L’Association canadienne des entraîneurs lance la suite du mouvement Entraînement responsable avec sa campagne pour le sport sûr, savant et sécuritaire

Ottawa, Canada, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des entraîneurs invite tous les organismes sportifs à soutenir la campagne nationale du mouvement Entraînement responsable (MER). La campagne encourage les organismes sportifs à faire un premier pas pour favoriser un milieu sportif sécuritaire et sain pour tous en signant la déclaration d’engagement du MER.

Pendant la phase initiale de la campagne, près de mille organismes sportifs au Canada ont signé la déclaration d’engagement du MER pour mettre en place des politiques et devenir des champions du MER. L’ACE poursuit sa campagne de sensibilisation afin d’encourager plus d’organismes à suivre le mouvement et à mettre en place des recommandations améliorées pour répondre aux besoins de sécurité dans le sport.

L’ACE a conçu de nouvelles ressources pour aider les organismes sportifs à mettre en place des politiques de sécurité dans le sport et à en faire la promotion auprès de leurs membres. Parmi ces ressources, on trouve une courte vidéo informative qui explique simplement le MER, une nouvelle carte interactive des champions du MER, un processus d’engagement simplifié, une politique et un processus de vérification des antécédents révisés, des éléments graphiques et des affiches pour les trois piliers du MER et un nouveau module de formation en ligne intitulé La Règle de deux expliquée (à paraître en avril 2022).

La création d’une culture sportive réellement sûre, savante et sécuritaire pour tous est une priorité du gouvernement du Canada, qui encourage tous les organismes sportifs à faire connaître cette importante campagne.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce que le sport reste sûr, savant et sécuritaire pour tous, y compris les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et les organismes qui les représentent », soutient Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE). « À l’aide des ressources mises à jour et de la déclaration d’engagement du MER, les organismes sportifs contribuent à créer un milieu sportif sécuritaire et sain pour tous. »

L’ACE travaille directement avec les organismes sportifs et d’autres partenaires pour adopter et mettre en place des politiques et procédures qui soutiennent un entraînement responsable. Le MER repose sur trois piliers distincts : la Règle de deux, la vérification des antécédents et la formation sur l’éthique. Chacun de ces éléments contribue à créer un milieu sportif sûr, savant et sécuritaire, soit l’objectif de la campagne.

Attirant près de deux millions de personnes chaque année, l’entraînement est l’activité de bénévolat la plus populaire au Canada. Afin de garantir la sécurité et la protection des participants sportifs et des entraîneurs, l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ont mis sur pied le mouvement Entraînement responsable.

En plus du CCES, des 65 organismes nationaux de sport et des 13 représentants provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs, l’ACE est fière de collaborer avec des organismes tels que le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, le Centre canadien de protection de l’enfance et le Respect Group pour créer un milieu sportif plus sécuritaire pour tous.

« Le CCES salue les efforts constants de l’ACE pour sensibiliser les gens aux fondements du MER comme moyen d’assurer la sécurité dans le sport pour tous », souligne Paul Melia, chef de la direction du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). « Nous nous engageons à poursuivre notre travail avec l’ACE pour présenter par l’entremise du MER de nouvelles ressources et de nouveaux outils axés sur les valeurs qui favoriseront un changement de culture dans le sport, lequel entraînera selon nous un milieu sportif sûr, sensé et sécuritaire pour tous. »

« Depuis les humbles débuts de la campagne jusqu’à aujourd’hui, 1 000 organismes ont signé la déclaration d’engagement du MER. C’est une impressionnante réalisation. Pour moi, cela signifie que de plus en plus d’organismes sportifs canadiens ont sincèrement à cœur la sécurité des athlètes et que nos entraîneurs sont plus que jamais conscients de leur rôle important dans la création de milieux sportifs accueillants. Je lève mon chapeau à nos amis de l’ACE pour avoir fait de la campagne une priorité et l’avoir réalisée jusqu’au bout », souligne Sheldon Kennedy, cofondateur du Respect Group.

« En tant que leaders dans le domaine du golf, notre priorité est de veiller à ce que le golf soit un milieu sécuritaire pour tous, notamment en formant la prochaine génération de moniteurs et d’entraîneurs de golf », affirme Matt Allen, gestionnaire des Innovations à la PGA du Canada. « La PGA du Canada appuie pleinement le MER et s’engage à créer un milieu sportif sécuritaire et sain pour tous en utilisant les outils, le soutien et les ressources qu’offre ce programme révolutionnaire. »

Le sport sécuritaire demande un engagement continu des organismes pour faire respecter les normes de responsabilité et de transparence. Nous sommes fiers de collaborer avec ces organismes et leurs entraîneurs, familles et athlètes dans le cadre du mouvement Entraînement responsable, en offrant un soutien pour protéger les athlètes des abus pédosexuels grâce au cadre de travail et à la formation Priorité Jeunesse. - Noni Classen, directrice de l’éducation, Centre canadien de protection de l’enfance.

Votre organisme sportif a-t-il signé la déclaration d’engagement du MER? Découvrez les organismes sportifs canadiens qui ont signé la déclaration d’engagement du MER grâce à la carte interactive disponible sur le site Web de l’ACE. Joignez-vous aux nombreux organismes qui s’engagent à rendre le sport sûr, savant et sécuritaire pour tous et signez la déclaration d’engagement du MER dès aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur le mouvement Entraînement responsable, pour signer la déclaration d’engagement du MER ou accéder aux ressources de promotion des principes de sécurité, visitez le www.coach.ca/MER.

À propos de l’Association canadienne des entraîneurs

L’Association canadienne des entraîneurs rallie divers intervenants et partenaires autour de sa mission de formation et de certification des entraîneurs. Les programmes de l’ACE visent à outiller les entraîneurs en rehaussant leurs connaissances et compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques, à encourager des comportements positifs ainsi qu’à accroître la reconnaissance professionnelle et l’influence des entraîneurs. L’ACE offre du soutien et des ressources à ses partenaires pour aider à la mise en œuvre de pratiques de sécurité dans le sport et soutenir leur démarche vers un entraînement responsable. Pour en savoir plus, visitez le www.coach.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram.

À propos du mouvement Entraînement responsable

Le mouvement Entraînement responsable (MER) soutient les organismes sportifs canadiens dans le maintien de la santé, de la sécurité et du bien-être de l’ensemble des participants, sur le terrain comme dans la vie. L’entraînement responsable assure un milieu sportif sécuritaire et sain pour tous. Que ce soit les entraîneurs en interaction avec les participants, les bénévoles ou le personnel des clubs et organismes sportifs, chacun a un rôle à jouer pour que le sport reste sûr, savant et sécuritaire. En signant la déclaration d’engagement du MER, les organismes sportifs s’engagent à jouer un rôle actif pour faire de l’entraînement responsable une priorité pour tous.