Supremex annonce des résultats records pour le T4 et l’année financière 2021 et déclare un dividende trimestriel

MONTRÉAL, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021 et déclare un dividende trimestriel. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, aujourd’hui à 11 h 00 (heure de l’Est).



Faits saillants du rendement financier du quatrième trimestre et évènements récents

Ventes totales en hausse de 21,2 %, atteignant 66,2 millions $, comparativement aux ventes de 54,6 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2020.

Ventes tirées du secteur des enveloppes en hausse de 15,3 %, atteignant 46,7 millions $, comparativement aux ventes de 40,5 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2020.

Ventes tirées du secteur des produits d’emballage et des produits spécialisés en hausse de 38,0 %, atteignant 19,6 millions $, comparativement aux ventes de 14,2 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2020.

Hausse du BAIIA ajusté 1 , qui s’est établi à 12,2 millions $, comparativement à 9,2 millions $ au quatrième trimestre de 2020.

, qui s’est établi à 12,2 millions $, comparativement à 9,2 millions $ au quatrième trimestre de 2020. Hausse importante du résultat net, qui s'est établi à 4,9 millions $, comparativement à 0,3 million $ au quatrième trimestre de 2020.

Hausse importante du résultat par action, qui s'est élevé à 0,18 $, comparativement à 0,01 $ au quatrième trimestre de 2020.

Aucune subvention provenant des programmes de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) n'a été comptabilisée au quatrième trimestre de 2021, comparativement au montant de 1,1 million $ enregistré au quatrième trimestre de 2020.

Rachat de 406 900 actions de la Société pour une contrepartie totale de 1,0 million $ en vertu du programme d’offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités.

Le 5 janvier 2022, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,025 $ par action ordinaire, payable le 15 février 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 janvier 2022.

Le 23 février 2022, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,025 $ par action ordinaire, payable le 8 avril 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 mars 2022.

Faits saillants de l’exercice 2021

Ventes totales en hausse de 10,7 %, atteignant 226,4 millions $, comparativement aux ventes de 204,6 millions $ enregistrées en 2020.

Ventes tirées du secteur des enveloppes en hausse de 7,3 %, atteignant 157,2 millions $, comparativement aux ventes de 146,5 millions $ enregistrées en 2020.

Ventes tirées du secteur des produits d’emballage et des produits spécialisés en hausse de 19,2 %, atteignant 69,2 millions $, comparativement aux ventes de 58,1 millions $ enregistrées en 2020.

BAIIA ajusté 1 de 39,0 millions $, en hausse de 20,1 % comparativement à 32,5 millions $ en 2020.

de 39,0 millions $, en hausse de 20,1 % comparativement à 32,5 millions $ en 2020. Résultat net de 15,8 millions $, soit plus du double du résultat net enregistré en 2020, qui était de 7,5 millions $.

Hausse importante du résultat par action, qui s'est élevé à 0,58 $, comparativement à 0,27 $ en 2020.

En 2021, comptabilisation de subventions totalisant 2,1 millions $ provenant des programmes de SSUC et de SUCL, comparativement au montant de 2,0 millions $ enregistré en 2020.

Renouvellement du programme d'offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités de la Société, sur une période maximale de 12 mois commençant le 31 août 2021 et se terminant le 30 août 2022.

Rachat de 1 409 300 actions de la Société pour une contrepartie totale de 3,3 millions $ en vertu du programme d’offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités.

Conclusion d'une série de transactions visant le rachat de rentes afin de réduire le profil de risque associé aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Société.

Acquisition de Vista Graphic Communications, LLC (« Vista »), un fournisseur de services d’impression et d’emballages en carton plat, par la Société, qui rapproche ainsi ses activités de fabrication de sa clientèle américaine du secteur du commerce électronique.

Nomination de M. Joe Baglione au poste nouvellement créé de président de la division des enveloppes, avec une entrée en poste le 15 novembre 2021.

Nomination de Mme Mary Chronopoulos au poste de chef de la direction financière et de secrétaire corporatif de Supremex, avec prise d’effet le 31 mai 2021.



« Nous avons terminé l’année sur une note très positive, notre chiffre d’affaires atteignant un record historique de 226 millions $. Les ventes ont augmenté de plus de 10 % et le résultat net est plus du double de celui enregistré lors de l'exercice précédent. Tous nos secteurs d'activité ont contribué à améliorer le rendement. Nous récoltons les fruits du travail fondamental accompli au cours des dernières années, nous mettons en œuvre avec succès notre plan d’optimisation des coûts et nous tirons parti de notre solide chaîne d’approvisionnement et de notre main-d’œuvre résiliente, » a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

« En 2021, nous avons généré 26 millions $, de flux de trésorerie disponibles qui nous ont permis d’assainir notre bilan, de conclure l'acquisition de Vista, d’investir dans la croissance de la Société et d’offrir un rendement à nos actionnaires au moyen de rachats d'actions. Nous avons aussi annoncé depuis peu, le rétablissement du dividende trimestriel.

Nous prévoyons que nos revenus augmenteront encore l'année prochaine et que notre rentabilité restera forte, en particulier au cours du second semestre. Bien que nous ayons réussi à surmonter les défis de la chaîne d’approvisionnement au quatrième trimestre, nous pensons que bon nombre de ces problèmes persisteront au premier semestre de l’année. Pour l'exercice 2022, nos priorités seront de gérer les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement, de déménager notre usine de Ville Mont-Royal tout en limitant le plus possible la perturbation des activités, de continuer à mettre l’accent sur l’efficacité opérationnelle et d’accélérer la recherche d’acquisitions stratégiques dans le secteur des produits d'emballage, » a conclu M. Emerson.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action et des marges)

Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre 2021 2020 2021 2020 État des résultats Ventes 66 203 54 636 226 430 204 604 Résultat d’exploitation 6 819 960 23 279 13 357 BAIIA ajusté(1) 12 218 9 206 39 042 32 504 Marge de BAIIA ajusté(1) 18,5 % 16,9 % 17,2 % 15,9 % Résultat net 4 896 309 15 752 7 495 Résultat net de base et dilué par action 0,18 0,01 0,58 0,27 Résultat net ajusté(1) 6 431 3 719 17 409 11 388 Résultat net ajusté par action(1) 0,24 0,13 0,64 0,41 Flux de trésorerie Flux de trésorerie disponibles(1) 12 281 10 074 26 142 34 448

(1) Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS. Se reporter à la section sur les mesures financières non conformes aux IFRS pour les définitions et les rapprochements.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures de la performance financière préparées conformément aux IFRS. La direction considère ces indicateurs comme des informations pouvant aider les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Société et permettre une meilleure comparabilité des résultats d’une période à l’autre.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies comme suit :

Mesure non conforme

aux IFRS Définition BAIIA Résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles. BAIIA ajusté BAIIA ajusté pour retirer les éléments significatifs qui ne font pas partis du cours normal des activités. Ces éléments significatifs incluent, entre autres, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, l’ajustement de valeur des stocks acquis et les frais d’acquisition. Marges du BAIIA et BAIIA ajusté Les marges du BAIIA ou du BAIIA ajusté correspondent à un pourcentage équivalant au ratio du BAIIA ou du BAIIA ajusté sur les ventes. Résultat net ajusté Résultat net excluant les éléments significatifs énumérés ci-dessus sous la rubrique BAIIA ajusté, net d'impôt. Résultat net ajusté par action Résultat dilué par action calculé sur la base du résultat net ajusté. Flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation selon les états consolidés des flux de trésorerie moins les ajouts nets aux immobilisations corporelles et incorporelles.



Supremex estime que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont des mesures couramment utilisées par les lecteurs d’états financiers afin d’évaluer la capacité d’une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d’exploitation et d’acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d’évaluer les résultats de la Société sans l’effet d’éléments non récurrents, ce qui lui permet d’évaluer les activités courantes et de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société comparativement aux années précédentes.

Supremex considère que les flux de trésorerie disponibles sont un bon indicateur de la santé financière et de la rentabilité de la Société, parce qu'ils indiquent la part des liquidités générées par les activités d’exploitation qui est disponible pour être distribuée, pour rembourser la dette ou pour financer d’autres investissements.

Les tableaux suivants présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS :

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des marges)

Périodes de trois

mois closes le 31

décembre Périodes de douze

mois closes le 31

décembre 2021 2020 2021 2020 Résultat net 4 896 309 15 752 7 495 Impôt sur le résultat 1 363 31 5 301 2 789 Frais de financement nets 560 620 2 226 3 073 Amortissement des immobilisations corporelles 1 314 1 695 5 314 5 442 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 1 144 1 060 4 830 5 091 Amortissement des immobilisations incorporelles 867 885 3 381 3 356 BAIIA 10 144 4 600 36 804 27 246 Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise — — 164 97 Dépréciation d’actifs 2 074 2 770 2 074 2 770 Dépenses de restructuration — 1 836 — 1 836 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — 555 BAIIA ajusté 12 218 9 206 39 042 32 504 Marge de BAIIA ajusté (%) 18,5 % 16,9 % 17,2 % 15,9 %



Rapprochement du résultat net au résultat net ajusté et du résultat net par action au résultat net ajusté par action

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action)

Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Résultat net 4 896 309 15 752 7 495 Ajustements, nets d’impôt Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise — — 122 72 Dépréciation d’actifs 1 535 2 051 1 535 2 051 Dépense de restructuration — 1 359 — 1 359 Ajustement de valeur sur stock acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — 411 Résultat net ajusté 6 431 3 719 17 409 11 388 Résultat net par action 0,18 0,01 0,58 0,27 Ajustements, nets d’impôt, en dollars par action 0,06 0,12 0,06 0,14 Résultat net ajusté par action 0,24 0,13 0,64 0,41



Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation aux flux de trésorerie disponibles

(en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 13 821 10 965 29 996 37 025 Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles (1 132 ) (808 ) (3 304 ) (2 117 ) Acquisitions nettes d’immobilisations incorporelles (408 ) (83 ) (550 ) (460 ) Flux de trésorerie disponibles 12 281 10 074 26 142 34 448



Aperçu du rendement au quatrième trimestre de 2021

Ventes

Les ventes totales pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 se sont établies à 66,2 millions $, une augmentation de 11,6 millions $ ou 21,2 %, comparativement aux ventes du même trimestre de 2020.

Secteur Enveloppe

Les ventes d'enveloppes se sont établies à 46,7 millions $, une augmentation de 6,2 millions $ ou 15,3 %, comparativement aux ventes de 40,5 millions $ enregistrées au même trimestre de 2020. Les ventes d'enveloppes représentaient 70,5 % des ventes de la Société pour le trimestre, soit une baisse comparativement à 74,1 % pour la même période de l’exercice précédent.

Enveloppe – Marché canadien

Les ventes se sont établies à 26,7 millions $, une baisse de 0,8 million $ ou 2,8 %, comparativement aux ventes du quatrième trimestre de 2020, qui se chiffraient à 27,5 millions $. Le nombre d’unités vendues a diminué de 12,6 %, en partie en raison des contraintes de temps, la capacité de production ayant été allouée de manière à saisir de nouvelles occasions commerciales aux États-Unis. De plus, le déclin de longue durée a continué d'affecter le marché des enveloppes. La baisse de volume a été atténuée en partie par la hausse des prix de vente moyens, qui ont augmenté de 11,2 % comparativement à ceux de la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l’augmentation des prix mise en place rapidement pour tenir compte de la hausse du coût des intrants due à l'inflation et d'un changement dans le portefeuille de produits. Les derniers résultats publiés par la Société canadienne des postes pour la période close le 2 octobre 2021 font état d’une baisse de 0,2 %2 du volume de courrier commercial comparativement à l'exercice précédent; les commerces de détail utilisent de plus en plus les communications numériques en remplacement du courrier traditionnel, la pandémie de COVID-19 ayant accéléré cette tendance, et cette baisse du courrier commercial a plus que contrebalancé l’augmentation des envois postaux liés à l’élection fédérale.

Enveloppe – Marché américain

Les ventes d'enveloppes se sont établies à 19,9 millions $, une augmentation de 6,9 millions $ ou 53,5 %, comparativement aux ventes de 13,0 millions $ enregistrées au quatrième trimestre de 2020. Le nombre d’unités vendues a augmenté de 53,7 %, une hausse attribuable aux efforts déployés par la Société pour accroître la pénétration du marché américain des enveloppes ainsi qu’à une reprise de la demande au cours des récents trimestres de la part de certains réseaux de revendeurs qui ont été plus touchés par la pandémie et par les mesures de confinement. La solide chaîne d’approvisionnement de la Société et son personnel dévoué des deux côtés de la frontière, ont également joué en faveur de la Société. Les prix de vente moyens en dollars canadiens ont diminué de 0,1 %, principalement en raison de l'incidence négative liée à la conversion de devises et d'un changement dans le portefeuille de produits. À titre de référence, les derniers résultats publiés par le United States Postal Service pour la période close le 31 décembre 2021 font état d’une diminution de 3.8 %3 du volume de courrier « First-Class Mail ».

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Les ventes se sont établies à 19,6 millions $, une augmentation de 5,4 millions $ ou 38,0 %, comparativement aux ventes de 14,2 millions $ enregistrées au même trimestre de 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à l’apport généré par l’acquisition de Vista, conclue le 8 mars 2021, ainsi qu'à la croissance interne de tous les secteurs d’activité d’emballage de la Société. Les ventes de produits d'emballage et de produits spécialisés représentaient 29,5 % des ventes de la Société pour le trimestre, soit une augmentation comparativement à 25,9 % pour la même période de l’exercice précédent.

BAIIA4 et BAIIA ajusté4

BAIIA consolidé et BAIIA consolidé ajusté

Le BAIIA s’est établi à 10,1 millions $, une augmentation de 5,5 millions $, comparativement à 4,6 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s’est établi à 12,2 millions $, une augmentation de 3,0 millions $ ou 32,7 %, comparativement à 9,2 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par l’augmentation des ventes dans les deux secteurs d’activité de la Société, attribuable à l’augmentation des volumes et des prix de vente, et par les gains d’efficacité opérationnelle découlant du plan d’optimisation des coûts. Cette hausse a cependant été atténuée en partie par l’augmentation du coût des matières premières et par la fin des programmes de SSUC et de SUCL (aucune subvention n’a été enregistrée au quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021, comparativement à des subventions totalisant 1,1 million $ enregistrées au cours de la même période de l'exercice précédent). La marge de BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 18,5 % des ventes, comparativement à 16,9 % pour le même trimestre de 2020.

BAIIA et BAIIA ajusté par secteur

Secteur Enveloppe

Le BAIIA ajusté s’est établi à 8,0 millions $, une augmentation de 0,9 million $ ou 12,8 %, comparativement à 7,1 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique principalement par l’augmentation des ventes, attribuable à l’augmentation des volumes et des prix de vente, et par les gains d’efficacité opérationnelle découlant du plan d’optimisation des coûts partiellement compensée par un portefeuille de produits défavorable. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 17,1 %, en baisse comparativement à 17,5 % pour la même période en 2020.

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Le BAIIA ajusté s’est établi à 6,2 millions $, une augmentation de 3,9 millions $ ou 166,8 %, comparativement à 2,3 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020. Cette importante augmentation s'explique principalement par l’augmentation des ventes, attribuable à l’augmentation des volumes et des prix de vente, par l'apport généré par l’acquisition de Vista et par un portefeuille de produits favorable. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d’emballage et de produits spécialisés a atteint 31,7 %, comparativement à 16,4 % pour la même période en 2020.

Frais corporatifs et charges non réparties

Les frais corporatifs et les charges non réparties se sont élevés à 2,0 millions $, comparativement à 0,2 million $ pour le quatrième trimestre de 2020, qui incluaient des subventions totalisant 1,1 million $ provenant des programmes de SSUC et de SUCL. En excluant les subventions, les frais corporatifs et les charges non réparties auraient été de 1,3 million $ pour le quatrième trimestre de 2020. La hausse de 0,7 million $ est attribuable à l'augmentation des dépenses liées à la rémunération et à d'autres frais corporatifs non répartis.

Dépréciation des actifs

Des charges de 2,1 millions $ et de 2,8 millions $ liées à une baisse de valeur des actifs sans effet sur la trésorerie ont été comptabilisées respectivement au cours du quatrième trimestre des exercices 2021 et 2020, relativement aux produits d'emballages en carton ondulé.

Résultat net et résultat net ajusté5

Le résultat net pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 a atteint 4,9 millions $ (ou 0,18 $ par action), comparativement à 0,3 million $ (ou 0,01 $ par action) pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021 a atteint 6,4 millions $ (ou 0,24 $ par action), comparativement à 3,7 millions $ (ou 0,13 $ par action) pour le même trimestre en 2020.

Aperçu du rendement pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021

Ventes

Les ventes totales pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021 se sont établies à 226,4 millions $, une augmentation de 10,7 % comparativement à 204,6 millions $ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2020.

Secteur Enveloppe

Les ventes réalisées dans le secteur des enveloppes se sont établies à 157,2 millions $, une augmentation de 10,7 millions $, ou 7,3 %, comparativement aux ventes de 146,5 millions $ enregistrées pour l'exercice de 2020.

Enveloppe – Marché canadien

Les ventes se sont établies à 98,4 millions $, une augmentation de 0,8 million $ ou 0,8 %, comparativement aux ventes de 97,6 millions $ enregistrées pour la période de douze mois close le 31 décembre 2020. Les prix de vente moyens ont augmenté de 6,6 %, principalement en raison des augmentations de prix mises en place au cours de l'exercice. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par une baisse de volume de 5,4 %, attribuable au déclin de longue durée du marché des enveloppes et aux contraintes de temps, la capacité de production au Canada, ayant été allouée de manière à saisir de nouvelles occasions commerciales aux États-Unis, au quatrième trimestre de 2021.



Enveloppe – Marché américain

Les ventes se sont établies à 58,8 millions $, une augmentation de 9,9 millions $, ou 20,3 %, comparativement aux ventes de 48,9 millions $ enregistrées durant la même période en 2020. Le nombre d’unités vendues a augmenté de 25,0 %, en raison des efforts déployés par la Société pour accroître la pénétration du marché américain des enveloppes et des effets continus de la reprise économique découlant de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la COVID-19. La solide chaîne d’approvisionnement de la Société et son personnel dévoué des deux côtés de la frontière ont également joué en faveur de la Société. Cette augmentation a été atténuée en partie par une baisse des prix de ventes moyens en dollars canadiens de 3,7 %, en raison de l'incidence négative liée à la conversion de devises et d'un changement dans le portefeuille de produits.

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Les ventes se sont établies à 69,2 millions $, une augmentation de 11,1 millions $, ou 19,2 %, comparativement aux ventes de 58,1 millions $ enregistrées durant la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation des ventes est principalement attribuable à l’apport généré par l’acquisition de Vista et à la croissance interne de tous les secteurs d’activité de la Société.

BAIIA6 et BAIIA ajusté6

BAIIA consolidé et BAIIA consolidé ajusté

Le BAIIA a augmenté de 35,1 %, ou 9,6 millions $, pour atteindre 36,8 millions $ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021, comparativement à un BAIIA de 27,2 millions $ pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté a augmenté de 20,1 %, ou 6,5 millions $, pour atteindre 39,0 millions $ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021, comparativement à un BAIIA ajusté de 32,5 millions $ pour l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par une augmentation des ventes dans les deux secteurs d'activité de la Société, attribuable à l’augmentation des volumes et des prix de vente, par des gains d’efficacité opérationnelle découlant de l'optimisation des coûts, par des améliorations apportées aux activités de fabrication de boites pliantes et par la comptabilisation d'un montant un peu plus élevé de subventions (2,1 millions $ en 2021 comparativement à 2,0 millions $ pour la même période de l'exercice précédent). Cette hausse a cependant été atténuée en partie par l’augmentation du coût des matières premières. La marge de BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 17,2 % des ventes, comparativement à 15,9 % pour la même période en 2020.

BAIIA et BAIIA ajusté par secteur

Secteur Enveloppe

Le BAIIA ajusté s’est établi à 28,5 millions $, soit une augmentation de 11,7 %, ou 3,0 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 25,5 millions $ pour la même période en 2020. Cette augmentation s'explique principalement par l’augmentation des ventes, attribuable à l’augmentation des volumes et des prix de vente, et par les gains d’efficacité opérationnelle découlant du plan d’optimisation des coûts. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 18,1 %, en hausse comparativement à 17,4 % pour la même période en 2020.

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Le BAIIA ajusté s’est établi à 13,6 millions $, soit une augmentation de 59,6 %, ou 5,1 millions $, comparativement à un BAIIA ajusté de 8,5 millions $ pour la même période en 2020, principalement en raison d'une augmentation des ventes, attribuable à l'augmentation des volumes et des prix de vente, de l'apport généré par l'acquisition de Vista, des gains d’efficacité opérationnelle de la division de carton plat et d'un portefeuille de produits favorable. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d’emballage et de produits spécialisés a atteint 19,7 %, comparativement à 14,7 % pour la même période en 2020.

Frais corporatifs et charges non réparties

Les frais corporatifs et les charges non réparties se sont élevés à 3,1 millions $, comparativement à 1,5 million $ pour la période comparable de 2020. La hausse de 1,6 million $ est attribuable à l'augmentation des dépenses liées à la rémunération et à d'autres frais corporatifs non répartis.

Dépréciation des actifs

Des charges de 2,1 millions $ et de 2,8 millions $ liées à une baisse de valeur des actifs sans effet sur la trésorerie ont été comptabilisées respectivement au cours du quatrième trimestre des exercices 2021 et 2020, relativement aux produits d'emballages en carton ondulé.

Résultat net et résultat net ajusté7

Le résultat net pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021 a atteint 15,8 millions $ (ou 0,58 $ par action), comparativement à 7,5 millions $ (ou 0,27 $ par action) pour la même période en 2020. Le résultat net ajusté pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021 a atteint 17,4 millions $ (ou 0,64 $ par action), comparativement à 11,4 millions $ (ou 0,41 $ par action) pour la même période en 2020.

Trésorerie et sources de financement

Flux de trésorerie

Des flux de trésorerie nets de 30,0 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2021, comparativement à 37,0 millions $ pour la même période en 2020. Cette baisse est principalement attribuable à des variations défavorables du fond de roulement, particulièrement en ce qui concerne les créances clients et les stocks, mais elle a été contrebalancée en partie par une hausse de la rentabilité.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021, les flux de trésorerie disponibles7 totalisaient 26,1 millions $, comparativement à 34,4 millions $ pour la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, tel que décrite précédemment, et par une augmentation des dépenses en immobilisations.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »)

Au cours des périodes de trois et douze mois closes le 31 décembre 2021, la Société a racheté 406 900 et 1 409 300 actions ordinaires aux fins d’annulation dans le cours normal des activités de l’OPR actuelle et antérieure qui a expirée le 16 août 2021, pour une contrepartie de 1 004 924 $ et 3 281 030 $, respectivement.

Après la clôture de l’exercice, 59 000 actions supplémentaires ont été achetées pour annulation pour une contrepartie totale de 171 419 $.

Dette et effet de levier

La dette totale de la Société a diminué à 44,5 millions de $ au 31 décembre 2021, comparativement à 56,8 millions $ au 31 décembre 2020, malgré l’acquisition de Vista conclue le 8 mars 2021, pour une contrepartie totale de 2,8 millions de $.

Au 31 décembre 2021, le ratio de la dette totale sur le BAIIA ajusté était de 1,1x contre 1,7x au 31 décembre 2020.

Évènements postérieurs

Le 5 janvier 2022, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,025 $ par action ordinaire, payable le 15 février 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 janvier 2022.





Le 6 janvier 2022, Supremex a annoncé le rétablissement des dividendes trimestriels de la Société, après les avoir suspendus dans les premiers mois de la pandémie. À compter du premier trimestre de 2022, le conseil d'administration rétablira le dividende trimestriel de 0,025 $ par action ordinaire.





Le 11 janvier 2022, Mme Leslie Sutherland, la vice-présidente du service Personnes et culture, a quitté Supremex.





Le 4 février 2022, la Société a conclu l'acquisition des actifs de fabrication et des stocks de Niagara Envelope Inc., un fabricant régional d'enveloppes établi à Niagara, dans l'État de New York, pour une contrepartie en espèces d'environ 1 407 000 $ (1 110 000 $ US), incluant un montant de 507 000 $ (400 000 $ US) payable sur une période de cinq ans, sous réserve de la réalisation de certains objectifs financiers préétablis au cours de cette période.





Le 23 février 2022, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action ordinaire, payable le 8 avril 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 mars 2022. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.



Perspectives

La Société possède un carnet de commandes bien rempli et fonctionne actuellement à pleine capacité, compte tenu de la main-d’œuvre dont elle dispose, et ses équipes réussissent toujours à passer aux clients la hausse du coût des intrants due à l'inflation. Toutefois, la Société fait face à des problèmes de plus en plus complexes liés à la chaîne d'approvisionnement, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement en papier, ce qui l'oblige à réduire ou à repousser la livraison de commandes, créant ainsi des opportunités de ventes manquées. L’acquisition, récemment complétée d’une compagnie d’enveloppes située à New-York, devrait permettre d'atténuer les effets de ces problèmes à court terme.

En 2022, la Société a l'intention de déménager son usine de boîtes pliantes de Ville Mont-Royal, au Québec, dans un autre emplacement, en raison de l'expropriation de cette usine pour la réalisation du projet Royalmount. La Société devra assumer des coûts ponctuels pour ce déménagement.

En ce qui concerne le déploiement de capitaux en 2022, la Société prévoit de verser des dividendes trimestriels, de poursuivre le rachat d'actions en vertu de son programme d'OPR et d'investir dans des dépenses en immobilisations. La Société continue également sa recherche d'acquisitions stratégiques dans le secteur des produits d'emballage.



Le 24 février 2022 – Téléconférence pour discuter des résultats du T4 et l’année financière 2021 :

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats de la Société pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021 aura lieu le jeudi 24 février 2022, à 11 heures (heure de l’Est).

La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct, veuillez appeler les numéros suivants (les numéros ont été mis à jour depuis les derniers appels).

• Numéro de confirmation : 8256335 • Participants locaux (Montréal et environs) : 438 803-0546 • Participants de Toronto : 438 803-0546 • Participants de l’Amérique du Nord : 1 888 440-2009

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs sous Webdiffusion. Afin d’écouter l’enregistrement par téléphone, veuillez appeler sans frais en Amérique du Nord au 1 800 770-2030 ou au 647-362-9199 et entrer le code 8256335 #. L’enregistrement sera disponible jusqu’au jeudi, 3 mars 2022.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l’intention de, s’attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l’entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l’entreprise d’attirer et de conserver des clients. L’information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l’information disponible pour Supremex à la date du présent rapport de gestion. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Supremex met en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles, y compris toute l'incertitude actuelle résultant de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions plus larges sur l'économie mondiale, rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la crise sanitaire mondiale, la diminution de la consommation d’enveloppes, l’augmentation de la concurrence, les cycles économiques, le personnel clé, la pénurie de main d’œuvre, les contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés, l’augmentation du coût des matières premières et leur disponibilité, la perturbations des activités, la fluctuation des taux de change, la croissance par acquisition la disponibilité des fonds, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d’intérêt, les inquiétudes concernant la protection de l’environnement, le risque éventuel de litige, la cybersécurité et la protection des données et l'absence de garantie de verser des dividendes. En outre, les risques et les incertitudes découlant de la pandémie de la COVID-19 qui pourraient entrainer des résultats différents de ceux attendus comprennent, sans s'y limiter : les mesures gouvernementales éventuelles, les changements de comportement et de demande des consommateurs, les changements des exigences des clients, les perturbations des fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement de la Société, la disponibilité du personnel et l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de la pandémie. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et, en particulier dans les ‘’Facteurs de risque’’. Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et trois installations manufacturières aux États-Unis, et emploie environ 825 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com.

Personne-ressource:

Mary Chronopoulos

Chef de la direction financière

investors@supremex.com

514 595-0555, poste 2316

