Urbanimmersive annonce les résultats de son premier trimestre 2022

SAINT-HUBERT, Québec, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son premier trimestre se terminant le 31 décembre 2021. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/ .



FAITS SAILLANTS

Pour Q1-22, la Société a généré des revenus totaux de 995k$ comparativement à 897k$ pour Q1-21, soit une augmentation de 98k$ ou 10,9%;





En Q1-22, la Société a vendu 1 823 visites immersives 3D (73k$) comparativement à 552 visites (22k$) en Q1-21, une augmentation de 1 271 visites (+51k$) ;





En Q1-22, la Société a lancé son programme premium d’abonnement mensuel UiMeet3D avec plus de 25% de ses clients l’ayant déjà adopté après 3 mois ;





Au cours du trimestre, la Société a complété l’acquisition de 7 entreprises en Amérique du Nord, dont 6 entreprises offrant des services de photographie immobilière (Immophoto, Tours Virtuales, Virtual Access Tours, Imoto et Agento Marketing) ainsi qu’une plateforme de marché en ligne (RocketPhoto). Ces acquisitions représentent un prix d’achat total de 10,3m$ et ont été financées par un prêt à terme de 2,0m$, l’émission de 5,7m actions à un prix moyen de 0,84$ (4,8m$), les liquidités de la Société (0,6m$), un solde de prix d’achat de 0,2m$ ainsi que des soldes de prix d’achat conditionnels à l’atteinte d’objectifs de croissance d’une valeur totale de 2,7m$. Le chiffre d’affaires de ces entreprises acquises totalisait 6,3m$ pour leur dernier exercice financier et vient s’ajouter aux 3 entreprises acquises en juin 2021, soit EGP, La Clique Mobile et Graphique ID dont le chiffres d’affaires totalisait 1,6m$;





La Société a annoncé plusieurs nouveaux partenariats au cours du trimestre qui lui permettront d’accroitre la vente de ses solutions immersives 3D, notamment auprès d’Offerpad (NYSE : OPAD), Alimentation Couche-Tard (TSE : ATD), NAI Terramont, Via Rail, Tuango et les Maisons Bonneville;





La Société a été sélectionnée dans le programme d’accélérateur 2021 de REACH Canada (développé par Second Century Ventures, le bras d’investissement stratégique de l’Association Nationale de REALTORS®) qui a complété un placement privé de 127k$.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée le

31 déc. 2021 Période de 3

mois terminée le

31 déc. 2020 En milliers $ En milliers $ Produits 995 897 CMV et frais directs 439 292 Amortissement 249 175 Marge brute (avant amortissement) 556 605 Charges opérationnelles 868 564 BAIIA * (219) 75 Autres dépenses 36 1 198 Bénéfice net (perte nette) (597) (1 332) Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire (0,02) (0,07)

* Pour Q1-22, le BAIIA a été ajusté pour les frais d’acquisition et de restructuration (93k$). Pour Q1-21, le BAIIA a été ajusté pour les frais de constitution d’une filiale (17k$) et les honoraires légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$)

RÉALISATIONS

« Au cours du dernier trimestre, nous avons poursuivi notre plan de croissance accéléré et réussi à compléter, avec le support de notre institution financière, pas moins de sept acquisitions d’entreprises qui viennent s’ajouter aux trois acquisitions complétées en juin 2021. Ces acquisitions stratégiques devraient nous permettre à la fois d’offrir une gamme complète et inégalée de produits et services 100% ‘in house’, de bénéficier de synergies de revenus et de gains d’efficacité, d’accroitre de façon importante notre chiffre d’affaires, améliorer notre profitabilité, accroitre notre visibilité sur le marché et consolider notre position de leader », a déclaré Simon Bédard, chef de la direction financière d’Urbanimmersive.

« Au cours du plus récent trimestre, nous avons su démontrer au marché l’attrait inégalé de nos solutions 3D innovantes et ses avantages compétitifs, que ce soit de par notre sélection au programme de REACH Canada ou par les nouveaux partenariats annoncés avec des leaders de l’industrie. De plus, le succès lié à l’intégration de nos récentes acquisitions vient solidifier la poursuite de notre plan stratégique et bien que nous navigeons toujours dans un marché immobilier particulièrement difficile avec des inventaires et un nombre de transactions historiquement bas, nous ne pouvons être mieux positionnés pour un retour à des conditions de marché plus favorables et de pouvoir accroître nos parts de marché », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Par ailleurs, la Société a également émis 36 528 actions au prix de 0,53 $ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre.

Vidéoconférence pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une vidéoconférence pour discuter des résultats du premier trimestre 2022 et répondre aux questions à 13h00 (heure normale de l’Est) le jeudi 24 février 2022. Pour participer à la vidéoconférence, veuillez utiliser le lien suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/webinar/register/WN_UD6NiNqyTmOVq3hNJJ-laQ

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

