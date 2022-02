DANONE : Trois nouveaux administrateurs proposés au vote de l’Assemblée Générale 2022

English French





Communiqué de presse - Paris, le 24 février 2022



Trois nouveaux administrateurs proposés au vote

de l’Assemblée Générale 2022



Danone annonce que trois dirigeants de premier rang seront proposés pour rejoindre le Conseil d’Administration, en qualité d'administrateurs indépendants.

En avril 2022, et sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale 2022, le Conseil d’Administration accueillera :

Patrice Louvet , Président et Directeur Général de Ralph Lauren ;

Géraldine Picaud , Directrice financière du groupe Holcim ;

, Directrice financière du groupe Holcim ; Susan Roberts, PhD, Professeure de nutrition à l'Université Tufts et codirectrice du Tufts Institute for Global Obesity Research.





Ces nominations complèteront celles de Valérie Chapoulaud-Floquet et d'Antoine de Saint-Affrique, également présentées à l’Assemblée Générale 2022. D'ici 2023, la société aura entièrement revu la composition son Conseil, à l'exception de Gilles Schnepp et des deux administrateurs représentant les salariés, comme annoncé en juillet 2021.

À fin avril 2022, et sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale 2022, le Conseil d’Administration sera composé de 12 administrateurs. Il respectera la parité hommes-femmes, comptera 80 % d'administrateurs indépendants, 60 % d'administrateurs exerçant ou ayant exercé une fonction de Direction générale et 40 % d'administrateurs de nationalité étrangère.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, a déclaré :

« La proposition de nommer Patrice Louvet, Géraldine Picaud et Susan Roberts est une avancée de plus pour Danone et pour le renouvellement de son Conseil. Ces nouveaux administrateurs apporteront leur expérience, mais aussi une expertise internationalement reconnue dans des domaines aussi divers que les biens de grande consommation, la santé et la nutrition, le développement durable, la finance et les fusions-acquisitions. Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à les remercier pour leur engagement, et je me réjouis de notre future collaboration.

L'an dernier, le Conseil avait confirmé sa volonté de veiller à un bon équilibre de compétences, de perspectives et d'expériences afin de soutenir la performance de Danone. Avec la nomination de Valérie Chapoulaud-Floquet, annoncée en décembre dernier, et la proposition de nomination de Patrice Louvet, de Géraldine Picaud et de Susan Roberts, annoncée aujourd'hui, Danone tient cette promesse.

Cette annonce marque un nouveau jalon dans l'histoire de Danone, à la veille de son Séminaire investisseurs du 8 mars prochain et de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 avril 2022. »

ANNEXE

Renouvellement du Conseil d’Admin istration de Danone – Rappel

Le 29 juillet 2021, Danone a annoncé le renouvellement complet de son Conseil d’Administration : à l'exception de Gilles Schnepp et des deux administrateurs représentant les salariés, tous les administrateurs actuels quitteront leurs fonctions d'ici l'Assemblée Générale de 2023.

Dans l'intervalle, Danone proposera l'élection de nouveaux administrateurs externes en vue de constituer un Conseil d’Administration plus indépendant et de taille réduite, présentant le bon équilibre de compétences, de perspectives et d'expérience dans le secteur des biens de grande consommation.

Biographies

Patrice Louvet est Président et Directeur Général de Ralph Lauren Corporation. Depuis son arrivée en 2017 dans cette entreprise, M. Louvet y a déployé la stratégie mondiale de transformation digitale et de repositionnement de marque du groupe ; il en a radicalement accéléré l'expansion internationale et l'activité de vente directe au consommateur, et insufflé à cette marque emblématique un nouvel élan citoyen et durable. Avant de rejoindre Ralph Lauren, M. Louvet a occupé pendant près de trente ans divers postes de direction chez Procter & Gamble, sur trois continents. De Gillette à Pantène en passant par SK-II, il a dirigé et développé plusieurs marques mondiales de premier plan du secteur de la grande consommation, dans différents pays et sur différents canaux de distribution.

De nationalités américaine et française, M. Louvet est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris et titulaire d'un MBA de l'université de l'Illinois. Officier de la Marine nationale française, il a servi comme amiral aide de camp.

Il siège actuellement au Conseil d’Administration de diverses organisations : le Hospital for Special Surgery (New York), le groupe non coté Bacardi Limited et la National Retail Federation (New York) ; il est également membre du CEO Advisory Council du Fashion Pact, coalition mondiale d'entreprises de la mode et du textile, engagées autour de thèmes environnementaux et de durabilité majeurs.

Géraldine Picaud est Directrice financière du groupe Holcim (initialement LafargeHolcim) depuis janvier 2018. Auparavant, Mme Picaud était Directrice financière d'Essilor International, groupe coté, membre du CAC-40, leader mondial de l'optique ophtalmique. Elle était avant cela Directrice financière chez Volcafe Holdings, le pôle Café du groupe ED&F Man, un négociant en matières premières agricoles notamment actif dans le café, le sucre et l'alimentation animale. Elle avait été précédemment responsable M&A/Stratégie au sein d'ED&F Man.

Auparavant, Mme Picaud a exercé pendant treize ans les fonctions de Directrice du contrôle de gestion puis de Directrice financière au sein du groupe français de chimie de spécialité Safic Alcan. Elle a commencé sa carrière dans l'audit chez Arthur Andersen.

Mme Picaud est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Reims et titulaire d'un MBA. Elle siège en qualité d'administrateur non exécutif au Conseil d’Infineon Technologies AG.

Susan B. Roberts, PhD, est Professeure en Nutrition à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts, Professeure de Psychiatrie à l'école de médecine de l'Université Tufts, et est également codirectrice du Tufts Institute for Global Obesity Research.

Mme Roberts est une chercheuse de renommée internationale qui applique les progrès scientifiques en matière de nutrition pour encourager une alimentation saine et la régulation pondérale à l’échelle mondiale. Dans le cadre de ses travaux, elle codirige un consortium de scientifiques qui cherche à comprendre la physiologie du corps après une perte de poids ; elle codirige l'International Weight Control Registry, qui travaille, en collaboration avec des scientifiques de 19 pays, à l'identification des meilleures pratiques en matière de contrôle pondéral dans différentes cultures à l’échelle mondiale.

Elle a préparé son doctorat en nutrition à l'Université de Cambridge, possède la double nationalité britannique et canadienne, et est résidente permanente aux États-Unis.

Le Dr Roberts a publié plus de 280 travaux de recherche dans des revues scientifiques, dont le New England Journal of Medicine et le Journal of the American Medical Association. Elle siège dans de nombreux comités nationaux et internationaux chargés d'élaborer des recommandations alimentaires, et a notamment participé à l'évaluation, commandée par le Congrès des États-Unis aux National Academies of Science, des directives alimentaires à la population américaine, pour en améliorer l'élaboration.

