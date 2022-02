Cozey lance Nook, sa nouvelle marque de meubles fabriqués au Canada

MONTREAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cozey, la jeune entreprise montréalaise en plein essor, a annoncé le lancement de sa nouvelle marque de produits entièrement fabriqués au Canada; Nook. Une innovation en matière d’ameublement modulaire, Nook participera au développement local et bénéficiera de la richesse de l’histoire manufacturière et artisanale du meuble canadien.



Nook reprend la modularité et la simplicité de l’assemblage sans outil de Cozey pour permettre une personnalisation et des configurations différentes des canapés. Grâce à l’expertise de Cozey dans la conception et l’efficacité de son processus de distribution dans des boîtes standardisées, Nook arrive sur le marché avec un produit innovant garantie pour la vie. « Notre objectif avec Nook sera toujours de choisir des matériaux de grande qualité et de travailler avec des fabricants canadiens avant-gardistes. Nous voulons amener nos produits à un autre niveau. Nos choix de matériaux sont basés sur des standards de qualité supérieure, nous avons à cœur la satisfaction de notre clientèle et nous voulons nous assurer de la durabilité et de la solidité de nos produits à chacune des étapes de fabrication. » Explique Frédéric Aubé, fondateur et PDG de Cozey. La garantie à vie et la période d’essai de 100 jours sur les produits Nook reflète l’engagement de la marque envers la qualité et la durabilité.

« Nous avons un riche héritage manufacturier dans l’industrie du meuble au Canada et il était important pour nous d’offrir une alternative de production locale aux consommateurs. C’est une chose qui nous a beaucoup été demandée par nos clients et nous espérions pouvoir répondre à cette demande depuis le lancement de Cozey. Nous avons alors élevé nos standards en passant par des textiles à tissage serré très résistant, du cuir italien haut de gamme et une structure de bois franc, une combinaison de couches de mousse haute densité propulse la qualité et le confort à un niveau d’exception. Nous avons sélectionné les meilleurs matériaux dans le domaine »

Le système modulable est polyvalent et facile à utiliser. En instance de brevet, le système d’assemblage sans outil permet de monter, démonter, déplacer, reconfigurer et ajouter des modules à votre canapé Nook, ce qui en fait le seul canapé dont vous aurez besoin au courant de votre vie.

De plus en partenariat avec des fabricants et artisans locaux, la nouvelle marque continuera à élargir sa collection. Nook compte repousser les limites en développant des produits à production limitée en mettant en lumière le talent de partenaires qui partagent les mêmes valeurs.

À propos de Cozey

Cozey (www.cozey.ca) est la première compagnie de divan en boîte au Canada avec pour mission d’offrir la meilleure expérience client pour le magasinage de meubles en ligne. Le système d’assemblage sans outils de Cozey permet un assemblage et un désassemblage facile et la possibilité d’ajouter des modules et de reconfigurer votre divan afin qu’il s’adapte à votre espace. À travers la simplicité, un service client de classe international, un merveilleux confort et une livraison rapide grâce au format standard des boîtes, l’approche directe de distribution vers le consommateur fait de Cozey un leader du mobilier modulaire.

