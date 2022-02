Québec Science souligne ses 60 ans de journalisme scientifique!

MONTRÉAL, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Québec Science célèbre cette année ses 60 ans d’existence! Un anniversaire digne de mention considérant qu’il s’agit, à ce jour, de l’un des plus anciens magazines au Québec et au Canada. Pour l’occasion, la dernière édition propose un dossier spécial soulignant sa riche histoire, qui est aussi celle de la science d’ici. En kiosque aujourd’hui!

L’heure est à la science : Québec Science, plus pertinent que jamais

Le monde est confronté à des défis pour lesquels les sciences et les technologies jouent un rôle prépondérant : pandémie, changements climatiques, recherche de nouvelles sources d’énergie, pollution, vieillissement de la population, sécurité alimentaire… Le magazine souhaite profiter de cet anniversaire pour rappeler l’importance du journalisme scientifique et sa contribution pour départager le vrai du faux et pour mieux comprendre les enjeux de société.

« Après 60 ans d’existence, Québec Science rejoint un public plus vaste que jamais. Cela montre le vif appétit des Québécois pour les sciences et une information de qualité », affirme Jean-François Rheault, éditeur Québec Science.

60 ans de journalisme scientifique, un succès remarquable!

Québec Science s'adresse à un lectorat curieux de nature; nul besoin de posséder une formation scientifique pour l’apprécier. Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, il aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard intelligent sur les grands enjeux d’actualité, ce qui en fait LE magazine scientifique francophone à la portée de tous en Amérique du Nord!

Prix et distinctions

Au fil des années, Québec Science et ses artisans se sont vu décerner une centaine de prix et distinctions qui attestent des hauts standards journalistiques du magazine mais également du respect du milieu et de l’estime du public. Parmi ces reconnaissances, on retrouve des Grands Prix décernés par Magazines du Québec, des Prix du magazine canadien remis par la fondation du même nom, un Prix Judith-Jasmin et des Prix Roberval. En 2017, Québec Science a remporté le prix du meilleur magazine dans la catégorie « Sciences, affaires et politique » des Canadian Magazine Awards/Grands prix du magazine.

Pour en savoir plus sur le 60e anniversaire de Québec Science, cliquez ici

Québec Science + Les Débrouillards = 100 ans de vulgarisation scientifique en 2022!

Notons que l’année débute aussi sous le signe de la fête pour Les Débrouillards, qui célèbrent quant à eux 40 ans d’existence. 60 ans + 40 ans = 100 ans de savoir pour petits et grands!

À découvrir aussi dans le numéro de mars 2022 :

Dans les dédales de la honte

La honte est une émotion universelle et puissante qui peut envahir l’esprit. Apprenons à la connaître pour la désamorcer. Ou pour l’utiliser?

L’art de la mesure

Dans un monde en pleine mutation, il faut des ancrages et des repères. C’est le rôle du système international d’unités, socle indispensable au bon fonctionnement des technologies, du commerce, des communications… Un langage planétaire, quoi!

Le plus récent numéro du magazine Québec Science est disponible en kiosque dès maintenant ou via l’appli numérique. Téléchargez-la dès maintenant :



https://apps.apple.com/us/app/qu%C3%A9bec-science/id1469224555?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.qc.quebecscience.appAndroid

ou via le kiosque web

À propos de Québec Science

Publié par Vélo Québec Éditions, le magazine paraît huit fois par année. Il est vendu en kiosque au coût de 7,95 $ et par abonnement. En 2022, le magazine souligne son 60e anniversaire. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que de Patrimoine canadien.

www.quebecscience.qc.ca

Information :

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec Éditions

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfe07914-a9eb-4a6e-a653-48d7186f4045/fr