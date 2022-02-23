Freshworks 幫助東南亞領先的時裝零售商 Zalora 打造令人愉悅的客戶體驗

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加州聖馬刁和新加坡, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) 是一家領先軟件公司，幫助企業取悅客戶和員工，協助東南亞領先的時裝和生活方式零售商 Zalora 提高代理回應時間，並為其每月 5,000 萬網上購物者提供個人化服務。



Zalora 支付總監 Kannan Rajaratnam 表示：「今天的客戶使用多種裝置不停上網。他們期望即時得到滿足，這表示我們的品牌必須在所有渠道可全天候使用。」

個人化是卓越客戶體驗的關鍵。事實上， Accenture 發現 48% 的客戶離開品牌皆因他們體驗不切合其偏好。

自疫情爆發以來，網上購物者激增，Zalora 增加產品範圍，從服裝到在家工作的必需品和電子產品，但需要數碼購物和支援體驗來滿足需求。

使用 Freshdesk Omnichannel® ，Zalora 能夠將客戶支援活動從即時訊息至社交媒體簡化為一個平台。在使用 Freshworks 之前，Zalora 使用多個系統和應用程式，導致數據孤島和減慢支援代理的速度。透過跨數碼渠道的客戶互動和交易歷史的統一視圖，代理可以進行更個人化的對話及提高客戶保留率。

Rajaratnam 表示：「使用 Freshdesk，我們發現廢棄購物車的數量顯著減少，而且 75% 的客戶再次光顧。優先考慮即時訊息和社交媒體的聊天支援有助提高我們『數碼土著』客戶的忠誠度。」

Freshdesk 還大大提高 Zalora 在黑色星期五、網絡星期一和 11-11 光棍節等高流量活動期間管理客戶回應的能力。每個 Zalora 代理現在可以同時管理多達 6 名客戶，而不必在一個月內僱用數百名兼職代理，為所有人創造愉快的體驗。自實施 Freshdesk 以來，客戶滿意度得分每季度提高 5%。

Zalora 銷售組織也開始使用 Freshdesk，透過統一的工單系統幫助交易台團隊提高敏捷性。

Freshworks 客戶總監 Pradeep Rathinam 表示：「電子商務需要網上支援。在提供卓越的客戶體驗方面，Zalora 做對了。我們很高興看到像 Zalora 這樣的消費零售公司建立終生的客戶關係。」

關於 Freshworks

Freshworks 讓企業可以快速和輕鬆地取悅客戶和員工。為此，我們採取一種全新方法來建立和交付價格合理、實施快速且專為最終用戶設計的軟件。Freshworks 總部位於加州聖馬刁，擁有一支專門的團隊，在全球 13 個辦事處營運，為 50,000 多家客戶提供服務，包括 Bridgestone、Chargebee、DeliveryHero、ITV、Klarna、Multichoice、OfficeMax、TaylorMade 和 Vice Media。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.freshworks.com 。

© 2022 Freshworks Inc. 版權所有。Freshworks、Freshdesk、Freshservice 和相關標誌是 Freshworks Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司、品牌和產品名稱可能是其各自公司的商標或註冊商標。

關於 ZALORA Group

ZALORA 是亞洲的網上時裝和生活方式目的地。公司於 2012 年成立，業務遍及新加坡、印尼、馬來西亞和汶萊、菲律賓、香港和台灣。ZALORA 是 Global Fashion Group 旗下公司，後者是增長市場的領先時裝和生活方式網上目的地。ZALORA 提供廣泛的國際和本地頂級品牌和產品，涵蓋男女服裝、鞋履、配飾和美妝。ZALORA 提供長達 30 天的免費退貨、在某些市場最快可在 3 小時內快速交貨、超過一定消費的免費送貨，以及包括貨到付款等多種付款方式，ZALORA 是擁有無限時裝可能性的網上購物目的地。

關於 Global Fashion Group

Global Fashion Group 是拉丁美洲、獨聯體、東南亞和澳紐增長市場的領先時裝和生活方式目的地。從員工到客戶和合作夥伴，我們的存在是為了讓每個人都能透過時裝表達真實的自我。我們的四個電子商務平台：dafiti、lamoda、ZALORA 和 THE ICONIC 將各種國際、本地和自有品牌連接至超過 10 億來自不同文化和生活方式的消費者。GFG 的平台提供從發現到交付的無縫且鼓舞人心的客戶體驗，由融合無與倫比的本地知識的藝術和科學提供支援。我們的願景是成為增長市場的時裝和生活方式第一網上目的地，我們致力透過所做的一切及對人和地球保持積極態度來負責任地實現願景。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.global-fashion-group.com