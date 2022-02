Sunwing annonce la reprise d’autres vols directs hebdomadaires de Halifax à Varadero

English French

MONTRÉAL, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens des provinces de l’Atlantique ont maintenant plus de possibilités de s’évader vers les tropiques cet hiver avec Sunwing. À la suite de l’assouplissement des mesures frontalières à compter du 28 février 2022, le voyagiste a agi rapidement pour répondre à la demande des clients dans les Maritimes en élargissant son service de vols de Halifax vers la populaire destination vacances de Varadero, Cuba. Sunwing offrira aux résidents de la côte Est d’autres vols hebdomadaires directs les jeudis du 10 mars au 28 avril 2022.



« Halifax étant la seule ville du Canada atlantique offrant des vols à destination de Cuba cet hiver, nous sommes ravis d’offrir à nos clients de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard d’autres vols de Halifax à Varadero », a dit Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing. « Puisqu’il s’agit d’une des destinations à entrée facile préférées des Canadiens, nous constatons que la demande des clients pour des vacances à Varadero est très forte et que les disponibilités sont de plus en plus limitées pour la saison hivernale. C’est donc le moment de réserver. Avec des politiques de modification flexibles, une couverture médicale et ces nouveaux vols pratiques au départ d’Halifax, nous sommes heureux d’aider nos clients des provinces maritimes à profiter pleinement de cette saison et à vivre des expériences de vacances sans souci sous notre aile. »

En plus des vols hebdomadaires les jeudis, les clients de la côte Est pourront profiter des vols actuels à destination de Varadero les samedis jusqu’au 30 avril 2022.

La reprise des vols hebdomadaires directs les jeudis constitue un autre pas en avant pour le retour tant attendu du voyagiste à Cuba et un signe positif de la volonté grandissante des Canadiens à voyager. Avec l’assouplissement des restrictions de voyage, c’est l’occasion idéale pour les résidents du Canada atlantique de profiter d’un service de vols élargi au départ d’Halifax et de planifier leurs vacances hivernales de rêve à un prix incroyable.

Grâce à un large éventail de forfaits vacances conçus pour tous les budgets et styles de voyage ainsi qu’à la possibilité de modifier leurs plans à tout moment sans frais* jusqu’à sept jours avant le départ, les clients peuvent s’envoler en toute confiance vers cette destination convoitée. Des options d’assurances voyages complètes, y compris la couverture médicale d’urgence COVID-19 et les frais de quarantaine sont offertes à partir de seulement 4 $ par jour.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s’appliquent.

