PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE

24.2.2022 KLO 18.00

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc. ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 23.2.2022 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,73 % osakkeista







Alle 5 % äänistä 0,29 % osakkeista







Alle 5% äänistä 5,02 % osakkeista







Alle 5% äänistä

141 134 278

osaketta



801 859 012 ääntä



Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,07 % osakkeista







Alle 5 % äänistä 0,11 % osakkeista







Alle 5% äänistä 5,18 % osakkeista







Alle 5% äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009014377 6 678 921 osaketta







Alle 5 % äänistä 4,73 % osakkeista







Alle 5 % äänistä KOHTA A YHTEENSÄ 6 678 921 osaketta







Alle 5 % äänistä 4,73 % osakkeista







Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 411 394 osaketta







Alle 5 % äänistä 0,29 % osakkeista







Alle 5 % äänistä CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 3 333 osaketta











Alle 5 % äänistä 0,00 % osakkeista







Alle 5 % äänistä KOHTA B YHTEENSÄ 414 727 osaketta







Alle 5 % äänistä 0,29 % osakkeista







Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Timo Lappalainen

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Esikuntatoiminnot



