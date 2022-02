Le secteur de la sécurité physique adopte de nouvelles technologies pour faire face à des conditions changeantes, selon un nouveau rapport de Genetec

English French

MONTRÉAL, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui les résultats de son rapport sur l’état du secteur. Basé sur une enquête réalisée auprès de plus de 2 000 responsables de la sécurité physique dans le monde entier, le rapport examine comment le rôle de la sécurité physique a continué d’évoluer en 2021, les organisations s'adaptant à des conditions changeantes.



L'évolution du rôle de la sécurité physique

La sécurité physique poursuit son évolution : considérée autrefois comme un outil d’atténuation des risques, elle joue désormais un rôle beaucoup plus important dans la transformation numérique des organisations.

L’enquête montre que plus des deux tiers (69 %) des répondants décrivent la sécurité physique et les données associées comme « stratégiques ». Les grandes organisations, en particulier, accordent de plus en plus de valeur aux données recueillies par leurs systèmes de sécurité physique. Plus de 46 % d'entre elles déclarent utiliser leurs systèmes de sécurité pour « améliorer l'efficacité globale de l'entreprise, la productivité et l'optimisation des actifs ».

Plusieurs personnes interrogées indiquent qu’elles ont l’intention d’investir dans des solutions de gestion des données pour faire progresser ou améliorer les fonctionnalités de leur environnement de sécurité physique dans les 12 prochains mois. Le sondage révèle qu’un pourcentage croissant d’organisations (36%, contre 31 % en 2020) investissent dans des solutions unifiées pour faciliter la maintenance, gagner en visibilité et pouvoir collecter des données sur tous leurs systèmes pour améliorer les fonctionnalités et les opérations. Plus de la moitié des répondants (51 %) déclarent également avoir investi dans l’analyse vidéo pour améliorer les fonctionnalités de leurs déploiements existants et opérer la transformation numérique de leurs processus.

« Le rôle de la sécurité physique dans la business intelligence et les opérations avait déjà commencé à se développer avant la pandémie. Mais au cours des deux dernières années, elle s’est révélée être un atout stratégique pour faire face à divers défis », déclare Pervez R. Siddiqui, Vice-Président, Offres et Transformation chez Genetec Inc. « Au sortir de la pandémie, les organisations devront faire face à trois tendances de fond : les changements dans la dimension physique du travail, les espaces de travail se transformant en centres de collaboration et de cohésion ; l'automatisation des tâches courantes dans le but de renforcer la productivité et la rétention ; et la volonté des conseils d'administration de parvenir à une résilience opérationnelle grâce à une gestion intégrée des risques. »

L’accélération du passage au Cloud

La pandémie obligeant à restreindre l'accès aux sites physiques, les solutions cloud qui permettent aux organisations de surveiller à distance les vidéos, mais aussi contrôler les caméras, évaluer l'état des systèmes, effectuer la maintenance et mettre à jour les logiciels et micrologiciels, sont devenues inestimables.

L'enquête montre que 45 % des grandes entreprises (plus de 1 000 employés) ont déjà adopté des solutions cloud, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 2020, où seulement 26 % des répondants avaient déclaré avoir amorcé leur passage au cloud. Un énorme 94 % des personnes interrogées affirment par ailleurs prévoir de déployer des solutions cloud ou cloud hybride à long terme.

« Dans l'industrie de la sécurité, l'adoption de solutions cloud et cloud hybride s'accélère rapidement », déclare Christian Morin, Vice-président ingénieur produit et chef de la sécurité chez Genetec. « Alors que de nombreux départements en sécurité étaient hésitants face aux solutions cloud dans le passé, ils sont désormais conscients des avantages que ces solutions apportent et comprennent qu’elles peuvent les aider à mieux utiliser leurs ressources pour atteindre leurs objectifs commerciaux tout en minimisant la complexité opérationnelle. »

Les investissements dans le contrôle d’accès sont à la hausse

Interrogés sur le type de solutions dans lesquelles ils prévoient d'investir pour faire progresser ou améliorer leur environnement de sécurité physique au cours des 12 prochains mois, plus de la moitié des participants (52 %) ont répondu le contrôle d'accès.

« Les systèmes de contrôle d'accès vieillissants utilisent une technologie obsolète qui les rend vulnérables aux cybermenaces et peut causer des dommages au-delà des questions d’ouverture et de fermeture de portes », commente Thibaut Louvet, Directeur du Groupe Produits de contrôle d'accès chez Genetec Inc. « Il est donc rassurant de constater que les organisations prennent les mesures nécessaires pour migrer leurs systèmes de contrôle d'accès vers des solutions plus modernes et cybersécurisées. »

Pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/a/rapport-securite-physique.

Méthodologie

Genetec Inc. a interrogé des professionnels de la sécurité physique du 26 octobre au 26 novembre 2021. Après un examen des réponses et un nettoyage des données, 2 011 répondants ont été inclus dans l'échantillon pour l'analyse. L'enquête a été réalisée partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique centrale, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie de l'Est, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Asie de l'Ouest et en Australie-Nouvelle-Zélande.

