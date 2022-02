Dante Labs geselecteerd als leverancier van genetische tests voor de welzijnsweek voor medewerkers van het Uitvoerend Bureau van Abu Dhabi

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, is blij te kunnen aankondigen dat het bedrijf is geselecteerd als leverancier van genetische diensten voor de welzijnsweek van de medewerkers van het Uitvoerend Bureau van Abu Dhabi (ADEO).



Vanaf 14 februari 2022 biedt Dante volledige genoomsequencing aan ADEO-medewerkers als onderdeel van het voordelenpakket van het bedrijf voor alle medewerkers.

De tests zullen worden uitgevoerd in het nieuwe laboratorium van Dante Dubai en zullen werknemers waardevolle inzichten verschaffen over hun welzijn en levensduur, waaronder het risico op het ontwikkelen van bepaalde gezondheidsproblemen, aanwijzingen voor voedselintoleranties en indicaties voor een persoonlijk en uitgebalanceerd dieet en fitnesstraining.

“We zijn erg trots dat we de toegang tot genoomsequencing kunnen vergroten door deze geweldige kans om onze service aan ADEO-medewerkers te bieden. Door dit soort tests bijmedewerkers kunnen we waardevolle gezondheidsinzichten bieden aan meer mensen, wat uiteindelijk leidt tot een betere gezondheidszorg en een langere levensduur”, zegt Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “De VAE zijn duidelijk de wereldleider in genomica aan het worden, en we zijn bijzonder opgetogen dat we in dit fascinerende land hebben kunnen investeren.”

“Dit is niet alleen buitengewoon boeiend, maar we hebben ook goede hoop dat testprogramma's zoals deze de weg zullen effenen voor een bredere acceptatie van genomica op andere gebieden, zoals R&D, opleidings- en ontwikkelingsprogramma's”, zegt Prof. Mattia Capulli, Chief Scientific Officer van Dante Labs.

“Het Uitvoerend Bureau van Abu Dhabi is buitengewoon tevreden en waardeert Dante Labs voor hun geweldige service die bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers door het unieke bruikbare voordeel van genomica te bieden in zowel klinische als consumentenomgevingen, van sport tot nutrigenomics”, zei Dr. Fatima Al Kaabi, Directeur van het Genoombureau, Uitvoerend Bureau van Abu Dhabi.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contact

Laura D’Angelo

Vicevoorzitter van investeerdersrelaties

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com