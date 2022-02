La Légion salue le financement du gouvernement, une étape cruciale pour les vétérans

OTTAWA, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne félicite le gouvernement fédéral d’avoir consenti l’investissement nécessaire pour mettre un terme à l’arriéré des demandes d’invalidité des vétérans. La déclaration suivante résume la réaction de la Légion.



« La Légion est rassurée de voir qu’un nouvel investissement important a été fait pour éliminer l’arriéré des demandes d’invalidité des vétérans au Canada. Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni à Anciens Combattants Canada le soutien financier nécessaire pour recruter du personnel temporaire supplémentaire, et nous espérons voir cet important arriéré se résorber rapidement au cours des prochains mois. »

La Légion plaide depuis longtemps en faveur d’une intervention plus vigoureuse pour résorber l’arriéré ; des progrès avaient déjà été réalisés pour réduire cet arriéré. Contre toute attente, un récent rapport des médias a révélé que rien ne garantissait qu’ACC serait en mesure de garder tout le personnel nécessaire embauché pour lutter contre l’arriéré. Alarmé, le président national Bruce Julian a écrit une lettre exprimant sa profonde inquiétude au premier ministre Justin Trudeau.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il verserait 139,6 millions de dollars sur deux ans pour maintenir des postes temporaires à Anciens Combattants Canada, dans le but de réduire les délais de traitement.

La Légion est heureuse de savoir que son avis sur cette question a été pris au sérieux et qu’il a contribué à ce développement positif, qui, en fin de compte, profitera à nos vétérans dans le besoin.

À propos de la Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif d’envergure nationale et nous comptons 1 350 filiales partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous puisons notre force dans nos 250 000 membres, dont plusieurs consacrent une quantité extraordinaire de temps au bénévolat.

