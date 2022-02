Vilkår for fortrinnsrettsemisjonen er foreslått

Aurskog Sparebank meldte den 2. februar 2022 at bankens styre har foreslått å styrke egenkapitalen gjennom en fullgarantert fortrinnsrettsemisjon for eksisterende egenkapitalbeviseiere med bruttoproveny på ca. 200 millioner kroner.

Styret i Aurskog Sparebank ("Styret") har nå fattet vedtak om å foreslå for representantskapet endelige vilkår for fortrinnsrettsemisjonen. Forslaget innebærer at det skal tilbys 1.408.421 nye egenkapitalbevis til entegningskurs på NOK 142 per nye egenkapitalbevis som utstedes. Bruttoprovenyet i fortrinnsrettsemisjonen blir således NOK 199.995.782.

Tegningskursen er på NOK 142 per egenkapitalbevis. Tegningskursen innebærer en rabatt på ca. 43,8 % basert på sluttkurs på Oslo Børs 23. februar 2022 og justert for det foreslåtte utbytte på NOK 11,50 per egenkapitalbevis (som de nye egenkapitalbevisene ikke vil gi rett til å motta), og en rabatt på ca. 35,1 % basert på egenkapitalbevisenes teoretiske åpningskurs uten tegningsretter eller rett til utbytte på NOK 11,50 beregnet på grunnlag av sluttkurs på Oslo Børs sluttkurs på Oslo Børs 23. februar 2022.

Innstillingen vil bli behandlet i representantskapet i morgen, 24. februar 2022, kl. 19:00.

Bankens utstedte eierandelskapital vil gjennom fortrinnsrettsemisjonen bli forhøyet med 140.842.100 kroner ved utstedelse av 1.408.421 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Eiere av egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank per utløpet av 25. februar 2022, slik dette er registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 1. mars 2022, vil motta ca. 0,43819 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett).

Hver tegningsrett gir eieren rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Første handelsdag for AURG eksklusive tegningsretter vil være 28. februar 2022.

Tegningsperioden forventes å starte 14. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 28. mars 2022 kl. 16.30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte 14. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 22. mars 2022 kl. 16.30. Alle tidspunkter er angitt i norsk tid.

Tegningsrettene vil være omsettelige og er søkt notert på Oslo Børs i handelsperioden nevnt over. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som vil offentliggjøres i forkant av start av tegningsperioden.

Garantistene i fortrinnsrettsemisjonen er eksisterende, større egenkapitalbeviseiere og eksterne investorer.

Fortrinnsrettsemisjonen vil gi et bruttoproveny på NOK 199.995.782.





Forventet tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:

-24. februar 2022 Vedtak om fortrinnsrettsemisjon i representantskapet

-25. februar 2022 Siste dag Aurskog Sparebanks egenkapitalbevis handles inklusive retten til å motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen

-28. mars 2022 Eksisterende egenkapitalbevis omsettes eksklusive tegningsretter

-1. mars 2022 Ved utløpet av denne dagen vil alle egenkapitalbeviseiere som har rett til å motta tegningsretter fremgå av bankens eierregister (registreringsdatoen). For egenkapitalbevis kjøpt over børs med standard oppgjør i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS), vil dette gjelde egenkapitalbeviseiere ved børsslutt 25. februar 2022.



-Senest 14. mars 2022 Tegningsrettene vil bli registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto etter listen skrevet ut på registreringsdatoen

-14. mars 2022 Start tegningsperiode og notering/handel i tegningsretter kl. 09.00

-22. mars 2022 Handel i tegningsretter på Oslo Børs avsluttes

-28. mars 2022 Avslutning tegningsperiode og notering/handel i tegningsretter kl. 16.30

-29. mars 2022 Tildeling av nye egenkapitalbevis og distribusjon av tildelingsbrev

-29. mars 2022 Betaling av de nye egenkapitalbevisene, ved automatisk belastning

-Omkring 6. april 2022 Levering av de nye egenkapitalbevisene.

-Omkring 6. april 2022 Børsnotering og initiering av handel i de nye egenkapitalbevisene







Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli publisert gjennom Oslo Børs sitt informasjonssystem. All informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig på https://aurskog-sparebank.no/.





SpareBank 1 Markets er engasjert som Tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Banken.





Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95





Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs Markedsmisbruksforordning og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.