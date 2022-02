HIOLLE INDUSTRIES: CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31/12/2021

Chiffre d’affaires consolidé au 31 Décembre 2021

Une croissance à 2 chiffres

Valenciennes, le 24 Février 2022 - Le Groupe HIOLLE Industries publie un chiffre d’affaires consolidé de 88,9 M€, en progression de 19 %.

En milliers d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires consolidé T1 21 798 18 114 + 20,34 % Chiffre d’affaires consolidé T2 24 207 16 475 + 46,93 % Chiffre d’affaires consolidé T3 20 798 18 793 +10,67 % Chiffre d’affaires consolidé T4 22 087 21 273 + 3,83 % Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 31/12/21 88 890* 74 655 + 19,07 %** Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 64 576 52 882 + 22,11 % Dont Secteur Services et Environnement 24 314 21 773 + 11,67 %

* Dont Chiffre d’Affaires de la filiale TEAM TURBO MACHINES du 01/01/2021 au 06/08/2021 suite à la cession.

** Variation de + 3,6% par rapport à l’exercice 2019 qui incluait 12 mois d’activité TEAM TURBO MACHINES.

L’année 2021 sera définitivement placée sous le signe de la croissance pour le Groupe HIOLLE Industries qui atteint l’objectif fixé avec un chiffre d’affaires de 89 M€ toutes activités confondues.

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (73 % du chiffre d’affaires consolidé) présente une progression de son chiffre d’affaires de 22 % et maintient donc fidèlement une tendance haussière qui fut au rendez-vous toute l’année, tant pour les activités ferroviaires qu’aéronautiques.

Même constat pour le secteur « Services et Environnement » qui performe avec un taux de croissance de presque 12 %, malgré la comptabilisation d’uniquement 7 mois d’activité de TEAM TURBO MACHINES, suite à la cession de cette filiale en août 2021.

A périmètre constant (hors Team Turbo Machines), le Groupe HIOLLE Industries affiche une croissance de l’ordre de 9% par rapport à l’activité pré-pandémie de 2019.

Cette performance permet d’ores et déjà d’annoncer un très bon niveau de rentabilité pour l’exercice clos de l’année 2021.

Fort d’un excellent carnet de commandes, le Groupe HIOLLE Industries est très confiant pour l’exercice 2022 et saura maintenir ce dynamisme porté notamment par les activités ferroviaires, tant en France qu’à l’étranger.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

