Un nouveau sondage Ipsos révèle que 26 % des Canadiens pourraient bientôt nécessiter des services caritatifs pour combler leurs besoins de base — une augmentation du taux actuel de 11 % — à cause de la pandémie et de l’inflation

TORONTO, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme de versement et de collecte de dons en ligne au pays, a annoncé aujourd’hui les résultats d’un nouveau sondage Ipsos qui met en évidence l’impact de la hausse de l’inflation sur les dons caritatifs. Selon ce sondage réalisé pour le compte de CanaDon, la plupart des Canadiens (74 %) sont préoccupés par l’inflation et 17 % prévoient donner moins aux organismes de bienfaisance en 2022, citant les effets de l’inflation sur leurs finances. Le nombre de Canadiens qui comptent sur les services de bienfaisance en 2022 pour répondre à leurs besoins fondamentaux en raison de la pandémie ou de l’inflation, pourrait grimper de 11 % aujourd’hui à un Canadien sur quatre (26 %).



Résultats du sondage Ipsos sur les dons de bienfaisance :

25 % des Canadiens prévoient de donner moins aux organismes de bienfaisance en 2022 par rapport à 2021; plus d’un sur dix (12 %) indique qu’ils donneront moins parce qu’ils sont particulièrement préoccupés par les effets de la pandémie sur leurs finances.

Par comparaison, seulement 15 % prévoient de donner plus aux organismes de bienfaisance en 2022 par rapport à ce qu’ils avaient versé en 2021. Parmi ceux qui prévoient donner plus, 6 % indiquent que leur décision est motivée par l’impact de l’inflation.

La plupart des Canadiens s’inquiètent de l’inflation

L’inflation atteignant son plus haut niveau en 30 ans (5,1 % en janvier 2022)*, son effet se fait profondément sentir sur les Canadiens. La grande majorité (82 %) d’entre eux s’attend à ce qu’elle impacte leur situation financière d’une manière ou d’une autre. Une proportion importante de Canadiens (15 %) explique qu’elle ne pourra pas se permettre d’acheter des produits de première nécessité, comme des produits d’épicerie, des médicaments et de l’essence, et 29 % devra acheter moins de ces produits essentiels si le taux d’inflation continue d’augmenter. Une majorité (52 %) aura besoin de réduire les dépenses non essentielles telles que celles associées aux voyages, aux divertissements et aux restaurants, tandis que 33 % devra réduire le montant de l’épargne; enfin, 15 % des Canadiens devront commencer à utiliser leur épargne pour couvrir les dépenses de base et environ un sur cinq (19 %) devra réduire ses remboursements de dettes.

« Avec le croisement de la hausse du taux d’inflation et des défis de la pandémie, le secteur caritatif connaît un moment critique. L’inflation met à rude épreuve les communautés les plus vulnérables au Canada, ce qui accroît également la demande de services caritatifs, a déclaré Marina Glogovac, présidente et cheffe de la direction de CanaDon. Ces résultats révèlent que les préoccupations liées à l’inflation auront probablement un impact sur les dons de bienfaisance au moment où ils seront le plus nécessaires. »

La hausse du taux d’inflation s’est avérée un problème pendant la dernière partie de 2021, et le sondage Ipsos confirme une tendance préoccupante. Le sondage révèle que 23 % des répondants ont moins donné aux organismes de bienfaisance en 2021, un sur dix citant l’inflation élevée (10 %) ou la pandémie (10 %) comme des facteurs ayant limité leur capacité à donner.

Alors que les dons en ligne ont augmenté de 86 % en 2020, les dons globaux au Canada devraient avoir diminué de 10 % en 2020 selon le Rapport sur les dons 2021 publié par CanaDon. En 2021, 465 millions de dollars ont été recueillis en ligne sur CanadaHelps.org, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente, ce qui indique un ralentissement de la croissance en ligne. Plusieurs méthodes permettant de donner avec CanaDon ont cependant connu une hausse en 2021 . Elles comprennent les dons mensuels (augmentation de 21 %); les dons de titres — y compris les actions, les obligations et les fonds communs de placement — ont quant à eux généré 91 % de plus que l’année précédente.

« La croissance des dons mensuels et de valeurs mobilières observée en 2021 indique que les personnes en mesure de donner se tournent vers des moyens plus stratégiques de le faire, poursuit Mme Glogovac. Les temps de crise entraînent souvent les plus grands changements. Nous espérons donc que les donateurs canadiens qui sont en mesure d’aider à combler les lacunes dans le financement perdu continueront de soutenir les communautés dans le besoin. »

Vous pouvez télécharger les données sources du sondage Ipsos ici .

Méthodologie du sondage

Pour cette enquête, un échantillon de 1001 Canadiens âgés d’au moins 18 ans ont été interrogés entre le 28 et le 31 janvier 2022. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte (selon les données du recensement) et fournir des résultats destinés à estimerl’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés d’au moins 18 ans avaient été interrogés. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Toutes les enquêtes par sondage et les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

À propos de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait progresser la philanthropie par la technologie. Pour les Canadiens, il alimente CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tout organisme de bienfaisance au Canada, et Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur des causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui s'occupent d'une cause qui leur tient à cœur. CanaDon développe également une technologie de collecte de fonds abordable utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, ainsi qu'une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance aient la capacité d'accroître leur impact et de réussir à l'ère numérique. Depuis 2000, plus de 3,4 millions de personnes ont donné plus de 2,1 milliards de dollars par l'intermédiaire de CanaDon. Connectez avec CanaDon sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

*Statistiques Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220216/dq220216a-fra.htm

