Au-delà des énergies renouvelables : Boralex présente son deuxième rapport de responsabilité sociétale d’entreprise soulignant ses ambitions et ses récentes réalisations

MONTRÉAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) publie aujourd’hui son rapport 2021 de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) relatant ses réalisations en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) au cours de la dernière année.



Aller au-delà des énergies renouvelables

Lors de la publication de son premier rapport RSE en 2020, Boralex s’est dotée d’une stratégie articulée autour de 10 priorités ESG. L’état d’avancement de cette stratégie et les critères ESG inhérents furent d’emblée intégrés au Plan stratégique de la Société, démontrant ainsi l’importance de la RSE dans l’atteinte de ses objectifs.

« Notre responsabilité sociétale d’entreprise et nos orientations stratégiques guident nos décisions d’affaires. Pour faire face à la crise climatique, il ne suffit plus de produire de l’électricité de source renouvelable. La façon de produire cette énergie durablement, en limitant les impacts et en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes, compte tout autant », fait valoir le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Decostre.

Faits saillants 2021

Premier bilan carbone qui démontre déjà une réduction de nos émissions de portées 1 et 2 depuis 2019;

352 666 tonnes de CO 2 évitées en 2021 grâce à notre production d’énergie renouvelable, une hausse de 24 % par rapport à 2020;

évitées en 2021 grâce à notre production d’énergie renouvelable, une hausse de 24 % par rapport à 2020; Embauche d’une directrice RSE relevant directement du président et chef de la direction et mise sur pied d’un comité RSE;

Révision de notre Charte d’approvisionnement responsable pour expliciter nos attentes envers nos fournisseurs en matière de RSE et signature du Solar Industry Forced Labor Prevention Pledge, un engagement formel et collectif contre le recours au travail forcé dans l’industrie solaire;

Révision de la rémunération variable des dirigeants afin d’y ajouter un objectif sur la performance en matière de santé et sécurité au travail, en plus de celui sur la mobilisation, établi depuis 2018;

Maintien de 36 % de femmes au conseil d’administration;

Renouvellement et extension de la facilité de crédit corporative et de la facilité de lettres de crédit de 525 M$, pour une durée résiduelle de 5 ans, avec des caractéristiques de financement durable (critères ESG) et une clause accordéon de 150 M$.



La mobilisation, facteur clé de nos ambitions

Boralex s’engage sur des objectifs RSE ambitieux. Puisqu’une gouvernance d’entreprise solide est le premier pilier d’une stratégie de RSE réussie, une structure interne a été instaurée en 2021, avec l’embauche d’une directrice relevant du président et chef de la direction et la mise en place d’un comité RSE.

« La direction de Boralex est pleinement investie dans notre démarche en matière de RSE et cet engagement se reflète au quotidien dans notre culture, nos méthodes de travail et nos décisions d’entreprise. C’est ce qui nous permet d’affirmer que nous avons les moyens de notre ambition, qui consiste à être la référence en RSE dans notre secteur », affirme la directrice, responsabilité sociétale de l’entreprise, Mihaela Stefanov.

En 2021, Boralex a commencé à se fixer des cibles ambitieuses, dont :

Atteindre une représentativité de 27,5 % de femmes en poste de gestion d’ici 2025;

Maintenir un minimum de 30 % de femmes au sein du conseil d’administration;

Pourvoir 35 % des postes disponibles en 2022 par des femmes;

Comptabiliser 781 773 tonnes de CO 2 évitées en 2025 grâce à sa production d’énergie renouvelable.

La Société compte établir des cibles additionnelles liées à ses priorités RSE au cours de 2022. Boralex a également entrepris au début 2022 un travail d’analyse des risques physiques reliés aux changements climatiques en ligne avec les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), aussi connu sous le nom de TCFD.

Le rapport de responsabilité sociétale d’entreprise 2021 est disponible sur le site web de Boralex.

Le rapport RSE 2021 de Boralex s’articule autour des recommandations du TCFD, et du cadre du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Comme Boralex est très présente en France, il prend également en compte le cadre de la Déclaration de performance extra-financière (DPEF). Enfin, il établit les liens avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et les indicateurs du Global Reporting Initiative.

Boralex participe directement et de façon volontaire à plusieurs référents externes, dont EcoVadis, le ESG Corporate Rating de l’Institutional Shareholder Services group of companies (ISS), le CDP et le S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

