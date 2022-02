GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS) Voorheen AND International Publishers NV (AND.AS) Financiële & Operationele update Q2 (okt–dec) en 1e Halfjaar (jul-dec) 2021/22

English Dutch

Capelle aan den IJssel, Nederland, 24 februari 2022 - GeoJunxion rapporteert een omzetgroei van 45% in het tweede kwartaal van 2021/22, (1H +59%), een positieve EBITDA, een aanhoudende sterke daling van het nettoverlies en kasuitstroom voor het tweede kwartaal en in de eerste helft van 2021/22, vergeleken met dezelfde periodes in 2020/21.



Het lopende boekjaar omvat de periode van 12 maanden van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Het tweede kwartaal van dit boekjaar omvat de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 en het eerste halfjaar omvat de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Terugkijkend op het tweede kwartaal bleven de activiteiten van GeoJunxion veelbelovend en goede prestaties tonen. De omzet groeide met 45% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020/21 en de orderintake groeide met ongeveer 31% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Voor 1H 2021/22 (van juni tot december) bedraagt ​​de groei van de orderintake ongeveer 36% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar en groeide de omzet met een nog sneller ritme van 59% over dezelfde periode.

De marktinteresse in de nieuwe premium producten blijft zeer bemoedigd. In het bijzonder voor de Eco- en Safety Alert Zones. De meeste omzet in de afgelopen periode komt van de Location Intelligence Services. Deze blijven de aandacht trekken van bedrijven in verschillende industriële sectoren en hebben geleid tot een sterke groei van projecten in de pijplijn. Het is ook het vermelden waard dat de orders die effectief geboekt worden, zeer gediversifieerd zijn over de productlijnen en diensten.

FINANCIEEL OVERZICHT Q2 (OKTOBER – DECEMBER) 2021 en 1H (JULI – DECEMBER) 2021, VERSUS 2020

De omzet voor Q2 2021/22 groeide sterk met +45% vergeleken met dezelfde periode in 2020. 1H groei was +59%.

vergeleken met dezelfde periode in 2020. 1H groei was Q2 2021/22 Operationele kosten (OPEX) daling met 12% . 1H OPEX daling met 1%.

. 1H OPEX Q2 2021/22 Bedrijfsresultaat verbeterd e met €310,000, (84% ) tot een verlies van €60,000, vergeleken met een verlies van €370,000 in Q2 2020. De eerste helft van 2021/22 toonde een verbetering van €520,000 ( 74% ).

met €310,000, ) tot een verlies van €60,000, vergeleken met een verlies van €370,000 in Q2 2020. De eerste helft van 2021/22 toonde een verbetering van €520,000 ( ). EBITDA was positief in Q2 met €154,000. Voor het eerste halfjaar was EBITDA €238,000.

in Q2 met €154,000. Voor het eerste halfjaar was EBITDA €238,000. Nettoresultaat na belastingen verbeterde met €113,000, ( 38% ) tot een nettoverlies van €187,000 versus €300,000 in Q2 2020.

met €113,000, ( ) tot een nettoverlies van €187,000 versus €300,000 in Q2 2020. Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten had een uitstroom van €86,000 Euro, een zeer significante verbetering vergeleken met een uitgaande kasstroom van €393,000 in Q2 2020 (exclusief de impact van de kapitaalverhoging in december 2020).

De geconsolideerde kaspositie op 31 december 2021 was €674,000.





VOORUITZICHTEN BOEKJAAR 2021-2022

De Covid-19-gerelateerde maatregelen blijven (bedrijfs)ontwikkeling en groei belemmeren. Dit was vooral voelbaar voor onze producten gericht op de reis-, vrijetijds- en evenementenindustrie. Ondanks deze tegenwind blijven we sterke marktinteresse ervaren in ons productportfolio. Dit resulteerde in een solide omzetgroei in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar 2021/22. We zagen ook een groeiende pijplijn van kansen bij grote spelers in onze branche.

Op basis van de lopende bestellingen en de sterkte van onze pijplijn, bevestigen we onze verwachting van een omzetgroei voor het boekjaar 2021/22 van 40% tot 50% in vergelijking met de vergelijkbare periode van 12 maanden van juli 2020 tot juni 2021. Dit betekent dat we verwachten dat de omzet zal uitkomen tussen €2,350,000 en €2,550,000 voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2022.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van dataproducten welke gebruikt worden in kaarten van commerciële of open-source aanbieders: digitale geo-gelokaliseerde inhoud, ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in -of als extra laag bij- het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een breed aanbod van use-cases in verschillende industrieën en marktsectoren.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met onze klanten, door het creëren van abonnement gerelateerde service opdrachten in plaats van eenmalige projecten. De initiële relatie met klanten begint vaak met een proof-of-concept of een eenmalig maatwerk project. Hierin ligt de focus op het creëren van dynamische inhoud met hoge toegevoegde waarde. Echter voor het behouden van de waarde zijn regelmatige updates vereist, wat vervolgens leidt tot vervolgopdrachten. Dit betekent dat de meeste van onze proof-of-concept en eenmalige projecten het startpunt zijn voor een service- of licentiecontract, waarbij de initiële activiteiten worden omgezet in een terugkerend en duurzamer bedrijfsmodel.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion doorgaans ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen. Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere klanten. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde en draagt deze bij in de groei van de onderneming.

Onze missie is gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg en het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken. Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

Kosteneffectieve inkoop, productie, en aggregatie van geodata.

Flexibele licentiemodellen aan concurrerende prijzen.

Directe levering van dynamische, up-to-date content via API's.

Maatwerk oplossingen.

Markt Ontwikkelingen

COVID-restricties hadden nog steeds een aanzienlijke impact in het afgelopen kwartaal en bijgevolg bleven de maatregelen de bereidheid van onze klanten en potentiële klanten beïnvloeden om te investeren. De meeste bedrijven bleven voorzichtig in hun investeringen. Er zijn echter duidelijke tekenen van verbetering in sommige sectoren, zoals bij grote IT-bedrijven, publieke organisaties en gemeenten die de digitalisering van hun diensten willen verbeteren of Smart Cities-oplossingen willen implementeren.

Ook de sectoren Verzekeringen en Insurtech, Transport en Logistiek, Automotive en Autonoom rijden zijn markten waar GeoJunxion naar interessante kansen zoekt. Voor de eerste twee gevallen heeft GeoJunxion speciale e-books geschreven en gepubliceerd als ondersteuning van marketingcampagnes. Hiermee werden meer dan 5.000 prospects over de hele wereld bereikt.

De strategie van GeoJunxion is gericht op het ontwikkelen van kaart onafhankelijke data-oplossingen, ter bevordering van de veiligheid op de weg en duurzaamheid. Dit past perfect in de huidige evolutie van de markt en de vraag van onze klanten.

Zakelijke ontwikkelingen

In het afgelopen kwartaal van oktober tot december 2021, bleef de primaire focus van GeoJunxion op de High Alert Zones-datasuite en zette het de ontwikkeling en het onderhoud van de Eco Alert Zones voort. Daarnaast werden nieuwe algoritmen bestudeerd om verbeterde slimme polygonen te ontwikkelen voor het verrijken van de Safety Alert Zones.

De interesse en aandacht van de klanten blijft voornamelijk gericht op de Eco Alert Zones (EAZ), met onze unieke waarde propositie van gedetailleerde en wereldwijde dekking van milieuzones, congestiezones en zones met verkeersbeperkingen. Onze informatie omvat alle soorten voertuigen: van personenauto's tot lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5T) en zware voertuigen (boven 3,5T). Interesse kwam zowel van bestaande klanten als nieuwe potentiële klanten. Dit resulteerde in een solide pijplijn met prospecten voor deze dataset.

Binnen het Safety Alert Zones (SAZ) product zijn we gestart met enkele nieuwe datasets. De eerste versie van het product bevatte ongevallengevoelige zones in Nederland en Duitsland. Nadien zijn de datasets toegevoerd met Tunnels en Bruggen, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor automobilisten in bepaalde weersomstandigheden. Vervolgens werden deze datasets ook voor Italië ontwikkeld. Met dit product voeren we momenteel een uitgebreide campagne gericht op het aantrekken van klanten uit de verzekerings- en insurtech-markt, transport en logistiek en auto-industrie (in-car navigatie). Resultaten van deze campagne worden in de komende kwartalen verwacht.

Onze producten, Outdoor Venue Plan en Location Intelligence Services hebben veel belangstelling gekregen van bestaande en potentiële klanten. Deze interesse komt van lokale gemeenten, onderweg naar de digitalisering van hun diensten. Hier helpen we bij de ontwikkeling van geografische informatiesystemen en het toevoegen ven specifieke locale data voor Smart Cities-applicaties. We zien ook een groeiende interesse van bedrijven in reizen, vrije tijd en toerisme. Dit ondanks Covid-beperkingen, potentieel ter voorbereiding op de periode na het vrijgeven van de maatregelen om “op volle kracht” weer op te starten.

Product Ontwikkeling

Tijdens het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2021/22 (oktober-december '21) was de productontwikkeling gericht op de uitbreiding van de Eco Alert Zones-dataset. De gerelateerde API’s werden aangepast om eenvoudigere en effectievere levering aan de klanten mogelijk te maken. De uitbreiding omvatte de zones voor passagiers, lichte voertuigen en zware voertuigen (boven 3,5T).

Deze dynamische datasets passen perfect bij de missie van GeoJunxion om veiligheid en duurzaamheid te bevorderen door middel van locatie gerelateerde content. Hiermee leveren we toegevoegde waarde aan B2B-klanten die actief zijn in de markten Automotive, Transport & Logistiek, Real Estate, Infrastructuur & dienstverlening, evenals aan publieke organisaties.

Eind december 2021 omvatten de Eco Alert Zones van GeoJunxion meer dan 2.500 gebieden in 29 landen, gespreid over 3 continenten. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

Lage-emissie- en congestiezones voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5T;

Lage-emissie- en congestiezones voor zware voertuigen van meer dan 3,5T;

Beperkt toegankelijke verkeerszones voor alle voertuigen.





Deze gebieden worden dagelijks gecontroleerd en bijgewerkt zodra een wijziging in hun geometrie of attributen wordt aangekondigd, door de officiële overheidsinstanties, verantwoordelijk voor de definitie, implementatie en handhaving.

Eco Alert Zones – voorbeeld van milieuzones in het noorden van Italië.

Een andere belangrijke realisatie in het tweede kwartaal, was de voltooiing van de premium dataset “Metropool Gebieden ”, dwz de contouren die dicht bewoonde en verstedelijkte gebieden omsluiten. Een BUA geeft de geografische vorm van steden en dorpen weer. Per 31 december omvatte deze dataset 195 landen over de hele wereld.

In december 2021 voltooide GeoJunxion de ontwikkeling van een op maat gemaakt Outdoor Venue Plan voor Macana Maldives, een premium Diving Tour Operator. Dit omvat interactieve kaarten met geo-gelokaliseerde multimedia-inhoud over de Malediven. We hebben interactieve kaarten gemaakt voor 5 van hun cruises, evenals virtuele rondleidingen op Macana’s jachten.

De combinatie van geo-gelokaliseerde interactieve inhoud en virtuele realiteit biedt een unieke en aantrekkelijke combinatie om op afstand de door de Touroperator aangeboden diensten aan potentiële klanten te tonen en te promoten. De interactieve kaarten kunnen worden opgevraagd op een pc of smartphone, waardoor een virtuele ervaring op afstand mogelijk is. Het kan ook een realtime live-ervaring zijn indien de gebruiker op locatie is, door de weergave van de GPS-positie op de kaart zelf. Wij geloven dat dit project het eerste van een reeks kan zijn en een platform voor een interessante ontwikkeling in de reis- en toerismesector. Deze zal naar verwachting weer groeien zodra de Covid beperkingen voorbij zijn.

Outdoor Venue Plan – één van de 5 routes ontwikkeld voor Macana Maldives Diving Tour Operator.

Order Intake

De orders voor premium locatiegegevens en Location Intelligence Services uit de afgelopen kwartalen, hebben in het huidige kwartaal verder voor omzet gezorgd. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij zorgvuldige interne leveringsprocedures en de volledige inzet van het team.

De order intake voor het kwartaal oktober-december 2021 vertoonde een stijging van +31% in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Voor het hele semester, van juni tot december 2021, bedroeg de groei van de orderintake bedroeg ongeveer +36%, eveneens ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ORGANISATIE

In afgelopen kwartaal zijn er wijzigingen doorgevoerd in het managementteam. De rollen “Hoofd Marketing” en “Hoofd Business Strategy & Enablement” zijn niet langer actief. Met beide personen is een overeenkomst gesloten over de voorwaarden van hun vertrek. Alle gerelateerde kosten zijn geboekt als buitengewone kosten in de gerapporteerde resultaten over het tweede kwartaal.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion maak goede vooruitgang in de turn-around van de onderneming van een leverancier van digitale kaarten, gericht op eenmalige grote deals, naar een premium locatie-content en geolocatie-service provider met een terugkerend 'data as a service'-verdienmodel. Tijdens het kwartaal is GeoJunxion blijven investeren in productontwikkeling en in het versterken van zijn R&D- en Operations-teams. De gerapporteerde resultaten voor het tweede kwartaal en de eerste helft van het boekjaar 2021/22 bewijzen deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt geschat dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften voor ten minste de komende 12 maanden te dekken.

BENOEMING EXTERNE AUDITOR – Status update

GeoJunxion is een van de 9 actieve ondernemingen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, die geen gecontroleerde jaarrekening hebben kunnen presenteren vanwege het niet beschikbaar zijn van een OOB-erkende accountant. In het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector, is een procedure opgenomen waarbij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op verzoek van de onderneming een OOB-erkende accountant kan aanwijzen en een redelijke vergoeding voor de controlewerkzaamheden kan vaststellen. De Raad van Bestuur verwelkomt en ondersteunt dit initiatief en hoopt dat dit voorstel de nodige politieke steun krijgt om tijdig in wetgeving omgezet te worden. Intussen blijven we met alle PIE/OOB erkende accountants in gesprek om tot een oplossing te komen.

RISK MANAGEMENT

Risk management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico's te identificeren. De geïdentificeerde risico's worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

Het jaarverslag 2020-21, zoals gepubliceerd in oktober 2021, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico's en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Op het sociale vlak besteden we bijzondere aandacht aan preventieve maatregelen om onze medewerkers te beschermen en gezond te houden. We bevorderen thuiswerken en stellen duidelijke regels vast voor degenen die fysiek aanwezig moeten op kantoor. Onze mensen, hun kennis en kunde zijn onze belangrijkste assets!

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële verslag over Q2 (oktober – december) en 1H (juli – december) 2021, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”, een getrouwe weergave van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom geeft van GeoJunxion NV en haar dochterondernemingen, en dat het bestuursverslag zoals opgenomen in dit tussentijds financieel verslag, een getrouwe weergave biedt van de in verband met artikel 5:25d lid 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht vereiste informatie.

VEREENVOUDIGING GROEPSSTRUCTUUR

Het afgelopen kwartaal is de groepsstructuur van GeoJunxion aanzienlijk vereenvoudigd:

De liquidatie van de entiteit AND Data India Private Ltd is voltooid, met goedkeuring van de NCLT-rechtbank in Mumbai in november.

De twee Nederlandse slapende entiteiten: AND Publishers B.V. en AND Holding B.V. zijn geliquideerd en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) is verwijderd.

Na deze vereenvoudiging omvat de groep nog twee entiteiten: GeoJunxion N.V. en haar 100% dochter GeoJunxion B.V.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document weer te geven, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 24 februari 2022,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura - CBO

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

