Bureau Veritas : Performance opérationnelle forte et performance financière excellente en 2021 ; Perspectives solides pour 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 24 février 2022

Performance opérationnelle forte et performance financière excellente en 2021 ;

Perspectives solides pour 2022

Chiffres clés1 2021

Chiffre d'affaires (CA) de 4 981,1 millions d’euros en 2021, en hausse de 9,4 % sur une base organique (dont 2,5 % au quatrième trimestre), et de 8,3 % en données publiées

Résultat opérationnel ajusté de 801,8 millions d’euros, en hausse de 30,4 % par rapport à 615,0 millions d’euros en 2020. La marge opérationnelle ajustée atteint 16,1 % (16,2 % sur une base organique), soit une progression de 273 points de base par rapport à l’exercice précédent

Résultat opérationnel de 718,8 millions d’euros, soit une hausse de 76,4 % par rapport à 407,4 millions d’euros en 2020

Résultat net part du Groupe de 420,9 millions d'euros, en progression de 235,9 % par rapport à 125,3 millions d’euros en 2020

Résultat net ajusté de 480,8 millions d’euros (1,07 euro par action) en hausse de 68,6 % par rapport à 285,2 millions d’euros en 2020

Flux de trésorerie disponible de 603,0 millions d’euros (12,1 % du CA du Groupe), du fait d’une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,3 % du CA du Groupe), et d’un besoin en fonds de roulement contenu (6,3 % du CA du Groupe)

Ratio dette nette ajustée / EBITDA à nouveau en repli à 1,1x au 31 décembre 2021 contre 1,8x lors de l’exercice précédent

Dividende proposé de 0,53 euro par action2, en hausse de 47,2 % par rapport à l'année précédente, payable en numéraire

Faits marquants 2021

Forte performance du portefeuille d’activités du Groupe avec une croissance organique du chiffre d’affaires dans les six activités. Hausse du chiffre d'affaires de 3,1 % sur une base organique par rapport à 2019

Accélération de la dynamique des solutions liées à la durabilité et à l’ESG sur l’ensemble du portefeuille

Renforcement significatif du bilan et réduction du ratio d’endettement du Groupe

Six acquisitions bolt-on dans des domaines stratégiques (infrastructures, énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et biens de consommation en Chine) pour un chiffre d’affaires total d’environ 48,0 millions d’euros. Cela inclut le rachat de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de construction pour les projets d'infrastructure de transport

Perspectives 2022

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité en raison du Covid-19, Bureau Veritas prévoit pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, commente :

« Tout au long de l’année 2021, Bureau Veritas a continué à faire preuve d’une grande agilité et d’une approche centrée sur ses clients, tout en poursuivant ses efforts d'innovation. Nous avons enregistré une forte croissance organique, une marge à un très bon niveau et un flux de trésorerie élevé, ce qui nous a permis d’atteindre le ratio d’endettement le plus bas depuis l’introduction en bourse du Groupe en 2007 et un bénéfice par action supérieur à 1 euro, à 1,07 euro.

Nous avons une feuille de route claire avec une Direction Stratégique bien définie pour 2025, ainsi que d’excellentes opportunités de croissance devant nous, notamment sur le plan des services liés à la Durabilité qui représentent déjà aujourd’hui plus de 50 % de nos ventes. Bureau Veritas bénéficie d'une position unique pour bâtir la confiance autour de sujets qui sont au cœur des préoccupations de nos clients et de celles de la société en général : la santé, la sécurité, la qualité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

La demande est clairement en hausse, comme en atteste l’intérêt suscité pour notre expertise mondiale et multi-sectorielle : chez BV, nous aidons les entreprises à mesurer et piloter leurs engagements ESG d'une manière plus transparente, crédible et documentée par rapport à une approche basée sur l’auto-déclaration.

Pour 2022, nous prévoyons une nouvelle année de croissance durable pour Bureau Veritas. Compte tenu de la position dominante du Groupe dans le monde et de ses solides fondamentaux, je suis très confiant quant à l’avenir de BV et à la capacité de ses 80 000 collaborateurs à relever de formidables nouveaux défis ».

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DE 2021

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 23 février 2022, a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 4 981,1 4 601,0 + 8,3 % + 9,5 % Résultat opérationnel ajusté (a) 801,8 615,0 + 30,4 % + 32,4 % Marge opérationnelle ajustée (a) 16,1 % 13,4 % + 273 pb + 280 pb Résultat opérationnel 718,8 407,4 + 76,4 % + 79,4 % Résultat net ajusté (a) 480,8 285,2 + 68,6 % + 72,0 % Résultat net part du Groupe 420,9 125,3 + 235,9 % + 243,4 % Bénéfice net ajusté par action (a) 1,07 0,64 + 67,2 % + 70,0 % Bénéfice par action 0,93 0,28 + 232,1 % + 240,8 % Flux net de trésorerie généré par l'activité 790,7 809,1 (2,3) % (1,8) % Flux de trésorerie disponible (a) 603,0 634,2 (4,9) % (4,4) % Dette financière nette ajustée (a) 1 051,4 1 329,1 (20,9) % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS en annexes 6 et 7 du présent communiqué de presse

FAITS MARQUANTS DE 2021

Forte croissance organique du chiffre d'affaires

En 2021, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 9,4 % sur une base organique, bénéficiant de l'amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport à 2020. Au quatrième trimestre, la croissance organique a été limitée à 2,5 %, impactée par la cyber-attaque survenue en novembre 2021. Sans cela, la croissance aurait atteint 4,5 % au dernier trimestre et 9,9 % pour l'ensemble de l'exercice 2021.

Cette évolution se traduit comme suit par activité :

Plus de la moitié du portefeuille (y compris Biens de consommation, Certification et Bâtiment & Infrastructures) s'est fortement redressée, avec une croissance organique moyenne de 13,3 %. L’activité Biens de consommation a été la plus performante, en hausse de 15,7 % sur l'exercice (dont 9,5 % de croissance au dernier trimestre), grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de produits et à des bases de comparaison favorables. L’activité Certification (en hausse de 15,4 %) a bénéficié du rattrapage des audits, de l'effet de recertification de certains schémas et de la forte dynamique des services de certification en matière de responsabilité d'entreprise et de développement durable. L’activité Bâtiment & Infrastructures a surpassé la moyenne du Groupe avec une augmentation de 11,8 % en 2021, car elle a bénéficié d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe) ;

un cinquième du portefeuille (l’activité Industrie) a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 7,5 % sur une base organique au cours de l’exercice, grâce à une forte activité commerciale, en particulier dans le segment Power & Utilities, y compris les énergies renouvelables ;

moins d’un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières et Marine & Offshore) a connu une croissance de 4,6 % en moyenne sur une base organique. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a été soutenue par des conditions de marché très favorables dans le segment Métaux & Minéraux (en hausse de 15,8 % sur une base organique), ainsi que par les Services aux gouvernements (en hausse de 7,5 %). Néanmoins, le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques a continué à souffrir de la baisse de la demande. Le segment Marine & Offshore a été principalement alimenté par les niveaux d'activité élevés dans le sous-segment Navires en service (Core).

Une approche bolt-on sélective et disciplinée en matière de fusions et acquisitions (M&A) en 2021

Au cours de l’exercice 2021, Bureau Veritas a réalisé six transactions de fusions-acquisitions (M&A) sur les axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ 48,0 millions d’euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 1,0 % du chiffre d'affaires 2021 du Groupe). Au quatrième trimestre 2021, Bureau Veritas a poursuivi son activité M&A de façon sélective et disciplinée.

PreScience, sur le marché des infrastructures de transports aux États-Unis

Le 29 décembre 2021, Bureau Veritas a acquis PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, et hautement reconnu pour son expertise dans les autoroutes, les ponts et le transport ferroviaire.

Créée en 2013, PreScience suit tout le cycle de vie des projets de construction, du développement de la conception jusqu’à la clôture du projet. Avec un chiffre d’affaires attendu d’environ 25 millions de dollar américain, PreScience est l'une des principales sociétés californiennes de gestion de projet et de gestion de la construction, ainsi que d'ingénierie et d'inspection dans ce secteur.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS DATE DOMAINE D’EXPERTISE Bâtiment & Infrastructures PreScience env. 21 m€ États-Unis Déc. 2021 Services de gestion de projet et de gestion de la construction, pour le domaine des Infrastructures de Transport Cybersécurité Secura B.V. env. 10 m€ Pays-Bas Jan. 2021 Services de test, d’audit, de formation et de certification de sécurité couvrant les personnes, l’organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications et données) Biens de consommation Zhejiang Jianchuang Testing Technology Services Company Limited env. 1,5 m€ Chine Fév. 20213 Tests de produits textiles qui se concentrent sur les marques nationales et les e-shops en Chine AET France 2 m€ France Sep.

20214 Tests en laboratoire, développement de produits et tests liés à leur durabilité pour le marché des Biens de consommation Énergies renouvelables Bradley Construction Management 11 m€ États-Unis Mar.

2021 Services de gestion de la construction pour le secteur des énergies renouvelables Certification liée au développement durable HDAA Australia env. 3 m€ Australie Avr.

2021 Expertise en audit et évaluation axée sur le secteur de la santé et des services à la personne

Le pipeline d’opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d’acquisitions bolt--on sélective, dans des domaines d’activité stratégiques (notamment dans le Bâtiment & Infrastructures, les Énergies Renouvelables, les Biens de consommation, les Technologies, et la Cybersécurité).

Détection d’une cyber-attaque

Le 22 novembre 2021, Bureau Veritas a annoncé que son système de cybersécurité avait détecté une cyber-attaque le samedi 20 novembre 2021.

En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du Groupe ont été immédiatement activées. De manière préventive, la décision avait été prise de mettre temporairement ses serveurs et ses données offline, afin de protéger ses clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives étaient en cours. Ces opérations ont généré une indisponibilité ou un ralentissement partiels des services et des interfaces clients.

Le 2 décembre 2021, Bureau Veritas a annoncé que, grâce aux mesures de prévention et d’urgence prises au travers de ses systèmes de cybersécurité, toutes les activités du Groupe ont pu continuer à fonctionner. En date du 2 décembre, plus de 80 % des opérations de Bureau Veritas fonctionnaient à un niveau normal, tandis que certaines zones géographiques du Groupe continuaient à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus ralenti.

Les équipes de Bureau Veritas, accompagnées d’experts IT de premier rang, ont été pleinement mobilisées et ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité des opérations et minimiser l’impact sur les clients, les employés et les partenaires du Groupe. Le Groupe a également saisi les autorités compétentes et déclenché ses polices d’assurance cybersécurité.

Le Groupe considère que toutes ses opérations fonctionnent à un niveau normal depuis le début de l'année 2022. Néanmoins, il reste des coûts de réponse à l'incident début 2022.

Globalement, le Groupe estime que l'impact de la cyber-attaque (entièrement comptabilisé au quatrième trimestre 2021) sera d'environ 25 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du Groupe (environ 50 points de base d'impact sur la croissance organique du Groupe en année pleine).

BUREAU VERITAS S’ENGAGE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Indexation des conditions financières du crédit syndiqué sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Le 24 février 2021, Bureau Veritas a annoncé la signature d’un avenant de son crédit syndiqué d’un montant de 600 millions d’euros signé en 2018, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La performance sociale et environnementale de Bureau Veritas sera désormais prise en compte dans le calcul du coût de financement de son crédit syndiqué. Celle-ci sera mesurée à la lumière des objectifs ESG quantitatifs que le Groupe s’est fixés à horizon 2025.

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants : le taux total d’accidents5 (TAR) ; le taux de féminisation à des postes de direction6 ainsi que les émissions7 de CO 2 par employé (en tonnes par an).

Lancement d’une solution ESG : avec Clarity, Bureau Veritas permet aux entreprises d’apporter transparence et crédibilité à leurs engagements ESG

Le 8 décembre 2021, Bureau Veritas a annoncé le lancement de Clarity, une suite de solutions qui aide les entreprises à gérer leur feuille de route ESG et à suivre les progrès de leurs stratégies de durabilité. Avec Clarity, Bureau Veritas accompagne ses clients sur de nombreux sujets, allant du Social, de la Santé et de la Sécurité, de l'Environnement, de la Biodiversité, du Changement climatique, de l'Éthique des affaires et de l'Approvisionnement responsable, au Bien-être animal, à l'Efficacité énergétique ou encore à la Gestion des déchets.

Bureau Veritas a développé Clarity, qui fait partie de la Ligne Verte BV de services et solutions, pour aider les décideurs de toutes les organisations à rendre leurs engagements ESG crédibles. S’appuyant sur la présence mondiale de BV (plus de 140 pays) et sur près de 200 ans d'expertise en tant que société de TIC indépendante, cette solution intégrée offre :

Précision : grâce aux modules d'évaluation de Clarity, spécifiques à chaque industrie, les entreprises peuvent mesurer sur le terrain l’efficacité de la mise en œuvre de leur feuille de route en matière de durabilité ;

Fiabilité : les entreprises peuvent rendre leurs communications sur la durabilité plus crédibles. Avec BV, elles peuvent s’appuyer sur un partenaire de confiance, reconnu mondialement pour son indépendance et son impartialité ;

Efficacité : les entreprises peuvent piloter efficacement leurs stratégies de durabilité via un tableau de bord digital où toutes les observations terrain sont agrégées et triées pour faciliter la priorisation des actions ;

Simplicité : les entreprises peuvent utiliser les grilles d'évaluation standards élaborées par BV pour une mise en œuvre rapide ou opter pour de la personnalisation afin d’intégrer leurs besoins spécifiques.

Clarity aide les organisations à mettre en action leurs stratégies de durabilité. En évaluant le niveau de maturité le long de la chaîne de valeur, Clarity permet d’identifier clairement là où il est nécessaire de focaliser les efforts et mobiliser les ressources.

Responsabilité sociétale de l’entreprise : indicateurs clés et performance





ODD des

Nations Unies Exercice 2021 Exercice 2020 Exercice 2019 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 8 N° 3 0,27 0,26 0,38 0,26 Taux de féminisation des postes de direction 9 N° 5 26,5 % 27,5 % 24,4 % 35 % Nombre d’heures de formation par employé (par an) N° 8 29,9 23,9 19,0 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an) 10 N° 13 2,49 2,44 2,85 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique 11 N° 16 95,8 % 98,5 % 97,1 % 99 %

L’engagement RSE de Bureau Veritas reconnu par les agences de notation extra-financière et Euronext

Bureau Veritas aide les entreprises, les gouvernements et les autorités publiques à réduire leurs risques en termes de santé, de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Ces défis sont au cœur des aspirations sociétales. Être une entreprise Business to Business to Society s'accompagne d'un devoir : être exemplaire en termes de développement durable en interne et être un modèle pour l'industrie en termes d'impact positif sur les personnes et la planète.

L’engagement du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) est d'agir de manière responsable afin de Bâtir un Monde Meilleur.

Cet engagement a été une nouvelle fois reconnu par plusieurs agences de notation extra-financière au cours du troisième trimestre, témoignant ainsi des efforts constants de Bureau Veritas en matière de développement durable. Depuis le 17 septembre 2021, Bureau Veritas est listé au CAC 40 ESG, indice Euronext destiné à identifier les 40 sociétés qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les notations extra-financières mises à jour au cours de l’exercice 2021 sont les suivantes :

S&P Global – Corporate Sustainability Assessment – Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), l’une des principales agences de notation à l’échelle mondiale pour ce qui concerne l’évaluation du développement durable. Les DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ont été lancés en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux en matière de développement durable. Le Groupe a obtenu un score de 85/100, alors que la moyenne du secteur s’établit à 34/100. Dans les trois critères évalués - Gouvernance & Économie, Environnement et Social - ses résultats se situent entre 85 et 86. Bureau Veritas s’est classé numéro 1 dans la catégorie Industrie des Services Professionnels, comprenant le secteur du TIC, et compte parmi les entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable ;

Vigeo-Eiris (V.E), l'une des principales agences européennes de notation ESG et membre du groupe Moody's, a noté Bureau Veritas avec une note de 66/100, selon 38 critères ESG. Avec ce résultat, Bureau Veritas se classe au 4 ème rang de son secteur d'activité parmi plus de 100 entreprises ;

rang de son secteur d'activité parmi plus de 100 entreprises ; EcoVadis, l’un des organismes de notation du développement durable et de la RSE les plus grands et fiables au monde, a décerné à Bureau Veritas une médaille Platine, le niveau de développement durable le plus élevé attribué à une entreprise, avec un score de 78/100 en 2021. Ce résultat place Bureau Veritas parmi le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis ;

ISS ESG, l'une des principales agences de notation des investissements durables dans le monde, a décerné à Bureau Veritas le score de C+ et l’a distingué de nouveau comme une entreprise « Prime », dans son évaluation 2021. Le statut « Prime » signifie que Bureau Veritas remplit les critères exigeants d'ISS ESG relatifs aux performances en matière de développement durable dans son secteur.

Parmi les autres notations du Groupe : notation AA par MSCI ou encore notation B par CDP.

En complément des actions déployées dans le cadre de ses propres opérations, Bureau Veritas, à travers sa Ligne Verte BV de services et solutions, donne les moyens aux organisations de mettre en œuvre, mesurer et atteindre leurs objectifs de développement durable. Le champ d'expertise de la Ligne Verte BV couvre les sujets ESG dans 5 domaines spécifiques :

Ressources & Production ;

Consommation & Traçabilité ;

Bâtiment & Infrastructures ;

Nouvelles Mobilités ;

Social, Éthique & Gouvernance.





UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau du 31 décembre 2020. Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,4 milliard d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Le Groupe bénéficie d'une structure financière solide ne présentant aucune échéance à refinancer avant 2023.

Compte tenu de sa solidité financière, Bureau Veritas n’a pas tiré la ligne de crédit additionnelle de 500 millions d'euros mise en place en avril 2020, durant la pandémie, et expirant en avril 2021.

Au 31 décembre 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a diminué pour s’établir à 1,10x (à comparer à 1,80x au 31 décembre 2020 et le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées était de 16,33x. Au 31 décembre 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA devait être inférieur à 3,5x et, uniquement pour les US Private Placement, le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées devait être supérieur à 5,5x.

La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 4,3 ans alors que le coût moyen de la dette au cours de l’exercice était de 2,3 % hors impact IFRS 16 (contre 2,6 % en 2020, hors impact IFRS 16).

SHAWN TILL NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF MATIÈRES PREMIÈRES, INDUSTRIE & INFRASTRUCTURES (CIF) EN AMÉRIQUE DU NORD

Le 1er septembre 2021, Shawn Till a été nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Amérique du Nord. Basé à New York, aux États-Unis, Shawn Till a rejoint le Comité exécutif du Groupe et reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général. Shawn Till apporte une riche expérience, reposant notamment sur 13 années dans le secteur de la construction et du génie civil. En 2006, il a co-fondé Primary Integration, avant son rachat par Bureau Veritas en 2017.

DIVIDENDE PROPOSÉ

Bureau Veritas propose un dividende de 0,53 euro par action pour 2021, en hausse de 47,2 % par rapport à l’exercice précédent. Le dividende proposé sera versé en numéraire. À l’avenir, le Groupe s’engage à proposer la distribution d’un dividende correspondant à environ 50 % de son résultat net ajusté.

La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 24 juin 2022 à 15 h 00 à l’Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200,

Neuilly-sur-Seine. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 7 juillet 2022 (les actionnaires sur le registre au 6 juillet 2022 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 5 juillet 2022).

PERSPECTIVES 2022

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité en raison du Covid-19, Bureau Veritas prévoit pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





LA STRATÉGIE 2025 VISE À PORTER LA CRÉATION DE VALEUR DU GROUPE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Le 3 décembre 2021, Bureau Veritas a organisé une Journée Investisseurs afin de présenter la Stratégie 2025 et les ambitions financières du Groupe.

Direction stratégique

Bureau Veritas capitalise sur la réussite de son plan stratégique précédent et sur les fondamentaux du marché du TIC, qui offrent des perspectives de croissance solides. Cette feuille de route s’articule autour de trois moteurs de croissance :

Scale : Bureau Veritas vise à tirer le maximum de valeur de ses actifs, capacités et implantations géographiques existants, en accélérant la standardisation et la réplication de son offre de services. Le processus de transformation va se poursuivre vers une organisation de plus en plus orientée vers le marché, capitalisant sur les investissements importants réalisés au cours des six dernières années, tant en interne qu'en externe. Ceci stimulera la croissance organique ;

: Bureau Veritas vise à tirer le maximum de valeur de ses actifs, capacités et implantations géographiques existants, en accélérant la standardisation et la réplication de son offre de services. Le processus de transformation va se poursuivre vers une organisation de plus en plus orientée vers le marché, capitalisant sur les investissements importants réalisés au cours des six dernières années, tant en interne qu'en externe. Ceci stimulera la croissance organique ; Expand : Bureau Veritas se concentrera notamment sur les enjeux de durabilité et la transition énergétique, qui présentent des opportunités de croissance prometteuses. Le Groupe tirera pleinement parti des opportunités de croissance transverses qui se présenteront parallèlement aux mutations macroéconomiques et sociétales (5G, nouvelles mobilités, etc.). Cela passera par une pénétration renforcée des marchés en expansion et à forte valeur ajoutée, et par la saisie d'opportunités de croissance tant organiques qu'externes ;

: Bureau Veritas se concentrera notamment sur les enjeux de durabilité et la transition énergétique, qui présentent des opportunités de croissance prometteuses. Le Groupe tirera pleinement parti des opportunités de croissance transverses qui se présenteront parallèlement aux mutations macroéconomiques et sociétales (5G, nouvelles mobilités, etc.). Cela passera par une pénétration renforcée des marchés en expansion et à forte valeur ajoutée, et par la saisie d'opportunités de croissance tant organiques qu'externes ; Lead : Bureau Veritas investira dans de nouvelles activités qui ont le potentiel de faire partie intégrante du secteur du TIC à l'avenir. Le Groupe tirera pleinement parti des mutations technologiques et se positionnera sur les principales tendances telles que la connectivité, la traçabilité et la cybersécurité. Comme le volet Expand, le volet Lead implique à la fois une croissance organique et externe.

Pour soutenir ses moteurs de croissance Scale, Expand et Lead, Bureau Veritas a défini des priorités en matière de fusions et d'acquisitions par marché et par région, avec trois objectifs clés :

accéder aux marchés locaux à fort potentiel ;

acquérir des capacités complémentaires dans des marchés et des géographies ciblés afin de fournir des solutions complètes à ses clients ;

pénétrer de nouveaux marchés que le Groupe estime pertinents pour l'avenir.

Bureau Veritas a également défini trois catalyseurs qui serviront de leviers clés pour exécuter sa stratégie et atteindre son ambition : Collaborateurs et Culture d’entreprise, Organisation et Gouvernance, Innovation et Numérique.

Cinq thèmes principaux pour renforcer les opportunités commerciales

Cinq thèmes principaux, reflétant les priorités du Groupe pour 2025, devraient alimenter son développement commercial : Solutions couvrant la totalité du Cycle de Vie des Actifs, Assurance en matière de Durabilité, Évaluation de Conformité en matière de transition énergétique, Technologie et Ventes en ligne et Conformité en matière de Cybersécurité.

AMBITIONS ET HYPOTHÈSES FINANCIÈRES POUR 2025

Dans le cadre de sa stratégie, le Groupe s'est fixé une nouvelle ambition financière à moyen terme :

AMBITION 2025 CROISSANCE Croissance organique soutenue et résiliente : croissance modérée à un chiffre MARGE Pas de compromis sur la marge : supérieure à 16 %12 TRÉSORERIE Taux de conversion du Cash13 fort : supérieur à 90 %

L'utilisation du flux de trésorerie disponible généré par nos opérations sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes) :

HYPOTHÈSES 2025 CAPEX Entre 2,5 % et 3,0 % du chiffre d'affaires M&A Une stratégie disciplinée et sélective DIVIDENDES Distribution d'environ 50 % du résultat net ajusté

AMBITION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025

Au-delà de la performance financière, Bureau Veritas reste engagé sur sa performance extra-financière. Le Groupe a présenté sa stratégie en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) à horizon 2025. Cette stratégie, alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), vise à « Bâtir un Monde Meilleur ». Elle s’articule autour de trois axes stratégiques : « Bâtir un Meilleur Environnement de travail », « Contribuer à une Meilleure Protection de l’Environnement », et « Promouvoir les Meilleures Pratiques d’Affaires » ; elle est construite sur trois piliers de durabilité : « Le capital social et humain », « Le capital naturel » et « La gouvernance ».

Bureau Veritas suivra et communiquera annuellement ses performances en matière de RSE au moyen de dix-neuf indicateurs clés de performance. Le Groupe a également défini une ambition à horizon 2025 pour cinq indicateurs clés de performance :

ODD DES NATIONS UNIES AMBITION 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR)14 N° 3 0,26 Taux de féminisation des postes de direction15 N° 5 35 % Nombre d'heures de formation par employé (par an) N° 8 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an)16 N° 13 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 99 %

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Un chiffre d’affaires en hausse de 8,3 % par rapport à l’exercice précédent (9,4 % sur une base organique)

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 4 981 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2020. La croissance organique a été de 9,4 %, bénéficiant d'une amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport à 2020.

Trois activités ont enregistré une croissance organique à deux chiffres : Biens de consommation 15,7 %, Certification 15,4 %, et Bâtiment & Infrastructures (B&I) 11,8 %. Le reste du portefeuille a progressé à un rythme plus modeste, avec l'activité Industrie en hausse de 7,5 % sur une base organique, Agroalimentaire & Matières Premières, en hausse de 4,6 % (grâce notamment à de forts marchés des Métaux & Minéraux), et Marine & Offshore, en hausse de 3,3 %.

Par zone géographique, les activités en Amérique ont surpassé le reste du Groupe (24 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 14,5 % sur une base organique), à la fois grâce à l’Amérique latine (tirée par le Brésil notamment) et aux États-Unis (principalement du fait de l’activité Bâtiment & Infrastructures). Une surperformance importante a également été enregistrée en Asie-Pacifique (31 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 10,5 % sur une base organique), grâce à une croissance organique de 13,6 % en Chine (dans la plupart des activités) et, dans une moindre mesure, en Australie (en hausse de 7,4 % sur une base organique), grâce aux marchés de l'agroalimentaire et des matières premières. L'Europe (36 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 4,5 % sur une base organique) a été principalement portée par de forts niveaux d'activité en Europe du Sud. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires), l'activité a enregistré une croissance de 12,8 % sur une base organique, essentiellement tirée par l’activité B&I et les projets dans le secteur de l’énergie au Moyen-Orient.

L’effet périmètre ressort en hausse de 0,1 % (dont 0,4 % lors du dernier trimestre), reflétant l'impact des cessions de l’année précédente et compensé par les six acquisitions réalisées en 2021.

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 1,2 % (dont un impact positif de 2,3 % au quatrième trimestre), principalement du fait de la dépréciation de certaines devises de pays émergents, ainsi que du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro.

Un résultat opérationnel ajusté de 801,8 millions d'euros, en hausse de 30,4 %

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 30,4 %, atteignant 801,8 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 16,1 % en 2021, en hausse de 273 points de base, comprenant un effet de change négatif de 7 points de base et un effet périmètre positif de 2 points de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a augmenté de 278 points de base pour s’établir à 16,2 %.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2020 13,4 % Variation organique + 278 pb Marge opérationnelle ajustée organique 16,2 % Effet périmètre + 2 pb Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 16,2 % Effet de change (7) pb Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2021 16,1 %

Toutes les activités ont enregistré des marges organiques plus élevées grâce à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de reprise du chiffre d’affaires, et bénéficiant des mesures de maîtrise des coûts prises lors de l’exercice précédent.

Les activités qui ont connu la meilleure amélioration des marges sont les Biens de consommation, la Certification et le Bâtiment & Infrastructures qui ont le plus rebondi après les mesures de confinement prises au cours de l'année précédente. Ensemble, elles ont représenté la majeure partie de l'augmentation organique de la marge du Groupe au cours de l’exercice 2021.

Les éléments d’ajustement au cours de 2021 s’élèvent à 83,0 millions d’euros, à comparer à 207,6 millions d’euros en 2020, et se décomposent de la façon suivante :

64,1 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions (132,8 millions d’euros en 2020) ;

4.9 millions d’euros de dépréciation et de mise au rebut d’actifs immobilisés liés à la consolidation de laboratoires ;

6,9 millions d’euros de charges de restructurations (26,5 millions d’euros en 2020) ;

7,1 millions d’euros de charges liées aux cessions et acquisitions (à comparer à une charge de 13,7 millions d’euros en 2020).

Le résultat opérationnel s’élève à 718,8 millions d’euros, à comparer aux 407,4 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 76,4 %.

Un bénéfice net ajusté par action qui dépasse le seuil de 1 euro pour atteindre 1,07 euro, en hausse de 67,2 % par rapport à l’exercice précédent

Les charges financières nettes ont diminué pour atteindre 73,3 millions d’euros en 2021 contre 137,8 millions d’euros en 2020. La baisse reflète un coût financier nettement plus faible et des effets de change positifs (gain de 6,6 millions d’euros par rapport à une perte de 22,2 millions d’euros en 2020), imputables à l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro et de l’appréciation du dollar américain et de l’euro par rapport aux devises de la plupart des pays émergents.

Le coût financier net a diminué pour atteindre 74,7 millions d’euros (contre 108,2 millions d’euros en 2020), avec une diminution provenant pour l’essentiel de la diminution du niveau de l’endettement moyen.

Les autres éléments (dont le coût des régimes de retraite et les autres charges financières) s’élèvent à 5,2 millions d’euros, en légère baisse par rapport aux 7,4 millions d’euros en 2020.

La charge d’impôt s’élève à 199,3 millions d’euros en 2021, contre 130,8 millions d’euros en 2020.

Ceci représente un Taux Effectif d’Impôt (TEI) de 30,9 % pour l‘exercice, par rapport à 48,5 % en 2020.

Le Taux Effectif d’Impôt (TEI) ajusté est en baisse de 650 points de base à 30,1 % pour l’exercice, par rapport à 36,6 % en 2020. La baisse observée résulte notamment de l’atténuation du poids des coûts fiscaux tels que les retenues à la source et contributions sur la valeur ajoutée qui ne sont pas directement calculés sur le résultat taxable, ainsi que la baisse des impôts en France (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE et taux d’impôt sur les sociétés).

Le résultat net part du Groupe sur l’exercice constitue un profit de 446,2 millions d’euros, contre une perte de 125,3 millions d’euros en 2020.

Le Bénéfice Par Action (BPA) est de 0,93 euro, par rapport à un BPA de 0,28 euro en 2020.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève au total à 480,8 millions d’euros, en hausse de 68,6 % par rapport aux 285,2 millions d’euros en 2020.

Le BPA ajusté est de 1,07 euro, soit une hausse de 67,2 % par rapport à 2020 (0,64 euro par action).

Un fort flux de trésorerie disponible de 603,0 millions d’euros grâce à la performance opérationnelle

Pour l’exercice 2021, le flux net de trésorerie généré par l’activité est en repli de 2,3 % à 790,7 millions d’euros à comparer à 809,1 millions d’euros en 2020 (en recul de 1,9 % sur une base organique). Celui-ci a bénéficié de l'augmentation du résultat avant impôt, largement compensée par la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) : la performance du chiffre d'affaires a entraîné un emploi de 13,6 millions d'euros contre une ressource de 149,0 millions d’euros en 2020. Cette évolution s'explique par une hausse des créances clients faisant suite à la mise hors ligne des serveurs et des données du Groupe en raison de la cyber-attaque. Par conséquent, le processus de facturation a été affecté au quatrième trimestre de l'exercice.

Le besoin en fonds de roulement s’établit à 313,3 millions d’euros au 31 décembre 2021, à comparer à 280,2 millions d’euros au 31 décembre 2020. Celui-ci, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, a augmenté de 20 points de base et s'établit ainsi à 6,3 %, à comparer à 6,1 % en 2020 qui constituait un niveau record dans un contexte de baisse du chiffre d'affaires. Cela démontre l'attention persistante de l’ensemble de l’organisation autour des mesures prises concernant la trésorerie, avec les initiatives clés déployées dans le cadre du programme Move For Cash (l’optimisation du processus invoice to cash – de la facturation au règlement -, l’accélération de la facturation et de l’encaissement dans tout le Groupe, renforcés au niveau central par un groupe de travail, ainsi que par le suivi quotidien du niveau d’encaissement).

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (capex nets), est de 114,5 millions d’euros en 2021, soit une augmentation par rapport aux 88,3 millions d’euros de 2020. Ainsi, le montant net des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires est maîtrisé à 2,3 %, en hausse par rapport au niveau enregistré en 2020 (1,9 %).

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 603,0 millions d’euros contre 634,2 millions d’euros en 2020, soit une baisse de 4,9 % par rapport à l’exercice précédent (par comparaison à un niveau record atteint en 2020), principalement lié à l'augmentation des dépenses d'investissement. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a atteint 605,9 millions d’euros, soit une baisse de 4,5 %.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2020 634,2 Variation organique (28,3) Flux de trésorerie disponible organique 605,9 Effet périmètre + 0,3 Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 606,2 Effet de change (3,2) Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2021 603,0

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 051,4 millions d’euros, soit 1,10 fois l’EBITDA des douze derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires, contre 1,80 fois au 31 décembre 2020. La diminution de la dette financière nette ajustée de 277,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020 (1 329,1 millions d’euros) résulte :

du flux de trésorerie disponible de 603,0 millions d’euros ;

du paiement de dividendes à hauteur de 186,1 millions d’euros correspondant essentiellement à des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe ;

des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 69,7 millions d’euros ;

du remboursement des dettes de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 121,8 millions d’euros ;

d’autres éléments venant diminuer l’endettement du Groupe de 52,3 millions d’euros.





REVUE DES ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2021

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 375,2 366,7 + 2,3 % + 3,3 % - (1,0) % Résultat opérationnel ajusté 84,1 80,4 + 4,6 % Marge opérationnelle ajustée 22,4 % 21,9 % + 47 pb + 82 pb - (35) pb

L’activité Marine & Offshore affiche une croissance organique robuste de 3,3 % sur l’exercice 2021.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires organique était globalement stable (négatif de 0,1 %), reflet d'une base de comparaison difficile. La performance organique de l’exercice s’explique principalement par :

une baisse faible à un chiffre dans l’activité Nouvelles constructions (40 % du chiffre d’affaires de la division), reflétant le ralentissement des prises de nouvelles commandes au cours de l’exercice précédent (notamment en Asie, compte tenu des délais d’exécution), et par rapport à une base de comparaison plus difficile ;

une croissance élevée à un chiffre dans le sous-segment Navires en service (Core, 45 % du chiffre d’affaires de la division), qui a bénéficié : i) des études occasionnelles visant à améliorer l’efficacité énergétique ; ii) d’un rattrapage des études reportées en 2020 ; iii) de la croissance modérée de la flotte et d'une diminution des navires immobilisés. La flotte classée par Bureau Veritas a continué à augmenter en 2021 (+ 0,7 % sur une base annuelle) dans tous les segments. En fin d’année, la flotte était composée de 11 531 navires, représentant 137,9 millions de tonneaux bruts (GRT) ;

une croissance faible à un chiffre pour le sous-segment Services (15 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), bénéficiant de la diversification des services. L’activité Offshore a continué à pâtir de l’absence de commandes sur le marché Pétrole & Gaz, même si le rebond des prix du pétrole a entrainé une reprise de l’activité pour les services d’évaluation des risques. L’année 2021 a été marquée par une augmentation significative des investissements dans le secteur de l’énergie éolienne, à la fois sur terre et en mer.

En 2021, le marché du shipping a connu un très net rebond, avec de nouvelles commandes mondiales qui ont plus que doublé (en termes de GRT) par rapport à 2020, grâce aux porte-conteneurs et au marché de l’énergie (le gaz essentiellement). Les nouvelles commandes de Bureau Veritas ont atteint 8,0 millions de tonneaux bruts en 2021, soit une hausse de 31,1 % par rapport aux 6,1 millions de tonneaux bruts à la même période de l’exercice précédent. Le carnet de commandes, qui reste très diversifié, se chiffre à 16,3 millions de tonneaux bruts à la fin de l’année, soit une hausse de 15,3 % par rapport à l’exercice précédent, et à comparer à 14,1 millions de tonneaux bruts en 2020. Les marchés des porte-conteneurs et de l’énergie ont montré des signes encourageants de reprise. Dans les deux secteurs, les compagnies maritimes et pétrolières ont choisi ce qui est à ce jour la meilleure technologie de transition : la propulsion au GNL (gaz naturel liquéfié). Bureau Veritas a donc pu tirer parti de sa position dominante dans le secteur du GNL en offrant ses services de classification pour les méthaniers, les navires de ravitaillement en GNL et les navires utilisant le GNL comme carburant.

La marge opérationnelle ajustée de l’exercice s’est améliorée de 47 points de base par rapport à 2020, atteignant 22,4 %. Sur une base organique, elle a augmenté de 82 points de base, bénéficiant du levier opérationnel, d’une maîtrise des coûts et d'un mix positif.

Réalisations en matière de durabilité

Le Groupe a continué de relever les défis de la durabilité et de la transition énergétique en définissant des règlements liés à la sécurité, aux risques et aux exigences de performance en vue d’innover dans les carburants et systèmes de propulsion futurs. Le Groupe a aidé ses clients à s’aligner sur les réglementations environnementales, à mettre en œuvre des solutions durables et à mesurer leurs progrès en matière de décarbonation.

Au cours du dernier trimestre 2021, le Groupe a délivré une Approbation de principe (AiP) à Zéphyr & Borée pour son premier porte-conteneurs à toit ouvert de 1 800 EVP (équivalent vingt pieds), qui montre qu’il est possible d'utiliser des ailes à propulsion éolienne sur ce type de navires. Le navire est équipé de générateurs à arbre et d'un système de récupération de la chaleur assisté de huit voiles, qui réduit la consommation de carburant. Parmi les options émergentes, la propulsion éolienne est considérée comme une sérieuse option pour réduire fortement les émissions, grâce à l’utilisation d’une source d’énergie gratuite, propre et renouvelable disponible dans le monde entier.

Le Groupe a également délivré une Approbation de principe (AiP) à Hyundai Heavy Industries pour la conception et le développement d'une fondation d’éolienne en mer flottante. Celle-ci a été conçue pour soutenir une éolienne de 10 MW avec une technologie d’amarrage et semi-submersible éprouvée.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 065,2 1 029,6 + 3,5 % + 4,6 % (0,2) % (0.9) % Résultat opérationnel ajusté 142,5 125,0 + 14,0 % Marge opérationnelle ajustée 13,4 % 12,1 % + 124 pb + 124 pb + 3 pb (3) pb

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a enregistré une croissance organique de 4,6 % en 2021, avec des tendances fortes pour le segment Métaux & Minéraux ainsi que pour les Services aux gouvernements. Le quatrième trimestre a enregistré une croissance organique de 2,9 %.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 31 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une baisse organique modérée à un chiffre (avec une amélioration notable au cours du dernier trimestre, en hausse de 0,8 %). Les activités liées aux échanges O&P (Trade) ont encore pâti d'une réduction des volumes de tests en raison d’une baisse de la consommation de carburant (notamment pour le kérosène utilisé dans l’aviation / l’essence), combinée à une forte pression sur les prix. Toutes les régions, hormis la région Moyen-Orient et Afrique (qui a bénéficié de nouveaux services), ont été impactées. Tout au long de l’année, le Groupe a poursuivi sa diversification vers davantage de segments à valeur ajoutée, qui pourraient lui offrir des opportunités de croissance supérieures. Ceux-ci incluent les échantillons soumis, l’analyse des huiles lubrifiantes (OCM), les programmes de marquage de carburant, les biocarburants (fabriqués à partir d’huile animale, par exemple) ou le Gaz naturel liquéfié (GNL).

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 32 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé au global une croissance organique à deux chiffres, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les activités amonts (Upstream, qui représentent près des deux-tiers du segment M&M) ont encore enregistré une forte croissance (en hausse de 17,5 % sur une base organique), principalement grâce aux principales régions du Groupe (Australie, Canada, Amérique latine et Afrique). Elles ont bénéficié d’une activité importante en matière d’exploration et d’expansion minière, principalement due à l’or, au cuivre, au minerai de fer et aux autres métaux de base. Le Groupe a continué à développer avec succès son activité de laboratoires sur site en remportant des contrats importants dans l’ensemble des principales régions minières (dont une mine de cuivre en Amérique latine, une mine d'or en Alaska, et des mines d’or et de cuivre en Australie). Par ailleurs, le Groupe constate un intérêt croissant pour divers métaux, tels que le lithium (pour les batteries de véhicules électriques), et minéraux tels que la potasse destinée aux engrais. Les activités liées aux échanges (Trade) ont connu une croissance organique à deux chiffres, en raison d’une forte demande pour tous les produits M&M avec le rétablissement des grandes économies à la suite de la pandémie.

Le segment Agroalimentaire (23 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance organique faible à un chiffre au cours de l’année, avec des performances similaires pour les produits agricoles et alimentaires. L’Agro-industrie (amont) a enregistré une forte croissance, bénéficiant de volumes plus élevés concernant la surveillance des champs et des récoltes au Brésil, bien que le quatrième trimestre ait été impacté par de mauvaises récoltes de blé et de sucre. À l’inverse, les activités d'inspection agricole ont été impactées par une baisse des volumes de commerce à la fois en Europe et en Amérique latine (avec la pandémie de Covid-19 et les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement). L’activité Alimentaire a enregistré une croissance robuste grâce à l’activité des essais en laboratoire en Amérique du Nord (ouverture de nouveaux laboratoires), au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que les activités d'inspection ont été impactées par la pandémie, en particulier en Asie-Pacifique. À l’avenir, les facteurs de croissance du segment Agroalimentaire devraient rester forts, du fait de l’augmentation de la population, de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des règlementations plus strictes et d’une demande croissante des consommateurs en termes de qualité et de traçabilité des produits. Les consommateurs veulent des aliments sûrs, sains (sans conservateurs), respectueux de la planète (approvisionnement durable de matières premières) et produits localement.

Le segment Services aux gouvernements (14 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au cours de l’année (dont une croissance modérée à un chiffre au quatrième trimestre) grâce à toutes les régions. Une forte croissance a été enregistrée dans les pays africains grâce à la montée en puissance des contrats VOC (Vérification de conformité) en République démocratique du Congo, au Maroc, au Kenya et au Zimbabwé, ainsi que des contrats de guichet unique. Un pourcentage significatif d'inspections a été réalisé à distance au cours de l’année, en particulier pour les contrats VOC en Afrique.

La marge opérationnelle ajustée pour la division Agroalimentaire & Matières Premières est montée à 13,4 %, soit une progression de 124 points de base par rapport à l’exercice précédent. Cela a été favorisé par une augmentation du chiffre d’affaires, un effet de mix positif et les mesures prises sur les coûts.

Réalisations en matière de durabilité

Le Groupe renforce la transparence et promeut la durabilité de la ferme à l’assiette, grâce à son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur au niveau mondial : services d’inspection, d’essais, d’audit et de certification. Il s’engage à soutenir l’utilisation responsable des ressources naturelles et le bien-être animal, et à garantir la fiabilité de chaînes d’approvisionnement complexes, permettant ainsi au consommateur final de prendre des décisions éclairées. Dans le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques, le Groupe teste la teneur en carbone d’origine biologique sur des produits renouvelables grâce aux méthodes C14 aux Pays-Bas. L’autorité néerlandaise des émissions (Dutch Emissions Authority) exige que toutes les entreprises qui produisent, stockent et commercialisent des biocarburants aux Pays-Bas valident l’exactitude du contenu biogénique des biocarburants.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 013,5 965,6 + 5,0 % + 7.5 % + 0,0 % (2,5) % Résultat opérationnel ajusté 126,6 108,0 + 17.2 % Marge opérationnelle ajustée 12,5 % 11,2 % +130 pb + 133 pb + 8 pb (11) pb

Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie a enregistré une croissance organique de 7,5 % sur l’ensemble de l’année (dont 1,3 % au quatrième trimestre du fait de la base de comparaison).

Au niveau géographique, la plupart des régions ont enregistré une croissance au cours de l’année avec l’Amérique latine en tête (portée par le Pérou et l’Argentine) ainsi que l’Asie (grâce à la Chine), le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe (stimulée par la France et les pays du sud de l’Europe) et le Canada.

Au niveau des marchés, le segment Power & Utilities (P&U, 14 % du chiffre d’affaires de la division) a encore été un moteur de croissance essentiel pour le portefeuille avec une performance organique à deux chiffres en 2021. L’Amérique latine a de nouveau bénéficié à la fois de la montée en puissance des contrats remportés auprès de divers clients spécialisés dans la distribution d’énergie et de l'augmentation du volume de contrats existants, en plus de nouvelles opportunités ciblées (telles que les services d’énergie sur le terrain auprès de services publics). Le pipeline de ventes reste très prometteur. En Europe, la croissance a été principalement alimentée par la France (avec de bonnes tendances pour les centrales nucléaires), l’Espagne (production d’énergie), tandis que le Moyen-Orient a bénéficié de plusieurs projets Capex.

La transition énergétique gagne en vitesse et la plupart des économies à travers le monde ont fixé des objectifs de zéro émission nette pour leurs pays. Le Groupe constate des opportunités significatives dans la production d’énergies renouvelables mais aussi pour les réseaux électriques, ainsi que les technologies de mobilité électrique et Power-to-X pour créer un secteur des transports bas carbone. Tout au long de l’année 2021, des progrès considérables ont été accomplis dans la préparation de la plateforme mondiale des énergies renouvelables, à la fois via l’investissement organique et du M&A, grâce à l’acquisition de Bradley Construction Management aux États-Unis. Dans l’éolien en mer, de nouvelles licences d’exploitation (LTO) ont été obtenues pour renforcer la position du Groupe dans le domaine de la certification de projets.

Le segment Pétrole & Gaz (29 % du chiffre d’affaires de la division) a vu sa performance s’améliorer car il a bénéficié non seulement du redémarrage de nombreux projets qui avaient été mis en attente, mais aussi d’une base de comparaison favorable. Les activités liées aux Opex (qui représentent les deux-tiers de l’activité Pétrole & Gaz) ont enregistré une croissance organique à deux chiffres car les niveaux d’activité ont redémarré depuis la levée des restrictions. La croissance a été particulièrement bonne en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Des acteurs clés du Pétrole & Gaz amorcent leur transition vers une stratégie bas carbone en réduisant les émissions et en modifiant le mix énergétique, notamment grâce au gaz en tant que carburant de transition et aux carburants alternatifs. Cela se traduit par une évolution du carnet de commandes de projets Capex du Groupe vers le Gaz et le GNL. Au cours de l’exercice, la croissance a été soutenue par des projets de gaz dans les pays de l’Est, en Amérique latine (portée par le Brésil et l’Argentine) et au Moyen-Orient (grâce aux Émirats arabes unis). À ce jour, la part du segment Pétrole & Gaz dans le chiffre d’affaires du Groupe a baissé significativement pour s’établir à 6 %, dont 2 % sont liés aux Capex.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a progressé de 130 points de base pour atteindre 12,5 % par rapport à 11,2 % en 2020. Cela s’explique par une augmentation du chiffre d’affaires, les mesures prises sur les coûts et un effet de mix positif.

Réalisations en matière de durabilité

En 2021, le Groupe a progressé dans le développement de services de neutralité carbone. À titre d’exemple, il a aidé Anddes, un prestataire de services pour l’industrie minière en Amérique latine, à réduire son empreinte carbone à travers la mise en place de processus verts pour ses actifs industriels.

Bureau Veritas a également été choisi pour entreprendre de nombreux projets d’énergies renouvelables dans plusieurs régions. Parmi ces projets figure la certification du parc éolien en mer Moray West, en Écosse, où le Groupe réalisera la vérification indépendante et la certification complète du projet, y compris l’étude de conception, la surveillance de la fabrication, la surveillance du transport et de l'installation, et la vérification de la mise en service.

Enfin, Supply-R a été mis en œuvre avec succès pendant l’exercice, avec plusieurs grands clients internationaux sur différents marchés. Cette solution, qui a été lancée en tant que projet pilote en 2020, a été conçue pour répondre aux nouveaux défis des entreprises relatifs à la fiabilité de leurs réseaux de fournisseurs et pour assurer la continuité de leurs activités en toutes circonstances.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 458,4 1 314,1 + 11,0 % + 11,8 % (0,2) % (0,6) % Résultat opérationnel ajusté 208,7 144,7 + 44,2 % Marge opérationnelle ajustée 14,3 % 11,0 % + 330 pb + 331 pb + 6 pb (7) pb

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique à deux chiffres (en hausse de 11,8 %) en 2021, grâce à toutes les régions et plus particulièrement à l’Amérique. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a progressé de 2,5 % sur une base organique.

Une croissance organique à deux chiffres a été atteinte dans les activités liées à la Construction (Capex, 52 % du chiffre d’affaires de la division) tandis qu’une croissance élevée à un chiffre a été enregistrée dans les activités des Bâtiments en service (48 % du chiffre d’affaires de la division).

La région Amérique (20 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une très forte croissance à deux chiffres grâce à une performance remarquable aux États-Unis (en hausse de 35,3 % sur une base organique), résultat à la fois de l’amélioration des conditions de marché, d'un développement commercial important et d'une base de comparaison favorable. Une forte dynamique a été maintenue tout au long de l’exercice pour les services de mise en exploitation de centres de données afin de soutenir le développement du travail à distance. L’assistance à la gestion de vastes projets pour les services liés aux Opex, dans tous les secteurs, a aussi grandement contribué à la performance. En Amérique latine, l’activité a bénéficié de la forte reprise au Brésil (en hausse de 45,2 %) grâce à un solide développement commercial en plus de tendances fortes en Argentine et en Colombie.

En Asie-Pacifique (22 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre favorisée principalement par la reprise des opérations en Chine (croissance organique de 10,6 %, dont une croissance de 7,2 % au quatrième trimestre) qui ont bénéficié du redémarrage de vastes projets d'infrastructures dans les domaines de l’énergie et des transports. Le Groupe est peu exposé au marché de l’immobilier/résidentiel. À l’avenir, Bureau Veritas espère continuer à bénéficier du soutien apporté par le gouvernement chinois à l'économie du pays, à travers des dépenses d'infrastructure à long terme. Ailleurs, l’Australie a connu une croissance à deux chiffres sur une base organique, favorisée par le déploiement de plusieurs contrats. Au Japon, l’activité s’est améliorée vers la fin de l’exercice du fait d’un rattrapage des activités réglementaires et des services de conformité à la réglementation à mesure que les restrictions de mobilité ont été levées.

En Europe (55 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a réalisé une croissance organique modérée à un chiffre, principalement du fait de l’Europe du Sud (l’Espagne et l’Italie enregistrant toutes les deux une croissance à deux chiffres) et du Royaume-Uni grâce à l’obtention de contrats importants. La France (44 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique de 3,8 % grâce aux activités liées aux Opex (qui représentent près des trois-quarts de l’activité française), résultat des augmentations d’effectifs et d'un rattrapage des inspections réglementaires après une année 2020 faible à cause des confinements. La dynamique des services liés à des programmes d’efficacité énergétique est restée forte et a contribué à la croissance. Les activités liées aux Capex ont légèrement rebondi sur un marché des nouvelles constructions en phase de stabilisation. Le pipeline de ventes lié au Green Deal en France ainsi qu’aux prochains Jeux Olympiques a continué à croitre avec des opportunités axées principalement sur des programmes d'efficacité énergétique.

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (3 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a enregistré une très forte croissance grâce à l’Arabie Saoudite, et aussi aux Émirats arabes unis (E.A.U) avec une accélération au quatrième trimestre, bénéficiant du développement de nombreux projets parallèlement au rebond des prix du pétrole.

Les nouvelles mobilités, en particulier les véhicules électriques, ont continué à offrir de nouvelles opportunités de croissance en 2021. Les appels d'offres sont nombreux et le Groupe a remporté plusieurs contrats de contrôle technique et de conformité des stations de recharge dans un certain nombre de pays (les États-Unis en tête).

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a bondi de 330 points de base pour atteindre 14,3 %, à comparer à 11,0 % en 2020. Cela s’explique par un levier opérationnel important, favorisé par le retour de la croissance.

Réalisations en matière de durabilité

Depuis de nombreuses années, le Groupe développe des services liés à la durabilité des bâtiments et des infrastructures, et accentue fortement ses efforts dans ce domaine actuellement. Les propriétaires/concessionnaires de bâtiments et d’infrastructures dans le monde entier sont de plus en plus demandeurs d'un contrôle de l’efficacité énergétique et de l’empreinte carbone. En 2021, Bureau Veritas a lancé une offre complète de services promouvant des solutions de décarbonation pour aider les gestionnaires d’actifs à tenir leurs engagements en matière de zéro émission nette. À titre d’exemple, le Groupe a aidé Midea Group, la marque numéro une d’appareils électroménagers en Chine, à réaliser ses objectifs de protection environnementale et de neutralité carbone en procédant à une vérification de l’efficacité énergétique des bâtiments dans l’ensemble de ses installations.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 398,2 339,6 + 17,3 % + 15,4 % + 3,3 % (1,4) % Résultat opérationnel ajusté 75,5 53,7 + 40,6 % Marge opérationnelle ajustée 19,0 % 15,8 % + 315 pb + 362 pb (31) pb (16) pb

L’activité Certification a enregistré une forte croissance organique de 15,4 % (avec un recul de 3,6 % au quatrième trimestre par rapport à une base de comparaison très exigeante). Cela est dû à i) un rattrapage, au cours du premier semestre, des audits reportés de 2020 ; ii) à l’effet lié à une année de recertification concernant plusieurs schémas ; et iii) à des tendances fortes au niveau des solutions liées à la durabilité.

Toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique à deux chiffres. L’Amérique, l’Afrique et le Moyen-Orient ont eu une performance supérieure à la moyenne de la division (grâce, en particulier, à une croissance extraordinaire en Amérique latine). En Europe, la croissance a été tirée par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, tandis qu’en Asie cette croissance a été portée par la Chine et l’Inde.

En 2021, le Groupe a pu recouvrer une partie de l’activité annulée en 2020 et maintenir un niveau d’activité élevé malgré les mesures de confinement et les restrictions sur les déplacements imposées dans de nombreux pays. Grâce à la mise en place d’audits à distance et de formations virtuelles, Bureau Veritas a pu réaliser de nombreux audits et formations qui auraient été annulés en 2021 à cause des vagues successives de la pandémie de Covid-19. Tirant parti des technologies, des processus et de l’expérience développés en 2020, les audits à distance ont représenté en moyenne 18 % des jours-hommes d’audits réalisés pendant l’année.

L’activité a bénéficié, pendant l’année, du renouvellement des certificats qui avaient été émis en 2018 dans le cadre de la transition vers de nouvelles normes relatives à la Qualité (ISO 9001:2015), à l’Environnement (ISO 14001:2015) et aux Transports (Automobile, Aérospatial et Ferroviaire). La migration des certificats OHSAS 18001 vers la nouvelle norme ISO 45001 relative à la Santé & Sécurité et la transition vers les nouvelles normes relatives aux Denrées alimentaires (ISO 22000:2018), à l'énergie (ISO 50001:2018) et au Management des services d’information (ISO 20000:2018) ont également contribué à la performance.

Dans le portefeuille du Groupe, les Transports (régis par les normes IATF dans l’Automobile) et les Audits personnalisés du côté des audits des fournisseurs affichent les meilleures performances. Les services de Formation se sont également redressés car ils ont bénéficié de la reprise économique et de la possibilité de planifier à nouveau des sessions de formation en présentiel. La digitalisation a été accélérée dans le domaine de la formation, le Groupe proposant désormais plusieurs programmes de classes virtuelles (VCR), d’apprentissage en ligne ainsi que des programmes hybrides de formation et développement des compétences.

Les solutions liées à la Durabilité ont encore enregistré une bonne dynamique tout au long de l’exercice. Elles aident les entreprises à vérifier leur efficacité énergétique, leur empreinte carbone et environnementale, leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs engagements en matière de responsabilité sociale et leurs rapports de développement durable. Les services Développement Durable de Bureau Veritas ont augmenté de 15,0 %, grâce à une performance extraordinaire des services de vérification des émissions de gaz à effet de serre liés à l'évaluation de l'empreinte carbone, aux projets de compensation et d'élimination, et aux objectifs de neutralité ou de net zéro. La croissance a également été portée par les services de Certification de la Responsabilité sociale et du Développement durable.

En matière de RSE, Bureau Veritas a continué à investir dans les audits sociaux (SA 8000), et le Groupe a renforcé ses services pour le financement vert et tiré parti de ses services de Gestion des risques d’entreprise afin de couvrir les évaluations environnementales, sociales et de gouvernance pour les investisseurs, et ainsi favoriser et saisir l’opportunité croissante de certification des investissements responsables.

La croissance de la division a encore été soutenue par de nouveaux produits (croissance organique à deux chiffres pendant l’exercice), qui répondent à la demande globalement croissante des clients en matière de protection des marques et de traçabilité, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Elle a été soutenue plus particulièrement par les solutions de gestion des Risques d’entreprises, de Continuité d’activité, de Cybersécurité et des Systèmes de management de l’informatique.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a atteint un très bon niveau de 19,0 %, par rapport à 15,8 % de l’exercice précédent. Cela reflète une augmentation de 315 points de base (progression de 362 points de base en organique), favorisée par un fort levier opérationnel, un effet de mix positif et les bénéfices des audits à distance.

Réalisations en matière de durabilité

En décembre 2021, Bureau Veritas Certification a lancé Clarity, la première solution de Management qui aide les entreprises à gérer leur stratégie ESG, ainsi qu’à mesurer sa performance et suivre sa mise en œuvre. Grâce à Clarity, le Groupe permet aux entreprises d’apporter de la transparence et de la crédibilité à leurs engagements ESG et de mettre en mouvement leur stratégie de développement durable. Depuis son lancement, le Groupe a vu cette offre susciter un fort intérêt.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 670 ,6 585,4 + 14,6 % + 15,7 % + 0,1 % (1,2) % Résultat opérationnel ajusté 164,4 103,2 + 59,3 % Marge opérationnelle ajustée 24,5 % 17,6 % + 689 pb + 679 pb (1) pb + 11 pb

L’activité Biens de consommation a été la plus performante dans le portefeuille du Groupe en 2021 avec une croissance organique de 15,7 %, favorisée principalement par une large reprise des activités en Asie (et en Chine plus particulièrement), dans toutes les catégories de produits. Les activités de Tests ont connu le rebond le plus important (en hausse de 22,8 %). Le chiffre d’affaires au dernier trimestre a augmenté de 9,5 % sur une base organique.

Au niveau géographique, la croissance a été particulièrement exceptionnelle en Asie (portée principalement par la Chine ainsi que par les pays de l’Asie du Sud-Est) tandis que les niveaux d’activité ont augmenté à un rythme plus lent partout ailleurs (Europe, Amérique latine et Amérique du Nord). Deux pays ont fortement bénéficié de la stratégie de diversification du Groupe, à savoir le Mexique (axé sur le marché intérieur) et la Turquie (tirée par les exportations), qui ont connu tous deux une croissance organique élevée à deux chiffres.

Le segment Textiles (35 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division au cours de l’exercice (avec notamment un quatrième trimestre fort), porté par une performance remarquable à la fois en Asie et en Amérique du Nord du fait de la reprise des lancements de produits après une mauvaise année 2020. La croissance a été alimentée par une forte reprise en Chine, en particulier au dernier trimestre. L’Asie du Sud-Est (Vietnam, Indonésie, Bangladesh, Inde et Sri Lanka essentiellement) a conservé une bonne dynamique malgré quelques perturbations causées par les mesures de confinement adoptées à certains moments de l’année. Ces pays ont continué à bénéficier d'un approvisionnement hors de Chine même s’il a été observé des tendances contraires au cours du dernier trimestre pour faire face aux perturbations liées à la Covid en Asie du Sud-Est. En 2021, le Groupe a fait l’acquisition d’une entreprise chinoise de tests de produits textiles, qui se concentre sur les marques nationales et les e-shops, afin de renforcer sa présence sur le marché chinois.

Le segment Biens durables (31 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance dans la moyenne de la division grâce à toutes les catégories de produits, en particulier les petits équipements et les produits de bricolage. Le sous-segment Jouets a rebondi, tiré par la Chine et les grands comptes. Le sous-segment Cosmétiques, Hygiène et Beauté a connu une forte croissance en Asie tandis que les produits de luxe ont continué à croître grâce à l’Italie. Les services d’Inspection et d’Audit ont eu une croissance en dessous de la moyenne, bénéficiant toujours d'une demande importante d’audits sociaux et RSE bien qu’ils aient été affectés par les confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Enfin, le segment Technologies17 (34 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance inférieure à la moyenne de la division, avec une performance organique élevée à un chiffre dans les activités de tests dans le Wireless (produits de technologies sans fil / de l’Internet des objets (IoT)) et dans l’Automobile (services d’homologation et tests de fiabilité). La croissance a été alimentée principalement par l’Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. À l’inverse, les États-Unis ont eu des problèmes de recrutement tandis que l’Europe (dont l’Allemagne) a dû faire face à des résiliations de contrats.

En Asie, les produits et infrastructures liés à la 5G ont conservé une bonne dynamique, et le Groupe a poursuivi ses investissements dans les équipements de test (à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine en particulier) afin de tirer pleinement avantage de cette opportunité de développement. Le marché chinois est abordé avec de nombreux projets en cours, parmi lesquels le démarrage de l’exploitation d'un laboratoire de tests de technologies sans fil au cours de l’année.

La marge opérationnelle ajustée en 2021 a fortement augmenté, atteignant 24,5 % (progression de

689 points de base, dont 679 points de base en organique), ce qui est dû à une augmentation importante du chiffre d’affaires, à des effets de mix favorables (activité et zone géographique) et aux mesures de réduction des coûts prises lors de l’exercice précédent.

Réalisations en matière de durabilité

En 2021, Bureau Veritas a accompagné ses clients dans le cadre des analyses de cycle de vie des produits et dans l’éco-conception de ces derniers. Dans cette optique, le Groupe délivre le label de certification « Footprint Progress© », qui permet de distinguer les produits éco-conçus. Parmi ses clients, Walmart a lancé ECO Records, une plateforme automatisée qui se concentre sur des labellisations plus durables. La plateforme offrira un système centralisé pour accélérer le processus de soumission et d’examen des labels plus durables. Bureau Veritas se chargera de l’examen des documents pour ce label écologique. En matière de Gestion durable des produits chimiques, H&M a étendu sa gestion environnementale au-delà des produits de l’habillement. L’entreprise a intégré la solution BVE3 de Bureau Veritas, un outil d’évaluation en ligne des émissions environnementales, dans sa gestion des accessoires et des chaussures, au cours du premier semestre. L'outil permet à la marque de réduire l’empreinte chimique dangereuse de l’industrie de l’habillement et des chaussures.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2021 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 93,7 92,4 + 1,4 % (0,1) % - + 1,5 % Agroalimentaire & Matières Premières 274,1 260,0 + 5,4 % + 2,9 % (0,6) % + 3,1 % Industrie 267,2 256,9 + 4,0 % + 1,3 % + 1,1 % + 1,6 % Bâtiment & Infrastructures 392,2 375,1 + 4,6 % + 2,5 % - + 2,1 % Certification 109,3 109,1 + 0,2 % (3,6) % + 3,1 % + 0,7 % Biens de consommation 180,5 158,7 + 13,7 % + 9,5 % + 0,2 % + 4,0 % Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 1 317,0 1 252,2 + 5,2 % + 2,5 % + 0,4 % + 2,3 % Marine & Offshore 375,2 366,7 + 2,3 % + 3,3 % - (1,0) % Agroalimentaire & Matières Premières 1 065,2 1 029,6 + 3,5 % + 4,6 % (0,2) % (0,9) % Industrie 1 013,5 965,6 + 5,0 % + 7,5 % - (2,5) % Bâtiment & Infrastructures 1 458,4 1 314,1 + 11,0 % + 11,8 % (0,2) % (0,6) % Certification 398,2 339,6 + 17,3 % + 15,4 % + 3,3 % (1,4) % Biens de consommation 670,6 585,4 + 14,6 % + 15,7 % + 0,1 % (1,2) % Chiffre d’affaires de l’exercice 4 981,1 4 601,0 + 8,3 % + 9,4 % + 0,1 % (1,2) %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 T4 Marine & Offshore 94,1 95,1 92,3 93,7 Agroalimentaire & Matières Premières 249,2 268,8 273,1 274,1 Industrie 232,5 254,7 259,1 267,2 Bâtiment & Infrastructures 347,2 362,0 357,0 392,2 Certification 91,9 104,6 92,4 109,3 Biens de consommation 139,8 178,5 171,8 180,5 Total Groupe 1 154,7 1 263,7 1 245,7 1 317,0

ANNEXE 3 : RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELS AJUSTÉS PAR ACTIVITÉ





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2021



2020



VARIATION

(%)



2021



2020 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS (POINTS DE BASE) Marine & Offshore 84,1 80,4 + 4,6 % 22,4 % 21,9 % + 47 Agroalimentaire & Matières Premières 142,5 125,0 + 14,0 % 13,4 % 12,1 % + 124 Industrie 126,6 108,0 + 17,2 % 12,5 % 11,2 % + 130 Bâtiment & Infrastructures 208,7 144,7 + 44,2 % 14,3 % 11,0 % + 330 Certification 75,5 53,7 + 40,6 % 19,0 % 15,8 % + 315 Biens de consommation 164,4 103,2 + 59,3 % 24,5 % 17,6 % + 689 Total Groupe 801,8 615,0 + 30,4 % 16,1 % 13,4 % + 273

ANNEXE 4 : EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Extraits des états financiers pour l’exercice 2021, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du 23 février 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes a été émis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Chiffre d’affaires 4 981,1 4 601,0 Achats et charges externes (1 394,0) (1 350,3) Frais de personnel (2 565,6) (2 343,5) Impôts et taxes (44,9) (45,0) (Dotations) / reprises de provisions (3,4) (72,5) Dotations aux amortissements (275,2) (362,9) Autres produits et charges d’exploitation 20,8 (19,4) Résultat opérationnel 718,8 407,4 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - 0,1 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 718,8 407,5 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4,0 7,1 Coût de l'endettement financier brut (78,7) (115,3) Coût de l'endettement financier net (74,7) (108,2) Autres produits et charges financiers 1,4 (29,6) Résultat financier (73,3) (137,8) Résultat avant impôts 645,5 269,7 Charge d'impôt (199,3) (130,8) Résultat net des activités poursuivies - - Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net 446,2 138,9 Intérêts minoritaires 25,3 13,6 Résultat net part du Groupe 420,9 125,3 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,93 0,28 Résultat net dilué 0,92 0,28





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2021 31 DÉC. 2020 Écarts d'acquisition 2 079,1 1 942,9 Immobilisations incorporelles 402,5 427,3 Immobilisations corporelles 364,3 348,8 Droits d'utilisation 376,3 375,7 Actifs financiers non courants 107,4 105,7 Impôts différés actifs 128,5 136,6 Total actif non courant 3 458,1 3 337,0 Clients et autres débiteurs 1 504,3 1 332,7 Actifs sur contrats 308,0 232,1 Impôt sur le résultat - actif 33,3 46,1 Instruments financiers dérivés 4,7 6,7 Autres actifs financiers courants 23,6 17,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 420,7 1 594,5 Total actif courant 3 294,6 3 229,1 Actifs destinés à être cédés - - TOTAL ACTIF 6 752,7 6 566,1 Capital 54,3 54,2 Réserves et résultat consolidés 1 584,2 1 183,8 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société 1 638,5 1 238,0 Participations ne donnant pas le contrôle 68,6 47,7 Total capitaux propres 1 707,1 1 285,7 Dettes financières non courantes 2 362,0 2 376,2 Dettes de location non courantes 307,5 320,4 Instruments financiers dérivés - - Autres passifs financiers non courants 126,3 91,4 Impôts différés passifs 87,8 84,4 Avantages au personnel à long terme 185,8 197,7 Provisions pour risques et charges 80,2 92,5 Total passif non courant 3 149,6 3 162,6 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 275,0 1 089,6 Passifs sur contrats 223,9 194,9 Impôt sur le résultat exigible 101,8 125,8 Dettes financières courantes 112,1 550,5 Dettes de location courantes 107,6 99,3 Instruments financiers dérivés 2,7 3,6 Autres passifs financiers courants 72,9 54,1 Total passif courant 1 896,0 2 117,8 Passifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 6 752,7 6 566,1





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Résultat avant impôts 645,5 269,7 Elimination des flux des opérations de financement et d'investissement 33,1 140,1 Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 49,1 48,7 Amortissements et dépréciations 275,2 362,9 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (13,6) 149,0 Impôts payés (198,6) (161,3) Flux net de trésorerie généré par l'activité 790,7 809,1 Acquisitions de filiales (58,4) (20,8) Cessions de filiales et d'activités 1,6 4,5 Acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles (121,0) (98,4) Cessions d'immobilisations corporelles & incorporelles 6,5 10,1 Acquisitions d'actifs financiers non courants (13,0) (25,2) Cessions d'actifs financiers non courants 15,9 29,5 Variation des prêts et avances consentis (3,8) 2,7 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,2 0,1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (172,0) (97,5) Augmentation du capital 21,1 2,7 Acquisition / Cession d'actions propres 24,3 8,8 Dividendes versés (186,1) (31,8) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 46,3 790,5 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (504,3) (1 123,5) Remboursement des dettes avec les actionnaires (12,9) (1,7) Remboursement des dettes et intérêts de location (121,8) (119,1) Intérêts payés (73,2) (86,6) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (806,6) (560,7) Incidence des écarts de change 11,3 (29,6) Incidence des changements de méthode - - Variation de la Trésorerie nette (176,6) 121,3 Trésorerie nette au début de la période 1 587,0 1 465,7 Trésorerie nette à la fin de la période 1 410,4 1 587,0 Dont disponibilités et équivalents de trésorerie 1 420,7 1 594,5 Dont concours bancaires courants (10,3) (7,5)

ANNEXE 5 : RÉSULTAT FINANCIER DÉTAILLÉ

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Coût de l'endettement financier net (74,7) (108,2) Résultat de change 6,6 (22,2) Coût financier des régimes de retraites 0,6 (2,9) Autres (5,8) (4,5) Résultat financier (73,3) (137,8)

ANNEXE 6 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Résultat opérationnel 718,8 407,4 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 64,1 132,8 Dépréciation et mise au rebut d’actifs immobilisés 4,9 34,6 Charges de restructuration 6,9 26,5 Résultats de cessions d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions 7,1 13,7 Perte de valeur des écarts d’acquisition - - Total des éléments d'ajustement 83,0 207,6 Résultat opérationnel ajusté 801,8 615,0





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2020 615,0 Variation organique + 196,9 Résultat opérationnel ajusté organique 811,9 Effet périmètre + 2,5 Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 814,4 Effet de change (12,6) Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2021 801,8





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Résultat avant impôts 645,5 269,7 Charge d'impôt (199,3) (130,8) Taux Effectif d'impôt (TEI) (a) 30,9 % 48,5 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté 30,1 % 36,6 % (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Résultat net part du Groupe 420,9 125,3 BPA(a) (en euro par action) 0,93 0,28 Éléments d’ajustement 83,0 207,6 Résultat net des activités destinées à être cédées - - Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (20,0) (43,8) Intérêts minoritaires (3,1) (3,9) Résultat net ajusté part du Groupe 480,8 285,2 BPA ajusté(a) (en euro par action) 1,07 0,64 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions : 450 921 434 en 2021 et 448 616 542 en 2020





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2020 285,2 Variation organique et effet périmètre + 205,4 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 490,6 Effet de change (9,8) Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2021 480,8





FLUX DE TRÉSORIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 790,7 809,1 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (114,5) (88,3) Intérêts payés (73,2) (86,6) Flux de trésorerie disponible 603,0 634,2





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2020 809,1 Variation organique (15,2) Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 793,9 Effet périmètre +0,5 Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux de change constant 794,4 Effet de change (3,7) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2021 790,7





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2021 31 DÉC. 2020 Endettement brut total 2 474,1 2 926,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 420,7 1 594,5 Endettement net consolidé 1 053,4 1 332,2 Instruments de couverture de devises (2,0) (3,1) Dette financière nette ajustée 1 051,4 1 329,1

ANNEXE 7 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustements suivants :

les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

les dépréciations et mises au rebut d'actifs immobilisés ;

les résultats de cession d’activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (honoraires et charges d’acquisition d’activités, ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités) ;

les charges de restructuration.

Les dépréciations et mises au rebut d’actifs immobilisés et les charges de restructuration sont reclassées en éléments d’ajustements lorsqu’elles sont stratégiques et structurantes.

Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constants, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustements et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

intérêts payés.

Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents de trésorerie est constituée des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêts.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 7.

2 Dividende proposé soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 24 juin 2022.

3 Signature le 4 février 2021.

4 L'acquisition a été clôturée le 30 juillet 2021 et annoncée le 1er septembre 2021.

5 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

6 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

7 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).

8 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

9 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

10 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).

11 Une nouvelle formation, faisant suite à la mise à jour du Code d'éthique, a été déployée au cours du second semestre 2021. Le calcul de l’indicateur est devenu plus exigeant en 2021. Il ne se limite plus à mesurer la formation des seuls nouveaux collaborateurs recrutés dans l’année mais s’attache à mesurer le pourcentage de collaborateurs formés en 2021, quel que soit leur niveau d’ancienneté.

12 Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant.

13 Flux net de trésorerie généré par l’activité / Résultat opérationnel ajusté, en moyenne sur la période.

14 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

15 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

16 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).

17 Le segment Technologies est composé des Produits Électriques & Électroniques, des activités de tests dans le Wireless (produits de technologies sans fil / de l’Internet des objets (IoT)) et des activités de tests de connectivité dans l’Automobile.

