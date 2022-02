DANONE: Résultats 2021 solides; Forte croissance au quatrième trimestre

English French





Chiffres clés 2021





En millions d’euros sauf mention contraire 2020 2021 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 23 620 24 281 +2,8% +3,4% Résultat opérationnel courant 3 317 3 337 +0,6% +2,8% Marge opérationnelle courante 14,0% 13,7% -30 pb -9 pb Produits et charges opérationnels non courants (519) (1 080) (560) Résultat opérationnel 2 798 2 257 -19,3% Marge opérationnelle 11,8% 9,3% -255 pb Résultat net courant – Part du Groupe 2 189 2 165 -1,1% Résultat net non courant – Part du Groupe (233) (241) (7) Résultat net – Part du Groupe 1 956 1 924 -1,6% BNPA courant (en €) 3,34 3,31 -1,1% BNPA (en €) 2,99 2,94 -1,7% Free cash flow 2 052 2 489 +21,3% Trésorerie provenant de l’exploitation 2 967 3 474 +17,1%

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, BNPA courant ajusté du coût du carbone, free cash-flow et dette financière nette, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 8 à 10 ci-après.

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur-Général

« Avec un chiffre d'affaires en progression de +6,7% au T4, en données comparables, et des volumes en hausse de +0,4%, nous avons clôturé l'année avec une forte performance. La croissance de l'exercice 2021 a atteint +3,4% en données comparables, notamment grâce un effet mix favorable. Toutes les catégories ont contribué à cette performance solide.

Nous avons tenu notre engagement de retour à la croissance rentable au S2, avec une marge opérationnelle courante de 13,7% en 2021, grâce à nos efforts constants en matière d'exécution, à une amélioration de notre productivité, à une approche proactive sur les prix et à la mise en place rigoureuse de Local First.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les salariés de Danone, qui ont contribué à de tels résultats dans des circonstances difficiles et sans précédent. Leur engagement et leur passion, conjugués à la force de nos marques et à la pertinence de notre mission, sont au cœur de notre résilience.

Ces derniers mois, nous avons progressé avec détermination dans notre projet de transformation : nous avons déployé Local First avec pragmatisme et renforcé certaines compétences clés, notamment avec l’arrivée dans l'équipe de direction de Danone de professionnels mondialement reconnus dans les domaines des Opérations, des Ressources Humaines et de la R&I. Nous avons encore beaucoup à faire, et j'attends avec impatience notre Séminaire Investisseurs, le 8 mars, pour vous en dire davantage sur les prochaines étapes de notre trajectoire de croissance et de renouveau. »

I. RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNEE

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’année

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 24,3 milliards d'euros, en croissance de +3,4% en données comparables, porté par un effet valeur de +4,0% et un effet volume de -0,6%. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +2,8%, pénalisé par l'impact négatif des taux de change dû à la dépréciation de devises par rapport à l'euro en Amérique latine, en Indonésie, en Turquie, au Japon et en Russie (-2,0%). Le chiffre d’affaires publié intègre également une contribution organique de +0,7% des pays en hyperinflation, ainsi qu'un effet périmètre légèrement favorable (+0,4%) résultant essentiellement des effets conjoints de l'intégration de Harmless Harvest et de Follow Your Heart d’une part, et de la cession de Vega d’autre part.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +6,7% en données comparables, avec un retour à la croissance des volumes (+0,4%), et une progression en valeur de +6,3%. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de +10,9%, grâce à l'effet positif des taux de change (+2,6%) et à la contribution organique positive des pays en hyperinflation (+1,0%). En termes de dynamiques par région, la croissance a été globale au quatrième trimestre. L'Europe et l'Amérique du Nord ont progressé de +4,3% en données comparables, grâce à la poursuite du redressement des Eaux et à la forte dynamique d’EDP. Dans le Reste du Monde, le chiffre d'affaires a progressé de +10,0% en données comparables, grâce à l'amélioration séquentielle attendue de la Nutrition Spécialisée par rapport au troisième trimestre, à la forte croissance d’EDP, mais aussi au retour à la croissance des marques Mizone et Aqua.

En million d’euros

Excepté % T4

2020 T4

2021 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes 2020 2021 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes



PAR POLE EDP 3 131 3 386 +8,1% +4,3% -0,4% 12 823 13 090 +2,1% +3,7% +0,7% Nutrition Spécialisée 1 753 1 931 +10,1% +6,4% +0,1% 7 192 7 230 +0,5% +1,0% -3,5% Eaux 743 925 +24,5% +17,3% +4,3% 3 605 3 961 +9,9% +7,2% +0,5%



PAR ZONE Europe & Noram1 3 252 3 480 +7,0% +4,3% +0,7% 13 408 13 762 +2,6% +2,9% +0,7% Reste du Monde 2 376 2 762 +16,2% +10,0% +0,9% 10 212 10 520 +3,0% +4,1% -1,4% TOTAL 5 628 6 242 +10,9% +6,7% +0,4% 23 620 24 281 +2,8% +3,4% -0,6%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Marge opérationnelle courante

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,3 milliards d'euros en 2021. La marge opérationnelle courante a atteint 13,7%, en baisse de -30 pb en données publiées et -9 pb en données comparables. La marge des opérations a reculé de -81 pb : l'inflation du coût des intrants, dont l'impact négatif représente environ -480 pb, a été partiellement compensée par l'impact positif de +120 pb de la croissance du chiffre d'affaires, portée par les effets mix et prix, ainsi que par l'amélioration de la productivité et autres plans d’efficacité (impact d’environ +280 pb).

Les investissements marketing et commerciaux sont restés stables en valeur absolue par rapport à l’an dernier, dans un contexte d'allocation dynamique et sélective des ressources. L'impact favorable des frais généraux sur la marge est essentiellement lié aux premières économies générées par le projet Local First.

La marge opérationnelle publiée intègre également l'impact des variations de périmètre (-12 pb), les effets des variations des taux de change et autres (-14 pb) ainsi que la contribution organique des pays en hyperinflation (+5 pb).

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%)



2020 2021 Variation m€ Marge (%) m€ Marge (%) en données publiées en données comparables



PAR PÔLE EDP 1 303 10,2% 1 287 9,8% -33 pb -37 pb Nutrition Spécialisée 1 763 24,5% 1 697 23,5% -105 pb -25 pb Eaux 251 7,0% 353 8,9% +194 pb +189 pb



PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 1 823 13,6% 1 862 13,5% -7 pb +21 pb Reste du monde 1 494 14,6% 1 475 14,0% -61 pb -52 pb Total 3 317 14,0% 3 337 13,7% -30 pb -9 pb

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Performance par pôle

PRODUITS LAITIERS ET D’ORIGINE VEGETALE (EDP)





En 2021, le chiffre d'affaires des Produits laitiers et d'origine végétale a progressé de +3,7% en données comparables et la marge opérationnelle courante a reculé de -33 pb à 9,8%.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +4,3% en données comparables, avec un léger recul des volumes (-0,4%), et une progression en valeur de +4,7%. Le portefeuille de Produits laitiers a affiché une progression solide, et les Produits d'origine végétale ont enregistré une croissance comprise entre 5% et 10%, malgré des difficultés d'approvisionnement. En Europe et Amérique du Nord, EDP a affiché un nouveau trimestre de croissance solide, marquée par l’augmentation des volumes. En Europe, les ventes ont été soutenues par les plateformes Produits d’origine végétale, Probiotiques et Protéines, où les marques Alpro, Actimel et Yopro ont poursuivi leur excellente croissance. En Amérique du Nord, les ventes ont été portées par Oikos et Two Good dans le segment des yaourts à la grecque, le maintien de la bonne dynamique d’Activia, et la croissance d’International Delight dans le segment des Crèmes à café. Les ventes de Produits d'origine végétale se sont améliorées séquentiellement, soutenues par une gestion rigoureuse de l’approvisionnement et de la demande dans un environnement difficile. Dans le Reste du Monde, la croissance des ventes a été forte, portée par l'accélération des prix et l’amélioration du mix produits, alors que les volumes sont en baisse. La reprise des ventes s’est poursuivie en Amérique Latine et en Afrique, alors que la croissance de la zone CEI est restée modérée, portée par l'effet prix, dans un contexte macroéconomique toujours difficile.

NUTRITION SPECIALISEE





En 2021, le chiffre d'affaires de la Nutrition Spécialisée a progressé de +1,0% en données comparables et la marge opérationnelle courante a reculé de -105 pb à 23,5%.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a montré une amélioration séquentielle, en hausse de +6,4% en données comparables, marquée par une progression en volumes (+0,1%) et en valeur (+6,3%). La Nutrition Infantile a affiché une très forte progression au quatrième trimestre, portée par la Chine et le Reste du Monde. En Chine, la croissance a augmenté de plus de 15%, avec des parts de marché résilientes. Les labels domestiques et les plateformes de ventes en ligne de labels internationaux ont maintenu leur dynamique de croissance et de compétitivité, avec notamment une performance remarquable de la marque Aptamil lors du 11:11 (événement de commerce en ligne en Chine). Les ventes des labels internationaux via les canaux transfrontaliers indirects (Daigous, Friends & Family) ont légèrement reculé, malgré une base de comparaison faible, toujours pénalisées par les restrictions de voyage et de commerce avec la Chine continentale. En Europe, les dynamiques de la catégorie sont restées modérées, tandis que dans le Reste du Monde, les ventes se sont accélérées, revenant à des niveaux compris entre 5% et 10%, portées par une croissance en volume et en valeur. Les ventes de Nutrition pour Adultes ont été impactées au quatrième trimestre par une gestion rigoureuse des stocks dans un contexte d’approvisionnement difficile, particulièrement en Europe.

EAUX





En 2021, le chiffre d'affaires des Eaux a progressé de +7,2% en données comparables, et la marge opérationnelle courante s'est améliorée de +194 pb à 8,9%, malgré un contexte de forte inflation, grâce à la reprise des volumes, à l’amélioration du mix produit, et à des efforts records en matière de productivité.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +17,3% en données comparables, grâce à une progression en volumes de +4,3% et en valeur de +13,0%. L'Europe a enregistré une croissance d'environ 15% en données comparables, avec des ventes supérieures aux niveaux de 2019 ce trimestre. Cette croissance a été portée par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, où les marques de Danone ont gagné des parts de marché. Dans le Reste du Monde, Mizone a connu un retour à la croissance, avec des parts de marché stables. L’Amérique Latine a enregistré un nouveau trimestre de reprise, grâce aux segments eau minérale et HOD (Home and Office Delivery), et l'Asie du Sud-Est a affiché une croissance solide, avec une mobilité toujours limitée, mais en amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent.

Résultat net et bénéfice net par action

Les Autres produits et charges opérationnels se sont établis à -1 080 millions d'euros, contre -519 millions l’année précédente, ce qui résulte principalement des coûts exceptionnels liés au déploiement du projet Local First et des investissements liés à la transformation des opérations de Danone. Par conséquent, la marge opérationnelle publiée a reculé de -255 pb, passant de 11,8% à 9,3%.

La charge financière nette a diminué de 49 millions d'euros à -261 millions d'euros, grâce à l'émission en juin 2021 d’obligations assorties d'un coupon de 0%, et à la baisse du coût net de l'endettement à la suite de deux remboursements en 2020 d’obligations qui avaient été émises à des taux plus élevés. Le taux d'imposition courant s'est établi à 27,4%, en ligne avec l'année précédente. Le résultat net courant des sociétés mises en équivalence a sensiblement diminué, passant de 85 millions à 7 millions d'euros, en raison de la cession des participations de Danone dans Mengniu et Yakult. Par ailleurs, Danone est engagé dans un processus de cession de sa participation de 20% dans la joint-venture de produits laitiers frais, créée conjointement avec Mengniu, qui est donc qualifiée d’actifs destinés à être cédés au sens de la norme IFRS 5 au 31 décembre 2021. La Part des intérêts minoritaires s'est élevée à 70 millions d'euros, globalement en ligne avec l'année précédente.

En conséquence, le BNPA courant a reculé de -1,1% à 3,31€, et le BNPA publié de -1,7% à 2,94€.

2020 2021 (en millions d’euros excepté %) Courant Non courant Total Courant Non courant Total Résultat opérationnel courant 3 317 3 317 3 337 3 337 Autres produits et charges opérationnels (519) (519) (1,080) (1 080) Résultat opérationnel 3 317 (519) 2 798 3 337 (1,080) 2 257 Coût de l’endettement financier net (207) (207) (167) (167) Autres produits et charges financiers (103) 0 (103) (100) 5 (95) Résultat avant impôts 3 007 (519) 2 488 3 070 (1,075) 1 995 Impôt sur les bénéfices (828) 66 (762) (841) 252 (589) Taux d’imposition effectif 27,5% 30,6% 27,4% 29,5% Résultat net des sociétés intégrées 2 179 (453) 1 726 2 229 (822) 1 406 Résultat net des sociétés mises en équivalence 85 219 304 7 578 585 Résultat net 2 264 (234) 2 030 2 235 (244) 1 992 • Part du groupe 2 189 (233) 1 956 2 165 (241) 1 924 • Part des intérêts minoritaires 75 (1) 74 70 (3) 67 BNPA (€) 3,34 2,99 3,31 2,94

Flux de trésorerie et endettement

Les investissements se sont élevés à 1 043 millions d'euros, en hausse de +8,4% par rapport à l'année précédente. Le fonds de roulement s'est amélioré, à -4,8% du chiffre d'affaires net, dans un contexte de normalisation progressive et séquentielle du mix canal de distribution et des conditions de paiement. Le Free cash flow a atteint 2 489 millions d'euros en 2021, en hausse de +21,3% par rapport à l'année dernière. Cette performance a également bénéficié de l'effet positif de l'échelonnement de flux de trésorerie non courants liés à Local First, de 2021 à 2022 et 2023.

Au 31 décembre 2021, la dette nette de Danone s'est établie à 10,5 milliards d'euros, soit une baisse de 1,4 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2020.

Dividende

Le Conseil d’Administration de Danone proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 26 avril 2022, un dividende de 1,94€ par action, versé en numéraire, au titre de l’exercice 2021, en ligne avec celui de l’année précédente. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l’action le 10 mai 2022, et sera payable 12 mai 2022.

II. SEMINAIRE INVESTISSEURS

Danone présentera, à l’occasion d’un Séminaire Investisseurs se tenant le 8 mars 2022, sa vision, sa stratégie ainsi que ses priorités. L’entreprise partagera également ses objectifs pour 2022 et pour le moyen-terme.

III. EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

En 2021, Danone a maintenu son leadership ESG avec l'obtention des scores les plus élevés dans plusieurs notations et classements, tout en continuant de progresser dans chacune des dimensions du développement durable. Aujourd'hui, 62% du chiffre d'affaires de Danone est couvert par la certification B CorpTM, contre environ 50% en 2020. Danone est donc en bonne voie pour atteindre son objectif d’obtenir d’ici 2025 la certification B CorpTM pour l’ensemble de ses entités.

En ligne avec sa raison d’être d’apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone a atteint la première place du classement du profil de produits d’Access To Nutrition Index, reflétant notamment le fait que 90% de ses volumes vendus appartiennent à des catégories saines1 (pour la troisième année d'affilée) et que 83% de ses volumes vendus sont sans sucres ajoutés2.

Danone a obtenu, pour la troisième année consécutive, un « triple A » par le CDP, témoignant de ses progrès en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation des forêts et de sécurisation des ressources en eau. Dans le cadre de son objectif d’atteindre zéro émission nette sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2050, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de Danone ont atteint 24,7 millions de tonnes d’éq. CO2 en 2021, soit une réduction en données comparables de près de 0,8 million de tonnes d'éq. CO2 par rapport à 2020, avec plus de 0,35 million de tonnes d’éq. CO2 de réduction liées à la mise en place d'initiatives d'agriculture régénératrice au sein de sa chaîne d'approvisionnement. De manière générale, Danone a réduit l'intensité3 de ses émissions de GES de 27,1%4 en données comparables depuis 2015.

Danone continue de publier l'évolution du BNPA courant ajusté du coût du carbone, qui tient compte d'une estimation de l'impact financier des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur5. En 2021, le BNPA courant ajusté du coût du carbone a augmenté de +2%, pour atteindre 1,97€.

Concernant l'économie circulaire, 84% des emballages de Danone sont désormais recyclables, réutilisables ou compostables, contre 81% en 2020.

En matière de diversité inclusive, Danone a été reconnue pour la quatrième année consécutive comme l'une des 418 entreprises de l'indice Bloomberg 2022 sur l'égalité des sexes, qui récompense les entreprises engagées dans la transparence sur l'égalité des sexes et la promotion de l'égalité homme-femme. Danone s’engage aussi en faveur des salariés qui ont besoin d’acquérir de nouvelles compétences. En 2020, l’Entreprise a travaillé avec l’UITA pour mettre en œuvre une approche innovante, « FutureSkills » qui vise à mieux préparer à des métiers d’avenir les salariés qui ont besoin de compétences nouvelles. Ce programme a été intégralement déployé en 2021.6

IV. PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Danone a réalisé son programme de rachat d'actions annoncé le 29 juillet 2021. La société a ainsi racheté, au second semestre 2021, ses propres actions pour un montant total de 800 millions d’euros.

V. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

Changements de gouvernance et de l’équipe de direction

10 décembre 2021 : Danone a annoncé la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet. Elle rejoindra le Conseil d’Administration à partir du 1 er mars 2022, en remplacement d’Isabelle Seillier, qui a décidé de quitter le Conseil pour raisons personnelles à compter du 31 décembre 2021. Cette cooptation est une première étape dans l’évolution de la composition du Conseil d’Administration qui permettra à Danone, d’ici 2023, de renouveler la totalité de son Conseil, à l’exception des sièges occupés par le Président, le Directeur Général et les deux administrateurs représentant les salariés.





Danone a annoncé la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet. Elle rejoindra le Conseil d’Administration à partir du 1 mars 2022, en remplacement d’Isabelle Seillier, qui a décidé de quitter le Conseil pour raisons personnelles à compter du 31 décembre 2021. Cette cooptation est une première étape dans l’évolution de la composition du Conseil d’Administration qui permettra à Danone, d’ici 2023, de renouveler la totalité de son Conseil, à l’exception des sièges occupés par le Président, le Directeur Général et les deux administrateurs représentant les salariés. 6 janvier 2022 : Danone a renforcé son équipe de direction avec trois nominations au sein du Comité Exécutif : un Directeur Général Opérations (Vikram Agarwal, à partir de janvier 2022), une Directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire (Isabelle Esser, à partir d'avril 2022) et un Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique (Henri Bruxelles, à partir de janvier 2022). Ces trois professionnels internationalement reconnus – deux recrues externes et une interne – complètent l'équipe de direction et marquent une étape importante dans le renforcement des capacités d’exécution et d’innovation à court et à long terme de Danone.





Principales o pérations financières

2 novembre 2021 : Danone a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 9 ans et assortie d’un coupon de 0,52%. Le règlement-livraison s'est déroulé le 9 novembre 2021 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris.





Danone a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 9 ans et assortie d’un coupon de 0,52%. Le règlement-livraison s'est déroulé le 9 novembre 2021 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris. 16 novembre 2021 : Danone a annoncé la signature d'un accord pour la cession d'Aqua d'Or, son activité d'eaux et de boissons au Danemark, à Royal Unibrew, une entreprise de brasserie et de boissons basée au Danemark. Cette cession s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique du portefeuille de Danone et de l'optimisation permanente de son allocation de capital.





VI. ETATS FINANCIERS

Lors de la réunion du 22 février 2022, le Conseil d'Administration de Danone a arrêté les comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2021. S'agissant du processus de certification des comptes, les commissaires aux comptes ont à ce jour réalisé de manière substantielle leurs procédures d'audit.

VII. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistrée en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T4 2021 2021 Chiffre d’affaires 2,6 67 Croissance du chiffre d’affaires (%) +0,04% +0,28% Résultat opérationnel courant (33) Résultat net courant – Part du Groupe (46)

Répartition du chiffre d’affaires 2021 par trimestre après application de l’IAS 29

Le chiffre d’affaires 2021 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T4 2021 publié ;

les chiffres d’affaires du T1 2021, du T2 2021 et du T3 2021 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre au chiffre d’affaires des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 31 décembre 2021 et conversion en euros au taux de clôture du 31 décembre 2021) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

En millions d’€ T1 20211 T2 20212 T3 20213 T4 2021 2021 EDP 3 165 3 265 3 275 3 386 13 090 Nutrition Spécialisée 1 723 1 797 1 780 1 931 7 230 Eaux 795 1 127 1 114 925 3 961 5 Total 5 683 6 189 6 168 6 242 24 281

1 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2021 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

2 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2021 au chiffre d’affaires T2 des entités des pays en hyperinflation

3 Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2021 au chiffre d’affaires T3 des entités des pays en hyperinflation

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités des pays en hyperinflation au sens de la norme IAS 29 (comme les entités argentines depuis le 1er janvier 2019) ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) 2020 Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution

organique des

pays en

hyperinflation Variations en données comparables 2021 Chiffre d’affaires 23 620 +0,4% -1,6% +0,7% +3,4% 24 281 Marge opérationnelle courante 14,0% -12 pb -14 pb +5 pb -9 pb 13,7%

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent principalement les variations de valeur des participations non consolidées.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations d’écarts d’acquisition ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.





Le résultat net courant correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

2020 2021 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 2 189 1 956 2 165 1 924 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts (en millions d’€) (15) (15) (26) (26) Nombre d'actions • Avant dilution 649 331 592 649 331 592 646 155 699 646 155 699 • Après dilution 649 968 844 649 968 844 646 445 829 646 445 829 BNPA (en €) • Avant dilution 3,35 2,99 3,31 2,94 • Après dilution 3,34 2,99 3,31 2,94

Le BNPA courant ajusté du coût du carbone est défini dans la note méthodologique du chapitre 5.8 du Document d’Enregistrement Universel.

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3 Révisée, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) 2020 2021 Trésorerie provenant de l'exploitation 2 967 3 474 Investissements industriels (962) (1 043) Cessions et réalisations d'actifs industriels &

Frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 47 58 Free cash-flow 2 052 2 489

1 Correspond aux frais d'acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs aux prises de contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Dettes financières non courantes 12 343 12 537 Dettes financières courantes 4 157 4 048 Placements à court terme (3 680) (5 197) Disponibilités (593) (659) Instruments dérivés – actifs non courants1 (259) (120) Instruments dérivés – actifs courants1 (27) (91) Dette nette 11 941 10 519 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (7) (76) Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle - part courante (355) (280) Dette financière nette 11 579 10 163

1 En gestion de la dette uniquement

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.

ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par pôle et par zone géographique (en millions d’euros)

Premier trimestre Second trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Exercice annuel 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 PAR POLE EDP 3 364 3 149 3 238 3 254 3 108 3 269 3 131 3 386 12 823 13 090 Nutrition Spécialisée 1 949 1 719 1 792 1 793 1 698 1 777 1 753 1 931 7 192 7 230 Eaux 928 790 925 1 125 1 015 1 112 743 925 3 605 3 961 PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 3 469 3 273 3 352 3 510 3 334 3 498 3 252 3 480 13 408 13 762 Reste du Monde 2 772 2 384 2 602 2 661 2 486 2 660 2 376 2 762 10 212 10 520 Total 6 242 5 657 5 954 6 171 5 821 6 158 5 628 6 242 23 620 24 281





Premier trimestre

2021 Second trimestre 2021 Troisième trimestre

2021 Quatrième trimestre

2021 Exercice annuel

2021 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR POLE EDP -6,4% +1,6% +0,5% +4,8% +5,2% +4,1% +8,1% +4,3% +2,1% +3,7% Nutrition Spécialisée -11,8% -7,7% +0,1% +2,8% +4,6% +2,9% +10,1% +6,4% +0,5% +1,0% Eaux -14,9% -11,6% +21,6% +19,5% +9,6% +4,6% +24,5% +17,3% +9,9% +7,2% PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 -5,6% -2,8% +4,7% +6,4% +4,9% +3,9% +7,0% +4,3% +2,6% +2,9% Reste du Monde -14,0% -4,2% +2,3% +6,9% +7,0% +3,7% +16,2% +10,0% +3,0% +4,1% Total -9,4% -3,3% +3,6% +6,6% +5,8% +3,8% +10,9% +6,7% +2,8% +3,4%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

1 En termes opérationnels, pour Danone, les « catégories de produits sains » font référence à l'eau en bouteille, aux yaourts, laits et autres produits laitiers quotidiens, aux produits d'origine végétale quotidiens, aux boissons à 0% de sucre et aux produits de nutrition spécialisés (à l'exception des produits de nutrition infantile suivants : les aliments pour enfants de plus de 3 ans ainsi que les biscuits et les boissons pour enfants de moins de 3 ans). Les autres catégories sont essentiellement des boissons à faible teneur en sucre et des produits gourmands.

2 Tous les volumes de la One Health Scorecard, à l'unique exception des produits d'origine végétale et des produits de nutrition médicale adulte.

3 Grammes d'équivalent CO2 par kilo de produits vendus

4 À périmètre d'activité constant et à méthodologie constante. Le GreenHouse Gas Protocol définit les 3 « scopes » suivants pour la mesure des émissions carbone : Le scope 1 couvre les émissions directes d'installations appartenant à la société ou relevant du contrôle opérationnel de Danone ; le scope 2 vise les émissions à énergie indirectes liées à la génération d'électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés et consommés par Danone. Le scope 3 concerne toutes les émissions indirectes dues aux activités de Danone, y compris les émissions provenant des matières premières utilisées, du transport et de la distribution de produits, ainsi que de l'usage et de la fin de vie des produits. Pour plus d’informations, voir le chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel de Danone.

5 Le BNPA courant ajusté du coût du carbone est égal à la différence entre le BNPA courant et l’estimation de l’impact financier des émissions de GES rapportée au nombre d’actions après dilution. Voir la note méthodologique du chapitre 5.8 du Document d'Enregistrement Universel pour plus de détails sur le calcul du BNPA courant ajusté du coût du carbone.

6 Toutes les filiales employant des personnes éligibles ont proposé ce programme soit aux partenaires sociaux, soit directement aux salariés.





