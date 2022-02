English Danish

Selskabsmeddelelse

23. februar 2022

Meddelelse nr. 2

NKT A/S årsrapport 2021: Signifikant fremgang i operationelle og finansielle resultater

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Vores forretningsområder har leveret bedre resultater i 2021 end oprindeligt forventet, og vi står nu i en attraktiv position for yderligere vækst. NKT fortsatte i 2021 med at spille en central rolle i at levere den nødvendige kabelinfrastruktur til den grønne omstilling. NKT Photonics oplevede atter vækst i 2021 og en stærk kommerciel position resulterede i en rekordhøj omsætning.



Finansielle højdepunkter

NKT NKT Photonics EUR mio. 4. kvt. 2021 2021 4. kvt. 2021 2021 Omsætning 289,7* 1.263,1* 27,6 80,1 Organisk vækst 7% 15% 6% 15% Operationelt EBITDA 13,7 131,1 5,5 7,5 Operationel EBITDA-margin 4,7%* 10,4%* 19,9% 9,4%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2022

I NKT forventes omsætningen (std. metalpriser) at blive cirka EUR 1,35-1,45 mia., og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 130–155 mio.

I NKT Photonics forventes det, at den organiske omsætningsvækst bliver cirka 12-17%, og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 11-14%.

Ambitioner på mellemlangt sigt

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 introducerede NKT ambitioner på mellemlangt sigt, som omfatter at øge omsætningen (std. metalpriser) organisk fra 2019 (EUR 945 mio.) på mellemlangt sigt med en CAGR over 10% og at øge den operationelle EBITDA-margin (std. metalpriser) til cirka 10-14%. De underliggende forudsætninger og ambitioner forbliver uændrede, og de finansielle resultater i 2021 var i overensstemmelse med disse ambitioner.

NKT Photonics introducerer finansielle ambitioner om at øge omsætningen organisk fra 2021 (EUR 80 mio.) med en CAGR på cirka 12-17% og at øge EBITDA-marginen til cirka 20-25% på mellemlangt sigt.

NKT: Operationelt EBITDA mere end fordoblet

NKT’s omsætning udviklede sig positivt i 2021, drevet af øget aktivitet i alle tre forretningsområder, hvilket resulterede i organisk vækst på 15%. Den øgede omsætning drev også indtjeningen op, og det operationelle EBITDA blev mere end fordoblet fra EUR 56,7 mio. i 2020 til EUR 131,1 mio. i 2021.

NKT’s ordrebeholdning af højspændingsprojekter blev fastholdt på et højt niveau af EUR 2,87 mia. (EUR 2,43 mia. i std. metalpriser) ved udgangen af ​​2021 sammenlignet med EUR 3,07 mia. (EUR 2,59 mia. i std. metalpriser) ved udgangen af ​​2020. Drevet af den grønne omstilling fik NKT tildelt en række nye projekter i 2021 med en samlet ordreindgang på ca. EUR 500 mio.

Som planlagt fortsatte NKT investeringsprogrammet for at opgradere og udvide højspændingsfabrikkerne i Köln og Karlskrona i løbet af 2021.

NKT Photonics: Rekord høj omsætning

NKT Photonics vendte tilbage til positivt vækstmomentum i 2021 efter de økonomiske resultater var negativt påvirket af COVID-19-pandemien i 2020. Omsætningen i NKT Photonics endte på EUR 80,1 mio. i 2021, hvilket var 10,2 mio. over 2020, svarende til 15% organisk vækst. De væsentligste vækstområder var inden for segmenterne Industrial og Quantum & Nano Technology. NKT Photonics tredoblede næsten EBITDA fra EUR 2,6 mio. i 2020 til EUR 7,5 mio. i 2021.

I 2021 besluttede bestyrelsen at genoptage afsøgningen af de strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen. Processen er i gang, og J.P. Morgan Securities plc blev udpeget som ledende finansiel rådgiver.

