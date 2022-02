Ninepoint élargira son empreinte de placement dans le secteur canadien de l’énergie avec le lancement d’un fonds de revenu énergétique

English French

TORONTO, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’un des principaux gestionnaires de placements alternatifs au Canada, a annoncé aujourd’hui son intention de lancer le Fonds de revenu énergétique Ninepoin t (le « Fonds »), un fonds commun de placement alternatif doté d’une série de FNB qui sera inscrit à la Bourse NEO (NEO:NRGI) le 7 er mars 2022.



Le Fonds sera géré activement par Eric Nuttall, gestionnaire de portefeuille du Fonds énergie Ninepoint, classé fonds énergétique le plus performant au Canada en 20211. « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous sommes dans un marché haussier pluriannuel pour le pétrole. Avec une demande qui devrait croître au moins jusqu’en 2034 et des stocks mondiaux en baisse, nous continuerons à voir une pression à la hausse sur le prix du pétrole », a commenté Eric Nuttall, gestionnaire principal de portefeuille du Fonds et associé chez Partenaires Ninepoint. « Nous lançons ce fonds de revenu énergétique pour offrir aux investisseurs canadiens dans le domaine de l’énergie un revenu provenant de producteurs de pétrole canadiens qui sont bien placés pour restituer un capital significatif aux actionnaires, en tirant parti de certaines des ressources énergétiques les plus abondantes au monde, et produites de l’une des manières les plus efficaces, éthiques et propres ».

Le Fonds bénéficiera de la défense bien connue du secteur énergétique canadien par Ninepoint, de son accès au flux de transactions et de ses solides relations avec les entreprises. En ajoutant ce deuxième fonds énergétique à sa gamme de produits, Ninepoint adopte une vision à long terme de l’importante transition vers une économie d’énergie propre, qui se mesure en décennies et non en années. Des défis inévitables se présenteront en cours de route, car la demande de pétrole et de gaz continuera probablement à se renforcer avant d’atteindre un pic. Des politiques, telles que les programmes de plafonnement et d’échange, sont en place pour aider à combler le fossé à mesure que le monde se dirige vers un avenir sans carbone.

« En tant qu’investisseurs actifs dans des entreprises énergétiques canadiennes, nous comprenons l’importance d’une transition énergétique ordonnée au cours des prochaines décennies pour maintenir la position du Canada en tant que superpuissance énergétique et chef de file dans l’atteinte des objectifs nets zéro », a ajouté M. Nuttall.

Afin d’offrir aux investisseurs la possibilité de profiter de l’occasion générationnelle que représentent à la fois l’explosion de la demande de pétrole et les projets de compensation des émissions de carbone visant à atteindre des objectifs nets zéro, Ninepoint a également lancé récemment le FNB de crédit carbone Ninepoint. Ce fonds commun de placement alternatif avec une série de FNB offre aux investisseurs une appréciation du capital à long terme, un moyen d’acheter des produits de crédit carbone comme placement et une couverture contre les risques liés à la transition climatique.

Objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint

L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux porteurs de parts des revenus et une plus-value du capital en investissant dans des sociétés énergétiques versant des dividendes.

Ce fonds commun de placement alternatif liquide offrira une option de série de FNB pour faciliter le rééquilibrage sans période de retenue.

Ce Fonds devrait être disponible à l’achat le ou vers le 7 er mars 2022 et sera admissible aux régimes enregistrés. Les parts de la série de fonds communs de placement devraient être accessibles par l’entremise de Fundserv. Sous réserve de satisfaire aux exigences d’inscription initiale de la Bourse NEO, les parts de la série du FNB devraient être disponibles à la négociation à la Bourse NEO (symbole : NRGI) ou sur une autre bourse ou un autre marché où les parts de la série du FNB sont négociées par l’intermédiaire de courtiers inscrits dans la province ou le territoire où réside l’investisseur.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

