Hypertec lance la nouvelle gamme de produits CIARA TRIDENT, spécialement conçue pour la technologie de refroidissement par immersion

MONTRÉAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Hypertec (« Hypertec »), un fournisseur mondial de produits et services de technologie de l’information, est fier de lancer aujourd’hui une gamme de produits majeure et innovante, CIARA TRIDENT, qui s’ajoute à son vaste portefeuille de produits et solutions technologiques de haute performance. Cette importante percée technologique se traduit par la première et unique gamme de produits de serveurs et de solutions de stockage entièrement personnalisable sur le marché, spécifiquement conçue et optimisée pour la technologie de refroidissement par immersion, traçant le chemin vers un nouveau modèle de l’industrie plus écologique.



Avec le lancement de la gamme de produits CIARA TRIDENT, Hypertec rend les solutions de refroidissement de pointe et durables plus accessibles et beaucoup moins difficiles à adopter pour les clients qui cherchent à accroître la performance et la densité de leurs infrastructures de calcul et de stockage, tout en réduisant leur empreinte carbone. Cette nouvelle offre s’accompagne des services complémentaires de planification, d’installation, de support, et d’élimination et de recyclage du matériel informatique, adaptés aux techniques d’immersion. Les marchés visés par cette nouvelle technologie comprennent les secteurs de la finance, du hyperscale, et des services gouvernementaux, tels que la défense, l’éducation et de la recherche.

« Le lancement de cette gamme de produits révolutionnaires et de services complémentaires constitue un jalon important dans notre vision visant à faciliter l’adoption de solutions durables et à rendre l’industrie technologique plus respectueuse de l’environnement. Non seulement la gamme de produits CIARA TRIDENT offrira des performances, une densité et une capacité d’évolution à la pointe de l’industrie, mais elle le fera à un prix abordable. Plus important encore, elle offrira une durabilité inégalée dans sa catégorie en réduisant considérablement les besoins en énergie et en refroidissement des flux de travail de calcul et de stockage de nos clients », a déclaré Jonathan Ahdoot, président de Hypertec SPI.

Réduction des coûts. Amélioration des performances. Respect de l’environnement.

La gamme CIARA TRIDENT est la solution écologique par excellence pour l’industrie technologique. Elle offre des avantages inégalés en termes de durabilité, de performance et de coût :

Solution durable et écologique : CIARA TRIDENT est spécifiquement conçue et fabriquée pour un mouvement de liquide optimisé dans le cadre d’un refroidissement par immersion monophasé, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau, et de maximiser la capture de chaleur, entraînant une réduction des émissions de carbone pouvant atteindre 40 %. De plus, Hypertec utilisera des matériaux recyclés pour fabriquer la prochaine génération de systèmes CIARA TRIDENT à partir du quatrième trimestre 2022, ce qui réduira encore davantage l’empreinte carbone ;

La série CIARA TRIDENT HX est en vente dès aujourd’hui. La gamme CIARA TRIDENT iHX, sera proposée aux clients au deuxième trimestre 2022.

Pour découvrir toutes les fonctionnalités et les avantages existants et à venir de la gamme de produits CIARA TRIDENT, visitez www.hypertec.com dès aujourd’hui.

À propos d’Hypertec

Fondé en 1984, Hypertec est un fournisseur mondial de technologies, offrant une vaste gamme de produits et services technologiques de pointe et auxquels font confiance les principales organisations des secteurs de l’infonuagique, des communications, de services financiers, de médias et de divertissement, de soins de santé et du secteur public. Avec des activités dans plus de 80 pays, Hypertec a la réputation d’offrir des produits fiables de qualité avec la capacité unique de fournir rapidement des solutions technologiques innovantes, sur mesure et évolutives.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.hypertec.com

