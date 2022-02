LIDDS AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

English Swedish

Perioden oktober – december

Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (0,3) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -8,9 (-12,5) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -8,9 (-12,5) MSEK motsvarande SEK -0,26 (-0,42) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,9 (-10,1) MSEK

Likvida medel uppgick till 34,0 (36,1) MSEK

Perioden januari – december

Nettoomsättningen uppgick till 3,6 (0,3) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -37,3 (-32,3) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -37,3 (-32,3) MSEK motsvarande SEK -1,16 (-1,20) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42,6 (-27,4) MSEK



Väsentliga händelser under 2021

Ett samarbetsavtal tecknades med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc (J&J) med en exklusiv option för J&J att teckna ett globalt licensavtal.

LIDDS kinesiska licenspartner Puheng Pharma meddelade att det krävs en internationell multicenterstudie i fas III för marknadsregistrering av Liproca® Depot i Kina.

En riktad nyemission av aktier genomfördes vilket tillförde bolaget ca 45 MSEK före emissionskostnader.

Den dos-eskalerade fas I-studien för behandling med NanoZolid®-formulerad docetaxel av solida tumörer avslutades. Data från studien visade att kombinationen är säker och tolererades väl.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Forskningssamarbetet med J&J har fortsatt in i nästa fas.

Avtal med Nice&Green tecknat avseende finansiering om upp till 40,8 MSEK.



VD har ordet

Vi har gjort stora framsteg i våra projekt under det senaste året. LIDDS har kunnat rapportera topline-resultat från vårt projekt med NanoZolid-formulerad docetaxel (nanodotax). Resultaten visar att den systemiska exponeringen av docetaxel efter behandling av solida tumörer med nanodotax är låg och att aktivitet i både injicerade lesioner och i systemiska inflammatoriska markörer kunde observeras. Det är också glädjande att behandlingen är säker och väl tolererad och att de rapporterade biverkningarna i allmänhet är milda och lokala. Patienter visade också aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer, vilka anses vara viktiga för effektiv rekrytering och aktivering av immuneffektorceller och för att skapa en bra miljö för behandling med immun­modulerande läkemedel såsom checkpoint-hämmare. Vi avser att publicera data från studien i en vetenskaplig tidskrift under kommande år. Baserat på de oväntade immunologiska fynden i fas I-studien är det viktigt att ytterligare undersöka behandlingsmekanismen för nanodotax. Det planerar vi att göra i den studie som Läkemedels­verket godkände i maj 2021 där vi ska undersöka docetaxel hos prostatacancerpatienter preoperativt.

Vi nådde också en viktig milstolpe i januari 2022 när sam­arbetet med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. hade gått in i nästa fas. Syftet med samarbetet är att utveckla en onkologiprodukt baserad på NanoZolid-teknologin för en icke namngiven indikation. Vi är mycket stolta över samarbetet som ökar kunnande och erfarenhet på båda sidor. Projektet har nu gått in i steg 2 av feasibility-programmet.

Vi har också erhållit Scientific Advice från den europeiska läkemedels­­myndigheten (European Medicines Agency, EMA) för studieprotokollet för vår fas III-studie med Liproca Depot. En viktig regulatorisk milstolpe. Sammantaget biföll EMA vår föreslagna studiedesign och viktigast av allt, det primära effektmåttet i form av tid till progression samt det föreslagna antalet patienter. De vetenskapliga råden från EMA är en viktig regulatorisk validering av våra kliniska planer.

Parallellt med att flytta våra kliniska projekt framåt har vi fortsatt att sätta en ny riktning för bolaget strategiskt. Våra projekt ska ha en tydlig nytta vad gäller effekt och säkerhet samtidigt som de ska kunna uppfylla vissa kommersiella krav. Det kan tyckas självklart, men dessa kriterier har varit ledstjärnor när vi har utvärderat vår portfölj och fattat beslut om att fokusera på de mest lovande projekten. Vi har också bytt namn på våra projekt under utveckling. Vi är angelägna om att ge en detaljerad presentation av vår strategi, vision och uppdatering av vår projektportfölj på vår kommande kapitalmarknadsdag den 9 mars 2022. Missa inte den!

Arbetet med att flytta till Nasdaqs huvudlista fortsätter. En del i den processen, men också som en del i att visualisera att LIDDS tar nästa steg i sin utveckling, har varit att utveckla ett nytt grafiskt utseende och innehåll, vilket påverkar både vår bokslutskommuniké och vår hemsida. Vår nya hemsida lanseras inom kort. Besök gärna www.liddspharma.com för att se mer.

Vi är också glada att välkomna Matthew Lindon som Chief Scientific Officer från den 1 mars. Matthew har över 20 års erfarenhet av drug discovery och utveckling från läkemedelsindustrin och kommer att vara en viktig tillgång vid den fortsatta utvecklingen av LIDDS projektportfölj. Det är också med stor glädje vi kan meddela att LIDDS har rekryterat en ny Projektledare i Charlotta Grånäs Folkesson. Charlotta har en bakgrund som projektledare på bioteknikföretag som BioImage A/S och Vipergen ApS och som forskare på läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S i Danmark.

Teamet som ska förverkliga LIDDS vision om att bli ett globalt drug delivery-bolag börjar samlas. LIDDS kommer, genom en liten, effektiv och högt specialiserad organisation, att fortsätta fokusera på att utveckla bättre och säkrare behandlingar med stort värde. Vi började det här året med stora framsteg och jag och mina kollegor ser fram emot ett händelserikt 2022.

Tack för ert fortsatta stöd till LIDDS!

Uppsala, februari 2022

Nina Herne, VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/investors/#financial-reports .

För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD

Tel: +46 (0)70 714 74 57,

E-post: nina.herne@liddspharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: +46 (0)708 55 38 05

E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022, kl 17.30 CET.

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bilaga