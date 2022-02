Persbericht Biocartis Group NV: BIOCARTIS KONDIGT 2021 JAARRESULTATEN EN DOELSTELLINGEN VOOR 2022 AAN

English Dutch

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

24 februari 2022, 07:00 CET



BIOCARTIS KONDIGT 2021 JAARRESULTATEN EN DOELSTELLINGEN VOOR 2022 AAN



Mechelen, België, 24 februari 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag zijn operationele hoogtepunten en financiële resultaten voor 2021 aan, opgesteld in overeenstemming met de IFRS zoals aangenomen door de Europese Unie, alsook geselecteerde gebeurtenissen na de periode en zijn vooruitzichten voor 2022.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar op de 2021 resultaten en 2022 doelstellingen:“2021 is een bewogen jaar gebleken. Een brand en een tekort aan grondstoffen voor cartridges hebben onze cartridgeproductie aanzienlijk verstoord, maar onze teams hebben de situatie uitstekend beheerst en de impact voor onze trouwe klanten tot een minimum beperkt. We werden ontegensprekelijk afgeremd in onze ambitie om veel sneller te groeien. Niettemin konden we een robuuste volumegroei van 40% realiseren voor commerciële cartridges over het hele jaar en bouwden we een installed base op van bijna 2.000 Idylla™ instrumenten, terwijl we de 50 miljoen euro aan inkomsten uit kernactiviteiten overschreden. Tegelijkertijd was 2021 een jaar van menu-expansie: we lanceerden twee nieuwe tests en ondertekenden nieuwe partnerschappen, waaronder het partnerschap in melanoom met SkylineDx voor hoogwaardige testinhoud op Idylla™. We boekten ook belangrijke vooruitgang in de VS, waar we onze eerste oncologietest indienden bij de US FDA, en onze partner Immunexpress US FDA 510(k) clearance verkreeg voor SeptiCyte® RAPID op Idylla™. Tenslotte bevestigden de aanhoudende positieve feedback van onze klanten en nieuwe studies opnieuw de waarde van Idylla™ voor patiënten. Al deze groeifactoren zijn belangrijk in het kader van onze missie om meer, betere en snellere moleculaire diagnostiek aan te bieden aan patiënten over de hele wereld, door het aanbieden van tests over het hele spectrum van kankerzorg, van prognose tot surveillance, en in infectieziekten. Vooruitkijkend naar 2022 zullen we onze inkomsten blijven verhogen en een stevige basis leggen voor winstgevende groei naarmate we onze productiecapaciteiten uitbreiden en onze cash burn aanzienlijk verminderen terwijl we, samen met partners, nieuwe hoogwaardige tests ontwikkelen op Idylla™.”

KERNBOODSCHAPPEN 2021 RESULTATEN

Totale bedrijfsinkomsten:

Inkomsten uit productverkoop en Idylla™ systeemonderhoud bedroegen EUR 42,2 miljoen, een jaar-op-jaar stijging van 27%

Totale inkomsten van EUR 48,3 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van 2020

Totale bedrijfsinkomsten van EUR 54,9 miljoen ten opzichte van EUR 55,6 miljoen in 2020





Commerciële cartridges:

Groei van het commercieel cartridgevolume met 40% tot 323k cartridges

Sterke groei in oncologie van 25% jaar-op-jaar, in het bijzonder in de Europese en distributeursmarkten 1 . US volumes waren stabiel door de dalende COVID-19 testing volumes, terwijl een sterke stijging van de gemiddelde verkoopprijs (‘Average Sales Price’ of ASP) leidde tot dubbelcijferige groei van de inkomsten uit oncologie

. US volumes waren stabiel door de dalende COVID-19 testing volumes, terwijl een sterke stijging van de gemiddelde verkoopprijs (‘Average Sales Price’ of ASP) leidde tot dubbelcijferige groei van de inkomsten uit oncologie Consistente vraag naar de Idylla™ SARS-CoV-2 testing producten2, die wel verschoof van de VS naar Europa in vergelijking met 2020





Installed base:

331 netto nieuwe Idylla™ instrumenten geplaatst in 2021

Wereldwijde installed base van 1.912 Idylla™ instrumenten op 31 december 2021

Partnerships:

Nieuwe partnership overeenkomst met SkylineDx voor de ontwikkeling van de Merlin Assay op Idylla™, gericht op het voorspellen van het risico van een patiënt op nodale metastase bij melanoom

Uitgebreid partnership met AstraZeneca gericht op de verbetering van de toegang tot snelle en gebruiksvriendelijke Idylla™ EGFR testing producten in geselecteerde ziekenhuislocaties in Europese en wereldwijde distributiemarkten

Na de rapporteringsperiode, op 8 februari 2022, kondigde Biocartis de ondertekening aan van een overeenkomst met Ophiomics die zich initieel zal richten op de commercialisatie van HepatoPredict™, een prognostische genexpressietest om te helpen bepalen welke patiënten baat zullen hebben bij curatieve chirurgie, met name levertransplantatie.





Idylla™ testmenu:

Lancering van de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO 3 ) als snelle laboratorium-workflow oplossing voor het testen op genfusie van ALK, ROS1, RET, NTRK 1/2/3, alsmede MET exon 14 skipping, dat steeds meer wordt gebruikt in onderzoek naar diverse soorten kanker, waaronder longkanker, schildklierkanker en andere

) als snelle laboratorium-workflow oplossing voor het testen op genfusie van ALK, ROS1, RET, NTRK 1/2/3, alsmede MET exon 14 skipping, dat steeds meer wordt gebruikt in onderzoek naar diverse soorten kanker, waaronder longkanker, schildklierkanker en andere Eerste oncologietest US FDA indiening met de 510(k) indiening 4 van de Idylla™ MSI Test 5

van de Idylla™ MSI Test Lancering van het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel (CE-IVD) die, in een enkele cartridge, SARS-CoV-2, griep A/B en RSV 6 nucleïnezuren detecteert, met resultaten in ongeveer 90 minuten

nucleïnezuren detecteert, met resultaten in ongeveer 90 minuten US FDA 510(k) clearance ontvangen voor de SeptiCyte® RAPID7 op Idylla™8 (CE-IVD, US FDA 510(k)), ontwikkeld onder het partnership met Immunexpress9

Commercialisatie China & Japan:

In China werd de indiening van het Idylla™ Instrument en Console bij de Chinese NMPA 10 voltooid en eerste feedback ontvangen van het NMPA regelgevend agentschap

voltooid en eerste feedback ontvangen van het NMPA regelgevend agentschap In Japan heeft Nichirei Biosciences in Q4 2021 de registratieaanvragen voor de Idylla™ MSI Test, the Idylla™ KRAS Mutation Test en de Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test ingediend bij het regelgevend agentschap PMDA.

Kaspositie:

2021 was een jaar van uitzonderlijke investeringen, waaronder de upgrade van het menu om te voldoen aan de nieuwe IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation 11 ) en diverse initiatieven om het testmenu uit te breiden en te diversifiëren alsook om onze technologische capaciteiten verder te verbeteren. De cash burn voor het jaar bedroeg EUR 70,1 miljoen en was in lijn met de verwachtingen, met uitzondering van de verzekeringsclaim voor brandschade van EUR 4,6 miljoen, waarvan EUR 3,8 miljoen nog geïnd moet worden

) en diverse initiatieven om het testmenu uit te breiden en te diversifiëren alsook om onze technologische capaciteiten verder te verbeteren. De cash burn voor het jaar bedroeg EUR 70,1 miljoen en was in lijn met de verwachtingen, met uitzondering van de verzekeringsclaim voor brandschade van EUR 4,6 miljoen, waarvan EUR 3,8 miljoen nog geïnd moet worden De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen op 31 december 2021 EUR 53,5 miljoen. De kaspositie is inclusief voor EUR 6,0 miljoen opgenomen kredietfaciliteiten op korte termijn

2022 VOORUITZICHTEN

In 2022 zal de Vennootschap zich blijven richten op het stimuleren van winstgevende groei en verwacht:

De productomzet met 24-36% te laten groeien tot tussen EUR 50 miljoen en EUR 55 miljoen

Een brutomarge op de verkoop van producten tussen 25% en 30% te bereiken

De operationele cash burn (EBITDA plus investeringsuitgaven) met EUR 9,5 miljoen - EUR 13,5 miljoen te verminderen tot EUR 47 miljoen - EUR 43 miljoen





Biocartis zal een conference call met live webcast prestentatie houden vandaag om 14:30 CET / 13:30 BST (VK) / 08:30 EST (VS) om de volledige 2021 jaarresultaten te bespreken. Klik hier voor toegang tot de live webcast. Om deel te nemen aan de vraag- en antwoordsessie, gelieve 5-10 minuten vóór starttijd in te bellen op +44 8444819752, gevolgd door de bevestigingscode 9959967. De conference call en webcast zullen in het Engels gevoerd worden. De webcast kan kort nadien op de Biocartis investeerderswebsite herbeluisterd worden.

COMMERCIËLE HOOGTEPUNTEN

Wereldwijd – Het aantal verkochte commerciële cartridges in 2021 groeide met 40% tot 323k van 230k in 2020. De oncologievolumes werden aangedreven door een sterke vraag van klanten in alle regio's, wat resulteerde in een groei van +96% in de eerste helft van 2021. De cartridgevolumes omvatten ook een aanhoudende bijdrage van de Idylla™ SARS-CoV-2 Test die vergelijkbaar was met de tweede helft van 2020. Niettemin was de wereldwijde aanvoer van reagentia al verstoord in de eerste helft van 2021, en de brand in een van de Biocartis-faciliteiten eind juli 2021 droeg alleen maar bij aan een beperking van de productiecapaciteit op de hoogvolume productielijn van de Vennootschap (ML2). De productie op de ML2-lijn moest twee maanden worden stilgelegd en de heraanvulling van de grondstoffen beperkte de groei van het commerciële cartridgevolume voor het volledige jaar tot 40%, aangezien slechts gedeeltelijk aan de vraag van de klanten kon worden voldaan. Het ritme van de installatie van nieuwe Idylla™ instrumenten is eveneens vertraagd door de ontoereikende cartridgevoorraad die nodig was om nieuwe klanten te winnen. De 331 netto nieuwe instrumentplaatsingen lagen niettemin in lijn van de aangekondigde doelstelling voor het jaar en versterkten de wereldwijde installed base tot 1.912 Idylla™ instrumenten. De ASP van commerciële cartridges bedroeg 96 EUR in 2021. Zoals verwacht werd de ASP voor Idylla™ oncologietests van 105 euro afgezwakt door lagere prijzen voor de Idylla™ SARS-CoV-2 Test in vergelijking met 2020. De omzet met betrekking tot de Idylla™ SARS-CoV-2 producten bedroeg 14% van de totale inkomsten in 2021.

Europa – De verkoop in Europa overtrof de verwachtingen met een totale groei van 69% op jaarbasis, gedreven door een aanhoudende sterke groei in oncologie en een sterke verkoop van de Idylla™ SARS-CoV-2 tests aan nieuwe, grote klanten in Noorwegen, het VK en Italië.

VS – In de VS is de commercialisatie van Idylla™ producten bij nieuwe klanten nog niet volledig genormaliseerd in het hele land. De Vennootschap heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar commerciële activiteiten in de VS te herstructureren en heeft een nieuwe commerciële leiding aangesteld om haar commercieel personeel te heroriënteren, uit te breiden en te hertrainen. Deze herstructurering, in combinatie met de algemene marktomgeving, zorgde voor een tijdelijke pauze in de plaatsing van nieuwe Idylla™ instrumenten en de volumes van cartridges in oncologie stabiliseerden zich. De ASP steeg echter aanzienlijk, wat leidde tot een robuuste dubbelcijferige groei van de inkomsten uit oncologiecartridges. Zoals verwacht verminderde de vraag naar de Idylla™ SARS-CoV-2 Test ten opzichte van de sterke vraag in het vierde kwartaal van 2020, dat gekenmerkt werd door een testmarkt met beperkte capaciteit.

Distributeursmarkten – Van alle geografische markten groeiden de distributeursmarkten in oncologie het snelst in 2021. Op een paar kleinere landen na herstelde de vraag zich sterk ten opzichte van 2020, onder meer in Latijns-Amerika dat hard werd getroffen door de pandemie. De eerste commerciële verkopen werden gerealiseerd in Rusland en Taiwan, na productregistraties in deze markten in het eerste kwartaal van 2021 12 . Bovendien werden in december 2021, ten gevolge van nieuwe reglementeringen in het VK, markttoelatingen voor het Idylla™ platform en oncologietests toegekend door het regelgevend agentschap MHRA in het VK. Verder werd in november 2021 de Idylla™ SARS-CoV-2 Test ingediend bij het Britse CTDA en de registratie wordt verwacht in Q1 2022. Ten slotte werd in december 2021 in Kazachstan de registratie van het Idylla™ platform en oncologietests toegekend.

. Bovendien werden in december 2021, ten gevolge van nieuwe reglementeringen in het VK, markttoelatingen voor het Idylla™ platform en oncologietests toegekend door het regelgevend agentschap MHRA in het VK. Verder werd in november 2021 de Idylla™ SARS-CoV-2 Test ingediend bij het Britse CTDA en de registratie wordt verwacht in Q1 2022. Ten slotte werd in december 2021 in Kazachstan de registratie van het Idylla™ platform en oncologietests toegekend. Japan commercialisatie – Na de succesvolle voltooiing van de klinische prestatie-evaluatiestudies in Japan, heeft Biocartis' partner Nichirei Biosciences in Q4 2021 de registratieaanvragen van de Idylla™ MSI Test, de Idylla™ KRAS Mutation Test en de Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test ingediend bij het Japanse PMDA agentschap. De eerste registraties van Idylla™ tests in Japan worden ten vroegste eind 2022 verwacht.

China commercialisatie – Na de indiening van het Idylla™ Instrument en Console bij de Chinese NMPA begin 2021, ontving Biocartis eerste feedback. Het opzetten van lokale productiecapaciteit nadert zijn voltooiing. De eerste registraties van Idylla™ tests in China worden echter niet verwacht vóór eind 2023 als gevolg van de gewijzigde regulatoire vereisten inzake klinische validatie.



TESTMENU EN PARTNERSHIP HOOGTEPUNTEN

Oncolog ie : In 2021 maakte Biocartis vooruitgang zowel in zijn testmenu als partnerships: Idylla™ GeneFusion Assay – In maart 2021 lanceerde Biocartis de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) als een snelle labo-workflowoplossing voor het testen van genfusies van ALK, ROS1, RET, NTRK 1/2/3, evenals het MET exon 14 skipping, wat steeds meer gebruikt wordt in onderzoek naar meerdere kankertypes, waaronder longkanker, schildklierkanker en andere. Een CE-IVD lancering van de Idylla™ GeneFusion Assay wordt verwacht in 2022 (zie 'menu vooruitzichten'); 510(k) indiening Idylla™ MSI Test – In april 2021 kondigde Biocartis zijn eerste oncologietest US FDA indiening aan met de 510(k) indiening van zijn Idylla™ MSI Test voor gebruik als een in vitro diagnostisch hulpmiddel bedoeld voor de identificatie van de ‘microsatellite instability’ (MSI) status in colorectale (darm) kanker om te helpen bij de differentiatie tussen sporadische colorectale (darm) kanker en potentieel Lynch syndroom; Partnership SkylineDx – Tevens in april 2021 kondigde Biocartis de ondertekening aan van een partnership overeenkomst met SkylineDx die gericht is op de ontwikkeling op het Idylla™ platform van hun nieuwe bedrijfseigen test, de Merlin Assay, die bedoeld is om het risico op nodale metastase bij melanoom bij een patiënt te voorspellen. De CE-IVD lancering van de manuele kit van de Merlin Assay in samenwerking met SkylineDx voor commercialisering in Europa door Biocartis wordt dit jaar verwacht (zie 'vooruitzichten' hieronder); Partnership AstraZeneca – In mei 2021 kondigde Biocartis zijn uitgebreid partnership met AstraZeneca aan om de toegang tot snelle en gebruiksvriendelijke Idylla™ EGFR testing producten in geselecteerde ziekenhuislocaties in Europese en wereldwijde distributiemarkten te verbeteren; VLAIO subsidie – Tevens in mei 2021 kondigde Biocartis aan een EUR 1,4 miljoen subsidie te hebben ontvangen van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, voor de lopende ontwikkeling van een hooginnovatieve technologie die op het Idylla™ platform zal worden ingezet om de off-line op maat aanpassing van de Idylla™ cartridge mogelijk te maken; Partnership Ophiomics – Na de verslaggevingsperiode, op 8 februari 2022, kondigde Biocartis aan een overeenkomst ondertekend te hebben met Ophiomics, een in Lissabon (Portugal) gevestigd biotechbedrijf dat een portfolio van middelen voor precisiegeneeskunde ontwikkelt gericht op leverkanker. De samenwerking zal in eerste instantie gericht zijn op de commercialisering van HepatoPredict™, een prognostische genexpressietest om te helpen bepalen welke patiënten baat zullen hebben bij een curatieve ingreep, met name levertransplantatie. HepatoPredict™ zal door Biocartis in Europa worden verdeeld als een manuele kit die vooral bestemd is voor gecentraliseerde expertlaboratoria, en de test kan later worden vertaald in een versie op het Idylla™ platform; Partnership GeneproDx – RUO lancering van de ThyroidPrint © op Idylla™ in samenwerking met GeneproDx wordt verwacht in 2022 (zie ‘vooruitzichten’ hieronder); Partnership LifeArc – RUO lancering van de Idylla™™ ABC (Advanced Breast Cancer) Assay in samenwerking met LifeArc wordt verwacht in 2022 (zie ‘vooruitzichten’ hieronder).





: In 2021 maakte Biocartis vooruitgang zowel in zijn testmenu als partnerships: Infectieziekten : In 2021 versterkte Biocartis verder zijn infectieziektenmenu:



Lancering Idylla™ SARS-CoV2/Flu/RSV Panel – In september 2021 kondigde Biocartis de lancering aan van zijn Idylla™ SARS-CoV2/Flu/RSV Panel (CE-IVD) waarmee in één enkele cartridge nucleïnezuren van SARS-CoV-2, griep A/B en RSV kunnen worden opgespoord, met resultaten in ongeveer 90 minuten; 510(k) clearance voor SeptiCyte ® RAPID – In november 2021 kondigde Biocartis aan dat de US FDA 510(k) clearance verleende voor de SeptiCyte ® RAPID (CE-IVD, US FDA 510(k)) die draait op het Idylla™ platform 13 en werd ontwikkeld in het kader van het partnerschap met Immunexpress. De SeptiCyte ® RAPID is een volledig geautomatiseerde, snelle gastheer-respons test 14 die sepsis onderscheidt van infectie-negatieve systemische ontsteking bij patiënten die verdacht worden van sepsis, en die bruikbare resultaten oplevert in ongeveer 1 uur, zodat artsen beslissingen over het beheer van patiënten kunnen optimaliseren. In 2022 zal SeptiCyte ® RAPID PLUS, een test gebaseerd op SeptiCyte ® RAPID die ook een onderscheid kan maken tussen bacteriële en virale infecties, naar verwachting worden gelanceerd als een CE-IVD (zie 'vooruitzichten' hieronder).





: In 2021 versterkte Biocartis verder zijn infectieziektenmenu:

Idylla™ performantie data : In de loop van 2021 werden 34 nieuwe Idylla™ papers gepubliceerd, wat het totaal aantal gepubliceerde Idylla™ papers eind 2021 op 123 bracht. De uitmuntendheid van Idylla™ samen met de prestaties van Idylla™'s EGFR 15 testing oplossingen werden benadrukt via verschillende studies en abstracts:



In februari 2021 kondigde Biocartis de publicatie aan van twee studies 16 door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (‘MSKCC’, New York, US) over het gebruik van Biocartis’ Idylla™ EGFR Mutation Assay (RUO) als een snelle eerstelijns testmethode voordat Next Generation Sequencing (NGS) wordt gebruikt. In beide studies werd geconcludeerd dat Idylla™ EGFR testing een snelle beoordeling van de meest voorkomende EGFR-mutaties mogelijk maakt met een geringe staalinvoer, zelfs op verschillende soorten stalen, zonder de daaropvolgende uitgebreidere NGS testing in gevaar te brengen 17 ; In november 2021 kondigde Biocartis de publicatie aan van een studie 18 waarin werd geconcludeerd dat het Idylla™ platform bijdraagt tot het verbeteren van beslissingen inzake het beheer van patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) dankzij de snellere screening van EGFR-mutaties.





: In de loop van 2021 werden 34 nieuwe Idylla™ papers gepubliceerd, wat het totaal aantal gepubliceerde Idylla™ papers eind 2021 op 123 bracht. De uitmuntendheid van Idylla™ samen met de prestaties van Idylla™'s EGFR testing oplossingen werden benadrukt via verschillende studies en abstracts:

ORGANISATORISCHE EN OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Brandincident – In de nacht van 30 juli 2021 brak er brand uit in één van de opslagfaciliteiten in Mechelen (België), waardoor afgewerkte producten en grondstoffen verloren gingen en de ML2-productielijn met hoge verwerkingscapaciteit tijdelijk niet beschikbaar was. De productie van cartridges op de ML2-lijn werd gedurende bijna twee maanden opgeschort en de tijd die nodig was om de beschikbare voorraden grondstoffen aan te vullen, veroorzaakte een achterstand bij de bestellingen voor een aantal Idylla™ tests in de tweede helft van het jaar.

Cartridgeproductie – Transfer van de Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD) naar de ML2 lijn werd voltooid tijdens de eerste helft van 2021, en zo werd ook de overdracht van Biocartis' belangrijkste oncologietests naar de volledig geautomatiseerde ML2-lijn afgerond. Dit is een belangrijke drijfveer voor kostenoptimalisaties binnen de cartridge productieactiviteiten van de Vennootschap, hetgeen werd aangetoond door een brutomarge van 33% op tests geproduceerd op de ML2 lijn, ondanks lager dan verwachte productievolumes op deze lijn gedurende 2021. De Idylla™ SARS-CoV-2 Test en het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel worden overgebracht naar de ML2 lijn in de eerste helft van 2022 en dit zal naar verwachting verder bijdragen tot het absorberen van de vaste productiekosten in afwachting van de volledige capaciteitsbenutting van de ML2 lijn die tot 1 miljoen tests per jaar kan produceren.

Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen – Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 14 mei 2021 keurden de aandeelhouders van de Vennootschap alle punten op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering goed, met inbegrip van de goedkeuring van het remuneratiebeleid- en verslag, de herbenoeming van Herman Verrelst, Chief Executive Officer van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar, en de herbenoeming van Christian Reinaudo als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Aangezien er geen beraadslaging en stemming heeft plaatsgevonden over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering omdat het aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet was bereikt, heeft Biocartis een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agendapunten, waarvoor geen aanwezigheidsquorum gold. Tijdens deze buitengewone aandeelhoudersvergadering, gehouden op 4 juni 2021, hebben de aandeelhouders van de Vennootschap alle agendapunten goedgekeurd, met inbegrip van de verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met maximaal 75% van het op dat moment geldende bedrag van het kapitaal, gedurende een periode van vijf jaar.





FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN

Inkomsten uit productverkopen – De totale productverkopen stegen tot EUR 40,5 miljoen in 2021, een stijging met 27% ten opzichte van de EUR 31,9 miljoen in 2020. Inkomsten uit cartridgeverkopen bedroegen EUR 31,6 miljoen en groeiden 27% jaar-op-jaar. Het totale cartridgevolume van 326k cartridges (+34%) omvatte 323k commerciële cartridges (+40%) en 4k R&D cartridges (-69%). Zoals verwacht werd de commerciële ASP van EUR 105 in oncologie afgezwakt door de lagere prijszetting van de Idylla™ SARS-CoV-2 Test, wat resulteerde in een globale commerciële ASP van EUR 96 tegenover EUR 102 in 2020. De inkomsten uit de verkoop van de Idylla™ SARS-CoV-2 producten vertegenwoordigden 14% van de totale inkomsten. De 331 netto nieuwe installaties van het Idylla™ platform was relatief consistent met 2020 (335), maar de inkomsten stegen met 25% tot EUR 8,9 miljoen. De stijging was vooral te danken aan een hogere ASP, terwijl het aandeel van de directe verkopen in het totaal van de plaatsingen met 51% vergelijkbaar bleef (2020: 49,5%).

Totale bedrijfsinkomsten – Totale bedrijfsinkomsten bedroegen EUR 54,9 miljoen in 2021 in vergelijking met EUR 55,6 miljoen in 2020. Naast de subsidie-inkomsten van EUR 2,0 miljoen omvatten de overige inkomsten de verzekeringsclaim van EUR 4,6 miljoen voor schade veroorzaakt door de brand, met inbegrip van de impact van de gederfde inkomsten. 2020 omvatte een eenmalige schikkingsbetaling van EUR 10,3 miljoen (USD 12,0 miljoen) ontvangen in verband met de beëindiging van de samenwerking met Genomic Health, Inc. voor de ontwikkeling van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test op Idylla™. De aanhoudende groei van de installed base leidde tot een stijging van de inkomsten uit systeemonderhoud met 39% (2021: EUR 1,7 miljoen; 2020: EUR 1,2 miljoen). De inkomsten uit samenwerkingen daalden van EUR 10,0 miljoen in 2020 tot EUR 6,1 miljoen in 2021 door het ontbreken van licentievergoedingen (2020: EUR 1,8 miljoen) en door de lagere R&D-diensten die aan partners werden geleverd. Ondanks een groeiend aantal samenwerkingen is de erkenning van inkomsten sterk afhankelijk van en variërend met het specifieke stadium van de verschillende ontwikkelingsprojecten.

Kostprijs van verkochte goederen – De kostprijs van verkochte goederen steeg tot EUR 33,9 miljoen, 29% hoger dan in 2020, gedreven door 40% hogere commerciële cartridgevolumes. Ondanks de hogere cartridgevolumes bedroeg de brutomarge op productverkoop 16% in 2021, vergeleken met 18% in 2020. De bezetting van de geautomatiseerde hoogcapaciteits-productielijn ML2 was aanzienlijk lager dan gepland, als rechtstreeks gevolg van de brand en de beperkte aanvoer van bepaalde reagentia. Tijdens de gedwongen productiestop van twee maanden van de ML2-lijn werd de productie van bepaalde tests overgebracht naar de ML1-lijn om de bevoorrading van de klanten zoveel mogelijk te vrijwaren. De productiecapaciteit op de ML1-lijn is echter aanzienlijk lager en de productiekosten aanzienlijk hoger dan op de ML2-lijn. Echter, zelfs met lage productievolumes op de ML2-lijn gedurende 2021 bereikte de brutomarge op tests geproduceerd op de ML2-lijn reeds 33%, wat duidelijk aantoont dat de Vennootschap in staat is om te schalen met ongehinderde en toenemende productie op de ML2-lijn. Daarnaast daalde de brutomarge ook lichtjes omwille van de lagere prijszetting van de Idylla™ SARS-CoV-2 testproducten in 2021. Beide tests worden in de eerste helft van 2022 overgebracht naar de ML2-lijn en zullen een bijdrage leveren aan de absorptie van de vaste productiekosten in afwachting van de volledige capaciteitsbenutting van de ML2-lijn die jaarlijks tot 1 miljoen tests kan produceren.





OPEX – De totale bedrijfskosten (exclusief kosten van verkoop) bedroegen EUR 83,6 miljoen, inclusief een afschrijving van EUR 3,2 miljoen op grondstoffen en cartridges die bij de brand verloren zijn gegaan. Zonder de impact van de brand stegen de bedrijfskosten met EUR 4,2 miljoen of 6% ten opzichte van EUR 76,1 miljoen in 2020. Zoals begin 2021 aangekondigd heeft de Vennootschap uitzonderlijke investeringen in menu-expansie en diversificatie toegestaan. De pandemie en de prioriteit die in 2020 werd gegeven aan de ontwikkeling van de Idylla™ SARS-CoV-2 Test leidden er ook toe dat bepaalde projecten vertraging opliepen en werden overgedragen naar 2021.





Operationele kasstroom – Lagere totale bedrijfsopbrengsten, hogere bedrijfskosten en de uitstaande inning van het grootste deel van de brandverzekeringsclaim zorgden ervoor dat de totale kasstroom gebruikt voor bedrijfs- en investeringsactiviteiten toenam van EUR 43,3 miljoen in 2020 tot EUR 69,5 miljoen in 2021.

Kaspositie - Biocartis’ kaspositie per 31 december 2021 bedroeg EUR 53.5 miljoen en omvatte EUR 6,0 miljoen opname op korte-termijn kredietfaciliteiten. Biocartis is van plan zijn cash burn in 2022 aanzienlijk te verminderen, en onderzoekt verschillende opties om zijn kaspositie in de loop van 2022 te versterken.

Additionele details – Zie kerncijfers 2021 hieronder voor meer details over de 2021 financiële cijfers.



GEBEURTENISSEN NA DE RAPPORTERINGSPERIODE

Realisatie belangrijkste 2021 objectieven – Op 10 januari 2022 kondigde Biocartis aan dat het zijn belangrijkste bedrijfsdoelstellingen voor 2021 had gerealiseerd.

Grote UK studie EGFR testing – Op 25 januari 2022 kondigde Biocartis de publicatie aan van een grote nieuwe studie 19 die het verschil in doorlooptijd tussen in-house geautomatiseerde snelle PCR 20 -gebaseerde EGFR-analyse en Next Generation Sequencing (NGS) door een extern laboratorium vergelijkt, met de nadruk op de gezondheidsresultaten voor de patiënt. De studie concludeerde dat een duale PCR en NGS testing strategie voor stadium IV niet-squameuze, niet-kleincellige longkanker patiënten het potentieel heeft om de zorg en de overlevingsresultaten te verbeteren door toegang te bieden tot de juiste test op het juiste moment.

die het verschil in doorlooptijd tussen in-house geautomatiseerde snelle PCR -gebaseerde EGFR-analyse en Next Generation Sequencing (NGS) door een extern laboratorium vergelijkt, met de nadruk op de gezondheidsresultaten voor de patiënt. De studie concludeerde dat een duale PCR en NGS testing strategie voor stadium IV niet-squameuze, niet-kleincellige longkanker patiënten het potentieel heeft om de zorg en de overlevingsresultaten te verbeteren door toegang te bieden tot de juiste test op het juiste moment. Partnership met Ophiomics – Op 8 februari 2022 kondigde Biocartis aan een overeenkomst ondertekend te hebben met Ophiomics, een in Lissabon (Portugal) gevestigd biotechbedrijf dat een portfolio van precisiegeneeskunde-middelen ontwikkelt gericht op leverkanker. De samenwerking zal in eerste instantie gericht zijn op de commercialisering van HepatoPredict™, een prognostische genexpressietest om te helpen bepalen welke patiënten baat zullen hebben bij een curatieve ingreep, met name levertransplantatie. HepatoPredict™ zal door Biocartis in Europa worden verdeeld als een manuele kit die vooral bestemd is voor gecentraliseerde expertlaboratoria, en de test kan later worden vertaald in een versie op het Idylla™ platform.





VOORUITZICHTEN

Commercieel cartridgevolume, Idylla™ installed base en kaspositie vooruitzichten: zie hierboven.

Idylla™ test menu vooruitzichten: In 2022 verwacht Biocartis de volgende tests te lanceren en de volgende regulatoire mijlpalen te behalen: ONCOLOGIEMENU: Afhankelijk van verdere feedback voortkomend uit US FDA interactie, US FDA 510(k) clearance van de Idylla™ MSI Test CE-IVD lancering van de Idylla™ GeneFusion Assay RUO lancering van de Idylla™ ABC (Advanced Breast Cancer) Assay in samenwerking met LifeArc CE-IVD lancering van de manuele kit van de Merlin Assay in samenwerking met SkylineDx voor commercialisatie in Europe door Biocartis RUO lancering van de ThyroidPrint © op Idylla™ in samenwerking met GeneproDx INFECTIEZIEKTEN PARTNER MENU: CE-IVD lancering van de SeptiCyte ® RAPID PLUS, een test gebaseerd op SeptiCyte ® RAPID die ook onderscheid kan maken tussen bacteriële en virale infecties



Kerncijfers 2021

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kerncijfers en een uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten voor 2021. Een geconsolideerde resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen van Biocartis Group NV is opgenomen in de paragraaf 'Financiële informatie' aan het einde van dit persbericht.

Kerncijfers (EUR 1.000) 2021 2020 % Verandering Totale bedrijfsinkomsten 54.898 55.559 -1% Kostprijs van verkopen -33.922 -26.284 29% Kosten voor onderzoek & ontwikkeling (O&O) -48.054 -45.783 5% Sales & marketingkosten -16.763 -15.736 7% Algemene & administratieve kosten -15.560 -14.618 6% Andere kosten -3.244 - Bedrijfskosten -117.543 102.421 15% Bedrijfsresultaat -62.645 -46.862 34% Netto financieel resultaat -8.411 -15.768 -47% Aandeel in het resultaat van geassocieerde



ondernemingen -659 -532 24% Inkomstenbelasting 243 228 7% Netto resultaat -71.472 -62.934 14% Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -65.716 -39.267 64% Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.748 -4.007 22% Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.204 -11.523 -90% Netto kasstroom -70.668 -54.797 29% Geldmiddelen en kasequivalenten1 53.522 123.668 -57% Financiële schulden 154.162 150.558 2%

1 Inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties onderhevige geldmiddelen (als garantie voor KBC Lease financiering)

Bedrijfsinkomsten (EUR 1.000) 2021 2020 % Verandering Inkomsten uit samenwerkingen 6.053 9.989 -39% Idylla™ systeem verkopen 8.868 7.085 25% Idylla™ cartridge verkopen 31.618 24.808 27% Inkomsten uit productverkopen 40.486 31.893 27% Inkomsten uit diensten 1.730 1.246 39% Totale inkomsten 48.269 43.128 12% Subsidies en andere inkomsten 6.629 12.431 -47% Totale bedrijfsinkomsten 54.898 55.559 -1%





Inkomsten uit productverkopen (EUR 1.000) 2021 2020 % Verandering Commerciële inkomsten 40.351 30.709 31% Inkomsten uit Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) 135 1.184 -89% Totale inkomsten uit productverkopen 40.486 31.893 27%

Winst- en verliesrekening

De totale bedrijfsopbrengsten daalden met EUR 0,7 miljoen tot EUR 54,9 miljoen in 2021. De inkomsten uit samenwerking bedroegen EUR 6,0 miljoen, een daling van 39% ten opzichte van 2020. De licentievergoedingen bedroegen EUR 0,2 miljoen in vergelijking met EUR 1,8 miljoen in 2020, terwijl de inkomsten uit O&O-diensten met EUR 2,3 miljoen daalden van EUR 8,2 miljoen in 2020 tot EUR 5,9 miljoen in 2021.

De inkomsten uit productverkoop stegen met EUR 8,6 miljoen of 27% van EUR 31,9 miljoen in 2020 tot EUR 40,5 miljoen in 2021. Zowel de verkoop van Idylla™ cartridges als de inkomsten uit Idylla™ systemen stegen tot respectievelijk EUR 31,6 miljoen en EUR 8,9 miljoen (2020: EUR 24,8 miljoen en EUR 7,1 miljoen). De verkoop van Idylla™ cartridges omvatte inkomsten uit de verkoop van 323k commerciële cartridges en van 4k R&D-cartridges. De inkomsten uit diensten bedroegen EUR 1,7 miljoen in 2021 tegenover EUR 1,2 miljoen in 2020, een stijging van 39% in lijn met de groeiende installed base van Idylla™ systemen.

Subsidie-inkomsten stegen tot EUR 2,0 miljoen in 2021, een stijging van EUR 0,9 miljoen ten opzichte van EUR 1,2 miljoen in 2020, en hadden betrekking op de erkenning van toegekende subsidies met betrekking tot de oprichting van een tweede cartridgeproductielijn, op de ontwikkeling van de Idylla™ SARS-CoV-2 Test en de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO), alsook op de zeer innovatieve technologie die zal worden ingezet op het Idylla™ platform met als doel de off-line personalisatie van de Idylla™ cartridge mogelijk te maken. De overige inkomsten omvatten een verzekeringsclaim van EUR 4,6 miljoen voor schade veroorzaakt door de brand op 30 juli 2021. In 2020 omvatten de overige inkomsten een schikkingsvergoeding van EUR 10,3 miljoen betaald door Genomic Health (Exact Sciences) als gevolg van de beëindiging van de ontwikkeling van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test op Idylla™, en de opbrengst van een lening van 1,0 miljoen USD ontvangen in het kader van het US Paycheck Protection Program ('PPP'), die volledig werd kwijtgescholden.

De totale bedrijfskosten bedroegen EUR 117,5 miljoen in 2021, tegenover EUR 102,4 miljoen in 2020. Binnen de bedrijfskosten stegen de kosten van verkochte goederen met EUR 7,6 miljoen van EUR 26,3 miljoen in 2020 tot EUR 33,9 miljoen in 2021, omdat de commerciële cartridgevolumes met 40% stegen. De resulterende brutomarge op de productverkoop bedroeg 16% in vergelijking met 18% in 2020. De daling van de brutomarge was het gevolg van een lagere ASP op de Idylla™ SARS-CoV-2 Test in vergelijking met 2020. De prijzen voor COVID-19 tests daalden zoals verwacht omdat de testcapaciteit werd uitgebreid. De lager dan geplande bezetting van de hoogvolume geautomatiseerde productielijn ML2 zorgde er ook voor dat de brutomarge op cartridges lager uitviel dan verwacht. De productie op de ML2-lijn werd beperkt door het tekort aan reagentia tijdens de eerste helft van het jaar en door de gedwongen productiestop van 2 maanden na de brand op 30 juli 2021. De productie van bepaalde tests werd overgebracht naar de ML1-lijn om de bevoorrading van de klanten zoveel mogelijk te vrijwaren, maar de productiecapaciteit op de ML1-lijn is aanzienlijk lager en de productiekosten aanzienlijk hoger dan op de ML2-lijn.

De totale bedrijfskosten, exclusief de kosten van verkochte goederen, stegen met EUR 7,5 miljoen van EUR 76,1 miljoen in 2020 tot EUR 83,6 miljoen in 2021 (inclusief EUR 3,2 miljoen afwaardering van de voorraad van de brand). De O&O-uitgaven bedroegen EUR 48,1 miljoen, een stijging met EUR 2,3 miljoen ten opzichte van 2020. In 2020 werden verschillende projecten uitgesteld en doorgeschoven naar 2021. Bovendien investeerde de Vennootschap in verdere menu-expansie en diversificatie. Deze investeringen omvatten de voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van conformiteit van onze CE-IVD tests onder de ‘In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation’ (EU) 2017/746 (IVDR) die een nieuw regelgevend kader vaststelt voor in vitro diagnostische medische hulpmiddelen. Naast de lopende projecten om het kernmenu van oncologietests op Idylla™ uit te breiden en de functionaliteit van het Idylla™ platform te upgraden, ontwikkelde en lanceerde de Vennootschap ook haar Idylla™ SARS-CoV2/Flu/RSV Panel (CE-IVD) dat in één enkele cartridge SARS-CoV-2, griep A/B en RSV-nucleïnezuren detecteert. Tenslotte omvatte O&O de voortdurende investeringen in de overdracht van tests van de ML1-lijn naar de ML2-lijn, alsook projecten voor voortdurende verbetering met het oog op de optimalisering van de productie-output. Sales & marketing en Algemene & administratieve kosten stegen met respectievelijk EUR 1,0 miljoen en EUR 0,9 miljoen ten gevolge van inflatie, de herstructurering van het commerciële team in de VS en hogere faciliteitskosten. De overige kosten van EUR 3,2 miljoen hadden volledig te maken met de afschrijving van materialen en afgewerkte producten die tijdens de brand verloren gingen.

Het operationeel verlies voor 2021 bedroeg EUR 62,6 miljoen in vergelijking met EUR 46,9 miljoen in 2020. Exclusief de impact van de schikkingsvergoeding van EUR 10,3 miljoen betaald door Exact Sciences in 2020, was de stijging van EUR 5,5 miljoen het gevolg van hogere en uitzonderlijke investeringen in diverse ontwikkelingsprojecten en de opbouw van de commerciële en organisatorische infrastructuur.

De netto financiële kosten in 2021 bedroegen EUR 8,4 miljoen, waarvan EUR 8,3 miljoen betrekking had op het uitstaande saldo van EUR 135 miljoen op de converteerbare obligatie. In 2020 bedroegen de netto financiële kosten EUR 15,8 miljoen, waarvan EUR 9,0 miljoen interesten en schuldherschikkingskosten en een contante betaling van EUR 4,3 miljoen in verband met de gestimuleerde uitoefening van conversierechten met betrekking tot EUR 15 miljoen totale hoofdsom van de converteerbare obligaties.

Balans

Op 31 december 2021 bedroegen de totale activa EUR 142,5 miljoen, tegen EUR 210,5 miljoen eind 2020. De vaste activa bedroegen EUR 47,4 miljoen, vergeleken met EUR 50,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de nettovermindering van immateriële activa en materiële vaste activa (EUR 3,5 miljoen) en een bijzondere waardevermindering van EUR 1,4 miljoen, gecompenseerd door een investering in een converteerbare obligatie uitgegeven door GeneproDx in plaats van betaling voor de vergoeding voor toegang tot technologie verschuldigd onder de samenwerkingsovereenkomst. Financiële activa ten bedrage van EUR 2,3 miljoen (2020: EUR 2,9 miljoen) omvatten de investering in de Chinese joint venture Wondfo-Cartis, die werd aangepast met EUR 0,7 miljoen voor ons aandeel in het verlies van het jaar.

Eind 2021 bedroegen de vlottende activa EUR 95,1 miljoen, een daling met EUR 64,9 miljoen ten opzichte van de EUR 160,0 miljoen in 2020, voornamelijk als gevolg van de daling van de geldmiddelen en kasequivalenten met EUR 70,1 miljoen. De handelsvorderingen stegen met EUR 2,7 miljoen, een stijging van 20% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van de stijging van de productinkomsten met 27% ten opzichte van 2020. De voorraden stegen slechts met EUR 0,4 miljoen. De voorraadniveaus van afgewerkte cartridges en grondstoffen daalden als gevolg van de brand en de ontoereikende aanlevering van reagentia om alle openstaande klantenorders te leveren. Anderzijds nam de voorraad Idylla™ instrumenten toe in afwachting van de beschikbaarheid van voldoende cartridges om nieuwe klanten aan te trekken. Overige vorderingen stegen met EUR 2,7 miljoen van EUR 4,0 miljoen in 2020 tot EUR 6,6 miljoen in 2021 en omvatten EUR 3,8 miljoen aan niet-geïnde verzekeringsclaims voor brandschade. Andere vlottende activa daalden met EUR 0,4 miljoen.

Op 31 december 2021 bedroeg de totale financiële schuld EUR 154,2 miljoen, tegenover EUR 150,6 miljoen eind 2020. De stijging is het gevolg van de opwaardering van de converteerbare obligatie met EUR 2,9 miljoen en een opname van EUR 6,0 miljoen op de werkkapitaalfaciliteiten, gecompenseerd door de geplande terugbetaling van leasingverplichtingen ten bedrage van EUR 5,2 miljoen.

Handelsschulden daalden met EUR 2,3 miljoen tot EUR 11,6 miljoen in 2021. Andere kortlopende verplichtingen stegen met EUR 0,9 miljoen tot EUR 8,4 miljoen, gedeeltelijk in verband met te betalen BTW als gevolg van Brexit en toegenomen voorzieningen in verband met salarissen, aangezien het aantal werknemers (VTE of Voltijde Equivalenten) toenam van 366 in 2020 tot 407 in 2021.

Kasstroomoverzicht

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg in 2021 met EUR 26,4 miljoen tot EUR 65,7 miljoen vergeleken met EUR 39,3 miljoen in 2020. Afgezien van de inning van de schikkingsvergoeding van EUR 10,3 miljoen betaald door Exact Sciences, werd 2020 gekenmerkt door meer voorzichtige uitgaven als gevolg van de pandemie en verschillende projecten die werden doorgeschoven naar 2021, waardoor het operationele verlies met EUR 15,8 miljoen toenam tot EUR 62,6 miljoen in 2021. Investeringen in werkkapitaal bedroegen EUR 9,6 miljoen, een jaar-op-jaar stijging van EUR 13,0 mliljoen, in lijn met de uitbreiding van onze commerciële activiteit en een aanzienlijk hoger bedrag aan handelsschulden op het einde van vorig jaar. Bovendien was er op 31 december 2021 nog EUR 3,8 miljoen aan verliezen ten gevolge van de brand niet geïnd bij de verzekeringsmaatschappijen. De rentelasten waren EUR 0,9 miljoen lager dan in 2020 als gevolg van de daling van de converteerbare obligatie met EUR 15,0 miljoen in 2020.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg in 2021 EUR -3,7 miljoen, vergeleken met EUR -4,0 miljoen in 2020. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 3,7 miljoen in 2021, een stijging van EUR 0,7 miljoen ten opzichte van 2020 en inclusief de geactiveerde Idylla™ systemen en investeringen in laboratorium- en productieapparatuur.

De kasstroom uit financiering bedroeg EUR -1,2 miljoen als gevolg van de geplande terugbetaling van lease- en andere verplichtingen, gecompenseerd door de opname van EUR 6,0 miljoen op bestaande werkkapitaalfaciliteiten.

De totale kasstroom voor 2021 bedroeg EUR 70,7 miljoen, vergeleken met EUR -54,8 miljoen in 2020.

Financiële kalender 2022

31 maart 2022 Publicatie 2021 jaarverslag

Te bepalen Q1 2022 Business Update

13 mei 2022 Algemene aandeelhoudersvergadering Biocartis Group NV

1 september 2022 H1 2022 resultaten

Te bepalen Q3 2022 Business Update





Financiële informatie

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals goedgekeurd door de EU. De in dit persbericht opgenomen financiële informatie is een uittreksel van de volledige geconsolideerde IFRS-jaarrekening, die op 31 maart 2022 zal worden gepubliceerd. De financiële informatie in dit persbericht is niet gecontroleerd door de Commissaris.

Geconsolideerde resultatenrekening

Voor de jaren eindigend op 31 december In EUR 000 2021 2020 Opbrengsten Inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten 6.053 9.989 Omzet uit de verkoop van producten 40.486 31.893 Omzet uit de verkoop van onderhoudsdiensten 1.730 1.246 48.269 43.128 Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en andere opbrengsten 6.629 12.431 Totale bedrijfsopbrengsten 54.898 55.559 Bedrijfskosten Kostprijs van verkopen -33.922 -26.284 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling -48.054 -45.783 Sales en marketingkosten -16.763 -15.736 Algemene en administratieve kosten -15.560 -14.618 Andere kosten -3.244 -117.543 -102.421 Bedrijfsverlies van het boekjaar -62.645 -46.862 Financiële kosten -9.488 -14.569 Overige financiële resultaten 1.077 -1.199 Financieel resultaat, netto -8.411 -15.768 Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen -659 -532 Verlies van het boekjaar voor belastingen -71.715 -63.162 Inkomstenbelastingen 243 228 Verlies van het boekjaar na belastingen -71.472 -62.934 Toerekenbaar aan eigenaars van de Groep -71.472 -62.934 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen Winst per aandeel Gewoon en verwaterd verlies per aandeel -1,26 -1,11

Geconsolideerde balans

Per 31 december, In EUR 000 2021 2020 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 5.067 5.645 Materiële vaste activa 37.192 40.098 Financiële activa 1.140 0 Investeringen in joint ventures 2.344 2.893 Overige vorderingen op lange termijn 16 426 Uitgestelde belastingvorderingen 1.595 1.472 47.354 50.534 Vlottende activa Voorraden 16.106 15.712 Handelsvorderingen 16.206 13.488 Overige vorderingen 6.556 3.960 Overige vlottende activa 2.736 3.155 Geldmiddelen en kasequivalenten* 53.522 123.668 95.126 159.983 Totale activa 142.480 210.517 Eigen vermogen en schulden Kapitaal en reserves Geplaatst kapitaal -220.657 -220.657 Uitgiftepremie 711.874 711.874 Op aandelen gebaseerde

verloningsreserve 6.862 6.102 Overgedragen verlies -526.405 -455.343 Niet-gerealiseerde resultaten -5.571 -5.152 Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Groep -33.897 36.824 Schulden op lange termijn Voorzieningen 75 0 Leningen en leaseverplichtingen 14.133 18.625 Converteerbare schuld 128.151 125.260 Over te dragen opbrengsten 313 363 142.672 144.248 Schulden op korte termijn Leningen en leaseverplichtingen 11.878 6.673 Handelsschulden 11.560 13.907 Over te dragen opbrengsten 1.822 1.278 Overige schulden op korte termijn 8.445 7.587 33.705 29.445 Totaal eigen vermogen en schulden 142.480 268.323 * Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten per 31 december 2020 en 2021 EUR 1,2 miljoen in aan restricties onderhevige geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.



Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor de jaren eindigend op

31 december In EUR 000 2021 2020 Bedrijfsactiviteiten Verlies van het boekjaar -71.472 -62.934 Niet-kaskosten en operationele aanpassingen Afschrijvingen en waardeverminderingen 9.845 9.748 Bijzondere waardeverminderingen 1.362 1.698 Belastingen in winst en verlies -243 -228 Financieel resultaat, netto 8.411 15.768 Niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten/-verliezen 1.134 -1.030 Netto beweging in voorzieningen voor pensioenen 69 -323 Aandeel van netto winst van geassocieerden en een joint venture 659 532 Op aandelen gebaseerde betalingen 760 1.432 Overige -162 -80 Wijzigingen in werkkapitaal Netto beweging in voorraden -2.737 -4.042 Netto bewegingen in handelsvorderingen en overige vorderingen en overige vlottende activa -5.916 1.449 Netto beweging in handelsschulden & overige schulden op korte termijn 1,489 6.333 Netto beweging in over te dragen opbrengsten 494 -415 -59.285 -32.092 Betaalde interesten -6.429 -7.172 Betaalde belastingen -2 -3 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -65.716 -39.267 Investeringsactiviteiten Ontvangen interesten 7 13 Aankopen van materiële vaste activa -3.686 -3.005 Aankopen van immateriële vaste activa -69 -15 Verwerving van een joint venture 0 -1.000 Investering in converteerbare obligatielening Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.748 -4.007 Financieringsactiviteiten Opbrengsten uit leningen 6.000 0 Converteerbare obligatie – geïncentiveerde conversie 0 -4.306 Netto opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen, na aftrek van transactiekosten 0 0 Aflossing van leningen -7.089 -7.167 Bankkosten -115 -50 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.204 -11.523 Netto stijging/(daling) van geldmiddelen en kasequivalenten -70.668 -54.797 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 123.668 178.725 Impact van wisselkoersschommelingen op het saldo van de geldmiddelen in vreemde valuta 522 -260 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het boekjaar* 53.522 123.668

* Inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties onderhevige geldmiddelen gerelateerd aan KBC Lease financiering

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Toerekenbaar aan de eigenaars van de Groep In EUR 000 Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Op aandelen



gebaseerde



verloningsreserves Niet-gerealiseerde



resultaten Overgedragen verlies Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Groep Totaal eigen vermogen Balans per 1 januari 2020 -220.668 698.027 4.670 -5.291 -392.259 84.480 84.480 Verlies van het boekjaar -62.934 -62.934 -62.934 Herwaarderingswinsten en verliezen op toegezegde pensioenregelingen 139 139 139 Geconsolideerde wisselkoersverschillen -150 -150 -150 Totaal verlies van het boekjaar 139 -63.084 -62.945 -62.945 Op aandelen gebaseerde verloningskosten 1.432 1.432 1.432 Converteerbare obligatie - geïncentiveerde conversie 11 13.847 13.857 13.857 Overige 0 0 Balans per 31 december 2020 -220.657 711.875 6.102 -5.152 -455.343 36.824 36.824 Balans per 1 januari 2021 -220.657 711.875 6.102 -5.152 -455.343 36.824 36.824 Verlies van het boekjaar -71.472 -71.472 -71.472 Herwaarderingswinsten en verliezen op toegezegde pensioenregelingen -419 -419 -419 Geconsolideerde wisselkoersverschillen 410 410 410 Totaal resultaat van het boekjaar -419 -71.062 -71.481 -71.481 Op aandelen gebaseerde verloningskosten 760 Converteerbare obligatie – geïncentiveerde conversie 760 760 Overige Balans per 31 december 2021 -220.657 711.875 6.102 -5.571 -526.405 -33.897 -33.897

--- EINDE ---



