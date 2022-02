Nexity : Communiqué de presse - Résultats annuels 2021

English French

Résultats annuels 2021 Paris, 23 février 2022, 17h45 CEST

Performance 2021 aux plus hauts historiques

Nouvelle année de croissance attendue en 2022

Dividende en hausse de 25% à 2,50 €

Solidité du modèle de croissance rentable d’opérateur immobilier intégré

Autour de 21.000 réservations pour la 3 ème année consécutive malgré la crise sanitaire

année consécutive malgré la crise sanitaire Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ (+5% par rapport à 2020) avec un fort rebond des Services (+11%)

Plus haut historique de résultat opérationnel courant (371 M€), avec une marge de 8%

Pipeline de 20,7 Mds€ offrant une forte visibilité (5 ans d’activité)

Préparation d’un nouveau cycle de croissance pour Nexity

Activité recentrée : résultat net record de 325 M€ y compris 137 M€ de résultat non courant

Solidité financière : réduction de l’endettement net (598 M€, en baisse de 35% depuis 2019) et du ratio de levier (1,5x EBITDA)

Ambition RSE confirmée avec des résultats tangibles : réduction des émissions carbone en 2021 en ligne avec la trajectoire 2030





Perspectives : poursuite de la croissance en 2022

Objectif de part de marché supérieure à 14% dans un marché du logement neuf anticipé en légère croissance (~150.000 lots)

Moyens de développement centrés sur le territoire français

Maintien d’un niveau de marge autour de 8%, avec un résultat opérationnel courant d’au moins 380 M€





Note : Toutes les données de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel courant et calculs de variation « à périmètre constant » font référence au Nouveau Périmètre du portefeuille d’activité de Nexity qui correspond au périmètre sans les activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys), sans les plus-values de cession et pertes de valeur de goodwill (arrêt du développement en Allemagne). Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys. En 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l’Immobilier (voir définition page 14).

Chiffres clés 2021

ACTIVITE COMMERCIALE RÉSULTATS FINANCIERS 2021 Variation1 Nouveau périmètre (m€) 2021 20203 2019 21 vs 20 21 vs 19 Réservations de logements France Chiffre d’affaires 4.625 4.421 4.026 +5% +15% Volume 20.838 Lots +1% Résultat opérationnel courant 371 281 340 +32% +9% Valeur 4 315 M€ -3% Marge opérationnelle (% CA) 8,0% 6,3% 8,5% Immobilier d'entreprise DONNEES PUBLIÉES (m€) 2021 20203 2019 21 vs 20 21 vs 19 Prises de commandes 421 M€ Résultat net part du Groupe 325 113 161 x 2,9 x 2,0 Perspectives Promotion Endettement net2 598 655 918 -9% -35% Backlog 6.538 M€ stable x EBITDA après loyers 1,5x 1,9x 2,3x

1 Variation à périmètre constant, calculée sur la base du nouveau périmètre i.e. sans la contribution d’Ægide-Domitys.

2 Endettement net avant obligations locatives et application IFRS 5

3 Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur le traitement comptable des coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Commentaire de Alain DININ, Président

« Nexity confirme une fois de plus sa robustesse et la pertinence de son modèle d’opérateur immobilier intégré avec en 2021 des résultats résilients bien supérieurs à ceux de 2020, bien sûr, mais surtout à ceux de 2019. La complexité du vivre ensemble posera à très court terme la problématique du logement et de la fabrique de la ville. Le monde économique et politique commence à en percevoir les enjeux majeurs et il nous paraît clair que la taille, les métiers et la connaissance des besoins des clients permettra à Nexity de réelles opportunités de développement.

Le Conseil d’Administration, serein sur les perspectives et confiant sur la stratégie développée par l’équipe dirigeante, proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende en hausse à 2,50€ par action. »

Commentaire de Véronique BÉDAGUE, Directrice générale

« L’année 2021 a particulièrement mis en évidence la pertinence du modèle unique d’opérateur immobilier intégré de Nexity. La crise sanitaire a accéléré des mutations urbaines et fait émerger de nouveaux usages et de nouvelles attentes de la part des particuliers, des entreprises, et des collectivités, en matière de lieux de vie et d’espaces de travail (importance de la résidence principale, travail flexible et nomade, performance énergétique, nouvelles consommations, réversibilité, nouveaux services). La large plateforme de savoir-faire immobiliers de Nexity, de la promotion de programmes immobiliers neufs à l’offre de services de gestion, d’exploitation, de distribution, y répond de façon unique sur le marché, comme le montrent les performances solides enregistrées en 2021 tant au niveau du Groupe, au-dessus de ses objectifs, que sur chacun de ses métiers. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 8.000 collaborateurs du Groupe qui se sont mobilisés pour atteindre ces résultats remarquables.

Je suis particulièrement fière que cette croissance des résultats économiques se soit accompagnée d’une forte réduction des émissions carbone du Groupe, conformément à sa trajectoire 2030. Elles ont diminué de -4% par m² livré pour la promotion résidentielle et de -13% pour la promotion tertiaire par rapport à 2019. Nexity a par ailleurs introduit cette année de nouvelles offres pionnières en France au service de la ville bas carbone à coût abordable, tant en tertiaire qu’en logement avec notamment le bâtiment « Essentiel »1.

Nexity aborde 2022 avec confiance et ambition, malgré un contexte global toujours volatil en ce début d’année et l’allongement des délais d’obtention des permis de construire. Avec la profondeur de sa gamme de savoir-faire, la visibilité de son carnet de commandes, et la reconstitution en cours de son offre commerciale, Nexity bénéficie d’atouts forts pour continuer de faire preuve de sélectivité et maintenir son niveau de marge. Nous sommes confiants dans notre capacité à surperformer le marché en 2022 et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats.

Avec l’équipe dirigeante de Nexity, nous présenterons à l’occasion d’un séminaire investisseurs le 28 avril prochain la feuille de route du nouveau cycle de croissance de Nexity ».

* * *

Le mercredi 23 février 2022, le Conseil d’administration de Nexity, réuni sous la présidence d’Alain Dinin, a examiné et arrêté les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2021 qui figurent en annexe du présent communiqué de presse. Les procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

I. UNE PERFORMANCE RECORD, LA PERTINENCE DU MODÈLE D’OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ

PROMOTION IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Une activité commerciale solide : Dans un marché en progression de 8% en 2021 par rapport à 2020 à ~145.000 lots2 mais toujours en repli de plus de 10% par rapport à 2019 (167.000 lots), Nexity démontre en 2021 la force de son activité commerciale et confirme sa position de leader du logement neuf en France avec près de 21.000 réservations de logements (20.838 lots) pour la troisième année consécutive.

Une offre commerciale de nouveau en croissance : Le net ralentissement de la délivrance des permis de construire a continué à exercer une contrainte forte sur l’offre qui s’est légèrement redressée à partir du 3ème trimestre grâce à la lente reprise des obtentions des autorisations de construire. Après avoir baissé de presque 20% en 2020, l’offre commerciale à la vente de Nexity a recommencé à croître en 2021 (+6%). Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois compte tenu du nombre de permis obtenus par Nexity et du volume de permis en cours d’instruction.

Le retour des particuliers et des bailleurs sociaux : La demande en France pour le logement est restée soutenue en 2021, tant pour les particuliers, bénéficiant de conditions de financement restant très attractives, que pour les institutionnels, toujours attirés par le caractère défensif et résilient de cette classe d’actifs. Les réservations de logements neufs en France de Nexity sont en progression sur l’année à périmètre constant de 1% en volume, mais en retrait de 3% en valeur en raison d’évolutions contrastées selon le mix client et géographique.

Les ventes au détail représentent 55% du nombre de réservations de 2021, plus proche du niveau de 2019. Elles progressent de 11% en volume et de 14% en valeur, tirées par les ventes dans les villes moyennes en région (+23%) dont l’attractivité se renforce. La progression en valeur traduit une hausse différenciée du prix moyen au m² des ventes aux particuliers (+2% en Île-de-France et +3% en régions).

Les ventes en bloc sont en baisse de 13% en volume compte tenu de l’effet de base exceptionnel en 2020 des ventes à CDC Habitat (~5.000 réservations en 2020, contre ~1.500 réservations en 2021) mais progressent de 20% par rapport à 2019. La part des bailleurs sociaux (dont le prix de vente moyen est inférieur à celui du logement intermédiaire ou libre) s’établit à 29%, légèrement au-dessus du niveau de la loi SRU (minimum de 25%) en raison du décalage des ventes en bloc prévues en 2020 et reportées en 2021 en lien avec la crise sanitaire.

Un 4ème trimestre très dynamique : Le 4ème trimestre a été particulièrement dynamique, avec des réservations en hausse à périmètre constant de 5% en volume et -6% en valeur, la part des ventes en bloc s’est concentrée sur le 4ème trimestre (60% des réservations du trimestre).

Forte croissance des résultats, une rentabilité intacte : Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021 progresse de +19% par rapport à fin 2020 à 3.279 millions d’euros, et le résultat opérationnel de +34% à 271 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle progresse de 100 points de base pour atteindre 8,3%, retrouvant ainsi un niveau proche de celui observé en 2019 et démontrant la capacité du métier à préserver sa rentabilité. Le Besoin en Fonds de Roulement s’élève à 1 milliard d’euros et représente 18% du backlog du pôle, en ligne avec les niveaux enregistrés historiquement.

Données nouveau périmètre (M€) 2021



2020 2019 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 Chiffre d'affaires 3 279 2 759 2 842 + 19% + 15% Résultat opérationnel courant 271 203 252 + 34% + 8% Marge (en % du CA) 8,3% 7,3% 8,9% +100 bps -60 bps Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1.029 985 876 % du backlog 18% 17% 19%

Perspectives : Nexity anticipe pour 2022 un marché en légère progression (~150.000 lots), dans un contexte d’offre encore insuffisante mais en redressement, et avec une demande qui devrait rester soutenue. Nexity vise une part de marché supérieure à 14%, avec un équilibre maintenu entre ventes aux particuliers et aux institutionnels, tirant parti de l’accélération de son développement dans la rénovation de centre villes et dans la transformation de bureaux en logements. Dans un contexte de hausse des coûts de construction, le Groupe reste confiant sur sa capacité à maintenir son niveau de marge opérationnelle.

PROMOTION IMMOBILIER ENTREPRISE

Une activité commerciale élevée dans un marché en bas de cycle : Leader de la promotion d’immobilier d’entreprise de France, Nexity a enregistré en 2021 un montant de prises de commandes de 421 millions d’euros, en ligne avec ses objectifs, alors que le montant global des investissements en immobilier d’entreprise en Île-de-France reste en retrait de 35% par rapport à la moyenne annuelle 2017-20203. Ce montant de prise de commandes inclut 366 millions d’euros de commandes en Île-de-France (avec notamment Reiwa, futur siège social de Nexity à Saint-Ouen ainsi que Carré Invalides, la restructuration de l’ancien siège du Conseil Régional d’Île-de-France dans le 7ème arrondissement de Paris), et 55 millions d’euros de commandes dans les grandes métropoles régionales où Nexity continue de renforcer sa présence.

Des livraisons emblématiques : Treize livraisons de projets ont eu lieu au cours de l’année représentant une surface de 140.000 m², parmi lesquelles la livraison de l’ambitieux projet de réhabilitation de l’immeuble iconique de la « Maison Bayard », ancien siège historique du groupe RTL.

Résultats financiers : Le chiffre d’affaires s’élève à 492 millions d’euros, en repli de 45% par rapport à fin 2020 qui bénéficiait de la contribution au chiffre d’affaires pour 370 millions d’euros de la vente de l’éco-campus de La Garenne-Colombes (LGC) réalisée au T4 2020 pour 1 milliard d’euros environ. Retraité de cet effet, le repli du chiffre d’affaires est de 7% par rapport à 2020. Le taux de marge opérationnelle reste élevé à 11,9%, toujours au-dessus des niveaux normatifs. Le BFR, qui était ponctuellement très négatif à fin 2020 en raison du cadencement des encaissements obtenus sur les importantes prises de commandes 2020 se normalise comme attendu et atteint 24 millions d’euros à fin 2021.

Données nouveau périmètre (M€) 2021 2020 2019 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 Chiffre d'affaires 492 895 376 - 45% + 31% Résultat opérationnel courant 59 72 43 - 19% + 37% Marge (en % du CA) 11,9% 8,1% 11,4% +380 bps +50 bps Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 24 (267) 87

Perspectives : Conscient des mutations profondes impactant le marché de l’immobilier de bureau, accélérées par la crise sanitaire et son impact sur les modes de travail, Nexity a développé une offre pionnière de bureau à l’usage, complète et adaptée (espaces de coworking, accompagnement dans l’organisation des espaces de travail, brokerage digital d’espaces de travail) permettant au Groupe de se positionner comme un acteur de référence pour accompagner ses clients dans la transformation de l’immobilier et des modes de travail. Compte tenu de la maturité du portefeuille de projets et de l’attentisme des utilisateurs observé sur le marché, les prises de commandes tertiaires devraient atteindre un point bas en 2022. L’écoulement du backlog devrait permettre d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 400 millions d’euros en 2022.

SERVICES

Cession d’Ægide-Domitys et Century 21 : L’année 2021 a été marquée par la conclusion de la vente à AG2R-La Mondiale le 22 juin de la majorité du capital d’Ægide-Domitys, le leader français des résidences services seniors avec 137 résidences gérées à fin décembre. L’opération a permis à Nexity de déconsolider l’exploitation des résidences services seniors, tout en renforçant son activité dans la partie promotion, un segment cœur de métier à fort potentiel, grâce à un partenariat de long terme avec AG2R-La Mondiale. Les résultats d’Ægide-Domitys sont consolidés jusqu'au 30 juin 2021. La vente du réseau de franchises Century 21 réalisée au mois de mai (consolidation de l’activité jusqu’au 31 mars 2021) est venue compléter la finalisation de la revue stratégique du Groupe lancée fin 2020.

Un pôle désormais recentré autour de trois métiers fortement complémentaires avec les activités de Promotion : (i) la gestion de biens immobiliers pour le compte de particuliers (syndic de copropriété, gérance locative, location, transaction) ou d’institutionnels (property management) ; (ii) l’exploitation de lieux serviciels (résidences étudiantes sous la marque Studéa) et d’espaces de coworking (sous la marque Morning) (iii) la distribution de logements neufs à destination de clients investisseurs (sous les marques iSelection et PERL).

Fort rebond des résultats : Le chiffre d’affaires des activités de Services (nouveau périmètre4) s’élève à 853 millions d’euros, en hausse de 11% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel courant des activités de Services a quasiment doublé par rapport à fin 2020 pour atteindre 74 millions d’euros à fin 2021. Le taux de marge opérationnelle courante progresse de 340 points de base pour atteindre 8,7% en 2021. En 2022, les activités de Services devraient poursuivre leur trajectoire de forte croissance, tant en chiffre d’affaires qu’en rentabilité.

Données nouveau périmètre (M€) 2021 2020 2019 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 Chiffre d'affaires 853 767 807 + 11% + 6% Dont Services Gestion 379 370 392 +3% -3% Dont Services Exploitation 157 133 131 +18% +20% Dont Services Distribution 316 265 284 +19% +11% Résultat opérationnel courant 74 41 81 + 81% - 8% Marge (en % du CA) 8,7% 5,3% 10,0% +340 bps -130 bps Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 75 49 69

Le chiffre d’affaires des métiers de gestion est en progression de 3% en 2021. Le chiffre d’affaires des activités d’administration de biens bénéficie du bon niveau des activités de transaction, portées par les niveaux historiques du marché, de location, et le développement de nouveaux services (rénovation énergétique). Nexity Property Management a renouvelé en 2021 son contrat avec l’un de ses principaux clients, La Française, pour une période de 5 ans. Accessite, leader en valorisation d’immobilier commercial, enregistre une progression de chiffre d’affaires de plus de 15% et obtient un nouveau mandat de gestion de 4 centres commerciaux détenus par Lighthouse.

Le chiffre d’affaires des métiers d’exploitation enregistre une très forte croissance de +18% en 2021, tirée par Morning, en croissance de +46% par rapport à 2020 grâce à un accroissement des surfaces opérées suite aux nouvelles ouvertures en 2021 (notamment à l’emblématique Hôtel de la Marine à Paris) et un taux d’occupation revenant à ses niveaux normatifs (90% à fin décembre 2021). Nexity Studéa, leader dans l’exploitation des résidences étudiantes, voit son chiffre d’affaires progresser de 8% par rapport à 2020 avec un taux d’occupation moyen toujours très élevé (93%).

Le chiffre d’affaires des métiers de distribution enregistre un niveau record (+19% par rapport à 2020), soutenu par l’appétit croissant des particuliers pour l’investissement immobilier.

II. UN ENGAGEMENT RSE PIONNIER, UNE PERFORMANCE RECONNUE

L’engagement de Nexity pour une ville bas carbone, inclusive et résiliente se traduit par des engagements concrets et des réalisations tangibles, saluées par l’agence de notation extra-financière MSCI qui a relevé en 2021 la note du Groupe de A à AA, plaçant ainsi le Groupe parmi les 13% d’entreprises les mieux notées du secteur « Real Estate ».

Sur le plan environnemental, Nexity a conforté en 2021 sa place de leader de l’immobilier bas carbone depuis 3 ans, par une 1ère place au classement BBCA des maîtres d’ouvrage bas carbone immobiliers français. Les émissions carbone du Groupe ont baissé de 4% pour le résidentiel et de 13% pour la promotion tertiaire en 2021, en ligne avec l’engagement d’une trajectoire de réduction de -22% de CO 2 /m2 livré en 2030 (par rapport à 2019), dont la feuille de route a été validée en mars par l’organisme indépendant Science Based Target Initiative (SBTI). Ces émissions sont calculées sur l’ensemble de la chaîne de valeur (scopes 1, 2 et 3) c’est-à-dire sur les émissions directes et indirectes produites par les bâtiments (pendant toute leur durée de vie) et par les activités du Groupe.

Nexity poursuit également ses engagements pour la diversité et l’inclusion. Nexity confirme en 2021 sa place pour la 3ème année consécutive dans l'indice Bloomberg Gender-Equality, se classant parmi 418 entreprises mondiales, dont une douzaine en France, engagées pour l’égalité des sexes et la promotion de l’équité femmes-hommes. Au 31 décembre, les femmes représentent 38% des dirigeants de Nexity et 54% des membres de son comité exécutif.

Nexity remporte en 2021 la 7ème place dans le palmarès annuel de la relation client établi par Les Échos - The Human Consulting Group (HCG), en progression de vingt places en un an. Cette reconnaissance témoigne de la place centrale du client dans la stratégie du Groupe et récompense les nombreuses actions mises en place pour améliorer la satisfaction client.

III. EXCELLENTS RESULTATS FINANCIERS 2021

Données en reporting opérationnel



En millions d'euros 2021 2020

retraité* 2019 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 Chiffre d'affaires consolidé nouveau périmètre 4.625 4.421 4.026 +5% +15% Chiffre d'affaires consolidé activités cédées 211 434 473 -51% -55% Chiffre d'affaires 4.837 4.855 4.499 -0% +8% - Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 371 281 340 +32% +9% % du chiffre d'affaires 8,0% 6,3% 8,5% Résultat opérationnel non courant 157 (2) 13 Résultat opérationnel 528 279 353 +89% +49% Résultat financier (87) (86) (80) -2% -9% Impôts sur les bénéfices (102) (72) (104) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (2) (2) 0 Résultat net 336 119 169 x 2,8 x 2,0 Participations ne donnant pas le contrôle (12) (6) (9) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 325 113 161 x 2,9 x 2,0 Dont résultat net éléments non courants et activités cédées 137 (21) (19) Résultat net part des actionnaires de la société-mère - nouveau périmètre 188 134 179 +40% +5% (en euros) Résultat net par action 5,85 € 2,05 € 2,90 € Résultat net par action nouveau périmètre 3,38 € 2,43 € 3,23 €

* Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires publié s’établit à 4.837 millions d’euros, et se décompose en :

Un chiffre d’affaires nouveau périmètre de 4.625 millions d’euros en progression de 5% par rapport à 2020 et de 15% par rapport à 2019 ; et

Un chiffre d’affaires des activités cédées au S1 2021 (Ægide-Domitys et Century 21) de 211 millions d’euros.



En millions d'euros 2021 2020 2019 Variation

2021 vs 2020 Variation

2021 vs 2019 Promotion 3.771 3.654 3.218 + 3% + 17% Promotion Immobilier résidentiel 3.279 2.759 2.842 + 19% + 15% Promotion Immobilier d'entreprise 492 895 376 - 45% + 31% Services 853 767 807 + 11% + 6% Autres activités 1 0 1 ns ns Chiffre d'affaires nouveau périmètre 4.625 4.421 4.026 + 5% + 15% Chiffre d'affaires des activités cédées (1) 211 434 473 - 51% - 55% Chiffre d'affaires 4.837 4.855 4.499 - 0,4% + 8%

(1) Le nouveau périmètre correspond au périmètre sans les activités cédées Century 21 et Ægide-Domitys) et les plus-values de cession. Les activités cédées sont consolidées jusqu'au 31 mars pour Century 21 et jusqu'au 30 juin pour Ægide-Domitys. En 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l'Immobilier.

Note : Les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires s’élève à 4.468 millions d’euros contre 4.512 millions d’euros à fin 2020. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose la comptabilisation par mise en équivalence des co-entreprises intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant publié s’établit à 528 millions d’euros, et se décompose en :

Un résultat opérationnel courant nouveau périmètre de 371 millions d’euros représentant un taux de marge de 8% ; et Un résultat opérationnel non courant de 157 millions d’euros.



2021 2020 retraité* 2019 En millions d'euros Résultat opérationnel

Taux de

marge Résultat opérationnel Taux de

marge Résultat opérationnel Taux de

marge Promotion 330 8,7% 275 7,5% 295 9,1% Promotion Immobilier résidentiel 271 8,3% 203 7,3% 252 8,9% Promotion Immobilier d'entreprise 59 11,9% 72 8,1% 43 11,4% Services 74 8,7% 41 5,3% 81 10,0% Autres activités (33) ns (35) ns (35) ns Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 371 8,0% 281 6,3% 340 8,5% Résultat opérationnel non courant 157 (2) 13 Résultat opérationnel 528 10,9% 279 5,7% 353 7,9% * Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Le résultat opérationnel courant nouveau périmètre progresse de 32% par rapport à 2020 pour atteindre 371 millions d’euros. Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, la marge opérationnelle courante progresse dans tous les métiers et atteint 8,0% retrouvant ainsi un niveau proche de son niveau de 2019.

Le résultat opérationnel non courant s’élève à 157 millions d’euros en 2021. Il intègre les résultats de l’activité de Century 21 et d’Ægide-Domitys jusqu’à leur cession (41 millions d’euros), les plus-values de cession associées (177 millions d’euros) et la perte de valeur sur le goodwill des activités en Allemagne (-61 millions d’euros).

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat financier ressort à -87 millions d’euros en 2021, stable par rapport à 2020. Le coût de l’endettement financier net (hors IFRS 16) s’élève à -46 millions d’euros (contre -51 millions d’euros en 2020), et reflète le désendettement du Groupe au cours de l’exercice. Le coût moyen de financement utilisé reste faible à 2,1%.

La charge d’impôts (y compris Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, CVAE) progresse à -102 millions d’euros compte tenu de la hausse du résultat imposable. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE et hors plus-value de cession) s’élève à 31% en 2021 (contre 30% en 2020).

Le résultat net part du Groupe pour l’exercice 2021 s’élève à 325 millions d’euros (contre 113 millions d’euros en 2020). En retraitant des éléments non courants (cessions d’activités et perte de valeur de goodwill), il s’élève à 188 millions d’euros, en progression de 40% par rapport à 2020 et 5% par rapport à 2019.

Flux de trésorerie

La capacité d’autofinancement après loyers et avant coût du financement et impôts est élevée, à 358 millions d’euros à fin décembre 2021 (contre 319 millions d’euros à fin 2020).

Le BFR lié à l’activité (hors impôt) augmente de 405 millions d’euros suite à la consommation des avances versées sur les commandes majeures signées fin 2020 en Immobilier d’entreprise (retournement de l’amélioration enregistrée en 2020 : -394 millions d’euros), et la progression des réserves foncières (+100 millions d’euros).

Le cash-flow libre généré par Nexity s’élève à -219 millions d’euros à fin décembre 2021 (contre +559 millions d’euros en 2020). Compte tenu du retournement de la variation de BFR entre 2021 et 2020, le niveau moyen sur 2 ans représente davantage la génération annuelle de cash (170 millions d’euros par an).

En millions d'euros 2021 2020 retraité* Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 541 525 Remboursement des obligations locatives (183) (207) Capacité d'autofinancement après loyers, avant coût du financement et impôts 358 319 Variation du BFR lié à l'activité (hors impôts) (405) 394 Intérêts et impôts payés (118) (87) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (165) 625 Flux de trésorerie liés aux investissements opérationnels (53) (67) Cash-flow libre (219) 559 Flux de trésorerie liés aux investissements financiers 191 (48) Reclassement IFRS 5 - (62) Dividende payé par Nexity SA (111) (110) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (hors dividendes) (51) (91) Variation de trésorerie (189) 248

* Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Les flux de trésorerie liés aux investissements financiers correspondent fin 2021 à un produit de 191 millions d’euros qui intègre principalement la cession de 100% de Century 21 et de 45% d’Ægide pour 208 millions d’euros.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’élèvent à 51 millions d’euros (contre 91 millions d’euros fin 2020) reflétant l’impact du remboursement net de financements au cours de l’exercice et la réalisation d’un programme de rachat d’action à impact ESG pour un montant de 20 millions d’euros.

Besoin en fonds de roulement

(En millions d'euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020



31 décembre 2019 Promotion 1.053 718 963 Promotion Immobilier résidentiel 1.029 985 876 Promotion Immobilier d'entreprise 24 (267) 87 Services 75 49 69 Autres activités (7) (63) 17 Total BFR hors impôt 1.121 705 1.049 Impôts sur les sociétés (2) (22) (30) Besoin en fonds de roulement (BFR) 1.119 682 1.019

Le besoin en fonds de roulement s’élève à 1.119 millions d’euros au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 437 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020, qui avait déjà été constatée au premier semestre (normalisation du BFR de l’Immobilier d’Entreprise ponctuellement très négatif fin 2020 en raison du cadencement des encaissements obtenus sur les grandes opérations signées en 2020). Le niveau du BFR est globalement stable (+38 millions d’euros) depuis le 30 juin. Les engagements fonciers au titre de la « Landbank » représentent autour de 280 millions d’euros au 31 décembre 2021, en progression d’environ 100 millions d’euros sur l’année. Cette augmentation traduit les prises de position du Groupe sur des terrains sans autorisations à fort potentiel identifié.

Bilan et Structure financière

Les capitaux propres consolidés (part des actionnaires de la société-mère) s’établissent à 1.929 millions d’euros à fin 2021 (contre 1.725 millions d’euros à fin 2020).

La situation d’endettement net hors obligations locatives reste à des niveaux très faibles (598 millions d’euros à fin 2021) et représente un ratio de 1.5x l’EBITDA après loyers. Le Groupe dispose d’une situation financière solide avec au 31 décembre 2021, une trésorerie globale de 1.163 millions d’euros à laquelle s’ajoutent 600 millions d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées, lui conférant une forte capacité d’investissement future.

En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation Emprunts obligataires et autres 994 1.333 (339) Dettes bancaires et billets de trésorerie 768 581 194 Trésorerie nette et autres (1.163) (1.364) 194 Endettement financier net avant obligations locatives 598 550 48 Annulation reclassement endettement IFRS 5 - 105 (105) Endettement financier net avant obligations locatives et IFRS 5 598 655 (57)

La structure financière de Nexity a été renforcée au cours du premier semestre grâce au prolongement jusqu’en 2028 d’une dette de 240 millions d’euros à travers l’émission le 19 avril d’une OCEANE (Obligation convertible en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes) à échéance avril 2028 à un faible coupon (0,875% par an), et le rachat concomitant de l’OCEANE 2023 émise pour 270 millions d’euros. Au 31 décembre 2021, la maturité moyenne de la dette s’allonge à 3,1 ans (contre 2,7 ans à fin 2020).

Le désendettement procuré par les cessions d’Ægide Domitys et de Century 21 a permis de diminuer l’encours des emprunts obligataires et autres de 1.333 millions d’euros à 994 millions d’euros, avec le remboursement à son échéance de mai 2021 d’un Euro PP de 146 millions d’euros et l’annulation de l’engagement de rachat des minoritaires d’Ægide (108 millions d’euros).

Au 31 décembre 2021, la structure de l’endettement brut est équilibrée entre les ressources long terme (56% de l’endettement brut) et court et moyen terme.

Les obligations locatives augmentent en 2021 de 160 millions d’euros, pour atteindre 625 millions d’euros, reflétant la croissance du parc géré des résidences étudiantes et des bureaux en coworking. L’endettement net y compris obligations locatives s’élève à 1.224 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 1.015 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Nexity respecte au 31 décembre 2021 la totalité de ses engagements contractuels au titre de ses crédits obligataires et corporate.

Dividende au titre de l’exercice 2021

Le Conseil d’Administration de Nexity proposera à l’Assemblée Générale qui se réunira le 18 mai 2022 la distribution d’un dividende de 2,50€ par action, versé en numéraire, au titre de l’exercice 2021, en hausse de 25% par rapport à 2020. Ce dividende traduit la confiance du Conseil de Nexity dans les perspectives du Groupe et dans la solidité de sa situation financière. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l’action le 23 mai 2022 et sera payable le 25 mai.

IV. POURSUITE DE LA CROISSANCE EN 2022

Pipeline

Le pipeline de l’activité Promotion représente un chiffre d’affaires futur de 20,7 milliards d’euros à fin 2021, soit plus de 5 ans d’activité. Ce chiffre comprend (i) le backlog qui reste à ses plus hauts niveaux historiques à 6,5 milliards d’euros et (ii) le potentiel d’activité de 14,2 milliards d’euros, qui illustre la capacité du Groupe à préparer sa croissance future.

Objectifs 2022

P art de marché supérieure à 14% dans un marché du logement neuf anticipé en légère croissance (~150.000 lots)

dans un marché du logement neuf anticipé en légère croissance (~150.000 lots) Maintien d’un niveau de marge autour de 8%, avec un résultat opérationnel courant d’au moins 380 M€

* * * *

Une conférence téléphonique se tiendra aujourd’hui en français avec une traduction simultanée en anglais à 18h30 (heure de Paris), accessible sur le site internet www.nexity.fr dans la section Le Groupe/Finance et aux numéros suivants :

Appel de France +33 (0) 1 70 37 71 66 Appel du reste de l'Europe +44 (0) 33 0551 0200 Appel des Etats-Unis +1 212 999 6659

La présentation accompagnant cette conférence sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir de 18:15 (heure de Paris) et pourra être suivie à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/landingpage/nexityfr/20220223_1/

Possibilité de réécouter la conférence téléphonique sur https://nexity.group/finance à partir du lendemain.

Avertissement : Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.21-0283 en date du 9 avril 2021 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Contacts :

Domitille Vielle – Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)6 03 86 05 02 – investorrelations@nexity.fr

Géraldine Bop – Directrice adjointe des relations investisseurs / +33 (0)6 23 15 40 56 – investorrelations@nexity.fr

* * * *







Glossaire

Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs. Les activités de gestion et d’exploitation de résidences pour étudiants comme celle d’espaces de travail flexibles sont incluses dans ce secteur d’activité.

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Gearing (ou ratio de structure) : correspond au rapport de l’endettement net sur les capitaux propres de l’ensemble

Nouveau périmètre : périmètre sans les activités cédées (Century 21 et Ægide-Domitys) et sans les plus-values de cession. Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys. Au S1 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l’Immobilier.

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Ratio de levier : correspond au rapport de l’endettement net hors obligations locatives (IFRS 16) sur l’EBITDA après loyers des 12 derniers mois

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

Annexe 1 : Reporting opérationnel

Réservations Promotion Immobilier résidentiel

2021 2020 2019 Nombre de lots, en unités T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 7.658 4.092 4.843 3.508 7.299 3.848 5.402 3.450 7.344 4.163 5.246 3.598 Terrains à bâtir 772 367 439 338 660 244 297 360 836 435 559 258 International 216 247 404 249 503 193 74 165 307 161 137 36 Total nouveau périmètre 8.646 4.706 5.686 4.095 8.462 4.285 5.773 3.975 8.487 4.759 5.942 3.892 Réservations réalisées en direct par Ægide 348 389 143 336 392 207 450 394 357 285 Total nombre de réservations 8.646 4.706 6.034 4.484 8.605 4.621 6.165 4.182 8.937 5.153 6.299 4.177





2021 2020 2019 Valeur, en M€ TTC T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 1.447 845 1.056 792 1.534 855 1.141 750 1.442 797 1.079 714 Terrains à bâtir 55 33 42 29 57 19 25 30 76 35 46 20 International 31 48 72 41 91 29 11 26 47 37 13 3 Total nouveau périmètre 1.533 927 1.170 862 1.682 903 1.177 806 1.565 868 1.138 738 Réservations réalisées en direct par Ægide 85 90 32 70 90 41 87 113 72 59 Total montant des réservations (M€ TTC) 1.533 927 1.255 952 1.713 974 1.267 847 1.652 981 1.209 797

Répartition des réservations de logements neufs par client - France

En nombre de lots 2021 2020 2019 Clients accédants 3.355 16% 3.163 15% 4.248 19% dont : - primo-accédants 2.863 14% 2.703 13% 3.654 17% - autres accédants 492 2% 460 2% 594 3% Investisseurs individuels 8.044 39% 7.086 34% 9.719 45% Bailleurs professionnels 9.439 45% 10.828 51% 7.870 36% dont : - investisseurs institutionnels 3.365 16% 6.545 31% 2.833 13% - bailleurs sociaux 6.074 29% 4.283 20% 5.037 23% Total 20.838 100% 21.077 100% 21.837 100%

Services

Décembre 2021 Décembre 2020 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 703.000 Retraitement des activités cédées* 18.000 - Syndic retraité 672.000 685.000 - 1,9% - Gestion locative 173.000 Retraitement des activités cédées* 12.900 - Gestion locative retraitée 155.000 160.100 - 3,2% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,4 19,7 + 4% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 129 125 + 4 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 92,7% 94,0% - 1,3 pt Bureaux partagés - Surfaces gérée (en m²) 57.000 57.000 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 74% 69% + 5,0 pts Distribution - Réservations totales 4.983 3.869 + 29% Dont réservations pour compte de tiers 3.208 2.188 + 47% * Lots gérés par la Pologne en syndic et par Domitys pour la gérance locative

Séries trimestrielles

Chiffre d'affaires

2021 2020 2019 En millions d'euros T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Promotion 1.279 815 827 851 1.747 703 680 524 1.252 682 679 606 Promotion Immobilier résidentiel 1.105 735 742 655 1.216 642 434 467 1.151 586 594 511 Promotion Immobilier d'entreprise 179 79 85 195 530 61 247 57 101 96 84 95 Services 270 198 209 176 237 198 161 171 260 189 185 173 Administration de biens 141 140 129 126 129 133 114 126 137 133 130 123 Distribution 129 58 80 50 108 65 47 45 123 56 55 50 Autres activités - - 1 - - - - - - 1 - Chiffre d'affaires nouveau périmètre 1.550 1.013 1.036 1.028 1.983 901 842 695 1.512 871 864 779 Chiffre d'affaires des activités cédées - - 107 104 134 120 88 92 182 94 95 102 Chiffre d'affaires 1.550 1.013 1.143 1.132 2.118 1.021 929 787 1.694 964 959 881

Backlog – Carnet de commandes

2021 2020 2019 En millions d'euros, hors taxes 12M 9M S1 T1 12M 9M S1 T1 12M 9M S1 T1 Promotion Immobilier résidentiel 5.565 5.610 5.504 5.641 5.789 5.397 5.285 4.796 4.640 4.510 4.493 4.269 Promotion Immobilier d'entreprise 974 1.013 1.059 1.138 1.032 321 373 398 456 401 269 222 Total Backlog 6.538 6.622 6.563 6.778 6.820 5.719 5.659 5.194 5.095 4.911 4.762 4.491 Retraitement des opérations réalisées

en direct par Ægide - - - 242 280 Total Backlog nouveau périmètre 6.538 6.622 6.563 6.536 6.540

Séries semestrielles

Réservations Promotion Immobilier résidentiel

2021 2020 2019 Nombre de lots, en unités 12M S2 S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Logements neufs (France) 20.101 11.750 8.351 19.999 11.147 8.852 20.351 11.507 8.844 Terrains à bâtir 1.916 1.139 777 1.561 904 657 2.088 1.271 817 International 1.116 463 653 935 696 239 641 468 173 Total nouveau périmètre 23.133 13.352 9.781 22.495 12.747 9.748 23.080 13.246 9.834 Réservations réalisées en direct par Ægide 737 737 1.078 479 599 1.486 844 642 Total nombre de réservations 23.870 13.352 10.518 23.573 13.226 10.347 24.566 14.090 10.476





2021 2020 2019 En millions d’euros 12M S2 S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Logements neufs (France) 4.140 2.292 1.848 4.281 2.390 1.892 4.031 2.239 1.793 Terrains à bâtir 159 88 71 131 76 55 177 111 66 International 193 79 113 156 120 36 100 84 16 Total nouveau périmètre 4.492 2.460 2.032 4.568 2.585 1.983 4.308 2.433 1.875 Réservations réalisées en direct par Ægide 175 175 233 102 131 330 200 131 Total nombre de réservations 4.667 2.460 2.207 4.802 2.687 2.115 4.639 2.633 2.006

Chiffre d’affaires

2021 2020 2019 En millions d'euros 12M S2 S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Promotion 3.771 2.094 1.678 3.654 2.449 1.204 3.218 1.934 1.284 Promotion Immobilier résidentiel 3.279 1.882 1.398 2.759 1.858 901 2.842 1.737 1.105 Promotion Immobilier d'entreprise 492 212 280 895 592 303 376 197 179 Services 853 467 385 767 435 333 807 449 358 Administration de biens 537 281 256 503 263 240 523 270 253 Distribution 316 186 130 265 172 92 284 179 105 Autres activités 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 4.625 2.562 2.063 4.421 2.884 1.537 4.026 2.383 1.643 Chiffre d'affaires activités cédées 211 0 211 434 254 179 473 275 197 Chiffre d'affaires 4.837 2.562 2.275 4.855 3.139 1.716 4.499 2.658 1.840





Résultat opérationnel courant 2021 2020 Retraité* 2019 En millions d'euros 12M S2 S1 12M S2 S1 12M S2 S1 Promotion 330 205 125 275 213 61 295 198 97 Promotion Immobilier résidentiel 271 191 81 203 195 8 252 175 77 Promotion Immobilier d'entreprise 59 14 44 72 18 54 43 23 20 Services 74 48 26 41 27 14 81 54 27 Administration de biens 37 23 14 20 12 8 45 26 19 Distribution 37 25 12 21 15 6 36 28 8 Autres activités (33) (19) (15) (35) (26) (9) (36) (25) (11) Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 371 235 136 281 215 66 339 227 112 Résultat non courant 157 (69) 41 (2) 14 (16) 14 1 13 Résultat opérationnel courant 528 166 177 279 228 50 353 228 125 (*) Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)







Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2021

Reporting opérationnel Retraitement

des

activités cédées Retraitement

des

Eléments

non courants 31/12/2021

Reporting opérationnel nouveau périmètre avant éléments non courants Chiffre d'affaires 4.468,4 368,2 4.836,5 (211,3) 4.625,2 Charges opérationnelles (3.927,8) (329,5) (4.257,2) 169,9 (4.087,3) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 22,2 (22,2) - - - EBITDA 562,9 16,5 579,3 (41,4) 537,9 Loyers (182,6) - (182,6) 55,9 (126,7) EBITDA après loyers 380,2 16,5 396,7 14,5 411,2 Retraitement des loyers 182,6 - 182,6 (55,9) 126,7 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (124,8) - (124,8) 0,0 (124,8) Amortissement et dépréciation des immobilisations (32,8) 0,0 (32,8) 0,4 (32,4) Dotations nettes aux provisions 2,5 (0,1) 2,3 (0,7) 1,6 Paiements en actions (12,1) - (12,1) 0,3 (11,8) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (22,2) 22,2 - - Résultat opérationnel courant 373,4 38,6 412,0 (41,4) 370,6 Plus-values de cessions 115,6 - 115,6 (115,6) - Résultat opérationnel 489,0 38,6 527,6 (41,4) (115,6) 370,6 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 31,1 (31,1) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 520,1 7,5 527,6 (41,4) 486,2 Coût de l'endettement financier net (42,6) (3,0) (45,6) 2,2 (43,4) Autres charges et produits financiers (16,4) (0,8) (17,3) - (17,3) Charges d'intérêts sur obligations locatives (24,5) - (24,5) 10,4 (14,1) Résultat financier (83,5) (3,9) (87,4) 12,6 (74,8) Résultat des activités courantes avant impôts 436,6 3,6 440,2 (28,8) (115,6) 295,8 Impôts sur les bénéfices (98,1) (3,6) (101,7) 7,2 (94,5) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (2,0) - (2,0) - (2,0) Résultat net de l'ensemble consolidé 336,5 (0,0) 336,5 (21,6) (115,6) 199,3 dont participations ne donnant pas le contrôle 11,6 0,0 11,6 - 11,6 dont part des actionnaires de la société mère 324,9 (0,0) 324,9 (21,6) (115,6) 187,7 (en euros) Résultat net par action 5,85 5,85 3,38

Les activités cédées correspondent à la prise en compte des contributions Century 21 jusqu’au 31 mars 2021, et Ægide-Domitys jusqu’au 30 juin 2021.

Les éléments non courants comprennent au 31 décembre 2021 les plus-values de cession de Century 21 et d’Ægide-Domitys, et la perte de valeur sur l’UGT International.

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2021

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2021

Reporting opérationnel 31/12/2020

Reporting opérationnel Retraité * Goodwills 1.356,5 - 1.356,5 1.484,0 Autres immobilisations 817,6 0,1 817,7 659,9 Titres mis en équivalence 124,9 (62,4) 62,5 1,0 Total actifs non courants 2.299,0 (62,3) 2.236,7 2.144,8 BFR net 943,8 175,1 1.118,9 681,8 Actifs nets destinés à la vente - - 73,3 Total de l'actif 3.242,8 112,8 3.355,6 2.899,9 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2021

Reporting opérationnel 31/12/2020

Reporting opérationnel Retraité * Capital et Réserves 1.603,6 0,0 1.603,6 1.611,8 Résultat de la période 324,9 (0,0) 324,9 113,0 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.928,6 0,0 1.928,6 1.724,8 Participations ne donnant pas le contrôle 19,6 0,0 19,6 9,2 Capitaux propres de l'ensemble 1.948,2 0,0 1.948,2 1.734,1 Endettement net 1.122,1 101,7 1.223,8 1 015,4 Provisions 102,4 1,8 104,2 105,8 Impôts différés nets 70,2 9,2 79,5 44,6 Total du passif 3.242,8 112,8 3.355,6 2.899,9

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Endettement net au 31 décembre 2021



(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2021

Reporting

opérationnel 31/12/2020

Reporting opérationnel Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 806,3 - 806,3 997,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 865,7 89,6 955,3 917,2 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.672,0 89,6 1.761,6 1.914,2 Autres dettes et autres créances financières (133,0) 137,7 4,7 (7,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie (1.061,6) (142,5) (1.204,2) (1.427,5) Banques créditrices (découverts bancaires) 19,2 16,9 36,2 71,0 Trésorerie nette et autres (1.042,4) (125,6) (1.168,0) (1.356,5) Endettement financier net avant obligations locatives 496,6 101,7 598,3 550,4 Obligations locatives 625,5 - 625,5 465,0 Total endettement net y compris obligations locatives et avant IFRS 5 1.122,1 101,7 1.223,8 1.015,4

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2021

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS

12 mois Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2021

Reporting

opérationnel 31/12/2020

Reporting

opérationnel Retraité * Résultat net des sociétés intégrées 336,5 (0,0) 336,5 119,2 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 2,5 31,5 34,0 256,3 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 338,9 31,5 370,4 375,5 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 67,1 3,0 70,1 81,2 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 96,5 3,6 100,1 68,6 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 502,5 38,1 540,7 525,4 Remboursement des obligations locatives (182,6) - (182,6) (206,8) Capacité d'autofinancement après loyer avant coût du financement et impôts 319,9 38,1 358,0 318,6 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (318,5) (86,6) (405,1) 393,7 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 22,2 (22,2) - Intérêts versés (33,0) (3,0) (36,0) (35,6) Impôts payés (75,8) (6,4) (82,2) (51,7) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (85,1) (80,1) (165,3) 625,0 Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (53,4) (0,0) (53,4) (66,6) Cash flow libre (138,5) (80,1) (218,6) 558,4 Acquisitions ou cessions de filiales et autres variations du périmètre 211,9 (0,2) 211,7 (39,9) Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 - - - (62,5) Autres investissements financiers nets (20,9) 0,5 (20,3) (7,1) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 191,1 0,3 191,4 (109,5) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (110,6) - (110,6) (109,8) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (48,1) - (48,1) (43,5) Acquisition et cession d'actions propres (18,1) (18,1) (22,2) Variation des dettes et créances financières (nets) (86,9) 102,3 15,4 (24,5) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (263,8) 102,3 (161,4) (200,0) Incidence de la variation des taux de change 0,2 - 0,2 (1,0) Variation de trésorerie (211,0) 22,5 (188,5) 247,9

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Capitaux engagés

En millions d'euros 2021 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1.086 1.135 33 49 1.053 Services 179 678 104 499 75 Autres activités et non affectés 1.430 1.463 82 33 (9) 1.356 Capitaux engagés Groupe 2.694 3.276 219 582 1.119 1.356 En millions d'euros 2020 retraité Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 752 795 33 43 718 Services 150 521 101 371 49 Autres activités et non affectés 1.448 1.465 49 17 (85) 1.484 Capitaux engagés Groupe 2.350 2.781 184 431 682 1.484

Compte de résultat consolidé retraité au 31 décembre 2020 nouveau périmètre

Retraitement 2020 : traitement comptable des coûts de logiciels utilisés en mode Saas

Les comptes 2020 ont été retraités pour tenir compte de la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur le coût des logiciels utilisés en mode Saas selon laquelle les coûts de configuration et d’adaptation des outils Saas ne peuvent plus donner lieu à la comptabilisation d’immobilisations mais doivent être passés en charges dès qu’ils sont réalisés. L’impact rétrospectif de ce changement de méthode s’élève à 6,8 millions d’euros en diminution du résultat opérationnel et de 5,0 millions d’euros en diminution du résultat net.

(en millions d'euros) 31/12/2020

IFRS Retraité * Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2020

Reporting opérationnel Retraité * Retraitement

des

activités cédées Retraitement

des

Eléments

non courants 31/12/2020

Reporting opérationnel nouveau périmètre avant éléments non courants Retraité * Chiffre d'affaires 4.511,6 343,0 4.854,6 (433,6) - 4.421,0 Charges opérationnelles (4.003,8) (307,9) (4.311,7) 336,4 - (3.975,3) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 17,8 (17,8) - - - EBITDA 525,7 17,3 542,9 (97,2) - 445,8 Loyers (206,8) - (206,8) 93,1 (113,7) EBITDA après loyers 318,9 17,3 336,2 (4,1) - 332,1 Retraitement des loyers 206,8 - 206,8 (93,1) 113,7 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (196,0) - (196,0) 86,7 - (109,3) Amortissement et dépréciation des immobilisations (50,6) - (50,6) 11,2 - (39,4) Dotations nettes aux provisions (6,6) 0,3 (6,2) 0,7 - (5,5) Paiements en actions (11,7) - (11,7) 0,7 - (11,0) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (17,8) 17,8 - - Résultat opérationnel courant 243,0 35,4 278,5 2,1 - 280,6 Réévaluation après prise de contrôle d'entreprises mises en équivalence - - - - - Résultat opérationnel 243,0 35,4 278,5 2,1 - 280,6 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 28,7 (28,7) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 271,8 6,7 278,5 2,1 - 280,6 Coût de l'endettement financier net (49,5) (2,3) (51,8) 4,6 - (47,2) Autres charges et produits financiers (3,6) (0,7) (4,3) 0,2 (2,0) (6,1) Charges d'intérêts sur obligations locatives (29,5) - (29,5) 17,6 (11,9) Résultat financier (82,5) (3,0) (85,5) 22,4 (2,0) (65,1) Résultat des activités courantes avant impôts 189,2 3,7 192,9 24,5 (2,0) 215,5 Impôts sur les bénéfices (68,1) (3,7) (71,9) (2,5) - (74,4) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (1,9) - (1,9) - (1,9) Résultat net de l'ensemble consolidé 119,2 0,0 119,2 22,0 (2,0) 139,3 dont participations ne donnant pas le contrôle 6,2 0,0 6,2 (1,3) - 4,9 - dont part des actionnaires de la société mère 113,0 113,0 134,4 (en euros) Résultat net par action 2,05 2,05 2,43

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Les éléments non courants comprennent au 31 décembre 2020 la variation de la juste valeur de l’ORNANE pour +2 millions d’euros

Annexe 2 : normes IFRS

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Retraité* Chiffre d'affaires 4.468,4 4.511,6 Charges opérationnelles (3.927,8) (4.003,8) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 22,2 17,8 EBITDA 562,9 525,7 Loyers (182,6) (206,8) EBITDA après loyers 380,2 318,9 Retraitement des loyers 182,6 206,8 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (124,8) (196,0) Amortissement et dépréciation des immobilisations (32,8) (50,6) Dotations nettes aux provisions 2,5 (6,6) Paiements en actions (12,1) (11,7) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (22,2) (17,8) Résultat opérationnel courant 373,4 243,0 Plus value sur cessions 115,6 - Résultat opérationnel 489,0 243,0 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 31,1 28,7 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 520,1 271,7 Coût de l'endettement financier net (42,6) (49,5) Autres charges et produits financiers (16,4) (3,6) Charges d'intérêts sur obligations locatives (24,5) (29,5) Résultat financier (83,5) (82,5) Résultat des activités courantes avant impôts 436,6 189,1 Impôts sur les bénéfices (98,1) (68,1) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (2,0) (1,9) Résultat net de l'ensemble consolidé 336,5 119,2 dont participations ne donnant pas le contrôle 11,6 6,2 dont part des actionnaires de la société mère 324,9 113,0 (en euros) Résultat net par action 5,85 2,05

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2021

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Retraité* Goodwills 1.356,5 1.484,0 Autres immobilisations 817,6 659,1 Titres mis en équivalence 124,9 57,8 Total actifs non courants 2.299,0 2.200,9 BFR net 943,8 591,3 Actifs nets destinés à la vente - 73,3 Total de l'actif 3.242,8 2.865,5 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Retraité* Capital et Réserves 1.603,6 1.611,9 Résultat de la période 324,9 113,0 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.928,6 1.724,9 Participations ne donnant pas le contrôle 19,6 9,2 Capitaux propres de l'ensemble 1.948,2 1.734,1 Endettement net 1 122,1 991,3 Provisions 102,4 104,1 Impôts différés nets 70,2 36,0 Total du passif 3.242,8 2.865,5

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

Endettement net consolidé au 31 décembre 2021



(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 806,3 997,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 865,7 877,6 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.672,0 1.874,7 Autres dettes et autres créances financières (133,0) (95,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie (1.061,6) (1.305,1) Banques créditrices (découverts bancaires) 19,2 51,7 Trésorerie nette et autres (1.042,4) (1.253,4) Total endettement financier net avant obligations locatives 496,6 526,3 Obligations locatives 625,5 465,0 Total endettement net 1.122,1 991,3

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2021

(en millions d'euros) 31/12/2021

IFRS 31/12/2020

IFRS Retraité* Résultat net des sociétés intégrées 336,5 119,2 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 2,5 227,9 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 338,9 347,1 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 67,1 78,9 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 96,5 64,9 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 502,5 490,9 Remboursement des obligations locatives (182,6) (206,8) Capacité d'autofinancement après loyers avant coût du financement et impôts 319,9 284,2 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (318,5) 340,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 22,2 17,8 Intérêts versés (33,0) (33,9) Impôts payés (75,8) (50,2) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (85,1) 557,9 Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (53,4) (66,6) Cash flow libre (138,5) 491,3 Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre 211,9 (39,3) Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 - (59,7) Autres investissements financiers nets (20,9) (7,2) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 191,1 (106,2) Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (110,6) (109,8) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (48,1) (43,5) Acquisition et cession d'actions propres (18,1) (22,2) Variation des dettes et créances financières (nets) (86,9) (1,6) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (263,8) (177,1) Incidence de la variation des taux de change 0,2 (1,0) Variation de trésorerie 336.5 119.2

*Chiffres 2020 retraités suite à la décision de l’IFRS IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas (voir note en page 18)

1 Bâtiment n'ayant ni système de chauffage ni système de climatisation et gardant une température intérieure comprise entre 22 °C et 26 °C toute l’année.

2 Selon estimation Nexity du marché calculé par la FPI (ventes au détail + ventes en bloc)

3 Source : Immostat T4 2021

4 Nouveau périmètre, i.e. sans la contribution d’Ægide-Domitys et Century 21.

Pièce jointe