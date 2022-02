L'AssurTech française Prima Solutions annonce l’ouverture d’un bureau à Londres pour commercialiser le logiciel de gestion de la réassurance Prima XL sur le marché des Lloyd's, du Royaume-Uni et de l'Irlande

Prima Solutions, AssurTech mondiale qui accélère la transformation digitale des compagnies d’assurance et de réassurance, annonce l'ouverture d'un bureau au Royaume-Uni, à Minster Court, Londres EC3. Cela concrétise son engagement envers le marché londonien et les réassureurs spécialisés des Lloyd's, appuyé par la nomination de Tim Spencer, un professionnel chevronné du secteur, en tant que directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Soucieuse de répondre aux exigences spécifiques des Lloyd's et du marché londonien, la plateforme cloud Prima XL automatise et centralise l’intégralité de la gestion des cessions en réassurance, depuis la souscription des contrats jusqu’au règlement des sinistres en passant par la comptabilité technique, financière et auxiliaire. Beazley et QBE font déjà partie des clients londoniens de Prima XL, tandis que sa clientèle internationale comprend notamment Axa, Fortitude, Covéa, FBL, State Auto, Thelem, AMP et Weston Insurance Company.

Tim Spencer sera le responsable des ventes de ce nouveau bureau et participera au développement de l'équipe locale, mettant un accent particulier sur la plateforme de réassurance Prima XL au Royaume-Uni et en Irlande. Tim possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la réassurance et a récemment travaillé pour le leader mondial du courtage Marsh. Avant cela, il occupait un poste chez Axiom Consulting (une ancienne division d'Aon, aujourd'hui Charles Taylor) et développait des activités dans le domaine des logiciels de gestion des risques en réassurance. Tim a acquis de solides compétences dans le développement de solutions de gestion intégrée des risques (IRM), incluant le risque cyber, le risque fournisseur, les risques opérationnels et la conformité.

Julien Victor, directeur général de Prima Solutions :

« Notre objectif est de participer pleinement à la digitalisation des activités des Lloyd's et du marché de Londres. L'ouverture de notre bureau et la nomination de Tim confirment notre engagement à participer aux efforts du secteur visant à améliorer son efficacité opérationnelle globale.

Notre expansion américaine montre la capacité de notre produit à répondre aux nouvelles exigences du marché grâce à notre approche modulaire. Nos efforts en matière de recherche et développement nous ont permis d’ajouter des fonctionnalités répondant aux spécificités du marché londonien. Cela nous permet de jouer un rôle actif dans la digitalisation du marché local. »

Tim Spencer, Directeur des ventes de Prima Solutions pour le Royaume-Uni et l’Irlande :

« Prima XL est une solution logicielle basée sur le cloud, performante et intuitive, qui collecte, centralise et analyse toutes les données des assureurs, réassureurs et courtiers. Prima XL est une plateforme ouverte offrant une interopérabilité avec les systèmes existants des Lloyd's, du marché londonien et des assureurs. Elle est également compatible avec les normes ACORD.

Je suis ravi de rejoindre une entreprise à la pointe de l’innovation et du progrès telle que Prima Solutions. Avec Prima XL, je peux mettre en évidence les avantages d'une solution dédiée et éprouvée pour automatiser l'ensemble des opérations de réassurance »