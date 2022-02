Dante Labs selezionata come fornitore di test genetici per la settimana del benessere dei dipendenti dell’Abu Dhabi Executive Office

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, è lieta di annunciare che l’azienda è stata selezionata come fornitore di servizi genetici per i dipendenti dell’Abu Dhabi Executive Office (ADEO) in occasione della settimana del benessere.



A partire dal 14 febbraio 2022, Dante fornirà il sequenziamento dell’intero genoma ai dipendenti ADEO come parte del pacchetto dei benefit aziendali per tutti i dipendenti.

Il test verrà eseguito nel nuovo laboratorio Dante Dubai e fornirà ai dipendenti preziose informazioni su benessere e longevità, compresi il rischio di sviluppare alcune patologie, prove di intolleranze alimentari e indicazioni per una dieta personalizzata ed equilibrata e allenamento fitness.

“Siamo molto orgogliosi di incrementare l’accesso al sequenziamento genomico attraverso la grande opportunità di fornire il nostro servizio ai dipendenti ADEO. È attraverso i test dei dipendenti come questo che siamo in grado di fornire preziose informazioni sulla salute a più persone e, in ultima analisi, migliore assistenza sanitaria e longevità”, ha affermato Andrea Riposati, CEO di Dante Labs. “Gli Emirati Arabi Uniti stanno chiaramente diventando leader globale nella genomica, pertanto siamo entusiasti di aver investito in questo fantastico paese”.

“Non solo è estremamente emozionante, ma abbiamo la speranza che programmi di test come questi apriranno la strada ad una più ampia adozione della genomica in altri campi come R&S, programmi di formazione e sviluppo”, ha affermato il Prof. Mattia Capulli, Chief Scientific Officer di Dante Labs.

“L’Abu Dhabi Executive Office è estremamente soddisfatto e apprezza Dante Labs per l’ottimo servizio che contribuisce al benessere dei nostri dipendenti, fornendo l’unico beneficio azionabile dalla genomica sia in ambito clinico che di consumo, dallo sport alla nutrigenomica”, ha sottolineato la dott.ssa Fatima Al Kaabi, Responsabile del Genome Office, Abu Dhabi Executive Office.

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un'azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull'intelligenza artificiale. Le nostre risorse includono uno dei più grandi database di genomi privati con consenso alla ricerca, una piattaforma software proprietaria progettata per sfruttare la potenza dei dati genomici su larga scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

Contatti

Laura D’Angelo

VP delle Relazioni con gli Investitori

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

Una foto a corredo di questo comunicato è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95013cb8-6b11-4222-ab49-476331c160f3