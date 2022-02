NP Digital prend de l'expansion au Canada avec Ronnie Malewski devenant le Directeur Général de NP Digital Canada

English French

SAN DIEGO, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NP Digital, un des leader du marketing numérique, poursuit l'expansion de son activité mondiale avec la nomination de Ronnie Malewski au poste de Directeur Général de NP Digital Canada. L'agence a chargé Malewski de diriger la croissance régionale et répondre à la demande croissante des entreprises canadiennes. Alors que les dépenses publicitaires mondiales devraient atteindre un record cette année, le Canada devrait figurer parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde.

Malewski apporte plus de 16 ans d'expérience en marketing numérique pour les PME canadiennes et les marques renommées Malewski rejoint l'agence depuis iProspect où il a passé plusieurs années à diriger les services à la clientèle et les opérations et, plus récemment, diriger les activités canadiennes.

Ayant travaillé avec des marques comme Adidas, Loblaws et Microsoft, Malewski tire parti de sa longue expérience d'agence permanente pour fournir un marketing de performance stratégique de premier ordre aux PME Canadiennes et plusieurs marques iconiques.



"Ronnie a une expérience prouvée au service des plus grandes marques au monde ainsi que des PME Canadiennes avec une orientation stratégique exceptionnelle », a déclaré Mike Gullaksen, PDG de NP Digital. "Son marché d'expertise sera la clé de la croissance du service régional.



L'agence axée sur la technologie est formée sur la rapidité et l'efficacité de ses opérations mondiales. Pour développer l'offre régionale, NP Digital continue d'ajouter les meilleurs talents et moyens pour répondre aux besoins des consommateurs canadiens. Les marques peuvent s'attendre à un haut niveau de service, à des stratégies de référencement naturel et des stratégies marketing payantes ainsi que du commerce connecté par d'autres experts canadiens.



"Je suis ravi de diriger NP Digital sur le marché canadien à un moment où une vague d’entrepreneurs du commerce électronique et du commerce interentreprises ont besoin de stratégies de croissance axées sur les données », a déclaré Malewski.

"L'agence dispose déjà d'un large éventail de capacités primées dans ce secteur, et avec ses succès prouvés au lancement au Royaume-Uni, en Australie et au Brésil, nous sommes en avance sur la courbe pour le Canada.

À propos de NP Digital :

NP Digital est une agence mondiale de marketing à la performance axée sur les entreprises et les moyennes entreprises compétitrices. Soutenu par sa division et sa plate-forme technologiques exclusive Ubersuggest, NP Digital est l'une des compagnies primée et à la croissance la plus rapide dans l'industrie du marketing à la performance. MediaPost l'a nommée Agence de Marketing de Recherche/Performance de l’année en 2021. NP Digital aborde le marketing à travers une démarche consultative, en adoptant une approche holistique lors de l'application d'une exécution spécialisée et de la création de partenariats significatifs. Ces partenariats comprennent certaines des marques des 500 Fortunes les plus importantes au monde, ainsi que des entreprises compétitrices de taille moyenne de vente directe au consommateur.

NP Digital a son siège social à San Diego et compte sept bureaux répartis dans le monde entier avec plus de 600 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur npdigital.com ou neilpatel.com/ubersuggest.

