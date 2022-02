クリッパー･ロジスティクス (Clipper Logistics plc) に対する潜在的オファーに関する声明

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

司法管轄区の関連法規に違反することになる司法管轄区において、司法管轄区へ、司法管轄区から、直接的または間接的に、全部または一部を問わず、公表、出版、配布してはならない。



本発表は、「企業買収および合併に関するシティ・コード」 (the City Code on Takeovers and Mergers、以下「テイクオーバー・コード」) の規則2.4 に該当する発表であり、テイクオーバー・コードの規則2.7に基づくオファーを行う確固たる意図の発表ではなく、確固たるオファーが行われる確証は存在しない。

本発表には内部情報が含まれている。

コネチカット州グリニッチおよびロンドン発, Feb. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- クリッパー・ロジスティクス (Clipper Logistics plc、以下「クリッパー」) とGXOロジスティクス (GXO Logistics, Inc.、以下、「GXO」) の取締役会は、GXOによるクリッパーに対して、可能性としてキャッシュ及び株式で構成されるオファー (以下、「潜在的オファー」) の主要条件について合意に達したことを発表する。

クリッパーの取締役会は、GXOに対して、潜在的オファーの財務条件で確固たるオファーが行われた場合、その他の慣習的な条件に合意することを条件に、クリッパーの株主に対して満場一致でこれを推奨する意向であることを確認した。

GXOによる、クリッパーに対してオファーを行う確固たる意図についての発表は依然として、特に、確認のためのデューデリジェンスの完了、潜在的オファーの詳細条件の合意、デットファイナンスの確保の最終決定など、複数の慣習的な前提条件の (GXOによる) 充足または放棄を条件とする。

潜在的オファーの条件

潜在的オファーは、以下のようなキャッシュとGXOの新株式 (以下に定義される交換比率に基づいて発行される) の組み合わせで、クリッパーの普通株式1株ずつを買収するものである。

キャッシュ690ペンス (約1,072円) 、および

GXOの3ヶ月間の出来高加重平均価格と3ヶ月間の米ドル/英ポンドの為替レートに基づき、230ペンス (約353円) の評価額となる株数のGXO新株式 (以下、「交換比率」) (いずれの場合も、確固たるオファーの発表前の最終営業日に終了する期間について計算される)、

(以下、「潜在的オファー条件」という) 。

したがって、上記の交換比率に基づき、潜在的オファーは、クリッパーの普通株式1株当たり920ペンス (約1,415円) の評価総額となる。

クリッパーの株主各位は、確固たるオファーが発表された時点での潜在的オファーの総額が、交換比率によって示唆されるものとは異なる可能性があることに留意されたい。例えば、本発表の日に交換比率が決定された場合、潜在的オファーは、2022年2月18日の営業終了時のGXO株式の価格を用いて、クリッパーの普通株式1株あたり901ペンス (約1,385円) と評価される。

GXOは、クリッパーの株主にミックス&マッチファシリティを提供することを意図している。このファシリティでは、クリッパーの株主は、利用可能であることを条件に、クリッパーの株式の保有量に応じてGXOの新株とキャッシュを受け取る割合を変更することができる。

GXOは、エグゼクティブチェアマンのスティーブ・パーキン (Steve Parkin)、CEOのトニー・マニックス (Tony Mannix)、CFOのデイヴィッド・ホドキン (David Hodkin) を含む、合計で、クリッパーの発行済株式総数の約23.31%に相当するクリッパー株23,889,180株の株主から、保有する全てのクリッパー株式について、潜在的オファーの財務条件で行われるオファーに賛成票を投じる (そして対価の50%を株式で受け取ることを選択する) という取消不能の約束を得ている。

この取消不能の約束は、競合するオファーがあった場合にも有効である。取消不能の約束の詳細は以下の通りである。

高成長の電子商取引/フルフィルメントの分野における両事業の機会を大幅に拡大し、すべてのステークホルダーに大きな価値をもたらす魅力的な戦略的統合:

革新的で十分な資本を持ち成功している物流専業リーダーとしてのGXOの地位を強化する。

英国と欧州におけるサービス内容、顧客ポートフォリオ、事業展開を高度に補完し合うことで、統合された大規模な顧客ベース全体で能力のクロスセリングを可能にする。

文化的に非常にフィットした2つの理想的なパートナーを結びつけることになり、GXOは、クリッパーの起業家的アプローチを保護し、強化することで、両企業とその従業員の利益に貢献することを約束し、クリッパーの従業員の年金受給権を含む既存の雇用権利を保護することを意図している。

合併企業において重複する技術やインフラを活用し、生産性向上の機会を提供する。

GXOの株主にとってのメリット:

GXOの補完的能力とクリッパーの返品や修理の技術的専門知識などを組み合わせることで、GXOは急成長中の電子商取引/フルフィルメント分野の幅広い顧客への提供を強化することが可能となる。

GXOが既存のプラットフォームを活用して、顧客基盤の更なる多様化と拡大を図ることができる電子商取引/フルフィルメント分野において顧客を増大する。

取引完了から2年以内に実現可能な、調達やその他の業務上の重複に基づく大幅なコストシナジー。

主要な成長分野である、ドイツとポーランドにおける地理的存在とライフサイエンス分野におけるバーティカルな存在を増大する。

クリッパーのリバースロジスティクスと循環型経済の提案、そして炭素排出と廃棄物を抑制するための強固な社内目標を考えると、GXOのESGリーダーシップのポジションを強化する。

GXOは、潜在的オファーの構造により、GXOが投資適格の信用格付けを維持できると考えている。

クリッパーの株主にとってのメリット:

極めて魅力的な評価であり、重要なキャッシュ要素を提供するとともに、クリッパーの全株主がGXOの株式を所有することで、組み合わせの将来の大きなポテンシャルアップサイドに参加する機会を得ることができる。

潜在的オファーは、以下のプレミアムを付与する: 潜在的オファーが提示された日の前日である2022年1月27日のクリッパー株式の終値に対して約49%。 2022年2月10日のクリッパーの株価であった720ペンス (約1,107円) に対して約28%。 2022年2月18日のクリッパーの3ヶ月間の量の加重平均価格に対して約32%。 本発表前の最終取引日である2022年2月18日のクリッパーの株価777ペンス (約1,194円) の約18%。



本発表はクリッパー・ロジスティクス (Clipper Logistics plc) によって発表されたものであり、市場濫用規則 (Market Abuse Regulation) (EU) 596/2014 (以下「MAR」) の目的上、内部情報を含んでいる。本発表が公表された時点で、この情報は公知のものとみなされる。MARの目的において、本発表はクリッパー・ロジスティクス (Clipper Logistics plc) を代表して、最高財務責任者のデイヴィッド・ホドキン (David Hodkin) が行っている。

クリッパーについて

ロンドン証券取引所のメイン市場に上場しているクリッパーは、オムニチャネルリテールロジスティクスのスペシャリストであり、付加価値のある、コンサルタント主導のサービスを一流企業顧客に提供している。クリッパーは、電子フルフィルメント、ファッション、高付加価値物流などの分野で長年にわたる顧客基盤を持ち、各分野における英国のリーダーである。

2021年10月31日に終了した6ヶ月間では、クリッパーの物流収益の68%が電子フルフィルメントおよび返品管理業務から生じており、2021年4月30日に終了した1年間では、英国の物流における収益の93%がオープンブック契約または最低数量保証契約から生じており、事業に契約上の高レベルの確実性を与えている。

クリッパーは、複雑化するサプライチェーンの中で顧客をサポートし、最も効率的で費用対効果の高い方法で商品を販売できるようにするための専門的サービスを開発している。クリッパーは、付加価値の高い電子商品の修理能力を開発しており、2021年11月29日に発表したオランダを拠点とするCEリペア (CE Repair) の買収によって補完した。

英国での地位に加えて、クリッパーはポーランド、ドイツ、アイルランド共和国、オランダ、ベルギーで事業を展開しており、欧州本土での地位を強化している。

2021年4月30日に終了した年度において、クリッパーの売上高は6億9,600万ポンド (約1,069億円) 、基礎的なEBITDAはIAS第17号基準で4,300万ポンド (約66億円) 、IFRS第16号基準で8,200万ポンド (約126億円) 、基礎的なEBITはIAS第17号基準で3,100万ポンド (約47億円) 、IFRS第16号基準で4,000万ポンド (約61億円) であった。2021年10月31日時点で、クリッパーの純負債は、IAS第17号基準で1,100万ポンド (約16億円) であった。

GXOについて

GXOは、世界最大の契約ロジスティクスプロバイダー専業であり、ロジスティクス業界における最先端のイノベーターである。2021年8月にXPOロジスティクス (XPO Logistics, Inc.) からスピンオフし、現在はニューヨーク証券取引所に単独上場しており、2022年2月18日の取引終了時点での時価総額は93億ドル (約1兆680億円) である。

GXOは、高付加価値の倉庫・配送、受注処理、電子商取引、リバースロジスティクス、その他のサプライチェーンサービスを提供しており、テクノロジーを駆使したカスタマイズソリューションを大規模に提供する能力によって差別化を図っている。GXOの収益は、多くの多国籍企業を含む数多くの業種と顧客にわたって多角化している。

GXOの顧客は、入荷商品がGXOの物流拠点に到着した瞬間から、受注処理や流通、そして最近では返品管理に至るまで、サプライチェーンを通じて商品を高効率で移動させるGXOを信頼している。GXOの顧客基盤には、高い成長性や長期にわたって安定した需要を示す分野の多くの一流企業が含まれており、顧客による物流サービスのアウトソーシングを通じて、大きな成長の可能性を秘めている。

GXOは、その成長戦略の一環として、深い専門知識や優れた顧客関係、そして好業績の実績をすでに持っている消費者やその他のバーティカル市場で、さらなるビジネスを展開していく意向である。また、GXOは、その能力と技術的な強みを活用し、独自の倉庫運用プラットフォームの利点をマーケティングすることで、新たなバーティカル市場への拡大も図っている。GXOはこの技術を用いて、高度な自動化、労働生産性、安全性、および高度な物流環境における複雑な商品の流れを管理している。

2021年12月31日に終了した年度において、GXOは79億米ドル (約9,073億円) の収益を上げ、普通株主に帰属する純利益は1億5,300万米ドル (約175億円) であった。GXOの最新の財務実績に関する追加情報は、 https://investors.gxo.com/ で閲覧されたい。

テイクオーバー・コードに関する重要な注意事項

前提条件が充足または免除された場合でも、オファーが行われるという確証はない。

この発表は、GXOの同意を得て行われている。

テイクオーバー・コードの規則2.6(a) に従い、GXOは2022年3月20日午後5時までに、テイクオーバー・コードの規則2.7に従ってクリッパーに対するオファーを行う確固たる意図を発表するか、オファーを行う意図がないことを発表する必要があり、その場合、この発表はテイクオーバー・コードの規則2.8が適用される声明として扱われる予定である。この期限は、テイクオーバー・コードの規則2.6(c) に基づいてパネルの同意を得て延長することができる。

GXOは、以下の場合、本発表に記載されている条件よりも不利な条件でクリッパーに対するオファーを行う権利を有する。(i) クリッパーの取締役会の同意や推薦がある場合、または (ii) 第三者がその時点で、潜在的オファーの可能性が示唆する価値よりも低い価値のクリッパーに対するオファーを行う確固たる意図を発表した場合。GXOは、他の形式の対価を導入する権利、および/又はあらゆるオファーの対価の組み合わせや構成を変更する権利を有する。GXOは、GXOの子会社又はGXOの子会社となる会社を通じて、又はそれらの会社と共に、本取引を実施する権利を有する。GXOは、本発表の日以降にクリッパーが発表、宣言、実施、支払いを行う配当やその他の分配の価値を考慮して、潜在的オファーの条件を調整する権利を有する。

情報源と根拠

本発表では:

潜在的オファーが提示された日の前日である2022年1月27日のクリッパー株式の終値は617ペンス (約948円) であった。

2022年2月18日時点のクリッパーの3ヶ月間の出来高加重平均価格は698.58ペンス (約1,074円) であった。

2022年2月18日のGXOの株価終値は81.21米ドル (約9,000円) 、米ドル/英ポンド為替レートは0.7359であった。

GXOの2022年2月18日までの3ヶ月間の出来高加重平均価格は87.42米ドル (約1万円) 、3ヶ月間の平均米ドル/GBP為替レートは0.7436である。

クリッパーの2021年4月30日終了年度のIFRS第16号基準の基礎的EBITDAの8,200万ポンド (約126億円) は、基礎的EBIT 4,000万ポンド (約61億円) に有形固定資産の減価償却費500万ポンド (約7億円)、使用権資産の減価償却費3,600万ポンド (約55億円)、コンピュータソフトウェアの償却・減損100万ポンド (約1億5,000万円) (いずれもIFRS第16号基準) を加えて算出される。



交換比率の決定に使用されるGXOの過去 3 ヶ月間の出来高加重平均価格と過去 3 ヶ月間の米ドル/英ポンドの平均為替レートは、確固たるオファーの発表前の最終営業日までの3暦月の期間に基づいてブルームバーグから取得される予定である。

ファイナンシャル・アドバイザーに関する重要な通知

N.M.Rothschild & Sons Limited (以下「Rothschild & Co」) は、英国金融行為監督機構 (Financial Conduct Authority) の認可を受け、規制を受けているが、本発表の主題に関連しては、GXOのみのために行動し、他の誰のためにも行動しておらず、GXO以外のいかなる者に対しても、その顧客に与えられる保護の提供や本発表の主題に関連した助言の提供について責任を負わない。

Numis Securities Limited (以下「Numis」) は、英国金融行為監督機構 (Financial Conduct Authority) の認可を受け、規制を受けており、本発表に記載された事項に関して、ファイナンシャル・アドバイザーとしてクリッパーのためだけに行動しており、他の誰のためにも行動しておらず、本発表の事項に関して、他のいかなる者も顧客とはみなさず、クリッパー以外のいかなる者に対しても、Numisの顧客に与えられる保護を提供すること、および本発表で言及された事項に関連して助言を提供することについて責任を負わない。

コードの開示要件

テイクオーバー・コードの規則8.3(a) では、買収提案対象企業または証券交換提案者 (キャッシュのみでのオファーが発表されている、またはその可能性が大きい買収提案者以外の買収提案者である) のいずれかの種類の関連証券の1%以上に関心を持つ者は、オファー期間の開始後、遅くとも証券交換提案者が最初に確認された発表後に、オープニングポジション開示を行わなければならない。オープニングポジション開示には、(i) 買収提案対象企業および (ii) 証券交換提案者のそれぞれの関連証券の利権およびショートポジション、ならびに申し込む権利の詳細が含まれていなければならない。規則8.3(a) が適用される者によるオープニングポジション開示は、オファー期間の開始後10営業日目の午後3時30分 (ロンドン時間) までに行わなければならず、必要に応じて、証券交換提案者が最初に確認された発表の後10営業日目の午後3時30分 (ロンドン時間) までに行わなければならない。オープニングポジション開示の作成期限前に、買収提案対象企業または証券交換提案者の関連証券を取引する関係者は、代わりにディーリング開示を行わなければならない。

テイクオーバー・コードの規則8.3(b) に基づき、買収提案対象企業または証券交換提案者のいずれかの種類の関連証券の1%以上に利害関係を持つ者、または利害関係を持つようになった者が、買収提案対象企業または証券交換提案者の関連証券を取引する場合は、ディーリング開示を行わなければならない。ディーリング開示には、当該取引の詳細、および (i) 買収提案対象企業および(ii) 証券交換提案者のそれぞれの関連証券におけるその人の利益およびショートポジション、ならびに応募権利の詳細が含まれていなければならないが、これらの詳細が以前に規則8に基づいて開示されている場合はその限りではない。規則8.3(b) が適用される者によるディーリング開示は、関連する取引の日の翌営業日の午後3時30分 (ロンドン時間) までに行わなければならない。

正式なものであれ非公式なものであれ、2人以上の者が買収提案対象企業または証券交換提案者の関連証券の持分を取得または支配するための合意または了解に基づいて共同で行動する場合、それらの者は規則8.3の目的上、単一の者であるとみなされる。

オープニングポジション開示は買収提案対象企業と買収提案者によっても行われなければならず、ディーリング開示は買収提案対象企業、買収提案者、およびそれらの者と協調して行動する者によっても行われなければならない (規則8.1、8.2、8.4参照) 。

オープニングポジション開示とディーリング開示を行わなければならない関連証券に関する買収提案対象企業と買収提案企業の詳細は、テイクオーバー・パネルのウェブサイト ( www.thetakeoverpanel.org.uk ) にあるディスクロージャー表に記載されており、その中には関連証券の発行数、オファー期間の開始時期、買収提案者が最初に確認された時期などの詳細が含まれている。オープニングポジション開示とディーリング開示のどちらが必要か不明な場合は、パネルの市場サーベイランスユニット (電話:+44 (0) 20 7638 0129) に連絡されたい。

規則26.1の開示

規則2.9の情報

テイクオーバー・コードの規則2.9に基づき、2月18日の営業終了時点で、クリッパーの発行済み株式資本は1株0.05ペンス (約0.12円) の普通株式102,463,083株で構成されている (なお、クリッパーは自己株式を保有していない) 。クリッパーの普通株式の国際証券識別番号はGB00BMMV6B79である。

追加の情報

本発表は、本発表またはその他の方法により、いかなる有価証券の購入、その他の取得、購読、販売、その他の処分の申し出の勧誘、またはいかなる司法管轄区における投票または承認の勧誘を意図したものではなく、またその一部を構成するものでもない。オファーが行われる場合には、オファーの受諾方法の詳細を含むオファー全条件が記載されている特定のオファー文書によってのみ行われる。英国以外の司法管轄区における本発表の配布、および英国に居住していないクリッパーの株主へのオファーの有効性は、関連する司法管轄区の法律の影響を受ける可能性がある。したがって、英国以外の司法管轄区の法律の適用を受ける者や、英国に居住していないクリッパーの株主は、適用される要件を知り、それを遵守する必要がある。

米国のクリッパーの株主への通知

英国の通常の慣行に従い、また米国取引所法の規則14e-5(b) に従い、買収提案者もしくはそのノミニー、または (代理人として行動する) そのブローカーは、オファーが、行われた場合、その受け入れが可能なままである期間の前またはその間に、オファーによらずに、その時々に、米国外で買収提案対象企業の株式を購入するか、購入するための手配を行ことができる。これらの買付は、実勢価格での公開市場での買付、または交渉価格での非公開取引のいずれかで行われる。このような買付に関する情報は、英国で要求されている通りに開示され、規制情報サービスに報告され、ロンドン証券取引所のウェブサイト ( www.londonstockexchange.com ) で公開される。

本発表は、米国における証券の販売のためのオファーではない。1933年米国証券法 (U.S. Securities Act of 1933、以下改正法も含めて「証券法」) に基づいて証券の登録を行う場合、又はかかる登録義務からの適用除外規定に従う場合、又はかかる登録義務の適用を受けない取引の場合を除き、米国においては証券のオファーを行うことはできない。取引の一環として発行される全ての証券は、証券法第3条(a)(10)に基づく登録義務の免除に依拠して発行されることが予想される。いかなる取引も、クリッパーが発行するスキーム文書、または (該当する場合は) GXOが発行するオファー文書に基づいてのみ行われる予定であり、これらの文書には (該当する場合は) 取引の全条件が含まれる。本取引に関する一切の決定やその他の対応は、かかる文書に含まれる情報に基づいてのみ行われるべきである。GXOが最終的に買収オファーによって本取引を実施しようとする場合、そのオファーは適用される米国の法律と規制に準拠して行われる。

将来の見通しに関する記述

本文書には、「将来の見通しに関する記述」が含まれている。これらの記述は、GXOおよび/またはクリッパーの経営陣の現時点での期待に基づくものであり、当然ながら不確実性や状況の変化に左右される。この文書に含まれる「将来の見通しに関する記述」には、オファーがクリッパーおよび/またはGXOに与える予想される影響、オファーの予想される時期と範囲に関する記述、およびその他の歴史的事実以外の記述が含まれる。将来の見通しに関する記述には、典型的には、「予定である」、「可能性がある」、「べきである」、「考える」、「意図する」、「予期する」、「予想する」、「目標にする」、「推定する」およびこれらに類する言葉を含む記述が含まれる。クリッパーおよび/またはGXOは、このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待が合理的であると考えるが、このような期待が正しいことが証明されるという保証を与えることはできない。将来の見通しに関する記述は、その性質上、将来発生する事象に関連し、状況に依存するため、リスクと不確実性を伴う。実際の業績や展開が、このような将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる可能性がある要因は多数ある。これらの要因として、地域および世界の政治・ビジネス・経済情勢 (金融市場の変動を含む)、競合他社による大幅な値引き、消費者の習慣や嗜好の変化、為替レートの変動および金利の変動 (潜在的な信用力の低下によるものを含む)、法規制の動向および変更、訴訟の結果、買収または類似の取引の影響。競争力のある製品や価格への圧力、事業や経営上の施策の成功、資本投資水準の変化、市場関連のリスクやクリッパーが事業を展開する業界の動向、新型コロナウイルス感染症の継続的な影響やそれによる経済回復速度に関する現在の予想の変更を含む、パンデミックや自然災害などの外部事象の影響、サイバー・セキュリティ侵害の影響が挙げられる。その他の未知または予測不可能な要因により、実際の業績は将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある。このようなリスクや不確実性を考慮し、投資家は、実際の結果の予測として、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではない。クリッパー、並びに/またはGXOおよびその関連会社は、法的に義務づけられている範囲外では、新しい情報や将来の出来事などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わない。

取消不能の約束の詳細

以下のクリッパーの株主は、以下のクリッパーの株式について、(i) 裁判所の会議において、潜在的オファーに賛成票を投じること (または、潜在的オファーがスキーム・オブ・アレンジメントではなくテイクオーバーオファーによって実施される場合には、そのテイクオーバーオファーを受け入れること)、および (ii) 対価の50%をGXOの新株で受け取ることを選択すること、をGXOに取消不能の約束として提供している。

名称 直接的または受益的に保有するクリッパー株数 クリッパーの発行済み普通株式資本に対する割合 Steve Parkin 15,128,000 14.76% Sean Fahey 4,070,000 3.97% Gurnaik Chima 3,000,000 2.93% George Turner 650,428 0.63% David Hodkin 600,376 0.59% Tony Mannix 440,376 0.43%

取消不能な約束の下での関連するクリッパー株主の義務は、クリッパーに対する競合オファーがあった場合にも拘束力を維持するものとし、以下の場合にのみ拘束力を失うものとする。

GXOによるクリッパーに対するオファーの確固たる意図の発表が、2022年4月15日またはGXOとクリッパーが合意するそれ以降の日の午前7時までに発表されない場合。

GXOが潜在的オファーを行う意思または進行させる意思がないことを発表し、同時にコードの規則2.7に従って新たなオファー、修正オファー、または代替オファーが発表されない場合。

潜在的オファーが失効または撤回され、新たなオファー、修正オファー、若しくは代替オファーが、コードの規則2.7に従って、その代わり、または同時に発表されない場合、または

クリッパーの発行済みおよび発行予定の株式資本全体に対する競合オファーが、完全に無条件になるか、完全に無条件であることが宣言されるか、または、スキーム・オブ・アレンジメントによって進められている場合には、その効力が発生した場合。

取消不能の約束は以下に適用される。