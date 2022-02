Nr. 3 2022 Indkaldelse til generalforsamling

English Danish

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 18. marts 2022 kl. 11.00 på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen. Generalforsamlingen transmitteres til navnenoterede aktionærer via video-webcast på www.solar.eu. Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår dernæst, at der udloddes DKK 329 mio. i udbytte for regnskabsåret 2021, svarende til DKK 45,00 pr. aktie á DKK 100.

5. Forslag fra bestyrelsen:

5.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.

5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.

6. Godkendelse af vederlagsrapport

Vejledende afstemning om den af bestyrelsen udarbejdede vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2021.

7. Forslag til bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2022 udgør uændret DKK 200.000.

Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår nyvalg af Katrine Borum og genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer: Michael Troensegaard Andersen, Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer og Jesper Dalsgaard.

Jens Borum har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

Der henvises til vedlagte bilag 1 fra nomineringsudvalget for oplysninger om de foreslåede kandidater.

9. Valg af revisor

I overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor for selskabet. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

11. Eventuelt

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, dagsordenen, de fuldstændige forslag, selskabets Årsrapport 2021 med koncernregnskab, vederlagsrapport, blanket til brug for anmeldelse af deltagelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket vil fra og med den 23. februar 2022 være tilgængelige på www.solar.eu.

For så vidt angår indsamling og behandling af persondata-oplysninger henvises til Information om persondataretlige forhold i forbindelse med den ordinære generalforsamling samt selskabets cookiepolitik, der begge er tilgængelige på www.solar.eu.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af bestyrelsens forslag kræves simpel majoritet.

Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 11. marts 2022 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest mandag den 14. marts 2022 kl. 23.59.

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/agm, ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan printes fra www.solar.eu, til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post alternativt til vp_vpinvestor@euronext.com pr. e-mail, ved henvendelse til Euronext Securities på tlf.: +45 4358 8866, pr. e-mail: vp_vpinvestor@euronext.com, eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København



Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse. Såfremt e-mail ikke indtastes ved tilmelding, kan adgangskortet afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskortet.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/agm (begge kræver digital signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket indscannes og sendes pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 14. marts 2022 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Selskabskapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabskapitalen er DKK 736.000.000 fordelt på aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 646.000.000 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, eller på e-mail investor@solar.dk. Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til selskabets ledelse under generalforsamlingen.

Video-webcast

Som en service til navnenoterede aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den fysiske generalforsamling, vil hele generalforsamlingen blive simultantolket til engelsk direkte og webcastet via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.solar.eu. Ligeledes vil denne webcast efterfølgende kunne ses på selskabets hjemmeside. Derudover vil navnenoterede aktionærer have mulighed for under generalforsamlingen at indsende skriftlige spørgsmål til Solars Director, Investor Relations, der vil stille spørgsmålene på generalforsamlingen. Spørgsmål vil kunne begrænses, redigeres og eventuelt samles, inden disse stilles mundtligt på generalforsamlingen af Solars Director, Investor Relations. Log-on til InvestorPortalen kræver dels, at dine aktier er navnenoterede, og dels, at du har en digital signatur. Hvis der benyttes et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (NemID), typisk være kompatibel. Hvis du ikke har adgang til NemID, kan du oprette et personligt VP-ID. Vejledning til oprettelse af VP-ID er tilgængelig på www.solar.eu.

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. +45 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Bilag 1: Forslag fra Nomineringsudvalget

Bilag 2: Vederlagsrapport 2021





Ansvarsfraskrivelse

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

