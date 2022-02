English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.2.2022 KLO 16.00

Huhtamäki ottaa askeleen kohti pyrkimystään käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuoteen 2030 mennessä solmimalla Yhdysvalloissa virtuaalisen sähkönostosopimuksen, joka kattaa 30 prosenttia yhtiön sähkönkäytöstä Pohjois-Amerikassa

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki on allekirjoittanut 12-vuotisen virtuaalisen sähkönostosopimuksen (VPPA) maailman suurimman uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian kehittäjän NextEra Energy Resources LLC:n tytäryhtiön kanssa. 42 megawatin sopimus kattaa noin 30 prosenttia Huhtamäen nykyisestä sähköntarpeesta Yhdysvalloissa ja Meksikossa, joissa yhtiöllä on 18 tuotantoyksikköä.

“Kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta. Sopimus on tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti kunnianhimoisia vuoden 2030 vastuullisuuspäämääriämme. Tämä on jatkoa loppuvuodesta 2021 julkistetulle VPPA-sopimukselle, joka kattaa 80 prosenttia Euroopan toimintojemme sähkönkäytöstä”, sanoo Thomas Geust, Huhtamäen toimitusjohtajan väliaikainen sijainen.

Sopimukseen kuuluva uusiutuva energia hankitaan NextEra Energy Resourcesin tytäryhtiön Inertia Wind Energy Centeristä, joka sijaitsee Texasissa Electricity Reliability Council of Texasin (ERCOT) North Zone -alueella. Arviolta 300 megawatin kokoisen hankkeen odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2022 loppuun mennessä. Sen arvioidaan säästävän yli 71 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mikä vastaa yli 12 000 kodin keskimääräistä sähkönkäyttöä Yhdysvalloissa.*

”Kiitämme Huhtamäen sitoutumista kestävään kehitykseen ja olemme iloisia voidessamme tukea yhtiön uusiutuvan energian tavoitteita. Sopimus luo lisäksi merkittävää taloudellista arvoa paikallisyhteisölle uusien työpaikkojen ja verotulojen muodossa”, sanoo Matt Handel, NextEra Energy Resourcesin kehitysjohtaja.

”Olemme jo ottaneet joukon uraauurtavia askeleita matkallamme kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä ja samalla optimoida resurssien – mukaan lukien energian, veden ja jätteiden – käyttöä. Virtuaalinen sähkönostosopimus mahdollistaa merkittävän harppauksen eteenpäin kohti kunnianhimoisia vastuullisuuspäämääriemme. Se auttaa meitä saavuttamaan tieteeseen perustuvan Scope 2 -päästövähennystavoitteemme. Sopimus tuo myös lisää vihreää sähköä Yhdysvaltojen energiaverkkoon”, sanoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

Science Based Targets -aloite varmensi ja hyväksyi Huhtamäen ilmastotavoitteet vuonna 2021. Huhtamäki on sitoutunut omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2°C:en. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä suoria ja sähkön käytöstä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjään 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä päästöjä 13,5 prosentilla samalla aikavälillä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön on pienennettävä Scope 1, 2 ja 3 -päästöjään. Tällä hetkellä suuri osa Huhtamäen Scope 2 -päästöistä liittyy ostettuun sähköön. Kasvattamalla uusiutuvan sähkön osuutta entisestään yhtiö pienentää Scope 2 -päästöjään.

* Lähde: www.epa.gov

Lisätietoja:

Arto Gröndahl, mediasuhteet, puh. +358 (0)10 686 7107, media@huhtamaki.com

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Toimituksille:

PPA-sopimuksella tarkoitetaan pitkäaikaista sähkönostosopimusta, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10-20 vuoden ajan. Virtuaalisessa PPA:ssa tuottaja myy fyysisen sähkön markkinoille ja ostaja ostaa fyysisen sähkön markkinoilta. Lähde: https://bit.ly/3GFoabU

Huhtamäki solmi ensimmäisen virtuaalisen sähkönostosopimuksensa joulukuussa 2021 globaalisti toimivan uusiutuvan energian kehittäjän BayWa r.e:n kanssa. Sopimuskokonaisuus on pakkausteollisuuden suurin aurinkovoimasopimus Euroopassa ja ensimmäinen suomalaisyrityksen allekirjoittama merkittävä aurinkovoimasopimus. 200 gigawattitunnin (GWh) sopimukset kattavat noin 80 prosenttia Huhtamäen nykyisestä sähkönkulutuksesta Euroopassa, jossa yhtiöllä on 18 tuotantolaitosta 10 maassa. Lisätietoja: https://bit.ly/3BD8LHN

