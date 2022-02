Stratégie climat de Bouygues point d'étape à fin 2021

English French

Communiqué de presse, Paris le 24 02 2022

Le 16 décembre 2020, Bouygues a présenté à ses parties prenantes une nouvelle étape de sa stratégie Climat. Chaque Métier du Groupe a fixé des objectifs quantifiés en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), compatibles avec la trajectoire de l’Accord de Parisa, appuyés de plans d’actions.



Après la validation en 2021 des objectifs de réduction des émissions de GES de Colas, les autres Métiers visent la validation par le SBTib de leurs trajectoires de décarbonation.

NOS OBJECTIFS 2030 DE RÉDUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE MÉTIER ANNÉE DE RÉFÉRENCE SCOPES 1 ET 2c SCOPE 3Ac SCOPE 3Bc









Colas 2019 - 30 % - 30 % n.a. Bouygues Construction 2019 - 40 % - 30 % n.a. Bouygues Immobilier 2020 - 32 % - 32 % - 32 % Bouygues Telecom 2020 - 50 % - 30 % - 30 % TF1 2019 - 30 % - 30 % n.a. n.a. non applicable

Pour mener à bien sa stratégie climat, le Groupe a identifié, parmi ses dépenses 2022-2024, une enveloppe estimée à 2,2 milliards d’eurosd qui contribuera à la réduction de son empreinte carbone.

En 2021, Bouygues a accéléré ses actions de décarbonation, qui ont concerné à la fois les solutions commerciales et le fonctionnement interne des Métiers du Groupe.



SOLUTIONS COMMERCIALES POUR ACCOMPAGNER LES CLIENTS DANS LA RÉDUCTION DE LEUR EMPREINTE CARBONE

En 2021, le Groupe a conçu des méthodologies de calcul pour évaluer le carbone évité (scope 3b) des offres et produits de tous ses Métiers.

Les activités de construction ont enrichi leur portefeuille d’offres bas carbone. Ces offres portent en particulier sur la construction bas carbone, l’optimisation énergétique de l’exploitation des bâtiments ainsi que la construction d’infrastructures d’énergie bas carbone et de mobilité douce. Dans les télécoms et les médias, les Métiers ont lancé des initiatives et des solutions durables.

CONSTRUCTION BAS CARBONE

Des progrès ont été accomplis en 2021 pour diminuer l’intensité carbone de produits tels que le béton ou les enrobés routiers, et pour remplacer ces derniers par des matériaux biosourcés.

Augmentation de 10% du recours aux b étons bas carbone entre 2020 et 2021 : ils représentent aujourd’hui plus de 60% des volumes en Travaux Publics et plus de 25 % pour l’activité Bâtiment en France. Dans la continuité du partenariat avec Hoffman Green Ciment Technolog ies autour de l’usage de ciments à laitiers alcali-activés et à base d’argile calcinée, plusieurs expérimentations sont en cours sur différents chantiers (élargissement de l’autoroute A10 à Orléans, conservatoire de Pantin, Archives départementales du Loiret, Arena de Paris, etc.) et sur un site de préfabrication de modules 3D en béton. Enfin, Bouygues Immobilier expérimente les premiers voiles coulés à base de béton bas carbone (objectif de 30% de béton bas carbone sur les opérations du périmètre France e d’ici à 2030).

de 10% du recours aux entre 2020 et 2021 ils représentent aujourd’hui plus de 60% des volumes en Travaux Publics et plus de 25 % pour l’activité Bâtiment en France. Dans la continuité du partenariat avec autour de l’usage de ciments à laitiers alcali-activés et à base d’argile calcinée, plusieurs expérimentations sont en cours sur différents chantiers (élargissement de l’autoroute A10 à Orléans, conservatoire de Pantin, Archives départementales du Loiret, Arena de Paris, etc.) et sur un site de préfabrication de modules 3D en béton. Enfin, Bouygues Immobilier expérimente les premiers voiles coulés à base de béton bas carbone (objectif de 30% de béton bas carbone sur les opérations du périmètre France d’ici à 2030). D iminu tion, par Colas, de l’empreinte carbone des enrobés routiers : Accompagnement des fournisseurs dans la mise au point de produits bas carbone, notamment les liants hydrauliques routiers ; Poursuite des recherches pour la mise au point de liants biosourcés type Végécol f ; Proposition d’un nombre croissant d’éco-variantes (près de 200 projets réalisés en 2021 contre 92 en 2020) ;





par Colas, A ccél ération du déploiement de la construction en bois : plus de 160 projets, dont 35 gagnés en 2021, pour WeWood g , le modèle de construction en bois de Bouygues Construction. Près de 100 000 m² d’opérations bois en logement et tertiaire livrées chez Bouygues Immobilier.

du déploiement de la plus de 160 projets, dont 35 gagnés en 2021, pour WeWood , le modèle de construction en bois de Bouygues Construction. Près de 100 000 m² d’opérations bois en logement et tertiaire livrées chez Bouygues Immobilier. Industrialisation de la rénovation des bâtiments : BySprong, l’offre qui permet de massifier la rénovation énergétique des logements en site occupé, représente 30% de l’activité de rénovation de Bouygues Construction en France en 2021.

EXPLOITATION OPTIMISÉE DES BÂTIMENTS

Des solutions existent pour optimiser l’exploitation des bâtiments afin de faire baisser les émissions de carbone qui en résultent. Elles passent notamment par l’intensification de leur utilisation. Bouygues Construction et Bouygues Immobilier ont commercialisé, en 2021, ces solutions dans le cadre de plusieurs projets significatifs :

« Office Switch Home », livré à Lyon (quartier Confluence), premier immeuble réversible (bureaux transformables en logements) ;

(bureaux transformables en logements) ; « Bureau généreux » et « Officity », nouveaux concepts de « Bâtiment Hybride à É conomie Positive », labellisé par la Fondation Solar Impulse. « Officity » a été expérimenté sur des projets d’aménagement tel que le quartier des Fabriques à Marseille.

», labellisé par la Fondation Solar Impulse. « Officity » a été expérimenté sur des projets d’aménagement tel que le quartier des Fabriques à Marseille. Plateformes numériques développées pour piloter la performance énergétique et carbone des bâtiments (SMALT, Aveltys, etc.).

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES D’ÉNERGIES BAS CARBONE

En 2021, les activités de construction du Groupe ont poursuivi la réalisation de plusieurs projets significatifs d’infrastructures d’énergie décarbonée. Par exemple :

Éolien : après le projet d’éolienne flottante Floatgen de 2 MW, Bouygues Travaux Publics participe au projet de parc éolien en mer de Fécamp, avec une puissance prévisionnelle d’environ 500 MW ;

après le projet d’éolienne flottante Floatgen de 2 MW, Bouygues Travaux Publics participe au projet de parc éolien en mer de Fécamp, avec une puissance prévisionnelle d’environ 500 MW ; P hotovoltaïque : Bouygues Energies & Services a connecté au réseau des fermes solaires au Japon (102MWc) et en Australie (190MWc). En France, une quarantaine de projets totalisent 540MWc. Ces projets couvrent toutes ses expertises (tracker solaire, agrivoltaïque, panneaux solaires flottants, ombrières et toitures industrielles).

Bouygues Energies & Services a connecté au réseau des fermes solaires au Japon (102MWc) et en Australie (190MWc). En France, une quarantaine de projets totalisent 540MWc. Ces projets couvrent toutes ses expertises (tracker solaire, agrivoltaïque, panneaux solaires flottants, ombrières et toitures industrielles). Compensateurs synchrones (stabilisateurs pour les réseaux d’énergie) : un premier contrat a été signé par Kraftanlagen Energies & Services h avec un opérateur de réseau allemand ;

(stabilisateurs pour les réseaux d’énergie) : un premier contrat a été signé par Kraftanlagen Energies & Services avec un opérateur de réseau allemand ; Nucléaire : après la centrale EPR d’Olkiluoto en Finlande et celle de Flamanville 3, Bouygues Construction participe à la construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C au Royaume-Uni. Celle-ci accueillera deux réacteurs EPR d’une capacité totale de 3,2 GW.

SOLUTIONS POUR LA MOBILITÉ DOUCE

En 2021, les activités de construction ont proposé des offres innovantes et respectueuses de l’environnement dans la construction d’infrastructures dédiées à la mobilité douce. Par exemple :

Bouygues Energies & Services a installé 1 600 bornes de recharge de véhicules électriques (IRVE) en 2021, portant le nombre total à plus de 10 000 bornes installées en France ;

en 2021, portant le nombre total à plus de 10 000 bornes installées en France ; Bouygues Energies & Services conçoit des systèmes de production d’ hydrogène vert et déploie des premières stations ;

et déploie des premières stations ; Colas Rail a développé le concept de « voie verte »i en zone urbaine, breveté pour son effet imperméabilisant contribuant à l’adaptation au changement climatique, et l’a appliqué sur les projets des tramways d’Angers et du T3 en Ile de France.

SOLUTIONS DURABLES DANS LES TÉLÉCOMS ET LES MEDIAS

Bouygues Telecom a lancé plusieurs initiatives en 2021 :

Pour les clients Grand Public, un programme « Solutions smartphone durable », qui promeut quatre solutions pour prolonger la vie des mobiles : réparation, reprise, reconditionnement et recyclage ;

qui promeut quatre solutions pour prolonger la vie des mobiles : réparation, reprise, reconditionnement et recyclage ; Pour les clients Entreprises et collectivités, un service de location de téléphones mobiles, une offre de mobiles reconditionnés, ainsi qu’une offre de location de box favorisant le réemploi ;

Une application gratuite « mon empreinte smartphone » pour sensibiliser à la sobriété numérique.

TF1 a notamment élaboré :

L’offre « EcoRespons’Ad », des écrans publicitaires réservés aux produits ou services ayant réduit leur impact sur l’environnement, selon des critères définis par l’ADEME ;

», des écrans publicitaires réservés aux produits ou services ayant réduit leur impact sur l’environnement, selon des critères définis par l’ADEME ; Le programme « Eco-Funding », destiné à financer des campagnes de sensibilisation pour le grand public sur les labels et critères environnementaux, mis en place depuis le 1er janvier 2022.

DÉCARBONATION DES MÉTIERS DU GROUPE DANS LE CADRE DE LEUR FONCTIONNEMENT INTERNE

La démarche bas carbone du groupe Bouygues s’appuie également sur une politique de réduction des gaz à effets de serre émis à l’occasion du fonctionnement interne de ses activités.

La deuxième série d’actions du Groupe porte donc sur l’intensification de la formation des collaborateurs, l’augmentation de la part des achats responsables, le recours à l’économie circulaire, le déploiement d’une démarche Green IT ainsi que l’innovation.

INTENSIFICATION DE LA FORMATION DES COLLABORATEURS

La formation des collaborateurs à l’urgence climatique est essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie Climat et vise à instaurer un « réflexe carbone ». Sur des expertises spécifiques liées à la décarbonation, des formations techniques sont proposées aux collaborateurs concernés. Plusieurs actions ont été menées en 2021 :

Au niveau du Groupe, l’organisation d’ateliers « l a Fresque du Climat » et « la Fresque du Numérique ». Plus de 3 450 collaborateurs ont été sensibilisés, dont les membres du comité de direction générale du Groupe.

» et « ». Plus de 3 450 collaborateurs ont été sensibilisés, dont les membres du comité de direction générale du Groupe. Au niveau des Métiers, plusieurs formations en ligne ont été proposées. Le module de formation de Bouygues Construction a été suivi par 2 200 collaborateurs, trois mois seulement après son lancement ; 85 % des collaborateurs de Bouygues Immobilier ont suivi les deux premiers modules d’un MOOC (cours en ligne ouvert à tous) interne sur le thème du bas carbone ; Colas a, quant à lui, organisé une journée dédiée au climat dans toutes ses entités le 8 avril 2021.

AUGMENTATION DE LA PART DES ACHATS RESPONSABLES

Les achats d’électricité renouvelable (scope 2)

Tous les Métiers du groupe Bouygues ont signé des contrats d’électricité renouvelable pour s’approvisionner en électricité à faible teneur carbone :

Bouygues Construction Colas Bouygues Immobilier Bouygues Telecom TF1 Contrat d’électricité renouvelable pour tous les sièges et agences en France jusqu’en 2025 Contrats de fourniture d’électricité décarbonée jusqu’en 2023 en France et au Royaume Uni Contrat d’électricité adossé au contrat national de Bouygues Telecom pour les agences et bureaux de vente Contrat d’électricité renouvelable d’origine principalement éolienne, couvrant la totalité de l’électricité achetée jusqu’en 2024 Contrat d’électricité renouvelable pour le siège social

Les flottes de véhicules et d’engins

Une politique volontariste pour augmenter la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables a été mise en place dans chacun des Métiers :

BY Construction COLAS BY Immobilier BY Telecom TF1 Objectif : 100% de véhicules verts dans la flotte en 2030

En 2021, la part commandée de véhicules hybrides rechargeables atteint 16% de la population éligible Décision d’électrifier la totalité du parc véhicules de collaborateurs



Intégration dans la grille de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques accessibles à tous les niveaux : 15% du parc en 2021 et 20% du parc en renouvellement Intégration dans la grille de véhicules hybrides et hybrides rechargeables Objectif de 100% de véhicules électriques ou hybrides en France au fur et à mesure du renouvellement du parc : + de 60% des véhicules sont électriques ou hybrides à fin 2021

Colas a signé un accord avec la société Saipol pour approvisionner sa flotte de poids lourds en Oleo 100, un carburant biosourcé qui réduit de 60 % les émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec un gazole et jusqu’à 80%, les émissions de particules fines.

Les f ournisseurs (scope 3a)

En 2021, les activités de construction ont élaboré des guides de solutions bas carbone à l’intention des acheteurs, de l’ingénierie et des clients. Elles ont engagé une démarche partenariale avec leurs écosystèmes de fournisseurs et sous-traitants pour identifier les leviers bas-carbone à activer. Par exemple, l’ensemble des « collections nationales » de Bouygues Immobilier proposées aux particuliers ont été revues pour afficher un gain de plus de 30 kg de CO2 par m².

Bouygues Telecom travaille avec ses principaux fournisseurs sur la réduction de l’empreinte carbone des équipements et produits qu’il achète. Il a élaboré un questionnaire d’évaluation sur les thématiques environnementales, transmis systématiquement en phase d’appel d’offre et dans les cahiers des charges, allant de l’évaluation globale de la gouvernance environnementale des fournisseurs, à l’éco-conception, l’empreinte carbone ou encore l’analyse de cycle de vie des produits/services vendus.

L’ensemble des Métiers du Groupe a programmé l’organisation de Conventions fournisseurs en 2022 afin de les sensibiliser aux objectifs de décarbonation et identifier avec eux les leviers d’actions. En 2021, une première convention fournisseurs a été réalisée sur le périmètre de Colas Rail.

RECOURS À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Colas a recyclé 8,5 millions de tonnes de matériaux en 2021 (+9% vs 2020). La quantité d’agrégats d’enrobés entrant dans la constitution des matériaux routiers a augmenté de 8%. La surface de chaussée recyclée en place (8 millions de m 2 en 2021) a augmenté de 12% par rapport à 2019.

(+9% vs 2020). La quantité d’agrégats d’enrobés entrant dans la constitution des matériaux routiers a augmenté de 8%. La surface de chaussée recyclée en place (8 millions de m en 2021) a augmenté de 12% par rapport à 2019. Bouygues Construction a utilisé du béton à base de granulats recyclés pour le projet Tramdepot Burgernziel à Berne, premier projet immobilier résidentiel à utiliser la technologie de Neustark. Par ailleurs, sur le périmètre Bâtiment France, la démarche ZDU (Zéro Déchet Ultime) tend vers 100% de valorisation matière avec 15 flux triés. Expérimentée en 2020, elle est depuis en cours de déploiement sur toutes les unités opérationnelles.

pour le projet Tramdepot Burgernziel à Berne, premier projet immobilier résidentiel à utiliser la technologie de Neustark. Par ailleurs, sur le périmètre Bâtiment France, la démarche ZDU (Zéro Déchet Ultime) tend vers 100% de valorisation matière avec 15 flux triés. Expérimentée en 2020, elle est depuis en cours de déploiement sur toutes les unités opérationnelles. Bouygues I mmobilier a adhéré au Booster du Réemploi et est engagé dans la démarche A DEME « 50 Maîtres d’Ouvrage exemplaires ».

et est engagé dans la « 50 Maîtres d’Ouvrage exemplaires ». Les box Bouygues Telecom prennent en compte des spécifications de développement durable permettant d’allonger au maximum la durée d’exploitation, d’améliorer leur réparation et leur valorisation en fin de vie. La refonte du décodeur TV Bbox 4K en 2021 a permis d’intégrer des exigences RSE telles que la réduction de l’empreinte carbone (certification TUV PCF), la réduction de la consommation électrique et l’utilisation de plastique recyclé.

DÉMARCHE GREEN IT

En 2021, les cinq Métiers ont également mis en place une démarche Green IT sur la base d’un bilan carbone spécifique qui a permis d’identifier des premiers leviers d’action et la fixation d’objectifs ciblés.

Les grands postes d’émissions liées aux nouvelles technologies sont la fabrication des matériels mis à disposition des utilisateurs (smartphones, ordinateurs, écrans…) et le stockage des données. Les objectifs et plans d’action des Métiers, portent donc notamment sur l’allongement de la durée de vie des équipements ainsi que sur la quantité et la localisation des données (datacenters localisés dans des pays à électricité bas carbone, par exemple).

INNOVATION

Des innovations visant à réduire l’intensité carbone des émissions directes (scopes 1 et 2) ont été déployées en 2021.

Par exemple, Colas Rail équipe progressivement ses locomotives en France et prochainement au Royaume-Uni de sa solution Ecostop, système de réduction de la consommation de carburant sur les locomotives, analogue au start&stop du secteur automobile. Cette innovation brevetée a obtenu le certificat d’économie d’énergie (CEE) décerné par le Ministère de la Transition Ecologique.

Le Groupe a engagé une démarche de digitalisation et d’industrialisation de l’acte de construire. L’objectif est triple : simplifier l’acte de construire, améliorer la sécurité et la qualité, et réduire l’impact carbone. A titre d’exemple, Bouygues Construction a signé deux partenariats majeurs en 2021, l’un avec Dassault Systèmes pour une plateforme de management numérique des projets et l’autre avec la Cambridge Service Alliance de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) sur les jumeaux numériques.

TF1 a intégré, quant à lui, dans son programme d’accélération de startups, la société Workflowers pour doter les productions d’un outil de mesure et de pilotage de l’impact carbone des programmes.

GOUVERNANCE DE LA STRATÉGIE CLIMAT

Animation :

La coordination et le pilotage global de la stratégie climat & biodiversité est sous la responsabilité de la Direction Générale. Un comité ad hoc avec les Métiers se réunit chaque trimestre afin de faire le point sur l’avancement des feuilles de routes. Les administrateurs du Groupe et ceux des Métiers sont tenus informés régulièrement.

Chaque Métier dispose également d’une organisation dédiée en charge du déploiement de sa propre stratégie climat.

Rémunération :

Les dirigeants mandataires sociaux et les dirigeants des Métiers ont dans leurs critères de rémunération (rémunération variable annuelle et LTIj) des objectifs associés à la stratégie climat (voir les détails dans le Document d’Enregistrement Universel de Bouygues).

DÉPENSES CONTRIBUANT A LA STRATÉGIE CLIMAT

Pour mener à bien sa stratégie climat, le Groupe a identifié, parmi ses dépenses 2022-2024, une enveloppe estimée à 2,2 milliards d’eurosk qui contribuera à la réduction de son empreinte carbone.

Cette enveloppe, constituée de dépenses d’exploitation et d’investissements, couvre l’intégralité des activités des Métiers du Groupe à la différence de la Taxonomie qui ne porte que sur la part éligible des activités visant l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. La Taxonomie exclut à date la quasi-totalité des activités de Bouygues Telecom et de TF1 qu’elle considère comme non prioritaires pour accélérer la transition vers une économie plus durable. Par ailleurs, seule une faible part du chiffre d’affaires de Colas a été considérée comme éligible (infrastructures bas carbone et activités liées à l’eau et à l’énergie).

Or, conformément à sa stratégie climat, le Groupe considère que ses actions de décarbonation doivent être déployées sur la totalité de ses activités, y compris celles considérées comme non éligibles par la Taxonomie, et ce, afin de les rendre les plus vertueuses possible.

Par ailleurs, cette enveloppe comprend l’ensemble des dépenses d’exploitation des Métiers contribuant à la trajectoire carbone alors que la définition des dépenses d’exploitation de la Taxonomie est très restrictive et ne reflète pas la réalité des efforts faits par les Métiers.

TAXONOMIE (pour information)

Le pourcentage du chiffre d’affaires du Groupe éligible à la taxonomie s’élève à 35% en 2021. Il couvre essentiellement : les activités de développement immobilier, les infrastructures de transport bas carbone, l’installation et la maintenance d’équipements favorisant l’efficacité énergétique, la production et le stockage d’énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures liées à l’eau et à l’énergie. La contribution du nucléaire et du gaz, considérés comme encore non éligibles à fin 2021, est de 2% du chiffre d’affaires du Groupe. Les informations relatives aux autres indicateurs de Taxonomie seront publiées le 24 mars 2022 dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe.

ANNEXES

Annexe 1 : RECONNAISSANCES

CDP l : le groupe Bouygues a été noté A- au CDP Climat 2021.

le groupe Bouygues a été noté au CDP Climat 2021. SBTi m : Colas a fait valider ses objectifs Climat par le SBTi (scopes 1, 2 et 3a).

: Colas a fait valider ses objectifs Climat par le SBTi (scopes 1, 2 et 3a). Label Recyterre et é conomie circulaire : l’éco-centre de Brézillon (Bouygues Bâtiment Ile-de-France) pour le tri, le traitement et la valorisation des terres polluées, a reçu le label R ecyterre destiné aux installations qui traitent, puis recyclent les terres excavées.

l’éco-centre de Brézillon (Bouygues Bâtiment Ile-de-France) pour le tri, le traitement et la valorisation des terres polluées, a reçu le destiné aux installations qui traitent, puis recyclent les terres excavées. Aux « Green Solutions Awards 2021 », Bouygues Construction a reçu le Prix du Public (finale internationale), catégorie « Quartier », pour La Maillerie situé dans la métropole lilloise.

», Bouygues Construction a reçu le Prix du Public (finale internationale), catégorie « Quartier », pour La Maillerie situé dans la métropole lilloise. Bouygues Immobilier est récompensé au SIATI en remportant le Trophée d’Argent de la transformation urbaine la plus innovante dans la catégorie aménageurs et reçoit un second Green Solutions Award pour le quartier de Nanterre Cœur Université.

dans la catégorie aménageurs et reçoit un pour le quartier de Nanterre Cœur Université. Bouygues Immobilier est troisième du classement d’opérations immobilières labélisées BBCA n .

. Le Groupe supporte l’initiative TCFDo et vise à s’aligner avec les piliers dont elle fait la promotion (table de concordance TCFD disponible dans le Rapport Intégré du Groupe p64).

Annexe 2 : PARTENARIATS

Le groupe Bouygues contribue aux initiatives suivantes : French Business Climate Pledge du Medef, « Ambition4Climate » de l’Afep, Net Zero Initiative et projet « IRIS » de Carbone 4, travaux du Shift Project et soutien des projets de décarbonation au travers de son mécénat environnemental (dont Time The Planet). Il est partenaire de l’Essec Business School au sein d’une chaire internationale consacrée à l’économie circulaire. Il parraine « Le Grand Défi des entreprises pour la planète ».

contribue aux initiatives suivantes : French Business Climate Pledge du Medef, « Ambition4Climate » de l’Afep, Net Zero Initiative et projet « IRIS » de Carbone 4, travaux du Shift Project et soutien des projets de décarbonation au travers de son mécénat environnemental (dont Time The Planet). Il est partenaire de l’Essec Business School au sein d’une chaire internationale consacrée à l’économie circulaire. Il parraine « Le Grand Défi des entreprises pour la planète ». Bouygues Construction est engagé dans le booster du Réemploi de l’IFPEB. Des accords de partenariats ont été signés avec des acteurs de la filière Bois dans différents pays (PiveteauBois, Stora Enzo, la Fédération Nationale du Bois en France, CREE…). Un partenariat a été signé avec Wicona permettant un approvisionnement responsable en aluminium, recyclé à plus de 75 % pour les menuiseries extérieures.

est engagé dans le booster du Réemploi de l’IFPEB. Des accords de partenariats ont été signés avec des acteurs de la filière Bois dans différents pays (PiveteauBois, Stora Enzo, la Fédération Nationale du Bois en France, CREE…). Un partenariat a été signé avec Wicona permettant un approvisionnement responsable en aluminium, recyclé à plus de 75 % pour les menuiseries extérieures. Bouygues Immobilier participe à un panel de 149 entreprises représentant le paysage économique national à la Convention des entreprises pour le climat (CEC) p .

participe à un panel de 149 entreprises représentant le paysage économique national à la Convention des entreprises pour le climat (CEC) . Colas , en partenariat avec l’IDRRIM participe en France à la rédaction et au déploiement de la Convention d’engagement pour des infrastructures durables auprès des collectivités locales.

, en partenariat avec l’IDRRIM participe en France à la rédaction et au déploiement de la Convention d’engagement pour des infrastructures durables auprès des collectivités locales. TF1 , en tant que co-fondateur du collectif Ecoprod, a contribué au renforcement de son rôle et au développement de ses missions pour engager plus largement le secteur audiovisuel tout en se dotant de moyens financiers supplémentaires.

, en tant que co-fondateur du collectif Ecoprod, a contribué au renforcement de son rôle et au développement de ses missions pour engager plus largement le secteur audiovisuel tout en se dotant de moyens financiers supplémentaires. Bouygues Telecom consolide ses partenariats pour allonger la durée de vie des mobiles : avec Recommerce pour la reprise et la vente de mobiles reconditionnés et WeFix pour la réparation.

Pièce jointe