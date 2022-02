Dante Labs sélectionnée comme fournisseur de tests génétiques à l'occasion de la Semaine du bien-être des employés du Bureau exécutif d'Abu Dhabi

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer que la société a été sélectionnée comme fournisseur de services génétiques pour les employés du Bureau exécutif d'Abu Dhabi (ADEO) à l'occasion de leur Semaine du bien-être.



À partir du 14 février 2022, Dante fournira un séquençage du génome entier aux employés de l'ADEO dans le cadre de l'ensemble des avantages sociaux de la société pour tous ses employés.

Les tests seront effectués dans le nouveau laboratoire de Dante à Dubaï et fourniront aux employés des informations inestimables sur leur bien-être et leur longévité, y compris le risque de développer certains problèmes de santé, des preuves d'intolérance à certains aliments, ainsi que des indications pour une formation personnalisée et équilibrée sur l'alimentation et la forme physique.

« Nous sommes très fiers d'accroître l'accès au séquençage génomique grâce à cette excellente opportunité de fournir notre service aux employés de l'ADEO. C'est grâce à des tests tels que celui-ci sur les employés que nous sommes en mesure de fournir des informations de santé inestimables à davantage de personnes et, en fin de compte, de meilleurs soins de santé et une plus grande longévité », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Les ÉAU émergent clairement comme un leader mondial de la génomique, et nous sommes ravis d'avoir investi dans ce formidable pays. »

« C'est non seulement extrêmement passionnant, mais nous espérons également que des programmes de test tels que ceux-ci ouvriront la voie à une adoption plus large de la génomique dans d'autres domaines tels que la R&D, la formatiom et les programmes de développement », a commenté le professeur Mattia Capulli, directeur scientifique de Dante Labs.

« Le Bureau exécutif d'Abu Dhabi est extrêmement heureux et apprécie Dante Labs pour son excellent service qui contribue au bien-être de nos employés en fournissant les avantages uniques exploitables de la génomique dans les environnements cliniques et grand public du sport à la nutrigénomique », a ajouté le Dr Fatima Al Kaabi, directrice du Bureau du génome du Bureau exécutif d'Abu Dhabi.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

