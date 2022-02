Questerre dépose son mémoire en commission parlementaire à propos du projet de loi 21

English French

CALGARY, Alberta, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questerre Energy Corporation (" Questerre " ou la " Société ") (TSX, OSE : QEC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé son mémoire auprès de la commission parlementaire du Québec sur le projet de loi 21, Loi visant principalement à mettre fin à l'exploration et à la production pétrolières et au financement public de ces activités. Le mémoire comprend des évaluations indépendantes sur les impacts économiques et environnementaux du développement et les données détaillées du sondage sur l'acceptabilité sociale montrant un fort soutien pour la production locale de gaz naturel selon différents scénarios.

Michael Binnion, président et chef de la direction de Questerre, a commenté les premières journéées de la commission en ces termes : "Nous avons entendu des témoins majoritairement triés sur le volet qui sont partisans d’idées dépassées consistant à utiliser des interdictions et des confiscations pour réduire les émissions. Plusieurs d’entre eux ont répété de vieux points de discussion sans reconnaître que le reste du monde a abandonné cette approche démodée et inefficace. Questerre a travaillé avec une nouvelle génération d’environnementalistes, tournés vers des solutions efficaces. Les études environnementales soutiennent clairement l'approche moderne de la transformation de l'énergie avec les technologies émergentes du carbone. Selon les données d’un sondage Léger, seulement 13 % des Québécois s'opposent à cette nouvelle approche. Malheureusement, le gouvernement a intentionnellement sélectionné des témoins de cette minorité " figée dans ses idées " qui semblent plus préoccupés par les projets qu'ils ont choisis que par la réduction des émissions des émissions de GES au niveau planétaire."

Le mémoire de Questerre aborde en détail l'histoire de l'entreprise au Québec, les impacts environnementaux du projet de loi, notamment le fait que l'interdiction de la production de gaz de localisation n'aura aucun impact sur les émissions de GES du Québec et qu'elle augmentera les émissions mondiales. Ceci tout en enfermant le Québec dans des émissions de GES existantes plus élevées, un risque accru pour la santé et la sécurité, des pénuries et des pannes d'énergie et le retard du Québec par rapport aux autres pays développés dans l'avancement des nouvelles technologies du carbone.

Le mémoire aborde également les implications économiques et fiscales de l'interdiction, y compris la dépendance croissante à l'égard des importations et l'augmentation du déficit commercial du Québec en raison de ses importations, la renonciation aux avantages économiques du développement et les impacts sur la réputation du Québec en tant que juridiction sûre pour les investissements étrangers.

Il a ajouté : " Il est décevant de voir que le Québec empêche de faire un pas en avant pour l'environnement et le développement de l’ensemble de la société. Il est révélateur que de nombreux témoins aient explicitement déclaré que même les projets pilotes de production de gaz naturel doivent être interdits, même s'ils réduisent les émissions de GES. Rien n'indique plus clairement que l'on vit dans le passé que de demander l'interdiction de toute tentative de réduction des émissions de gaz naturel au moyen de nouvelles technologies ou approches. Le reste du monde va de l'avant, et les tentatives des réactionnaires de bloquer le progrès ne feront que déplacer les technologies émergentes du carbone de la transformation énergétique vers d’autres juridictions qui elles, se tournent vers l’avenir. Le fait que les droits des petits actionnaires locaux,, des détenteurs de redevances locaux du Québec et des Premières Nations soient écartés du processus est un résultat particulièrement injuste pour des milliers de personnes qui soutiennent le progrès dans la transformation de nos systèmes énergétiques."

La société a également publié les résultats détaillés des sondages effectués au Québec sur l'exploitation du gaz naturel au moyen de nouvelles technologies.

Comme indiqué précédemment, plus de 66 % des Québécois décidés soutiennent le développement local du gaz naturel et 20 % sont sans opinion. Pour la production d'un projet pilote sans émissions de GES, ce soutien augmente à un peu plus de 77 % des Québécois décidés, 12 % étant sans opinion. Près de 85 % des Québécois décidés sont d'accord pour que le gouvernement donne aux Premières Nations la possibilité de participer à des projets pilotes de production de gaz naturel sans émissions, 15 % n'ayant pas d'opinion.

Les données du sondage montrent que 37 % des Québécois sont en faveur des méthodes de fracturation traditionnelles, 45 % sont contre et 18 % sont sans opinion. Si une nouvelle technologie était utilisée pour éliminer les risques associés à la fracturation, le soutien doublerait presque pour atteindre 71 % d'opinions favorables, 17 % d'opinions défavorables et 12 % d'opinions sans opinion.

Questerre est une entreprise de technologie et d'innovation énergétique. Elle tire parti de son expertise acquise grâce à une exposition précoce aux réservoirs à faible perméabilité pour acquérir d'importantes ressources de haute qualité. Nous pensons que nous pouvons réussir la transition de notre portefeuille énergétique. Avec les nouvelles technologies propres et l'innovation pour produire et utiliser l'énergie de manière responsable, nous pouvons soutenir à la fois le progrès humain et notre environnement naturel.

Questerre est convaincue que le succès futur de l'industrie pétrolière et gazière dépend d'un équilibre entre l'économie, l'environnement et la société. Nous nous engageons à être transparents et nous respectons le fait que le public doive participer aux choix importants pour notre avenir énergétique.

Avis concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés qui constituent des énoncés ou des renseignements prospectifs (" énoncés prospectifs "), y compris les perspectives de Questerre sur la commission parlementaire sur le projet de loi 21 et les impacts environnementaux, financiers et autres du projet de loi 21, tels que détaillés dans son mémoire.

Les déclarations prospectives sont fondées sur plusieurs facteurs, attentes ou hypothèses importants de Questerre qui ont été utilisés pour élaborer ces déclarations et informations, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Bien que Questerre estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Questerre ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Puisque les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. De plus, des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, sans s'y limiter : la mise en œuvre du projet de loi 21 par le gouvernement du Québec et certains autres risques détaillés de temps à autre dans les documents d'information publics de Questerre. Des informations supplémentaires concernant certains de ces risques, attentes ou hypothèses et autres facteurs peuvent être trouvées dans la notice annuelle de la Société pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 et d'autres documents disponibles sur le profil de la Société à www.sedar.com. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent document et Questerre ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Certaines informations contenues dans ce document peuvent être considérées comme des "perspectives financières" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'objectif de ces perspectives financières est de fournir aux lecteurs des informations concernant les attentes raisonnables de Questerre quant aux résultats anticipés de ses activités commerciales proposées pour les périodes indiquées. Les lecteurs sont avertis que les perspectives financières peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.