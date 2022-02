Nasdaq Copenhagen

Fortsat suspension af enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet eskaleringen af konflikten mellem Ukraine og Rusland med deraf følgende ekstremt volatile aktiemarkeder, specielt gældende det russiske marked samt russiske aktier generelt kan NAV for afdelingen ikke beregnes løbende, vil suspensionen i en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest fortsætte.

Den berørte afdeling vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling ISIN-kode OMX Identifikation Østeuropa, klasse DKK d DK0010257914 DKIEEU

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products