2022-02-23 CP Chiffre d'Affaires Annuel 2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 23 février 2022 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 : 80,7M€

Progression de + 17,56%

Chiffre d’affaires en M€ 2021* 2020 Variation

2021/2020 2019 T1 21,2 18,4 15,2% 22,1 T2 20,6 14,6 40,6% 21,6 T3 18,5 17,2 7,3% 19,6 T4 20,5 18,7 9,6% 19,7 TOTAL 80,7 68,9 17,1% (**) 82,9

*Chiffres non audités

** 17,56% à taux de change constants

TIVOLY a réalisé sur l’exercice 2021, un chiffre d’affaires de 80,7M€ en progression de 17,56 % à taux de change constants par rapport à l’exercice précédent, et de 2,6% en deça du chiffre d’affaires de 2019.

En France et en Europe, la demande dans le « Consumer » reste soutenue. L’activité « Industry » reprend progressivement en Europe, et de manière plus marquée en Amérique du Nord. En Asie, l’activité se maintient dans un contexte qui reste touché par les difficultés d’approvisionnement et l’inflation.

TIVOLY continue de porter une attention particulière au suivi des matières premières et des approvisionnements pour assurer un service de qualité à ses clients.

Le Groupe poursuit sa trajectoire de croissance dynamique axée autour de deux activités complémentaires « Industry » et « Consumer », tout en accentuant sa politique d’innovation et la digitalisation de son offre.

Un prochain communiqué de presse annoncera la tenue du conseil d’administration qui arrêtera les comptes consolidés de l’exercice 2021.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

