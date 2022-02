Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2022 klo 15.35

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Tilikausi 2021

- Liikevaihto 211,6 Me (206,8 Me edellisenä vuonna), 2,3 % kasvua edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 9,6 Me (4,9 Me), 95,5 % kasvua edellisen vuoteen

- Liikevoitto 4,5 % liikevaihdosta (2,4 %)

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 12,8 Me (9,1 Me), 40,8 % kasvua edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 6,1 % liikevaihdosta (4,4 %)

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 26,6 Me (23,2 Me), 14,4 % kasvua edelliseen vuoteen

- Tulos 6,7 Me (20,1 Me), -66,6 % edelliseen vuoteen

- Tulos/osake 0,69 euroa (2,03 euroa)

- Hallitus esittää osingoksi 0,70 euroa/osake

- Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Heinä-joulukuu 2021

- Liikevaihto 107,5 Me (105,7), 1,7 % kasvua edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 4,0 Me (4,7 Me), -14,0 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 3,8 % (4,5 %) liikevaihdosta

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,6 Me (8,7 Me), -13,3 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,0 % liikevaihdosta (8,2 %)

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 14,5 Me (15,9 Me), -8,5 % edelliseen vuoteen

- Tulos 3,2 Me (18,8 Me)

- Tulos/osake 0,32 euroa (1,88 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 211,6 Me, jossa kasvua oli 2,3 %. Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto kasvoi 40,8 % ollen 12,8 Me. Konsernin vertailukelpoinen operatiivinen käyttökate oli lähes 27 Me, jossa kasvua oli yli 14 %. Haastavassa toimintaympäristössä olemme tyytyväisiä tulokseemme.

Ydinliiketoimintamme, kustantaminen, oli erittäin kannattavaa vuonna 2021. Lehtien lukeminen ja tilaajatuotot olivat hyvällä tasolla. Erityisesti digitaalisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa. Digitaaliset sisältötuottomme kasvoivat noin 20 %. Digitaalisen kasvun seurauksena kykenemme jo useiden tuotteidemme osalta kompensoimaan printtituotteiden tilaustuottojen laskun aiheuttamat menetykset.

Mediamyyntituottojemme osalta konsernin kehitys oli toimialan keskiarvoa parempaa. Mediamyyntimme nousi 12,9 %, lähes 10 Me edelliseen vuoteen verrattuna ollen 81,2 Me. Digitaalisen mediamyynnin kasvu oli yli 40 %. Vuoden 2022 aikana uudistamme laajalla rintamalla digitaalisia sisältötuotteitamme ja uskomme digitaalisen liiketoimintamme kasvun jatkuvan.

Konsernimme digitaalinen liiketoimintakokonaisuus kasvoi vahvasti vuonna 2021. Huolimatta pandemiasta kykenimme kasvattamaan myös digitaalista ulkomainontaa (DOOH). Erityisesti etenimme joukkoliikenteen digitaalisia mainosratkaisuja rakentavan tytäryhtiömme Neonmedia Oy:n osalta, jonka tuotteiden kattavuus vahvistui selvästi valtakunnallisesti. Uskomme koronapandemian helpottaessa digitaalisen ulkomainonnan jatkavan vahvaa kasvuaan ja parantavan selvästi tulostaan.

Koronapandemian seurauksena konsernin kaupunkilehti- ja suoramainontaliiketoiminnat kärsivät selvästi. Näissä tuotteissa ansainta jäi selvästi alle koronaa edeltävän tason. Pandemian väistyessä on odotettavissa, että näiden tuotteiden kysyntä ja tuloksentekokyky vahvistuvat.

Vakaa tuloksentekokyky mahdollisti yhtiön kasvustrategian ylläpitämisen ja se kasvatti liiketoimintaansa merkittävästi ostamalla Hämeen Sanomat -konsernin ja siihen liittyvän kustannus- ja jakeluliiketoiminnan. Ostetun kokonaisuuden vuositason liikevaihto on noin 17 Me ja sen tulosvaikutus Keskisuomalaiselle oli selvästi positiivinen jo vuoden 2021 osalta ja kokonaisuudessa vaikutus näkyy vuoden 2022- luvuissa. Kaupan jälkeen muodostimme jo omistetusta Päijät-Hämeessä toimivasta Mediatalo Esasta ja hankitusta Hämeen Sanomat liiketoiminnasta uuden Hämeen Media -liiketoimintakokonaisuuden.

Keskisuomalainen Oyj kasvatti merkittävästi omistustaan Ilkka-Yhtymässä toukokuussa 2021, minkä seurauksena yhtiö nousi suurimmaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajaksi. Tilikauden lopussa solmimme Sanoma-konsernin kanssa kaupan Varkaudessa sijaitsevan Savon Painon siirtymisestä osaksi Keskisuomalainen konsernia. Kaupan yhteydessä teimme myös painosopimukset Sanoman kustantamien Helsingin Sanomien ja Iltasanomien painamisesta Varkauden painossa. Savon Painon hankinta turvaa samalla omien tuotteidemme kustannustehokkaan painamisen logistisesti tehokkaalla tavalla.

Keskisuomalaisen vahva tulos ja kassavirta sekä hyvällä tasolla oleva omavaraisuus mahdollistavat pitkäjänteisen omistaja-arvon ylläpitämiseen tähtäävän osinkopolitiikan. Operatiivisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja niihin liittyvien verojen oikaisujen jälkeen tuloksemme per osake on 1,17 euroa. Hallituksen osinkoesitys on 0,70 euroa, jonka lisäksi hallitus päättää loppuvuoden 2022 aikana mahdollisesta 0,30 lisäosingosta.

Alkaneella vuodella painopisteemme on digitaalisen tuoteportfoliomme vahvistaminen. Ostettujen liiketoimintojen integrointi konserniin sekä toiminnan virtaviivaistaminen ovat toimintamme keskiössä. Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän edellisen vuoden tasolla.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 107,5 Me, mikä on 1,8 Me enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 4,0 Me, mikä on 0,7 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin kohdistuva liikearvon ja käyttöomaisuuserien arvonalentumiset 2,9 Me. Ilman arvonalentumiskirjauksia toisen puolivuotiskauden liikevoitto olisi ollut 6,9 Me (7,8 Me).

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui 3,2 Me (18,8 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto pysyi vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla ja oli 211,6 Me (206,8 Me). Kasvua oli 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Mediamyynti nousi 12,9 % ja oli 81,2 Me (71,9 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 1,9 % ja olivat 85,8 Me (84,2 Me). Ulkoinen painonmyynti laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 27,7 Me (27,8 Me). Vuokratuottoja oli 1,0 Me (1,2 Me). Muuta liikevaihtoa oli 8,5 Me (7,7 Me) ja kasvua siinä oli 11,1 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtitoiminnasta.



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 Me (0,8 Me).

Vuonna 2021 liikevoittoa kertyi 9,6 Me eli 4,5 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 4,9 Me ja liikevoittoprosentti oli 2,4 %. Ilman 2,9 Me arvonalentumisia tilikauden liikevoitto olisi ollut 12,5 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ollut 5,9 %.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,8 Me (9,1 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 6,1 % (4,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 3,2 Me (4,2 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli liikearvojen sekä aineettoman ja aineellisten käyttöomaisuuden arvonalentumiset 2,9 Me. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat liikearvojen arvonalentumiskirjaus 3,1 Me sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3 Me.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2021 aikana 26,2 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 22,1 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 26,6 Me.

Nettorahoitustuotot olivat 0,7 Me (0,8 Me). Rahoitustuottoja kertyi 1,8 Me (1,8 Me). Rahoituskulut olivat 1,1 Me (1,0 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,0 Me (16,3 Me). Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me. Arena Partnersin edellisen tilikauden osakkuusyhtiötulos tuli pääasiassa Arena Partnersin kirjaamasta myyntivoitosta liittyen Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntiin Alma Media Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöosuus myyntivoitosta oli 15,1 Me. Ilman Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntivoittoa Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos olisi edellisellä tilikaudella ollut ollut 0,8 Me. Vuonna 2021 Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos oli - 0,1 Me.

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 6,7 Me (20,1 Me). Tilikauden tulosta heikensi yhteensä 2,9 Me arvonalentumiset. Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me ja tulosta heikensi yhteensä 3,1 Me liikearvojen arvonalentumiskirjaus.

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2021 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista. Yhtiön liikevaihto oli 19,9 Me (19,7 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 2,7 Me (2,9 Me).

Vuoden 2021 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 2020 verrattuna, sillä tilikauden lukuihin sisältyy ostettuja liiketoimintoja, joista merkittävin oli Kanta-Hämeessä toimiva sanomalehti- ja jakeluliiketoimintaa harjoittava Hämeen Sanomat Oy. Hämeen Sanomat kuului konserniin 1.10.2021 lähtien ja sen vaikutus vuoden 2021 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihtoon oli 4,4 Me ja katsauskauden tulokseen 0,3 Me

2021 2020 2019 Liikevaihto Me 211,6 206,8 231,1 Liikevoitto Me 9,6 4,9 14,1 Liikevoitto % 4,5 2,4 6,1 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 12,8 9,1 15,9 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 6,1 4,4 6,9 Käyttökate Me 26,2 22,1 28,1 Käyttökate % 12,4 10,7 12,2 Tilikauden tulos Me 6,7 20,1 13,3 Tulos/osake, Eur 0,69 2,03 1,23 Oman pääoman tuotto % 7,3 23,6 16,9 Omavaraisuusaste % 46,1 46,9 39,4

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 33 paikallislehteä sekä 36 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Kustannustoiminnan segmentin liikevaihto oli 167,7 Me (157,6 Me).

Konsernin ammatti- ja asiakasmedioita suunnittelee, julkaisee ja kustantaa Omnipress Oy. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker. Niiden uusi verkkomedia Avecmedia.fi julkaistiin tammikuussa 2022. Näiden lisäksi Omnipress suunnittelee ja tuottaa monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedia liiketoiminta-alueella vuonna 2021 oli 2,7 Me (3,0 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Jyväskylässä, Tuusulassa, Lahdessa ja Kouvolassa ja Pieksämäellä. Näistä Pieksämäen paino suljettiin 31.12.2021. Vuoden 2022 alussa Keskisuomalainen-konserni osti Savon Paino Oy:n, jolla on sanomalehtipaino Varkaudessa. Lisäksi konsernilla on Lahdessa arkkipaino.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 16,1 % edellisvuotta alempi ja oli 34,4 Me (41,0 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Tiukassa markkinatilanteessa kilpailutuksessa hävityn yksittäisen matalakatteisen ulkoisen painotyön vaikutus liikevaihdon laskuun oli 5,3 Me. Muutoin liikevaihdon lasku oli seurausta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä.

Vuoden 2020 lopulla toteutettujen tehostamistoimenpiteiden vaikutus saavutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Loppuvuodesta 2021 käytiin Pieksämäen painoa koskevat yt-neuvottelut ja sanomalehtipainamisen edelleen laskeviin volyymeihin reagoitiin Pieksämäen painon sulkemispäätöksellä. Painotoiminta Pieksämäen painossa loppui vuoden 2021 lopussa ja säästöt realisoituvat täysimääräisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Jakelu

Keskisuomalainen-konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 41,7 Me (40,5 Me).

Jakeluliiketoimintaan kuuluu osoitteetonta suoramainosjakelua ja varhaisjakelua. Osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa konsernissa harjoittavat Suomen Suoramainonta -konserni sekä Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy. Osoitteettoman suoramainosjakelun liikevaihto vuonna 2021 oli 24,3 Me (24,7 Me).

Keskisuomalainen-konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Kanta-Hämeen alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 17,4 Me (15,8 Me).

Jakeluliiketoiminnan liikevaihtoa kasvattaa 1.10.2021 hankitun Hämeen Sanomat-konsernin jakeluliiketoiminta. Sen vaikutus osoitteettomaan suorajakelun liikevaihtoon vuonna 2021 oli 0,2 Me ja varhaisjakeluun 1,7 Me.

Tuotanto- ja logistiikka segmenttiin kuuluvassa jakeluliiketoiminnassa on tilikaudella kirjattu arvonalentumisia yhteensä 2,9 Me.

Tutkimuspalvelut

Keskisuomalainen-konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 3,9 Me (3,7 Me). IROReserchin liikevaihto oli 3,5 Me (3,2 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,6 Me (0,6 Me).

Toimintaympäristö ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan myös vuonna 2021. Pandemia on vaikuttanut Keskisuomalaisen pääliiketoiminta-alueiden eli kustannustoiminnan sekä paino- ja jakeluliiketoiminnan asiakkaiden toimintaan ja sen myötä yritysten mainontaan ja muuhun asiakaskysyntään.

Koronapandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet mainonnan määrään Suomessa, niin painetussa kuin digitaalisessakin mediassa. Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta toipui Suomessa vuonna 2021 ja kasvoi + 13,4 % vuoteen 2020 verrattuna. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta nousi 14 %, elintarvikkeet +11 %, autot +2 %, ja mediat +20 %. Painettu ja digitaalinen sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta nousi 8,6 %. Painetun sanoma- ja kaupunkilehtien sekä noutolehtien muutos oli + 2,7 %. Ulkomainonta nousi 15,5 %.

Toimenpiteet koronapandemian johdosta

Keskisuomalainen-konsernissa on jatkettu työtä koronapandemian vaikutusten hillitsemiseksi. Pääpaino on edelleen ollut toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa. Etätyötä on vuoden aikana hallitusti ja rajatusti vähennetty, mutta pidetty valmius tarvittaessa kasvattaa etätyön osuutta. Taloudellista vaikutusta on torjuttu edellisenä vuonna aloitetun toiminnan tehostamisen ja säästöohjelman jatkolla. Lomautuksia on kuitenkin pystytty pääsääntöisesti välttämään. Tilikaudella Keskisuomalainen -konserni sai Valtiokonttorin Yritysten kustannustukea ja Traficomin Journalistisen sisällön edistämiseen myönnettävää tukea yhteensä 0,8 Me.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 30.9.2021 Hämeen Sanomia ja Forssan lehteä sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia kustantavan Hämeen Sanomat Oy:n sekä sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy:n ja Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy:n.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 tehdyllä kaupalla 51 % osakkuusyhtiö Suora Lähetys Oy:stä, minkä jälkeen sen omistusosuus nousi 90 %:iin. Loput 10 % Suora Lähetys Oy:stä omistaa Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Jakelusepät Oy. Järjestelyssä Suora Lähetys Oy:stä tuli Keskisuomalaisen 100 % tytäryhtiö.

Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 40 % Jakelumasters Oy:n osakkeista, mikä nosti sen omistusosuudeksi 100 %.

Keskisuomalainen tiivisti juridista organisaatiorakennettaan ja vähensi konsernin yhtiöiden määrää. 31.10.2021 Lehtisepät Oy sulautui Painotalo Plus Digital Oy:öön ja näin muodostuneen kokonaisuuden nimeksi muutettiin Lehtisepät Oy.

Vuoden 2021 lopussa toteutettiin Mediatalo Esa Oy:n kokonaisjakautuminen, jossa sen kustannustoiminta siirrettiin uuteen perustettavaan yhtiöön, jonka nimeksi tuli Hämeen Media Oy. Muu Mediatalo Esa Oy:n liiketoiminta ja varallisuus siirtyi 31.12.2021 Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21:een, joka sen jälkeen sulautui 1.1.2022 Keskisuomalainen Oyj:hin.

Tilikauden jälkeen 1.1.2022 Lehtisepät Oy osti Savon Paino Oy:n.

Konsernin osakkuusyhtiöt



Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,32 %) sekä Esports media solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 47,06 %. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat myös PISA Jakelu Oy (33,32 %), Jakeluyhtiö Suomi Oy (33,33 %) sekä PKS Jakelu Oy (39,3 %). Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %).

Tutkimus- ja kehitystoiminta



Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa Keskisuomalainen-konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö



Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2021 lopussa 2445 (2212). Tämän lisäksi konsernissa oli 3692 (3514) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 6137 (5726) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1810 henkilöä (1640). Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3912 (3574).

Investoinnit



Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2021 olivat 17,3 Me ja 8,2 % liikevaihdosta (7,3 Me ja 3,6 %). Katsauskautena tytäryhtiöiden hankintaan käytettiin 8,3 Me ja myytävissä oleviin sijoituksiin 4,7 Me. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2021 lopussa 60,5 Me (60,9 Me).

Keskisuomalainen Oyj sopi 27.11.2021 uuden rahoitussopimuksen Nordea Bank Oyj:n kanssa, jolla uusittiin aiempi 4.4.2019 solmittu rahoitussopimus. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2021 Keskisuomalaisella oli 60,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yhtiö on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2021 lopussa oli 46,1 % (46,9 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli +1,3 Me (-4,7 Me) ja rahavarojen määrä oli 21,1 Me (19,8 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Kalle Kautto

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com. Palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat



Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 allekirjoitetulla kaupalla Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Kokonaisuuden velaton kauppahinta oli 0,8 Me. Samalla yhtiöt sopivat Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien osapainosten ja HS Viikon painamisen alihankinnasta pitkäaikaisilla sopimuksilla. Painosopimusten arvioitu liikevaihto vuodelle 2022 on 3,3 Me.

Osana vuodenvaihteessa toteutettuja Keskisuomalainen-konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä Keskisuomalainen Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21 sulautui Keskisuomalainen Oyj:hin 1.1.2022.

Osakkeet

Vuonna 2021 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 15.066 kpl. Muuntojen jälkeen 31.12.2021 K-osakkeita oli yhteensä 4.651.533 kpl ja A-osakkeita 5.390.935 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Euroopassa kiristynyt poliittinen tilanne voi kärjistyessään aiheuttaa negatiivisia taloudellisia seurauksia. Inflaation ja korkojen nousu vaikuttaa taloudelliseen toimintaan. Koronapandemian jatkuminen nykyistä ennakoitua pidemmäksi ja siitä aiheutuvien rajoitusten palauttaminen heikentäisi Suomen taloustilannetta. Näillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön.

Verkkokaupan kasvu voi johtaa paikallisen kaupan heikkenemiseen. Tämä saattaa johtaa mediamainonnan vähenemiseen ja vaikuttaa lehtien ilmestymisalueiden elinvoimaisuuteen.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille. Postilain valmistelussa esillä oleva jakelupäivien vähentäminen voi heikentää lehtien toimintaedellytyksiä.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ovat olleet riski sanomalehdille. YLE-lain valmistelussa Yleisradion tekstimuotoista verkkosisältöä pyritään rajaamaan. Tämä voi vähentää sanomalehdille kohdistuvaa riskiä.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2022

Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2021

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 83.397.834,43 euroa.

A- ja K-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.638.786 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.403.682 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7.029.727,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä 2.5.2022 ja maksupäivä 9.5.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä yhtiön maksuvalmiuden sallimissa rajoissa enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000 euroa.

Yhtiökokous pidetään 28.4.2022 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 23. päivä helmikuuta 2022



KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS



Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022, yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 ja ei-taloudellisen informaation raportti vuodelta 2021, julkaistaan yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistaan 25.8.2022.

Vuoden 2021 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 107,5 105,7 211,6 206,8 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,6 1,3 0,8 Liiketoiminnan kulut -103,8 -101,6 -203,3 -202,6 LIIKEVOITTO 4,0 4,7 9,6 4,9 Liikevoitto % liikevaihdosta 3,8 % 4,5 % 4,5 % 2,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,5 0,7 0,8 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,3 16,0 0,0 16,3 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4,1 20,2 10,4 22,0 Verot -0,9 -1,4 -3,7 -1,9 VOITTO/TAPPIO 3,2 18,8 6,7 20,1 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,3 18,9 6,9 20,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,32 1,88 0,69 2,03 Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,32 1,88 0,69 2,03





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) Tilikauden voitto 3,2 18,8 6,7 20,1 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -1,1 0,2 -1,1 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,5 4,2 2,0 2,3 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,2 -0,9 0,7 -0,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,5 3,6 1,6 2,2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,8 22,3 8,3 22,4 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 2,8 22,5 8,5 22,6 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,2 -0,3





SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 85,3 80,0 167,7 157,6 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 39,8 42,2 78,7 83,9 Kohdistamaton 15,4 14,0 30,3 28,4 Segmenttien välinen liikevaihto -33,0 -30,6 -65,1 -63,1 Tuloslaskelman liikevaihto 107,5 105,7 211,6 206,8 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 10,6 11,1 20,6 15,4 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -3,5 -4,1 -4,6 -5,2 Kohdistamaton -2,2 -1,9 -5,3 -4,6 Segmenttien välinen liikevoitto -0,8 -0,4 -1,1 -0,7 Tuloslaskelman liikevoitto 4,0 4,7 9,6 4,9





KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2021 31.12.2020 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 14,4 14,0 Liikearvo 79,3 72,9 Sijoituskiinteistöt 0,3 0,3 Aineelliset hyödykkeet 32,5 35,4 Käyttöoikeusomaisuuserät 7,8 8,2 Osuudet osakkuusyhtiöissä 8,5 20,4 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 26,6 20,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 1,2 Laskennalliset verosaamiset 1,5 2,3 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2,4 1,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 18,0 15,0 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,7 0,0 Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 21,1 19,8 Varat yhteensä 214,0 211,6





31.12.2021 31.12.2020 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 90,5 92,6 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,2 Oma pääoma yhteensä 90,5 92,4 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 3,1 3,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 58,9 58,5 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,0 Pitkäaikaiset varaukset 2,7 1,9 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 10,7 Saadut ennakot 17,9 14,4 Ostovelat ja muut velat 30,5 28,2 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,9 2,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 214,0 211,6





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2021 1-12/2020 (12 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 213,8 208,1 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -189,0 -187,8 Maksetut korot -1,0 -1,0 Saadut korot 0,1 0,1 Maksetut verot -5,2 -0,3 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 18,7 19,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -8,3 -0,2 Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla - -0,2 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,8 -3,3 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -1,1 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,3 0,1 Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti - 3,3 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -4,7 -2,7 Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,5 0,0 Saadut osingot 14,2 1,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -2,4 -2,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 60,0 Lainojen takaisinmaksut -60,4 -0,3 Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,3 -4,2 Omien osakkeiden hankinta - -9,4 Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,2 0,0 Maksetut osingot -10,0 -7,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -15,0 -21,5 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 1,3 -4,7 Rahavarat tilikauden alussa 19,8 24,6 Rahavarat tilikauden lopussa 21,1 19,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien Oman pääoman muutos 2020 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949 Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -72 -72 -72 Laaja tulos Tilikauden tulos 20 406 20 406 -275 20 131 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 175 175 175 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 051 2 051 2 051 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 051 20 581 22 633 -275 22 358 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7 531 -7 531 Omien osakkeiden hankinta -14 -14 Omien osakkeiden mitätöinti 9 760 -9 760 0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 9 746 -17 291 -7 545 0 -7 545 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa -77 -77 63 -14 Muutokset, jotka johtivat määräysvallan muutokseen -105 -105 -168 -272 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 7 741 0 82 297 92 565 -161 92 403





Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Osake- sidotut Muut voitto- omistajien Oman pääoman muutos 2021 pääoma rahastot rahastot varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 7 741 82 297 92 565 -161 92 403 Laaja tulos Tilikauden tulos 6 887 6 887 -169 6 718 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -863 -863 -863 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 478 2 478 2 478 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 478 6 024 8 502 -169 8 332 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 040 -10 040 Emissiovoitto 154 154 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10 040 -10 040 154 -9 885 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa -564 -564 185 -380 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 10 218 77 717 90 462 9 90 471

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 1.10.2021 Hämeen Sanomat -konsernin. Kauppaan kuuluivat Hämeen Sanomat Oy:n, tytäryhtiö Ilves Jakelu Oy:n ja tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannat. Osakkeiden hankintahinta oli 15,0 Me ja se maksettiin rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 4,4 Me ja tulosta 0,3 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 2,6 Me ja tuotemerkkiin 0,4 Me, jotka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi yhteensä 7,8 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 1.11.2021 Suora Lähetys Oy:n osakkeista 51 %. Kaupan jälkeen Suora Lähetys Oy on konsernin 100 % tytäryhtiö. Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me ja se maksettiin rahana. Hankinnasta syntyi liikearvoa 0,6 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Liikearvojen syntymisiin vaikuttivat markkinaosuuksien kasvattaminen kyseisillä alueilla sekä hankinnoista odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnoista syntyneet transaktiokulut 0,3 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 0,3 Me.

Konsernin liikevaihto 2021 olisi ollut 224,2 Me ja tulos 9,8 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2021 alusta lähtien.

Lisäksi konsernissa toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa:

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Etelä-Suomen Media Oy osti 1.2.2021 Uudellamaalla ilmestyvien paikallislehtien Karkkilan Tienoo ja Luoteis-Uusimaa, Kanta-Hämeessä ilmestyvän paikallislehti Lopen Lehti sekä Helsingissä ilmestyvien kaupunginosalehtien Kallio-lehti, Munkin Seutu ja Rööperin lehti liiketoiminnat.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto osti 1.6.2021 Makery Oy:n tutkimusliiketoiminnan. Kauppaan kuului elintarvikealan kuluttaja- ja markkinatutkimustoiminta.

Liiketoimintojen kauppasummat olivat yhteensä 0,3 Me ja ne maksettiin rahana. Hankitut liiketoiminnat on integroitu osaksi alueiden liiketoimintaa, eikä niillä ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen. Hankinnoista ei syntynyt merkittäviä transaktiokuluja.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (1000 eur) 2021 Aineettomat hyödykkeet 3 199 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 399 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 548 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 100 Laskennallinen verosaaminen 31 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 1 581 Rahavarat 6 768 Varat yhteensä 13 625 Laskennallinen verovelka 604 Pitkäaikaiset velat 945 Pitkäaikaiset varaukset 104 Ostovelat ja muut velat 5 152 Velat yhteensä 6 805 Nettovarat 6 820 Hankintameno 100 % 14 964 Hankintameno 51 % 150 Aiemman 49 % omistusosuuden käypäarvo 144 Hankintamenot yhteensä 15 258 Liikearvo 8 437 Rahana maksettu kauppahinta 15 114 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 6 768 Rahavirtavaikutus 8 346

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä Hankintameno 1.1.2021 16,7 3,7 20,4 Liiketoimintojen yhdistäminen 0,4 0,4 Lisäykset 4,5 0,2 4,7 Vähennykset 0,0 0,0 Siirrot erien välillä -0,7 -0,7 Käypään arvoon arvostaminen 2,3 -0,4 1,9 Kirjanpitoarvo 31.12.2021 23,5 3,2 26,6

Korolliset velat

31.12.2021 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 54,2 56,0 Vuokrasopimusvelat 4,7 4,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 58,9 60,7 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 6,3 6,8 Rahoitusleasingvelat 3,2 3,2 Johdannaiset 0,1 0,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 10,1





TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020 Liikevaihto, Me 211,6 206,8 Liikevoitto, Me 9,6 4,9 % liikevaihdosta 4,5 2,4 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me 12,8 9,1 % liikevaihdosta 6,1 4,4 Käyttökate Me 26,2 22,1 Käyttökate % 12,4 10,7 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,4 22,0 % liikevaihdosta 4,9 10,7 Tilikauden voitto 6,7 20,1 % liikevaihdosta 3,2 9,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,3 23,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 14,9 Omavaraisuusaste, % 46,1 46,9 Bruttoinvestoinnit, Me 17,3 7,3 % liikevaihdosta 8,2 3,6 Taseen loppusumma 214,0 211,6 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä 1810 hlöä 1640 hlöä





OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 0,69 2,03 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 9,01 9,19 Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2021 osalta hallituksen esitys) 0,70 1,00 Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2021 osalta hallituksen esitys, lisäosinko mukaan lukien) 1,00 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 102,1 49,4 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % (lisäosinko mukaan lukien) 145,8 Efektiivinen osinkotuotto, % 4,3 9,2 Efektiivinen osinkotuotto, % (lisäosinko mukaan lukien) 6,1 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 23,8 5,4 Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys - alin, eur 11,20 9,50 - ylin, eur 18,00 13,30 - keskikurssi, eur 15,01 10,62 Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 88,1 58,6 Koko osakekannan markkina-arvo, Me 164,2 109,8 Osakkeiden vaihdon kehitys -osakkeiden lukumäärä 722.282 627.085 - % A-sarjan osakkeista 13,4 11,7 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 042 10 073

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat

(1000 eur) 2021 2020 Myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 8128 7118 Muu lähipiiri 2 1 Ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 2618 3405 Muu lähipiiri - -

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 2021 2020 Palkat ja palkkiot 2374 2223 Lakisääteinen Tyel-maksu 365 308 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 142 142 Johdon kompensaatiot yhteensä 2881 2674

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100 Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Tulos/osake Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi Käyttökate Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Liikevaihto Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät





Liite