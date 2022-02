English Estonian

Hepsor AS-i 2021. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2021. majandusaasta konsolideeritud müügitulu ulatus 15 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 1,7 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa -0,02 miljonit eurot). 2022. aasta käibeks prognoosib ettevõte 28 miljonit eurot ja puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit eurot).

Ettevõtte 2021. aasta finantstulemus jäi 2020. aasta tulemustele alla peamiselt tegevusvaldkonna tsüklilisuse tõttu. Projektide arendustsükkel kestab 24-36 kuud ning müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Seetõttu võib ühel aastal lõppeda rohkem projekte kui teisel ning just 2021. aastal sai nö müügiküpseks tavapärasest vähem projekte.

Juhatuse liige Henri Laks ütles: “Tegevusvaldkonna tsüklilisusest tulenevalt võib Hepsori puhul ka tulevikus ette tulla majandusaastaid, kus finantstulemused on kõikuvad tugevast arendusportfellist ja projektide heast kasumlikkusest hoolimata ning võivad eelmise või järgmise majandusaastaga võrreldes olla kas nõrgemad või oluliselt paremad.. Seetõttu analüüsib juhtkond ise ettevõtte finantstulemusi pikemas perspektiivis ning kasutab tsüklilisust neutraliseeriva võrdlusalusena kolme aasta keskmisi finantsandmeid.“

Ettevõte on seadnud sihiks saavutada 2030. aastaks omakapitali mahuks 100 miljonit eurot. Selleks peaks iga-aastane keskmine kapitalitootlus olema ca 20%. Lähiaastate kapitalitootlusele hinnangu andmisel tuleb silmas pidada, et 2021. aasta lõpus läbi aktsiate avaliku enampakkumise raames kaasatud täiendav kapital investeeritakse projektidesse 2022. aasta esimese poolaasta jooksul ning majandustulemustele hakkab see mõju avaldama ca 24 kuu pärast.

2021. aastal lisandus üheksa uut arendusprojekti (viis Eestis ja neli Lätis) ning ligikaudu 70 000 m2 uut arendusmahtu. Seejuures ei ole Hepsori portfell kontsentreeritud paari üksikusse projekti, vaid jaotub väga paljude projektide vahel nii geograafiliselt kui ka sihtotstarbe mõttes (eluruumid vs äriruumid). Kui 2021. aasta alguses oli Hepsoril 19 erinevat projekti, siis aasta lõpuks kasvas see arv 26-ni. Ettevõte hindab oma portfelli koosseisu väga heaks.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on juhtkond 2021. majandusaastaga rahul, kuna järgmiste perioodide kasvule on laotud korralik vundament, portfell on tugev, meeskond motiveeritud ja pardal on tuhandeid uusi aktsionäre.

Ülevaade 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu tulemustest

Kontserni 2021. aasta müügitulu oli 15,0 miljonit eurot (2020: 38,8 miljonit eurot), millest neljandas kvartalis teeniti 8,0 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 15,2 miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga langesid 2021. aasta müügitulud 61,4%. Tulude vähenemine 2021. aastal oli tingitud eelkõige lõpetatud projektide vähesusest, mistõttu jõudis müügietappi vähem projekte kui keskmisel aastal tavaliselt.

Kontserni 2021. aasta ärikasum oli 1,9 miljonit eurot (2020: 3,4 miljonit eurot). Ärikasumimarginaaliks kujunes 12,6% (2020: 8,8%). Kontserni aruandeaasta puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot (2020: 3,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike kahjumiks kujunes 22 tuhat eurot (2020: 2,6 miljonit eurot kasumit) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,8 miljonit eurot (2020: 1,3 miljonit eurot).

Kontserni 2021. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 1,5 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 1,6 miljonit eurot). Neljanda kvartali ärikasumimarginaaliks kujunes 18,3% (IV kvartal 2020: 10,9%). Kinnisvara turuhindade tõus 2021. aastal on võrreldes 2020. aastaga suurendanud nii realiseeritud arendusprojektide ärikasumit kui ka puhaskasumi marginaali. Neljanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot (2020: 1,8 miljonit eurot), millest emaettevõtte osanike puhaskasumiks kujunes 153 000 eurot (IV kvartal 2020: 1,1 miljonit eurot) ja vähemusosaluse puhaskasumiks 1,4 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 0,7 miljonit eurot). Neljanda kvartali puhaskasumimarginaal oli 19,4% (2020: 11,9%).

Kuigi aruandeperioodil lõppenud projektide marginaalid olid oodatust kõrgemad lõppes aruandeaasta emaettevõtte omanikele kahjumiga. Peamised põhjused on kirjeldatud alljärgnevalt:

Projektide tsüklilisusest tulenevalt lõppes aruandeaastal vähe projekte.

Aruandeaastal lõppenud projektides olid emaettevõtte kasumiosalus madalam kui keskmiselt arendusprojektides, mida Hepsor arendab.

Hepsor AS aktsiate avalikust esmapakkumisest tulenevad ühekordsed kulud summas 205 000 eurot, mis on kajastatud läbi aruandeaasta tegevuskulude. Kokku olid aktsiate noteerimisest ja emiteerimisest tehtud kulud 650 000 eurot, millest 445 000 eurot on kajastatud läbi koondkasumiaruande.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 10 889 4 207 Nõuded ja ettemaksed 652 574 Lühiajalised laenunõuded 2388 776 Varud 37 237 22 903 Käibevarad kokku 51 166 28 460 Põhivarad Materiaalne põhivara 229 492 Finantsinvesteeringud 402 0 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 2 Pikaajalised laenunõuded 3 408 1 371 Muud pikaajalised nõuded 140 108 Põhivarad kokku 4 179 1 973 Varad kokku 55 345 30 433 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 2 761 4 038 Lühiajalised rendikohustised 123 174 Ettemaksed klientidelt 1164 769 Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 539 3 082 Lühiajalised kohustised kokku 9 587 8 063 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 25 602 12 122 Pikaajalised rendikohustised 66 267 Muud pikaajalised kohustised 1053 402 Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 60 Pikaajalised kohustised kokku 26 721 12 851 Kohustised kokku 36 308 20 914 Omakapital Aktsia-/osakapital 3855 6 Ülekurss 9 362 3 211 Jaotamata kasum 5 820 6 302 Omakapital kokku 19 037 9 519 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 18 836 9 454 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 201 65 Kohustised ja omakapital kokku 55 345 30 433

Konsolideeritud koondkasumi aruanne (auditeerimata)

tuhandetes eurodes 2021

IV kvartal 2020

IV kvartal 2021

12 kuud 2020

12 kuud

korrigeeritud Müügitulu 8 015 15 158 14 961 38 771 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -6 111 -13 299 -11 902 -34 687 Brutokasum 1 904 1 859 3 059 4 084 Turustuskulud (-) -94 -42 -271 -93 Üldhalduskulud (-) -363 -158 -942 -594 Muud äritulud 29 17 83 51 Muud ärikulud (-) -10 -31 -49 -37 Ärikasum 1 466 1 645 1 880 3 411 Finantstulud 174 141 321 917 Finantskulud (-) -194 -30 -512 -364 Kasum enne tulumaksu 1 446 1 756 1 689 3 964 Tasumisele kuuluv tulumaks 0 -59 -16 -59 Edasilükkunud tulumaks 105 110 60 -60 Aruandeperioodi puhaskasum 1 551 1 807 1 733 3 845 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis 153 1 108 -22 2 591 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis 1 398 699 1755 1254 Koondkasum Omanikuvahetusega seotud muutused 0 11 70 -14 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -1 389 -518 -1815 -1 022 Aktsiate emiteerimise kulu -445 0 -445 0 Äriühendus 0 0 0 25 Aruandeperioodi koondkasum -283 1 300 -457 2834 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis -292 1 107 -467 2 605 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 9 193 10 229 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,04 0,29 -0,01 0,86 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,04 0,29 -0,01 0,86

