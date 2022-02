ForFarmers N.V.: Resultaten 2021 ForFarmers

English Dutch

24 februari 2022

Resultaten 2021 ForFarmers

Financiële kernpunten 20211:

Volume Total Feed2: -0,8% tot 9,7 miljoen ton; vrijwel stabiel in Nederland/België en Duitsland/Polen maar daling in het Verenigd Koninkrijk



Waarvan Volume Mengvoer: +0,2% tot 6,8 miljoen ton; stijging in Nederland/België (door acquisities) en in Duitsland/Polen maar daling in het Verenigd Koninkrijk

Omzet +13,5% tot €2.671 miljoen door acquisities en deels doorzetten van gestegen grondstofprijzen

Brutowinst: +0,7% tot €436,3 miljoen; door acquisities en verminderd door effect hoge grondstofprijzen en autonome volumedaling

Onderliggende EBITDA: -18,7% tot €78,2 miljoen; hogere energiekosten konden niet volledig worden doorberekend in de keten

Onderliggende netto winst 3 : -37,4% tot €29,0 miljoen





: -37,4% tot €29,0 miljoen Werkkapitaal €37,5 miljoen (2020: €33,4 miljoen)





Kasstroom uit operationele activiteiten: -44,2% tot €54,7 miljoen; gedreven door de lagere EBITDA en lichte toename werkkapitaal (vergeleken met een daling in 2020)

Dividendvoorstel: €0,29 per gewoon aandeel; €0,19 regulier dividend op basis van 60% distributie en €0,10 speciaal dividend) (2020: €0,29)



1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken;

2 Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap



Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: “Voor ons en onze klanten was 2021 een turbulent jaar, waarin onder meer stijgende inputkosten, dierziektes en de toenemende druk op de agrarische sector, ons parten hebben gespeeld. Ondanks dat velen van onze medewerkers besmet zijn geweest met Covid en we vele uitdagingen in de supply chain hadden, konden we onze klanten goed blijven beleveren. Onze resultaten werden beïnvloed door het feit dat de grondstofprijzen harder stegen dan de prijzen voor de producten van en aan onze klanten. In deze omstandigheden was het lastig naast de grondstofprijzen ook de significant gestegen energieprijzen door te berekenen in de keten. We hadden daarnaast in het eerste halfjaar ook een incident met ongunstig geprijsde verkoopcontracten in Duitsland, met druk op de marge als gevolg. Tegelijkertijd zagen we echter herstel van de resultaten in Polen en was er een solide bijdrage van zowel de acquisitie in de Nederlandse pluimveesector (De Hoop Mengvoeders) als de paardensector (Mühldorfer), beiden overgenomen in begin 2021. Door de overname van De Hoop is de groeiende pluimveesector nu de grootste sector in onze portfolio, vóór herkauwers en varkens. Als gevolg van de implementatie van onze efficiencyplannen is het aantal fte’s (autonoom) afgenomen, waardoor we voor lopen op het kostenbesparingsplan. Desondanks hebben we een fors lagere onderliggende EBITDA gerealiseerd.



We verwachten dat de grondstof- en energieprijzen hoog blijven, mede gezien de zorgwekkende politieke situatie rondom Rusland en Oekraïne. Daardoor blijft er naar verwachting in 2022 druk op de marge en de kosten bestaan en dus op de onderliggende EBITDA, die vooral in het eerste halfjaar een significante (j-o-j) daling zal vertonen.

Door ons te richten op optimale klantervaring, duurzaamheid en innovatie beogen we onze marktpositie te versterken. Tegelijkertijd maken we gebruik van onze schaalgrootte, werken we aan het realiseren van overnames en continueren we onze kostenoptimalisatieprogramma’s. Daarnaast zijn we in het licht van de veranderingen en uitdagingen in de agrarische sector een proces gestart om onze strategie te evalueren en waar nodig aan te scherpen. De uitkomst van deze evaluatie zal later in het jaar worden gepresenteerd. Onze medewerkers hebben zich wederom enorm ingezet en flexibiliteit en betrokkenheid getoond in 2021. Ik ben hen daarvoor bijzonder dankbaar. Zoals eerder aangekondigd treed ik na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april aanstaande terug. De zoektocht naar mijn opvolger is in volle gang. Ondertussen blijft ForFarmers zich in lijn met haar missie For the Future of Farming, vol inzetten voor een duurzame toekomst voor al haar stakeholders.”



Lees het volledige persbericht in bijgevoegde PDF.



Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.



Noot voor de redactie / Voor nadere informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

T: +31 6 10 94 91 61

E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa €2,7 miljard.

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V.

Postbus 91

7240 AB Lochem

T: +31 (0)573 28 88 00

F: +31 (0)573 28 88 99

info@forfarmers.eu

www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

