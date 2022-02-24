三叶草生物获纳入恒生综合指数

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中国成都, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司—三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197.HK）今天宣布，本公司股份已获纳入恒生综合指数成份股，将于2022年3月7日起生效。



恒生综合指数

恒生小型股（可投资）指数

恒生医疗保健指数

恒生香港上市生物科技指数

恒生港股通指数

恒生港股通中小型股指数

恒生港股通小型股指数

恒生港股通中国内地公司指数

恒生港股通非AH股公司指数



恒生综合指数（简称“HSCI”）提供一个全面的香港市场基准，涵盖香港联合交易所有限公司主板上市公司总市值的95%。三叶草生物获纳入恒生综合指数标志着本公司股票有资格通过港股通进行交易，港股通是中国内地与香港投资者之间进行股票交易的渠道。

三叶草生物制药有限公司首席执行官兼执行董事梁果表示：“我们非常高兴能够获纳入恒生综合指数成份股。获纳入恒生综合指数这一备受市场关注的指数将有助于扩大三叶草生物的股东基础、增加交易流动性并提高公司的全球知名度，这对于我们正在完成新冠候选疫苗的全球注册申请以及扩展创新型疫苗和肿瘤疗法产品组合是非常重要的一步。”

关于SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）

三叶草生物新冠候选疫苗“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”有望成为全球范围内通过COVAX机制率先实现商业化上市的重组蛋白新冠疫苗之一。应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）原始毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com