2019 op €390 miljoen brengt, of 80% van de beoogde €500 miljoen (jaarlijkse run-rate) tegen eind 2024.

voor 2021 bedroegen €213 miljoen, wat het totaal aan structurele besparingen sinds 2019 op €390 miljoen brengt, of 80% van de beoogde €500 miljoen (jaarlijkse run-rate) tegen eind 2024. De onderliggende EBITDA steeg in 2021 met 27% j-o-j tot €2 356 miljoen, wat een nieuw record is. De EBITDA was 8% hoger dan in 2019, ondanks het tragere herstel in de civiele luchtvaart, wat wijst op een goed operationeel hefboomeffect. De onderliggende EBITDA-marge steeg tot 23,3% (160 basispunten hoger dan 2020), ondanks de hoge inflatie. De EBITDA in het vierde kwartaal steeg met 24% organisch, of 19% exclusief €27 miljoen aan eenmalige baten.

De onderliggende nettowinst steeg in 2021 met 68,3% j-o-j tot €1,0 miljard.

De sterke vrije kasstroom van €843 miljoen weerspiegelt hogere winsten en verdere werkkapitaalverbeteringen, wat het ook mogelijk maakte om een toename van de kapitaalinvesteringen tot €736 miljoen te zien in 2021.

Verdere versterking van de balans met een verlaging van de nettoschuld (€249 miljoen) en de provisies (€487 miljoen). Dit brengt de hefboomratio op 1,7x – het laagste peil sinds 2015.

De ROCE voor 2021 bereikte een recordniveau van 11,4%, tegenover 6,9% in 2020 en 8,1% in 2019.

voor 2021 bereikte een recordniveau van 11,4%, tegenover 6,9% in 2020 en 8,1% in 2019. Het totale voorgestelde dividend van €3,85 per aandeel weerspiegelt een verhoging van €0,10 per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.





Vierde kwartaal Jaar Onderliggend, in mln € 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Netto omzet 2 703 2 214 2 440 +22,4% +17,1% 10 105 8 965 10 244 +17,0% +4,4% EBITDA 572 464 525 +24,0% +16,0% 2 356 1 945 2 322 +27,0% +8,0% EBITDA-marge 21,2% 21,0% 21,5% - - 23,3% 21,7% 22,7% - - Vrije kasstroom1 150 161 261 - - 843 963 606 - - Vrije kasstroom

-omrekeningsratio (12 maanden) 37,6% 51,1% 27,8% - - 37,6% 51,1% 27,8% - -

Ilham Kadri, CEO

“2021 was alweer een geweldig jaar wat betreft de vooruitgang die we hebben geboekt in ons transformatieproces. We zijn op alle fronten sterker uit de strijd gekomen, van het vermogen tot prijszetting tot winstgevendheid en van het genereren van cash tot rendementen. Dit jaar stonden we voor nieuwe uitdagingen en trotseerden we naast stijgende grondstof- en energiekosten ook verstoringen van de toeleveringsketen. We blijven voortbouwen op onze sterke fundamenten en ik heb er alle vertrouwen in dat we in staat zijn om verdere resultaten te boeken. De toewijding van onze mensen, de vooruitgang die we boeken in het bedienen van onze klanten, en de nieuwe investeringen die we doen, positioneren ons voor superieure groei in de komende jaren.”

Vooruitzichten

In een ongekend inflatoir kostenklimaat zouden prijsmaatregelen in 2022 moeten versnellen, en de EBITDA voor het volledige jaar zal naar schatting met mid-single digits organisch stijgen. Met de huidige cyclus van groei-investeringen wordt de vrije kasstroom geraamd op meer dan €650 miljoen.

1 Vrije kasstroom is de vrije kasstroom voor Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Bijlages