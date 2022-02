English French

Crypto Blockchain Industries (CBI) : Nouveaux partenariats avec le collectif Raverse pour le développement du metaverse AlphaVerse et ventes de NFTs sur la blockchain

Création de deux nouveaux univers dédiés aux arts digitaux et à la musique rave

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce la signature de nouveaux accords de licences pour diversifier les contenus, expériences et NFT proposés dans l’AlphaVerse, le métaverse développé par CBI, et offrir à des artistes des nouvelles opportunités dans la blockchain.

Ces univers s’appuient sur les contenus exclusifs détenus par le collectif Raverse (dénomination sociale : Eyes.tv) pour ce qui est des arts digitaux et de la Rave music. Raverse possède notamment des milliers d’heures de reportages sur l’univers des raves ainsi que des de milliers d’œuvres digitales créées dans les années 1990 et constituant un fonds de catalogue unique.

Dans chacun de ces mondes, AlphaVerse permettra en outre aux jeunes artistes de créer leur communauté, de télécharger et vendre leurs créations et de développer leurs projets.

Les arts numériques et la musique « Raves » dans le métaverse AlphaVerse

En s’appuyant sur les contenus et droits détenus par Raverse et l’expertise de CBI dans la blockchain, deux univers dédiés viendront rejoindre AlphaVerse.

Art Tech sera un univers du métaverse AlphaVerse dédié aux arts et artistes numériques. Dans cet univers, les utilisateurs pourront ainsi regarder, proposer, collectionner ou échanger des NFTs, organiser des événements artistiques, tels que des festivals, des concerts, des expositions, visiter ou interagir avec des musées dédiés aux arts numériques.

Rave Age sera un univers du métaverse AlphaVerse dédié aux raves et à la musique électronique, à son histoire, à ses grandes figures et à ses actualités. Les joueurs pourront regarder des vidéos, collectionner des NFTs et partager des expériences et des contenus autour de la culture rave.

Ces accords de licence s’inscrivent dans le cadre du développement d’AlphaVerse, le métaverse constitué d’une variété de mondes numériques (métaverses) de CBI. AlphaVerse se développe autour d’un hub central sur la blockchain, qui connecte autant de métaverses que possible, conçus par CBI ou par des tiers, en contrepartie de revenus partagés.

Dans la lignée de l’univers Beat AlphaVerse, des ventes de NFT au profit d’United at Home, l’organisation caritative soutenue par David Guetta, et de l’univers et de NFT dédié au photographe de Hip-hop Chi Modu, CBI continue d’affirmer son positionnement dans le domaine de la musique et des arts numériques.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux cryptodevises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

