Meget tilfredsstillende resultat i 2021 på 202 mio. kr. danner grundlag for udbytte på 54 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 10/2022 | 24. februar 2022

Danske Andelskassers Bank leverer i 2021 et overskud før skat på 202,0 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 9,8 % p.a. Resultatet er meget tilfredsstillende, og ser man bort fra salget af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE i 2019, er der tale om det bedste resultat siden børsnoteringen i 2011.

Banken har haft et højt aktivitetsniveau på især bolig-, forsikrings- og investeringsområdet, hvilket ligger til grund for en stigning i basisindtjeningen på 7,4 %. Resultatet er desuden påvirket af den positive udvikling på de finansielle markeder samt tilbageførsler af nedskrivninger.

Den stærke udvikling i bankens resultater har ført til opjusteringer af forventningerne til årets resultat ad 6 omgange.

Banken er kapitalmæssigt stærkere end nogensinde med en kapitalmæssig overdækning på 9,4 procentpoint og en overdækning i forhold til NEP-kravet på 7,6 procentpoint.

Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling foreslå, at der udbetales et udbytte på 30 % af årets resultat efter renter til hybrid kernekapital - i henhold til udbyttepolitikken - svarende til 53,9 mio. kr. og 0,29 kr. pr. aktie. Udbytteudlodningen sker i forlængelse af udbetalingen af ekstraordinært udbytte i november 2021 på 26 mio. kr. for 2020.

Hovedpunkter i årsrapporten for 2021:

Basisindtjeningen er i 2021 steget med 7,4 % til 107,6 mio. kr. mod 100,2 mio. kr. året før. Udvikling er især drevet af gebyrindtægter, som er påvirket af høj aktivitet i 2021.

Resultat før skat i 2021 på 202,0 mio. kr. mod 124,3 mio. kr. i 2020. Resultatet i 2021 er påvirket af positive kursreguleringer på 79,9 mio. kr. samt tilbageførsler af nedskrivninger på 14,6 mio. kr.

Det samlede forretningsomfang er steget med 6,3 % i forhold til 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 7,4 % i forhold til 2020, så det samlede udlån udgør 6.794 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Udgifter til personale og administration er steget med 4,6 %. Stigningen skyldes blandt andet investeringerne i forbindelse med bankens strategiske tiltag og udarbejdelse af redegørelse mm. i forbindelse med Spar Nords købstilbud.

Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,1 % og en kapitalmæssig overdækning på 9,4 procentpoint, svarende til en kapitalbuffer på 845 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Egenkapitalen udgør 2.206 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 2.002 mio. kr. året før. Egenkapitalen forrentes i 2021 med 9,8 % p.a. før skat mod 5,6 % i 2020.

Bankens aktionærer har opnået et gennemsnitligt aktieafkast på ikke mindre end 48,5 % i 2021.

For 2022 forventes en basisindtjening i invervallet 80-120 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr. og dermed fastholdes forventninger til 2022, som blev udmeldt den 14. januar 2022 .

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”Det er meget positivt, at vi fortsætter udviklingen med højt aktivitetsniveau i mange af bankens forretninger og vi ser en resultatudvikling, der er helt i tråd med bankens strategi for 2021-2025. Vi har et par investeringsår i 2021-2023, hvor vi skal sikre et endnu bedre ståsted for bankens udvikling, men allerede nu leverer vi meget gode resultater. Det er vi godt tilfredse med.

I 2022 forventes en afslutning på COVID-19 pandemien, og vi håber at se ind i mere normale tilstande. Vi forventer et højt aktivitetsniveau også i 2022, hvor vi blandt andet vil udvikle bankens kundeprogrammer og skabe en endnu bedre 5-stjernet kundeoplevelse for vores kunder.

Vi glæder os over, at bestyrelsen igen foreslår at udlodde udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med bankens udbyttepolitik”

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk .

DAB-31-12-2021

Årsrapport 2021 – Danske Andelskassers Bank A/S

