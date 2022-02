TCM Group A/S: Årsrapport 2021

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 130/2022

Tvis, 25. Februar 2022

Kvartalsrapport Q4 2021 (1. oktober – 31. december)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2020)

Underliggende omsætningsvækst på 8%, men indtjening lavere end forventet påvirket af en ustabil forsyningssituation.

CEO Torben Paulin:

“I 4. kvartal leverede vi en organisk like-for-like vækst på 8%, og rapporteret omsætning steg 4.3%, hvilket inkluderer en negativ effekt af frasalget af Svane Køkkenet-butikken i København til vores franchisetager, og fusionen af e-commerce aktiviteterne i kitchn.dk og Celebert. Vi fortsætter med at levere høje vækstrater i salget uden for Danmark, som steg 16% sammenlignet med 4. kvartal sidste år.

Til gengæld har vi ikke kunnet levere en indtjening i overensstemmelse med vore forventninger som meddelt i januar. Stigende råvarepriser og en ekstremt ustabil forsyningssituation har påvirket vores indtjening negativt. Vi leverede et helårsresultat, EBIT, på DKK 138 millioner, på niveau med sidste år.

I løbet af 4. kvartal af 2021 har vi gennemført salgsprisstigninger for at imødegå de fortsat stigende råvarepriser, men den positive effekt herfra kommer med en vis forsinkelse. En effekt, der yderligere forsinkes, når mange kunder udskyder leveringstidspunktet på deres ordrer.

Vi oplevede en forværring af forsyningssituationen gennem 4. kvartal, og især var kvartalet karakteriseret af en situation, hvor selskabets indtjening var negativt påvirket af både en stigning i råvarepriserne, og en negativ udvikling i salgsmikset. I 4. kvartal oplevede vi, at kunder udskød leveringstidspunktet for ordrer med høj margin. Dette blev erstattet med en højere omsætning fra 3. parts produkter, hvor indtjeningen er lavere.

Til den kommende generalforsamling vil vi foreslå at udlodde et ordinært udbytte på DKK 6 pr. aktie. Eksklusiv egne aktier svarer dette til DKK 54 millioner. Derudover vil vi foreslå til generalforsamlingen, at der gives et mandat til bestyrelsen med mulighed for at udlodde et ekstraordinært udbytte i løbet af 2022 i niveauet DKK 25-75 millioner.

I begyndelsen af 2022 fortsætter vi med at være negativt påvirket af forsyningssituationen, som endnu ikke er stabiliseret. Usikkerheden for de finansielle forventninger er derfor større end normalt. Vi estimerer en omsætning for helåret i niveauet DKK 1.150-1.225 millioner, svarende til en organisk vækst på 4-11%, og Justeret EBIT i niveauet DKK 140-170 millioner.”

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2021

Omsætningen blev DKK 274,2 millioner (DKK 262,8 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 4,3%. Den sammenlignelige organiske vækst var 8%.

Justeret EBITDA DKK 33,5 millioner (DKK 41,6 millioner). Justeret EBITDA margin var 12,2% (15,8%).

Justeret EBIT faldt med DKK 7,4 millioner til DKK 29,0 millioner (DKK 36,4 millioner). Justeret EBIT-margin var 10,6% (13,8%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 8,5 millioner (DKK 3,0 million). Engangsposter inkluderede omkostninger relateret til Covid-19 forholdsregler og relaterede forsyningsudfordringer samt omkostninger relateret til Celebert/kitchn.dk transaktionen.

EBIT faldt DKK 12,8 millioner til DKK 20,5 millioner (DKK 33,4 millioner) svarende til en EBIT-margin på 7,4% (12,7%).

Periodens resultat faldt med DKK 9,1 millioner til DKK 16,1 millioner (DKK 25,1 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 28,6 millioner (DKK 29,9 millioner).

Cash conversion ratio var 58,3% (85,8%).

Finansielle nøgletal 12 måneder 2021

Omsætningen blev DKK 1.108,3 millioner (DKK 1.024,6 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 8,2%. Den sammenlignelige organiske vækst var 11%.

Justeret EBITDA DKK 155,4 millioner (DKK 156,1 millioner). Justeret EBITDA margin var 14,0% (15,7%).

Justeret EBIT faldt med DKK 2,0 millioner til DKK 137,8 millioner (DKK 139,7 millioner). Justeret EBIT-margin var 12,4% (13,6%).

Engangsposter havde en samlet positiv indvirkning på DKK 0,7 millioner (negativ DKK 5,0 millioner).

EBIT steg DKK 3,7 millioner til DKK 138,4 millioner (DKK 134,7 millioner) svarende til en EBIT-margin på 12,5% (13,1%).

Periodens resultat steg med DKK 8,5 millioner til DKK 110,7 millioner (DKK 102,2 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 44,4 millioner (DKK 101,0 millioner).

Finansielle forventninger for regnskabsåret 2022 er en omsætning i niveauet DKK 1.150-1.225 millioner og Justeret EBIT i niveauet DKK 140-170 millioner.

Kontakt

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

CFO Mogens Elbrønd Pedersen +45 97435200

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret fredag den 25. februar kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/mkr6ebs7.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal du ringe til et af følgende numre:

Confirmation Code: 5257819

Standard International +44 (0) 2071 928338

Denmark, Copenhagen +45 32 72 04 17

United Kingdom +44 (0) 8444819752

Sweden, Stockholm +46 (0) 0856618467

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

Vedhæftede filer