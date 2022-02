Les syndicats du Canada sont solidaires de l’Ukraine et condamnent l’agression non provoquée de la Russie

OTTAWA, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a publié la déclaration suivante :

« Le monde assiste avec horreur au lancement par la Russie d’une attaque injustifiée contre l’Ukraine et son peuple. Les syndicats du Canada condamnent cet acte d’agression commis sans provocation et tiennent à manifester leur solidarité à l’égard du peuple ukrainien qui doit faire face à de la violence, à des difficultés et à un avenir incertain.

« L’assaut militaire de la Russie causera de terribles pertes de vies et déstabilisera la vie des gens dans toute la région. Cela aura des répercussions dans le monde entier.

« Nous nous inquiétons des morts de civils et du déplacement massif de personnes cherchant à fuir la violence. À mesure que les services publics sont perturbés et que des infrastructures civiles sont détruites, le besoin pressant d’aide humanitaire augmente. Il est d’une importance vitale que les organismes internationaux aient accès au pays afin qu’ils puissent apporter de l’aide humanitaire aux personnes affectées.

« Nous incitons le gouvernement du Canada à ouvrir les portes de notre pays aux personnes qui fuient le conflit, notamment en donnant accès au Canada aux Ukrainiens et Ukrainiennes sans visa, et à apporter une aide humanitaire considérable aux victimes des hostilités russes.

« Nous incitons également notre gouvernement à travailler avec des organisations multilatérales partageant ses vues pour faire pression sur la Russie afin qu’elle mette fin aux hostilités, qu’elle honore ses obligations internationales en matière de droits de la personne et qu’elle reprenne le chemin du dialogue et de la diplomatie. La communauté internationale doit faire front commun pour défendre la cause de la paix au sein d’une Ukraine libre et souveraine.

« L’attaque nous rappelle les dangers que présentent les tyrans et les autocrates pour nous tous auxquels la démocratie tient à cœur. La population de l’Ukraine est appelée de nouveau à défendre son droit à l’autodétermination. Les syndicats du Canada sont solidaires des travailleurs et travailleuses ukrainiens et de leurs familles qui souhaitent la paix.

« Les syndicats du Canada sont aussi solidaires de la fière communauté canadienne d’origine ukrainienne, qui craint aujourd’hui pour la sécurité de parents et amis aux prises avec un tragique affrontement armé de la Russie. »

