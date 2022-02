Dommages de 10 millions du recours collectif contre la Royal Winnipeg Ballet et Bruce Monk approuvés par le tribunal

English French

TORONTO, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un règlement de 10 millions de dollars d'une action collective intentée contre la Royal Winnipeg Ballet et son ancien instructeur, Bruce Monk, a été approuvé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Le règlement offrira une indemnisation aux élèves de la Royal Winnipeg Ballet School qui ont été inscrits entre 1984 et 2015 et qui ont été photographiés par Bruce Monk dans un cadre privé.



Le recours collectif alléguait que Bruce Monk, qui était alors professeur et photographe à la Royal Winnipeg Ballet, aurait pris des photographies intimes des élèves nus et à demi-nus, dont certaines ont été publiées, vendues et diffusées en ligne sans leur consentement.

Aux termes de la décision, la RWB versera 10 millions de dollars et a présenté ses excuses pour le préjudice subi par les élèves. Les excuses sont accessibles sur le site Web de la RWB ici. Les défendeurs déclinent toute responsabilité bien qu'ils aient accepté de régler le recours.

Après déduction des frais juridiques et des frais d'administration, le solde des dommages sera versé aux élèves de la RWB qui soumettent une demande confidentielle et sont approuvés comme éligibles par des adjudicateurs indépendants. Le processus de réclamation sera simplifié et prendra en compte les traumatismes subis. Les formulaires de réclamation seront disponibles sur le site Web de l'administrateur des réclamations https://www.rwbclassaction.ca/ d'ici la fin du mois de février 2022. La période de réclamation restera ouverte pendant un an, jusqu'au 28 février 2023.

Les élèves éligibles recevront un paiement unique de 1 000 dollars pour les services de santé, et les membres de leur famille recevront un paiement pouvant aller jusqu'à 2 500 dollars. Le solde sera versé aux élèves éligibles en fonction de la gravité des préjudices qu'ils ont chacun subis.

Le tribunal a estimé que les dommages offraient un « accès significatif à la justice » aux élèves concernés. Le tribunal a également approuvé la demande d'honoraires de l'avocat du groupe d'un montant total de 2 552 500 dollars, estimant que les « services juridiques fournis étaient de la plus haute qualité » dans « ce litige âprement disputé ».

Des informations supplémentaires sur la décision sont disponibles à l'adresse : http://waddellphillips.ca/class-actions/royal-winnipeg-ballet-class-action/.

Les avocats du groupe sont Waddell Phillips Professional Corporation et Gillian Hnatiw & Co.

Contact :

Royal Winnipeg Ballet Class Action

Tél. : (647) 261-4486

reception@waddellphillips.ca

www.waddellphillips.ca