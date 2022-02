Lantronix, Taoglas y Thales colaboran en el desarrollo de soluciones IoT 5G para conectar industrias que dependen de los datos

Los dispositivos IoT móviles inteligentes de la serie G520 de Lantronix para sectores de la Industria 4.0, la Seguridad y el Transporte –que actualmente se exhiben en el Mobile World Congress– incorporan antenas de Taoglas y conectividad móvil 5G de Thales

February 23, 2022

Irvine, California, UNITED STATES