Dynacor annonce ses prévisions financières pour 2022 representant une croissance de 22-37% comparativement aux previsions de 2021 révisées en septembre dernier

MONTRÉAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société) Dynacor, une société industrielle internationale de traitement de minerai d’or desservant des producteurs miniers artisanaux, annonce ses prévisions financières et son budget d’investissement pour 2022.

Prévisions financières 2022 (basées sur un cours moyen de l’or de 1 810 $US l’once)

Ventes totales comprises entre 200 et 220 millions $US (254 et 279 millions $CA) représentant une hausse de 8 à 16% par rapport aux prévisions révisées 2021 et 4 à 14% par rapport aux ventes de production 2021 ;

Résultat net compris entre 11 et 13 millions $US (entre 0,28 $US et 0,33 $US par action) (0,36 $CA et 0,42 $CA par action) représentant une hausse de 22 à 37% par rapport aux prévisions révisées 2021 ;

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles compris entre 14 et 16 millions $US (entre 0,37 $US et 0,42 $US par action) (0,47 $CA et 0,53 $CA par action) ;

Budget d’investissement compris entre 5 et 8 millions $US.

Dynacor prévoit des ventes d’or et d’argent comprises entre 200 et 220 millions $US (254 et 279 millions $CA) en 2022. Considérant son budget d’investissement, ses activités opérationnelles et d’expansion la société prévoit générer un flux de trésorerie disponible additionnel significatif en 2022.

Le budget d’investissement est établit entre 5 et 8 millions $US et comprend un capital durable à l'usine de Veta Dorada, et une augmentation supplémentaire de la capacité de traitement suivant l'augmentation de 25 % en 2021. Ce budget inclut également un programme d’exploration évalué à 1.0 million $US comprenant huit (8) trous de forages diamantifères pour 2 735 mètres à son projet d’exploration aurifère Tumipampa.

Taux de conversion CA/US de 1.27 Basé sur le cours de l’or au début de 2022 Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société croit qu’elle fournit de l’information pertinente aux investisseurs afin d’évaluer la situation financière de la Société et ses résultats d’opérations. Les flux de trésoreries disponibles étant définis par les flux de trésorerie opérationnels moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 598 794

